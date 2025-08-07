Flying trade for sheep at Armoy

A full yard of sheep on Wednesday night at Armoy met with one of the best trades ever seen for sheep, with many customers unfortunately leaving with empty trailers.

Store Lambs were a phenomenal trade and in great demand with the lots clearing in record time.

Fat Lambs sold to £162 with many more making over £140, Fat Ewes cleared in record time selling to £238.

LEADING PRICES

STORE LAMBS

S Bailey, Ballycastle, 27 Tex, £136. Parkmore Farms, Ballymena, 62 Tex, £131. D McAllister, Ballyvoy, 55 Mule, £129. Declan Mooney, Cushendall, 20 Tex, £131. J G Cassley, Armoy, 10 Tex, £133. Dessie McCollum, Loughguile, 27 c/b’s £129.50. John A McKillop, Cushendall, 40 Suff, £129.50. S McDonnell, Ballyvoy, 19 Tex, £129.50. F & J McCurry, Cushendall, 40 Suff, £129. P & S McBride, Ballycastle, 54 Tex, £129. Damien McGarel, Glenarm, 53 Mules, £127.50. Ronnie Duncan, Ballycastle, 60 Suff, £122. Wm McKinley, Loughguile, 20 Tex, £125.50. Pat Watson, Armoy, 34 Char, £125. Sam McAuley, Bushmills, 38 Tex, £123.50. Richard McCaughan, Ballycastle, 35 Tex, £123. Stephen McDonnell, Cushendall, 24 Suff, £124. J Bellingham, Ballymoney, 32 Tex, £120. Parkmore Farms, 52 Tex, £117. D & J O’Mullan, Dunloy, 28 Suff, £117. SJ Wilson, Armoy, 11 Tex, £126.

FAT LAMBS

Claire Lynn, Ballycastle, 28kgs £162. Pat McGarry, Ballycastle, 25kgs £159. J C Cassley, Armoy, 26kgs £155. W Morrison, Armoy, 25kgs £150. Trevor Knox, Armoy, 24kgs £150. J Moore, Dunloy, 23kgs £152. SJ Glenn, Ballycastle, 25kgs £147. F McKendry, Cloughmills, 24kgs £147. G & P Emerson, Cushendall, 23kgs £143.50. A Kane, Mosside, 23kgs £143. Adrian Coyles, Stranocum, 26kgs £150. Francis Quinn, Cushendall, 24kgs £145. Seamus Hill, Ballycastle, 23kgs £144. Jeffrey Yendall, Larne, 24kgs £140. Jas Pinkerton, Rasharkin, 22kgs £141. Johnny Brown, Bushmills, 23kgs £140.

EWE LAMBS

B & J McCurdy, Bushmills, 12 Suff, £170. M Martin, Dunloy, 15 Tex, £184. J McConaghy, Ballymoney, 2 Tex, £159.50.

FAT EWES

Wm Morrison, Armoy, Tex, £238. A McMullan, Ballycastle, Tex, £206. R & J Smith, Bushmills, Tex, £190. T Mulholland, Ballyvoy, Suff, £188. B Jamison, Ballintoy, Tex, £171. J Moore, Dunloy, Tex, £184.

Sale every Wednesday night at 7pm.

Wathc live and bid with ‘Mart Eye’.

Auctioneers: Armoy Livestock Mart Ltd

