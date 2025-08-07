Flying trade for sheep at Armoy
Store Lambs were a phenomenal trade and in great demand with the lots clearing in record time.
Fat Lambs sold to £162 with many more making over £140, Fat Ewes cleared in record time selling to £238.
LEADING PRICES
STORE LAMBS
S Bailey, Ballycastle, 27 Tex, £136. Parkmore Farms, Ballymena, 62 Tex, £131. D McAllister, Ballyvoy, 55 Mule, £129. Declan Mooney, Cushendall, 20 Tex, £131. J G Cassley, Armoy, 10 Tex, £133. Dessie McCollum, Loughguile, 27 c/b’s £129.50. John A McKillop, Cushendall, 40 Suff, £129.50. S McDonnell, Ballyvoy, 19 Tex, £129.50. F & J McCurry, Cushendall, 40 Suff, £129. P & S McBride, Ballycastle, 54 Tex, £129. Damien McGarel, Glenarm, 53 Mules, £127.50. Ronnie Duncan, Ballycastle, 60 Suff, £122. Wm McKinley, Loughguile, 20 Tex, £125.50. Pat Watson, Armoy, 34 Char, £125. Sam McAuley, Bushmills, 38 Tex, £123.50. Richard McCaughan, Ballycastle, 35 Tex, £123. Stephen McDonnell, Cushendall, 24 Suff, £124. J Bellingham, Ballymoney, 32 Tex, £120. Parkmore Farms, 52 Tex, £117. D & J O’Mullan, Dunloy, 28 Suff, £117. SJ Wilson, Armoy, 11 Tex, £126.
FAT LAMBS
Claire Lynn, Ballycastle, 28kgs £162. Pat McGarry, Ballycastle, 25kgs £159. J C Cassley, Armoy, 26kgs £155. W Morrison, Armoy, 25kgs £150. Trevor Knox, Armoy, 24kgs £150. J Moore, Dunloy, 23kgs £152. SJ Glenn, Ballycastle, 25kgs £147. F McKendry, Cloughmills, 24kgs £147. G & P Emerson, Cushendall, 23kgs £143.50. A Kane, Mosside, 23kgs £143. Adrian Coyles, Stranocum, 26kgs £150. Francis Quinn, Cushendall, 24kgs £145. Seamus Hill, Ballycastle, 23kgs £144. Jeffrey Yendall, Larne, 24kgs £140. Jas Pinkerton, Rasharkin, 22kgs £141. Johnny Brown, Bushmills, 23kgs £140.
EWE LAMBS
B & J McCurdy, Bushmills, 12 Suff, £170. M Martin, Dunloy, 15 Tex, £184. J McConaghy, Ballymoney, 2 Tex, £159.50.
FAT EWES
Wm Morrison, Armoy, Tex, £238. A McMullan, Ballycastle, Tex, £206. R & J Smith, Bushmills, Tex, £190. T Mulholland, Ballyvoy, Suff, £188. B Jamison, Ballintoy, Tex, £171. J Moore, Dunloy, Tex, £184.
Sale every Wednesday night at 7pm.
Wathc live and bid with ‘Mart Eye’.
Auctioneers: Armoy Livestock Mart Ltd