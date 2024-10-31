Good demand for all cattle at Omagh
Bullocks:
S Mc Geown, Drumlea 780k £2200, 700k £2100; 720 £2090. H Mc Anea, Castlederg 845k £2220; 745k £1900. S Carlin, Killeter 835k £2060. P Loughran, Tattysallagh 730k £2010; 680k £1760. J Macbeth Artigarvan 530k £1730; 415k £1420; 470k £1480. K Teague, Ardmore 520k £1580. K Boland Fintona, 540k £1610; 520k £1550; 530k £1570; 580k £1680. M Harpur, Clanabogan 570k £1660; 490k £1470. F Ferris Leglands, 555k £1600; 580k £1620. C Coyle Strabane 560k £1580. Co Armagh producer 470k £1490; 525k £1600; 510k £1500. K Magee, Lisdillon, 450k £1370. P Conway, Loughmacrory 405k £1180. Patrick Colgan Drumnakilly 340k £1020; 355k £1000. E Mc Aroe, Drumquin 325k £980; 510k £1440. W Stevenson, Artigarvan, 660k £1800. G Skeleton, Drumquin 700k £1840.
Heifers:
Al Armstrong, Dromore 580k £1700; 585k £1570; 505k £1410. D Mc Kinley, Fintona 585k £1600. J.F Kelly, Loughmacrory 600k £1580. W Browne, Clanabogan 490k £1520; 555k £1500; 480k £1460. M Mc Glinchey, Castlederg, 505k £1480; 470k £1400; 460k £1370. C Haughey, Creggan 525k £1420; 450k £1300. B Breen, Eskra 425k £1280; 410k £1220; 445k £1280. P Teague, Greencastle 445k £1320. H Connolly, Castlederg 325k £1050; 345k £1110; 450k £1300. A O Neill, Carrickmore 490k £1400. C Donaghy, Creggan 390k £1200.
Dairy Cows:
A Mc Govern, Fivemiletown £2900; £2850; £2450. Calved Heifers. N Jackson, Dromore £2550 - £2250. Calved Heifers Calved Heifers. C Maxwell, Augher £2300 - £2000 Calved Heifers. Jas Oliver, Dromore £2150- £2050. 3rd Calvers. David Beattie, Omagh £2000- £1900 Calved Heifers.
Fat Cows:
C Donaghy, Creggan 600k £265; 570k £261. J Gilmurray, Mountfield 740k £239; 650k £231. O Loughlin, Mullaslin, 780k £234. K Teague, Dromore 750k £229; 670k £227. J Tuohey, Greencastle 760k £210. J.F Kelly, Loughmacrory 660k £207; 710k £199. H Colton, Dromore, 850k £198.
Weanlings:
M Heagney, Teebane £1050, Lim Heifer; £820 Blonde Bull. Patrick Mc Kernan, Seskinore £870 Angus Bull. P McMenamin, Envagh £810 Charolais Heifer; £800 Charolais Bull. N.E Patterson, Clanabogan £800 Hereford Bull. A Dickson, Drumquin £800 Lim Bull. K Young, Castlederg, £790 Charolais Bull. Ian Martin, Fintona £780 - £770. Fleckveigh Heifers. J.Gallogley, Ederney £770 Charolais Heifer; £740 Charolais Bull. Des Millar, Sion Mills £740 Angus Bull
Dropped Calves:
J.Gilmurray, Mountfiels £710 - £550 Charolais Bulls. S Mc Cullagh, Gortin £690 Lim Bull. G Thompson, Kesh £670 Charolais Bull. Jas Cummings, Castlederg £550 Angus Bull £490 Hereford Bull. S Anderson, Pomeroy £620 Lim Heifer; £505 Lim Bull. K Mc Kenna, Eskra £490 Angus Bull. A Johnston, Irvinstown £550 Lim Heifer. J Curran, Dromore £550 Angus Heifer. Wm Whitton, Castlederg £490 B.Blue Heifer. C Noble, Lislap £440 B.Blue Bull. R Fulton, Seskinore £440 Angus Bull. C Mc Aleer, Drumnakilly £420 Hereford Bull