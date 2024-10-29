Firm trade for cattle at Markethill
The 260 heifers sold in a steady demand with good quality forward heifers selling from £260 – £314 per 100k for 606k at £1900 for a Loughbrickland producer. The same owner received £313/100k for 560k at £1760. An Armagh producer also received £313/100k for 560k at £1750.
Heavy heifers sold to a top £302/100k for 650k at £1960 from a Dungannon producer. The same owner received £297/100k for 660k at £1970. Main demand for good quality heavy heifers from £260 - £285 per 100k.
Good quality grazing heifers sold to a top of £328/100k for 366k at £1200 from an Annaghmore farmer. An Armagh producer received £325/100k for 498k at £1620 and an Annaghmore farmer received £320/100k for 500k at £1600. All good quality midweight heifers sold from £260-£310/100k.
The 170 bullocks sold in a steady demand. Good quality forward feeding bullocks sold up to £334/100k paid twice to a Moira producer for 512k at £1710 and 524k at £1750. A Loughbrickland farmer received £327/100k for 608k at £1990. All good quality forward bullocks sold steadily from £260 - £326/100k.
Heavy bullocks to £284/100k for 740k at £2100 from a Cullyhanna farmer, followed by £281/100k for 656k at £1840 from a Tandragee farmer. An Armagh producer received £280/100k for 714k at £2000. All good quality heavy bullocks from £260 - £280/100k.
Midweight steers sold to £324/100k for 500k at £1710 from a Moira farmer. A Gilford producer received £327/100k for 422k at £1380. All good quality midweight steers from £270- £320/100k.
The 310 weanlings sold in a very firm demand with good quality light males to £396/100k for 240k at £950 from a Rathfriland farmer, followed by £376/100k for 258k at £970 from a Caledon farmer. A Downpatrick farmer received £370/100k for 300k at £1110. All good quality light males sold steadily from £310 - £369/100k. Stronger males sold up to £371/100k for 404k at £1500 from a Newry producer. The same owner received £368/100k for 408k at £1500. All good quality lots from £260-£328/100k.
Good quality heifer weanlings sold from £300-£406/100k for 308k at £1250 from a Downpatrick farmer, followed by £384/100k for 294k at £1130 from a Castlewellan farmer. A Keady producer received £375 for 264k at £990. All good quality lots from £280 - £360/100k.
FORWARD HEIFERS
Loughbrickland producer 606k £1900 £314/100k: 562k £1760 £313/100k: Armagh producer 560k £1750 £313/100k: Loughbrickland producer 630k £1940 £308/100k: Gilford producer 562k £1730 £308/100k: Loughbrickland producer 586k £1800 £307/100k: Armagh producer 572k £1750 £306/100k: Annaghmore producer 560k £1700 £304/100k: Armagh producer 570k £1730 £304/100k: 606k £1830 £302/100k.
HEAVY HEIFERS
Dungannon producer 650k £1960 £302/100k: 660k £1960 £297/100k: Loughbrickland producer 678k £1930 £285/100k: 674k £1900 £282/100k: Gilford producer 636k £1790 £282/100k: Loughbrickland producer 752k £2110 £281/100k: Loughbrickland producer 746k £2070 £278/100k: 762k £2090 £274/100k: 730k £2000 £274/100k.
MIDWEIGHT HEIFERS
Annaghmore producer 366k £1200 £328/100k: Armagh producer 498k £1620 £325/100k: Annaghmore producer 500k £1600 £320/100k: Markethill producer 426k £1340 £315/100k: Annaghmore producer 392k 31230 £314/100k: Markethill producer 452k £1420 £314/100k: 440k £1380 £314/100k: Benburb producer 450k £1400 £311/100k: Markethill producer 476k £1480 £311/100k: Dromara producer 470k £1450 £309/100k.
FORWARD BULLOCKS
Moira producer 512k £1710 £334/100k: 524k £1750 £334/100k: Loughbrickland producer 608k £1990 £327/100k: Moira producer 542k £1770 £327/100k: Loughbrickland producer 576k £1880 £326/100k: Portadown producer 610k £1960 £321/100k: Moira producer 546k £1750 £321/100k: 562k £1790 £319/100k: 526k £1670 £318/100k: 570k £1800 £316/100k.
HEAVY BULLOCKS
Cullyhanna producer 740k £2100 £284/100k: Tandragee producer 656k £1840 £281/100k: Armagh producer 714k £2000 £280/100k: 660k £1840 £279/100k: Cullyhanna producer 762k £2100 £276/100k: Ballinderry producer 728k £1950 £288/100k: 784k £2090 £267/100k: 776k £2050 £264/100k.
MIDWEIGHT BULLOCKS
Moira producer 500k £1710 £342/100k: Gilford producer 422k £1380 £327/100k: Portadown producer 480k £1560 £325/100k: Moira producer 464k £1500 £323/100k: Gilford producer 496k £1580 £319/100k: Moira producer 490k £1550 £316/100k: Armagh producer 444k £1390 £313/100k: Gilford producer 468k £1430 £306/100k.
LIGHT MALE WEANLINGS
Rathfriland producer 240k £950 £396/100k: Caledon producer 258k £970 £376/100k: Downpatrick producer 300k £1110 £370/100k: Clough producer 328k £1210 £369/100k: 360k £1300 £361/100k: Newry producer 358k £1290 £360/100k: 360k £1280 £356/100k: Downpatrick producer 354k £1250 £353/100k: Newry producer 400k £1390 £348/100k.
STRONG MALE WEANLINGS
Newry producer 404k £1500 £371/100k: 408k £1500 £368/100k: Keady producer 406k £1330 £328/100k: Forkhill producer 454k £1440 £317/100k: Pomeroy producer 406k £1210 £298/100k: Portadown producer 408k £1170 £287/100k: 402k £1110 £276/100k: Forkhill producer 478k £1310 £274/100k.
HEIFER WEANLINGS
Downpatrick producer 308k £1250 £406/100k: Castlewellan producer 294k £1130 £384/100k: Keady producer 264k £990 £375/100k: Newry producer 342k £1270 £371/100k: Downpatrick producer 330k £1220 £370/100k: Armagh producer 324k £1180 £364/100k: Downpatrick producer 322k £1160 £360/100k: Keady producer 260k £930 £358/100k: Portadown producer 384k £1330 £346/100k: 384k £1330 £346/100k.