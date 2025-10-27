Firm trade for quality lots at Clogher
In the Fatstock Ring a large entry of 375 lots listed sold easily with Beef Bred Cows selling to a top of £438 per 100kg for an 800kg Lim. to £3504 a 1000kg B/Blue sold to £424 per 100kg to £4240 with a 930kg Lim. to £390 per 100kg to £3627 and a 910kg Lim. made £390 per 100kg to £3549 for a Randalstown Producer
Beef Bred Cow Heifers sold to £2838 for a 660kg Ch at £430 per 100kg with a 710kg Daq to £402 per 100kg to £2854-20 and a 710kg Lim. sold to £394 per 100kg to £2797-40.
Fleshed Fries Cows sold to £2028-60 for a 690kg to £294 per 100kg.
Fat Bulls sold to £3657 for a 1150kg Ch. to £318 per 100kg and selling to £336 per 100kg for a 1030kg Lim.to £3460-80.
Fat Steers sold to £3090 for a 750kg Ch. to £412 per 100kg Fat Heifers sold to £3009-60 for a 760kg Ch. to £396 per 100kg.
In the Store Rings Heavy Steers sold to £3110 for an 820kg Ch. (£379) a 730kg Lim. sold to £3100 (£425) with a 610kg Sim. to £2640 (£433) Forward Steers sold to £2560 for a 595kg Ch. (£430) with a 525kg Lim. to £2390 (£455).
Med Weight Steers sold to £2230 for a 465kg Lim. (£480) with a 480kg Lim. to £2210 (£460).
Smaller Steers sold to £1460 for a 330kg Ch. (£442) Heavy Heifers sold to £2900 for a 620kg Sim. (£468) with a 605kg Shb. to £2500 (£413).
Forward Heifers sold to £2880 for a 595kg Lim. (£484) with a 525kg Lim. to £2290 (£436) MedWeigh Heifers 2250 for a 500kg Lim. (£450) with a 440kg Ch. to £2080 (£473).
Smaller Heifers sold to £2260 for a 400kg Lim. (£565) with a 390kg Lim. to £2170 (£556).
Weanling Males sold to £2550 for a strong 485kg Ch. (£526) with a 430kg Lim. to £2160 (£502).
Lighter weight Males sold to £2240 for a 370kg Ch. (£605) with a 335kg Lim. to £2110 (£630) and a 325kg Lim. to £2000 (£615).
Weanling Heifers sold to £2030 for a 310kg Lim. (£655) a 325kg Lim.sold to £2020 (£622) with a 315kg Lim. to £1990 (£632).
Dairy Cows sold to £2720, £2700, and £2680.
Suckler Outfits sold to £4800, £4520, and £4400.
Incalf Heifers sold to £3050 and £3000 twice.
Bull Calves sold to £1090 for Ch. Heifer Calves sold to £1250 and £990 for Chars.
Reared Male Lumps sold to £1850 for Lim. and £1600 for Ch. Friesian Lumps sold to £760 twice.
Reared Female Lumps sold to £1620 for Lim. and £1610 for Lim.
LEADING PRICES IN FATSTOCK RING FOR BEEF BRED COWS AND COW HEIFERS
Randalstown Producer 800kg Lim. to a top of £438 per 100kg to (£3504) 660kg B/B. to £430 (£2838) 1000kg B/B. to £424 (£4240) 780kg Lim. to £404 (£3151-20). Carrickmore Producer 710kg Daq. to £402 (£2854-20). Randalstown Producer 740kg B/B. to £398 (£2945-20) 740kg B/B. to £396 (£2930-40). Lisbellaw Producer 710kg Lim. to £394 (£2797-40). Randalstown Producer 730kg B/B. to £392 (£2861-60) 800kg Lim. to £392 (£3136). Greencastle Producer 700kg Lim. to £390 (£2730). Randalstown Producer 710kg B/B. to £390 (£2769) 910kg B/B. to £390 (£3549) 930kg Lim. to £390 (£3627) 680kg B/B. to £388 (£2638-40) 630kg Lim. to £388 (£2444-40) 720kg Lim. to £388 (£2793-60) 700kg B/B. to £380 to £2660) and 730kg Lim. to £380 (£2774).
Fivemiletown Producer 810kg Lim. to £386 (£3126-60).
Other quality Beef Bred Cows sold from £365 to £378 per 100kg.
2nd Quality Beef Bred Cows sold from £342 to £360 per 100kg.
Quality Beef Bred Cow Heifers sold from £380 to £430 per 100kg.
Fleshed Friesian Cows sold to £2028 60 for a 690kg to £294 per 100kg with similar lots selling from £270 to £288 per 100kg.
Plainer Friesian & Coloured Cows sold from £210 to £238 per 100kg.
Poorer types sold from £178 to £200 per 100kg.
FAT BULLS
Caledon Producer 11030kg Lim. to £336 (£3460-80). Portadown Producer 1150kg Ch. to £318 (£3657). Roslea Producer 970kg Lim. to £314 (£3045). Irvinestown Producer 990kg Ch. to £294 (£2910). Lisnaskea Producer 720kg Her. to £282 per 100kg to (£2030-40).
FAT STEERS
Char Steers sold to £412 per 100kg for a 750kg to (£3090) Lim. Steers sold to £396 per 100kg for a 710kg to (£2811-60) Sim. Steers sold to £372 per 100kg for a 610kg to ££2269-20) AA. Steers sold to £360 per 100kg for a 580kg to (£2088) Her. Steers sold to £340 per 100kg for a 610kg to £2074) Fries Steers sold to £318 per 100kg for a 630kg to (£2003-40)
FAT HEIFERS
Char Heifers sold to £396 per 100kg for a 760kg to (£3009-60) Lim. Heifers sold to £392 per 100kg for a 680kg to (£2665-50) Sim. Heifers sold to £378 per 100kg for a 620kg to (£2343-60) B/B. Heifers sold to £368 per 100kg for a 740kg to (£2723-20) AA. Heifers sold to £352 per 100kg for a 550kg to £1936) Her. Heifers sold to £336 per 100kg for a 890kg to (£2990-40) Fries Heifers sold to £312 per 100kg for a 610kg to (£1903-20)
STORE BULLOCKS (221lots)
A smaller entry this week sold to a steady demand with Heavy Steers selling to £3110 for an 820kg Ch. (£379) with a 730kg Lim. to £3100 (£425) a 695kg Lim. sold to £2920 (£420) to a top of £433 per 100kg for a 610kg Sim. to £2640 several other quality lots sold from £364 to £406 per 100kg.
FORWARD STEERS sold to £2880 for a 595kg Lim. (£484) a 545kg Lim. to £2460 (£451) a 525kg Lim. sold to £2390 (£455) a 520kg Lim. sold to £2360 (£454) and a 515kg Ch. made £2320 (£450).
LEADING PRICES:
James Lendrum Fivemiletown £820kg Ch. to £3110 (£379) 785kg Ch. to £2900 (£369) 760kg Lim. to £2800 (£368) and 745kg AA. to £2710 (£364). A J Agnew Caledon 730kg Lim. to £3100 (£425) 695kg Lim. to £2920 (£420) 730kg Lim. to £2910 (£399) 715kg Ch. to £2900 (£406) and 715kg Ch. to £2790 (£390) C O Neill Moy 775kg Ch. to £2900 (£374) 745kg Lim. to £2890 (£388) 740kg Ch. to £2840 (£384) and 750kg Ch. to £2830 (£377). C Hall Donaghmore 765kg Lim. to £2860 (£374) and 735kg Lim. to £2700 (£367). D Connelly Trillick 760kg Ch. to 2560 for a 595kg Ch. (£430). Dungannon 660kg Lim. to £2650 (£402). T Walker Keady 705kg AA. to £2640 (£374). J R Martin Newtownbutler 610kg Sim. to £2640 (£433).
FORWARD STEERS 510KG TO 595KG sold to £2880 for a 595kg Ch. (£484) a 545kg Lim. to £2420 (£444) and a 575kg Ch. to £2410 (£419) for R Rodgers Caledon. S O Neill Cranlome 585kg Lim. to £2500 (£427) 545kg Lim. to £2460 (£451) 540kg Lim. to £2430 (£450) and 520kg Lim. to £2360 (£454). Augher Producer 580kg Lim. to £2440 (£421) and 540kg Ch. to £2310 (£428). S Elliott Florencecourt 590kg Lim. to £2420 (£410). D McCrystal Ballygawley 570kg Lim. to £2420 (£425) 525kg Lim. to £2390 (£455) and 515kg AA. to £2330 (£452). W J Adams Aughnacloy 565kg Lim. to £2410 (£427) 585kg Lim. to £2410 (£412) 555kg Lim. to £2310 (£428) and 575kg Lim. to £2300 (£400). S Rankin Castlederg 560kg Ch. to £2400 (£429). S Molloy Ballygawley 535kg Ch. to £2320 (£434) G McStay Lurgan 515kg Ch. to £2320 (£450).
MEDWEIGHT STEERS 410KG TO 500KG
A strong demand in this section with quality steers selling to £2230 for a 465kg Lim. (£480) a 480kg Lim. sold to £2210 (£460) a 490kg Lim. sold to £2150 (£439) with a 490kg AA. to £2120 (£428) several others sold from £348 to £430 per 100kg.
LEADING PRICES:
V McCrystal Ballygawley 465kg Lim. to £2230 (480). P B Donnelly Armagh 480kg Lim. to £2210 (£460). D McCrystal Ballygawley 500kg Ch. to £2160 (£432). N Condy Dungannon 490kg Lim. to £2150 (£439). Augher Producer 495kg Her. to £2120 (£428). T S Patton Kinawley 490kg AA. to £2120 (£433) and 415kg AA. to £1650 (£398). J McStay Lurgan 465kg Lim. to £2000 (£430) 475kg Sim. to £1990 (£419) and 500kg B/B. to £1930 (£386). R Armstrong Trillick 500kg B/B. to £1950 (£390). M/S C & K McQuaid Trillick 475kg Lim. to £1880 (3396) and 450kg Lim. to £1670 (£371). A Turtle Dungannon 475kg B/B. to £1690 (£356). J Marshall Omagh 485kg AA. to £1690 (£348) and 465kg AA. to £1630 (£351). R Tiffney Portadown 465kg Her. to £1690 (£363). P Woods Dungannon 480kg AA. to £1670 (£348) and 475kg Brb. to £1650 (£347). A Simpson Dungannon 475kg AA. to £1640 (£345).
SMALLER STEERS 350KG & UNDER
E Maguire Lisnaskea 330kg Ch. to £1460 (£442)
STORE HEIFERS (170 lots)
A brisk demand in this section with Strong Heifers selling to £2900 for a 620kg Sim. (£468) a 605kg Shb. sold to £2500 (£413) with a 600kg Lim. to £2400 (£400) most others sold from £348 to £390 per 100kg.
Forward Heifers sold to £2880 for a 595kg Lim. (£484) a 525kg Lim. sold to £2290 (£436) a 525kg Lim. to £2270 (£432) with a 520kg Lim. to £2210 (£425) several others sold from £375 to £417 per 100kg.
LEADING PRICES:
J Fowler Dungannon 620kg Sim. to £2900 (£468). H Brown Pomeroy 755kg Ch. to £2700 (£358). P Cullinan Eskra 670kg Lim. to £2580 (£385) 600kg Lim. to £2450 (£408) and 650kg Lim. to £2230 (£368). M/S A & N Gervis Clogher 605kg Shb. to £2500 (£413) 620kg Shb. to £2160 (£348) 605kg Shb. to £2120 (£350) and 630kg Shb. to £2090 (£332). M/S G & M Daly Dungannon 650kg Ch. to £2490 (£383) 625kg Ch. to £2400 (£384) 620kg Ch. to £2320 (£374) and 650kg Ch. to £2310 (£355). P F Quinn Dungannon 625kg Ch. to £2460 (£394) and 625kg Ch. to £2300 (£368). A Alexander & Co. Randalstown 620kg Lim. to £2420 (£390) and 665kg Lim. to £2400 (£361).
FORWARD HEIFERS 510KG TO 595KG sold to £2880 for a 595kg Lim. (£484) and 540kg Lim. to £2210 (£409) for Brian McCullagh Greencastle. J Fowler Dungannon 500kg Lim. to £2340 (£418) 540kg Lim. to £2280 (£422) 525kg Lim. to £2210 (£421) and 555kg Lim. to £2200 (£396). M/S G & M Daly Dungannon 585kg Ch. to £2310 (£395) and 590kg Ch. to £2260 (£383). D R W Morrow Newtownbutler 525kg Lim. to £2290 (£436) 540kg Ch. to £2240 (£415) 540kg Lim. to £2210 (£409) and 535kg Ch. to £2190 (£409). A Alexander & Co. Randalstown 525kg Lim. to £2270 (£432). P F Quinn Dungannon 580kg Sim. to £2260 (£390) 570kg Daq. to £2260 (£396) and 590kg Lim. to £2210 (£375). M Mimnagh Omagh 540kg Lim. to £2250 (£417) 535kg Ch. to £2220 (£415) and 520kg Ch. to £2220 (£415).
MEDWEIGHT HEIFERS 410KG TO 500KG
A very lively demand in this section with quality heifers selling to £2250 for a 500kg Lim. (£450) a 440kg Ch. sold to £2080 (£473) a 430kg Ch. sold to £1970 (£458) a 425kg Ch. sold to £1950 (£459) with a 410kg Ch. to £1910 (£466) several other quality lots sold from £404 to £459 per 100kg.
LEADING PRICES:
C Mc Cormick Kinawley 500kg Lim. to £2250 (£450). P Rooney Roslea 475kg Ch. to £2160 (£455) 440kg Ch. to £2080 (£473) 425kg Ch. to £1940 (£456) 415kg Ch. to £1900 (£458) and 440kg Ch. to £1900 (£432). H Brown Pomeroy 480kg Lim. to £2070 (£431) and 480kg Lim. to £2060 (£429). P B Donnelly Armagh 500kg Lim. to £2020 (£404) and 490kg B/B. to £2010 (£410). Ann Doyle Carrickmore 430kg Ch. to £1970 (£458) and 430kg Lim. to £1930 (£449). S Elliott Florencecourt 460kg Ch. to £1960 (£426) and 455kg Ch. to £1950 (£429). G Curran Brookeborough 425kg Ch. to £1950 (£459). B McCarney Trillick 460kg Lim. to £1920 (£417). C McGirr Fintona 435kg Ch. to £1910 (£439) and 410kg Ch. to £1910 (£458).
SMALLER HEIFERS 400KG & UNDER
A very keen demand in this section with quality lots selling to £2260 for a 400kg Lim. (£565) a 390kg Lim. sold to £2170 (£556) and £1920 for a 400kg Ch. (£480) a 390kg Lim. sold to £1980 (£508) with a 355kg Ch. to £1700 (£479).
LEADING PRICES: H MCauley Ballyclare 400kg Lim. to £2260 (£565) and a 390kg Lim. to £2170 (£556). C McGirr Fintona 390kg Lim. to £1980 (£508) 400kg Lim. to £1920 (£480) 385kg Ch. to £1770 (£460) and 365kg Ch. to £1600 (£438). B McCarney Trillick 380kg Lim. to £1710 (£450). P McManus Derrylin 355kg Ch. to £1700 (£479) and 340kg Ch. to £1590 (£468). A Hayes Portadown 395kg Lim. to £1530 (£387) and 380kg Lim. to £1510 (£397). D O Hagan Maghera 385kg AA. to £1510 (£392) and 375kg AA. to £1500 (£400). D Harbinson Lisburn 385kg B/B. to £1470 (£382) 375kg B/B. to £1430 (£381) 395kg B/B. to £1430 (£362) 380kg B/B. to £1410 (£371) and 360kg B/B. to £1280 (£356)
WEANLINGS (152 lots)
A very sharp demand in this section with strong males selling to £2550 for a 485kg Ch. (£526) a 430kg Lim. sold to £2160 (£502) with a 420kg Lim. to £2120 (£505). Lighterweight Males sold to £2240 for a 370kg Ch. (£605) a 335kg Lim. sold to £2110 (£630) with a 325kg Lim. to £2000 (£615) all good quality lots sold from £477 to £605 per 100kg.
LEADING PRICES:
Strong Males sold to £2550 for a 485kg Ch. (£526) for M Hughes Dungannon. M Hackett Augher 430kg Lim. to £2160 (£502). J McAdam Derrylin 435kg Ch. to £2140 (£492). J Primrose Fivemiletown 420kg Lim. to £2120 (£505). K R Manley Florencecourt 450kg Ch. to £2100 (£467). K Stewart Aughnacloy 430kg Ch. to £2050 (£477). Lightweight Males sold to £2240 for a 370kg Ch.(£605) 380kg Ch. to £2230 (£587) and 360kg Ch. to £2000 (£556). M Grimes Carrickmore 370kg Lim. to £2180 (£589) and 325kg Ch. to £2000 (£615). D Mulholland Craigavon 335kg Lim. to £2110 (£630) and 375kg B/B. to £2070 (£552). Apex Building & Joinery Ballynahinch 370kg Lim. to £2090 (£565) and 360kg Lim. to £2060 (£572). K Stewart Aughnacloy 360kg Ch. to £2090 (£581) 340kg Lim. to £2050 (£603) and 350kg Lim. to £2030 (£580). I A Elliott Blaney 395kg Lim. to £2070 (£524). J Primrose Fivemiletown 360kg Ch. to £2050 (£569).
WEANLING HEIFERS
A very sharp demand continues in this section with a 310kg Lim. to £2030 (£655) a 325kg Lim. sold to £2020 (£622) a 315kg Ch. sold to £1990 (£632) with a 315kg Lim. to £1950 (£619) all good quality lots sold from £497 to £603 per 100kg.
LEADING PRICES:
Strong Heifers a 440kg Lim. sold to £2020 (£459) and a 430kg Ch. to £1840 (£428) for M Hughes Dungannon. Lightweight Heifers sold to £2030 for a 310kg Lim. (£655) for R Mullholland Craigavon. M Grimes Carrickmore 325kg Lim. to £2020 (£622) 315kg Lim. to £1950 (£619) 310kg Lim. to £1870 (£603) 325kg Lim. to £1760 (£542) and 315kg Lim. to £1750 (£556) R McConnell Clogher 315kg Ch. to £1990 (£632) D Mullholland Craigavon 330kg Lim. to £1900 (£576) 290kg Lim. to £1740 (£600) and 305kg Lim. to £1730 (£567) T Malanaphy Kinawley 330kg Lim. to £1780 (£539) and 325kg Lim. to £1590 (£489) P Mulligan Newtownbutler 325kg Lim. to £1770 (£545) J McCabe Rosslea 315kg Ch. to £1700 (£540) E McCivils Armagh 340kg Lim. to £1690 (£497) Apex Building & Joinery Ballynahinch 305kg Lim. to £1680 (£551) P B Logan 345kg Ch. to £1680 (£487).
DAIRY COWS & HEIFERS
A good turnout this week again sold to a steady demand although prices would look easier however a Macken Producer sold Calved Heifers to £2720, £2680, and £2270 with 2nd Calvers to £2690 and £2500. Benburb Producer £2700 £2520 and £2400 for Calved Heifers. Newtownbutler Producer £2500 for Calved Heifer. Omagh Producer £2450 for 2nd Calver. Newry Producer £2420 for 2nd Calver.
SUCKLER COWS & CALVES
Another large entry sold to a brisk demand especially for quality outfits with a M Pomeroy Producer selling Heifers with Heifer Calves to £4800 and £4520 with a Heifer and Bull Calf to £3850. G Robinson Fintona £4400 for Heifer with Bull Calf. D Murphy Brookeborough £3750 for 3rd Calver with Bull Calf. D McFadden Omagh £3690 for 2015 Cow with twin Calves. and £3120 for 2017 Cow with Bull Calf. Elliott Agri. Dungannon £3250 and £2820 for Heifers with Bull Calves.R McCall Armagh £3220 for Heifer with Bull Calf. G McArdle Armagh £3000 for 2020 Cow with Heifer Calf. D Henry Stewartstown £2980 for Heifer with Bull Calf. M/S P & C Campbell Brookeborough £2980 for 3rd. Calver with Heifer Calf £2700 for Heifer with Bull Calf and £2650 for Heifer with Heifer Calf. W & S Gauley Tempo £2860 for Heifer with Bull Calf. C Elkin Omagh £2700 for Heifer with Bull Calf and £and £2680 for Heifer with Heifer Calf. Mountview Cattle Dungannon £2680 for Heifer with Heifer Calf. Ballygawley Producer £2540 for 2021 Cow with Bull Calf £2540 for 2019 Cow with Heifer Calf, £2520 J Edgar Omagh for 2019 Cpow with Heifer Calf and £2040 for 2020 Cow with Heifer Calf. INCALF HEIFERS sold to £3050 and £3000 x 2 for P Conwell Strabane.
DROPPED CALVES & REARED LUMPS
A large entry this week sold to a very keen demand with Bull Calves (4 weeks & under) selling to £1090 for a Char. to W & J Bryson Dundrod. E & A Thompson Tempo £930 and £850 for Herefords. Dan McKenna Fintona £660, £600 and £550 for Limms. E & T Beacom Maguiresbridge £630 for AA. J Beatty Derrylin 590 for AA. J Edgar Omagh £540 for Sal. R Little Newtownbutler £520, £510, and £470 for AAs. C L Allen Ballygawley £500 for AA. £770, £740, and £620 for Herefords. and £250 for Hol. M/S P A & J Grue Lisnaskea £390 for Fries.
HEIFER CALVES (4 Weeks & Under)
W & J Bryson Dundrod £1250, £990 and £850 for Chars. M/S E & A Thompson Tempo ££770, £740, and £620 for Herefords. Dan McKenna Fintona £700 for Lim. E & T Beacom Maguiresbridge £640 for AA. T McKernan Middletown £580 for Lim. J Morton Kinawley £540 x 2 for B/Bs. Clonkee Farms Newtownbutler £530 for AA. C L Allen Ballygawley £500 and £470 for AAs. D & R Phair Maguiresbridge £450 and £400 for B/Bs. R Little Newtownbutler £410 and £380 for AAs.
REARED MALE LUMPS
Jenkin Lake Farms Fivemiletown £1850 for Lim. and £1600 for Ch. N Maguire Enniskillen £1550 for Ch. and £1540 for Lim. P Brankin Aghalee £1460,£1450, £1350, £1340, and £1300 for Chars. R J Crawford Stewartstown £1450 for Lim. N Cosgrove Roslea £1440 and £1350 for Chars. Mountview Cattle Dungannon £1300 for Ch. P McCauley Kinawley £1260 for Ch. R Hoy Enniskillen £1220 for AA. I Patterson Seskinore £970, £790 and £780 for AAs. L K O Donnell Coalisland £930 for Sim. D Colgan Carrickmore £820 for Ch. M Howe Cornafanogue £760 x 2 for Friesians. K J Leary Newtownbutler £750 for AA. E & T Beacom Maguiresbridge £720 for AA. Dan McKenna Fintona £720 for Lim. G McGrenaghan Trillick £690 for Lim.
REARED FEMALE LUMPS
W Cranston Newtownhamilton £1620 for Lim. Jenkin lake Farms Fivemiletown £1610 for Lim. S Park Ballyclare £1410 for Ch. P Brankin Aghalee £1400, £1350, £1300, £1250, and £1220 for Chars. J Bradley Cookstown £1340 for Ch. S McDonnell Dromore £1250 and £1120 for Chars. R J Crawford Stewartstown £1210 for Lim. P McCauley Kinawley £1140 for Ch. W Cranston Newtownhamilton £1080 and £830 for AAs. M & P Gleeson Lisnaskea £1000 for Ch. I Patterson Seskinore £920, £900, £880 x 2 and £690 x 2 for AAs.