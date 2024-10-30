Good steady demand for stock at Lisnaskea
This week Store Heifers sold to £1430 for a 610kg Sim.(£234) a 460kg B/B. sold to £1190 (£259) with a 400kg Ch. to £1120 (£280) Weanling Heifers sold to £980 for a 290kg Ch. (£338) with a 270kg Ch. to £900 (£333) and a 170kg Ch. to £600 (£353).
Strong Weanling Males sold to £1300 for a 450kg Lim. (£289).
Lightweight Males a 330kg Ch. sold to £1250 (£379) a 225kg Ch. sold to £870 (£387) with a 210kg AA. selling to £800 (£381) and a 235kg Ch. to £900 (£383).
LEADING PRICES:
STRONG & LIGHTWEIGHT WEANLING MALES
Fivemiletown Producer 450kg Lim. to £1300 (£289) 355kg Lim. to £970 (£273) and 325kg Lim. to £850. Maguiresbridge Producer 330kg Ch. to £1250 (£379) 295kg Ch. to £1130 (£383) 320kg Ch. to £1110 (£347) and 285kg Ch. to £940 (£330). Newtownbutler Producer 420kg Lim. to £1150 (£274). Derrylin Producer 385kg Sim. to £1140 (£296). Fivemiletown Producer 400kg Ch. to £1140 (£285) 260kg Ch. to £950 (£365) and 290kg Ch. to £940 (£324). Belturbet Producer 370kg Ch. to £1030, 360kg Ch. to £950 and 365kg B/B. to £940. Newtownbutler Producer 275kg Ch. to £930 (£338) 305kg Ch. to £890 (£292) and 215kg Ch. to £600. Fivemiletown Producer 235kg Ch. to £900 (£383) and 280kg Ch. to £820. Brookeborough Producer 240kg Lim. to £890 (£371) and 205kg Lim. to £750 (£366) Belcoo Producer 280kg Ch. to £870 (£311) 170kg Ch. to £730 (£429) and 215kg Ch. to £700 (£326) Lisnaskea Producer 225kg Ch. to £870 (£387) 255kg Ch. to £760 (£298) and 210kg Lim. to £600. Kinawley Producer 245kg AA. to £830 (£339) and 210kg AA. to £800 (£381) Fivemiletown Producer 255kg Ch. to £820 (£322) and 175kg Lim. to £620 (£354) Kinawley Producer 310kg Ch. to £820, 290kg Lim. to £760, 275kg Lim. to £720, 295kg Lim. to £700, 150kg Lim. to £520, 185kg Lim. to £460, 185kg Lim. to £440, and 155kg Her. to £320. Newtownbutler Producer 265kg Lim. to £800(£302) 275kg Lim. to £800 (£291) 250kg Sim. to £760 (£304) 250kg Sim. to £660, 240kg Lim. to £620, 270kg Bga. to £600 and 165kg Lim. to £410. Newtownbutler Producer 320kg Ch. to £760.
STORE & WEANLING HEIFERS
Newtownbutler Producer 610kg Sim. to £1430 (£234) Lisnaskea Producer 520kg B/B. to £1190 (£229) 460kg B/B. to £1190 (£259) 430kg Lim. to £1100 (£256) 450kg Her. to £1040, 410kg Sim. to £1020, and 385kg Her. to £880.Clabby Producer 465kg Lim. to £1140 (£245) Lisnaskea Producer 400kg Ch. to £1120 (£280) Maguiresbridge Producer 290kg Ch. to £980 (£338) and 290kg Ch. to £900 (£310) Newtownbutler Producer 270kg Ch. to £900 (£333) and 220kg Ch. to £760 (£345) Newtownbutler Producer 270kg Ch. to £900 (£333) 225kg Ch. to £790 (£351) 240kg Ch. to £670 and 210kg Ch. to £600. Fivemiletown Producer 285kg Ch. to £880 (£309) and 245kg Ch. to £690. Brookeborough Producer 280kg Lim. to £750. Maguiresbridge Producer 335kg AA. to £730. Lisnaskea Producer 215kg Ch. to £700 (£326) Kinawley Producer 265kg Her. to £690, 245kg Lim. to £600 and 170kg Her. to £410. Kinawley Producer 225kg AAs. to £680 x 4 (£302) and 210kg AA. to £570. Belcoo Producer 170kg Ch. to £600 (£353)
Lots more stock required weekly to supply a good steady demand for all sorts from a large audience online and ringside.