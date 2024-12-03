Firm trade for sheep at Markethill
Heavy lambs sold steadily from £148 to £159 each with a top price of £162 paid for 11 lambs, 24.9k (651p/k) for a Clogher producer. A Middletown farmer received 626p/k for 24.3k at £152. Main demand for good quality heavy lambs from 570 – 617p/k. The entire entry of heavy lambs averaged £152 per head.
Good quality midweights sold from 620-678p/k for 20.5k at £139 from a Cullyhanna farmer, followed by 676p/k for 20.2k at £136.50 from a Lislea producer. A Ballynahinch farmer received 667p/k for 20.1k at £134.
Store lamb trade was very firm. Light stores from 787p/k for 15.7k at £123.50 from a Dungannon producer, followed by 778p/k for 16.2k £126 from a Tandragee farmer. All good quality light lambs sold from 670-758p/k. Stronger pens sold to 741p/k for 17k at £126 from a Dromore producer, followed by 731p/k for 17.5 at £128 from a Dungannon producer.
200 cull ewes sold to a top of £250. Main demand for fleshed ewes from £130 - £224, plainer ewes from £80 - £110 each.
HEAVY LAMBS
Clogher producer 24.9k £162 651p/k: Middletown producer 24.3k £152 626p/k: Armagh producer 24k £148 617p/k: Loughgall producer 24k £147 613p/k: Richhill producer 24k £147 613p/k: Crossmaglen producer 26k £159 612p/k: Tandragee producer 24.5k £149.50 610p/k: Tandragee producer 24k £145 604p/k: 24.5k £148 604p/k.
MIDWEIGHT LAMBS
Cullyhanna producer 20.5k £139 678p/k: Lislea producer 20.2k £136.50 676p/k: Ballynahinch producer 20.1k £134 667p/k: Richhill producer 20.7k £138 667p/k: Lislea producer 20.9k £138.50 663p/k: Forkhill producer 20.5k £135 659p/k: Newtownhamilton producer 20.4k £134 657p/k: Fintona producer 20.8k £136 654p/k: Clogher producer 20.9k £136.50 653p/k: Loughgall producer 21.2k £138 651p/k.
STORE LAMBS
Dungannon producer 15.7k £123.50 787p/k: Tandragee producer 16.2k £126 778p/k: Markethill producer 16.1k £122 758p/k: Dromore producer 17k £126 741p/k: Dungannon produer 16.8k £123 732p/k: 17.5k £128 731p/k:Belleeks producer 18k £130.50 725p/k: Dungannon producer 17.2k £124 721p/k: White cross producer 11.9k £85.50 719p/k: Silverbridge producer 14k £100.50 718p/k.