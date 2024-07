Watch more of our videos on Shots!

and live on Freeview channel 276 Visit Shots! now

An entry of 425 beef cattle in Ballymena on Thursday, 4th July resulted in a good steady trade.

Beef cows sold to 275p for a Char 780kg at £2145, Fr cows sold to 167p 730kg at £1219 & 810kg at £1352, Beef heifers to 290p 770kg at £2233/ Beef bullocks to 313p 750kg at £2347 and Fr bullocks to 243p 780kg at £1895.

Beef Cows

J Tohill, Kilrea Char 780kg £2145 (275), W Ward, Crumlin Char 730kg £1985 (272), McAuley Bros, Glenarm Sim 700kg £1869 (267), J Tohill, Kilrea Char 740kg £1975 (267), J Hayes, Rasharkin Blo 600kg £1548 (258), B Hunter, Doagh Lim 670kg £1728 (258), J Hayes, Rasharkin Blo 600kg £1482 (247), I Davidson, Larne Lim 780kg £1918 (246), N Booth, Bushmills Lim 610kg £1500 (246), Carrigeen Farms, Templepatrick Sho 720kg £1756 (244), P McConnell, Ligoniel Lim 540kg £1306 (242).

Sign up to our daily Farming Life Today newsletter Sign up Thank you for signing up! Did you know you can manage your profile, and explore all of the available newsletters from Farming Life within your account. Edit Preferences Sorry, there seem to be some issues. Please try again later. Submitting...

stock image

Fr Cows

Advertisement

Advertisement

A Harbinson, Rathkenny 730kg £1219 (167), Local Farmer 810kg £1352 (167), ESG Ivy Farm, Crumlin 730kg £1182 (162), G A & I Sheppard, Ballyronan 610kg £963 (158), A Ferguson, Stewartstown 680kg £1067 (157), J Hunter, Crumlin 690kg £1083 (157), J Adams, Ballymena 640kg £992 (155), J F Smyth, Islandmagee 750kg £1162 (155), R & D Allen, Randalstown 510kg £790 (155).

Beef Heifers

W Hoey, Fivemiletown Char 770kg £2233 (290), 650kg £1872 (288), M McGarry, Broughshane Lim 740kg £2116 (286), McAuley Bros, Glenarm Lim 700kg £1995 (285), W Hoey, Fivemiletown Char 640kg £1804 (282), S McNeill, Broughshane Lim 610kg £1720 (282), 630kg £1764 (280), W Hoey, Fivemiletown Char 740kg £2064 (279), F Duffin, Toomebridge Lim 670kg £1869 (279), G McGrogan, Portglenone Lim 500kg £1390 (278), 520kg £1430 (275), W Hoey, Fivemiletown Char 640kg £1760 (275), S Morrison, Liscolman Lim 520kg £1430 (275), N Collins, Aghadowey AA 650kg £1787 (275).

Fr Bullocks

B Gribben, Dunloy 780kg £1895 (243), 860kg £2003 (233), Rosedernott Farm, Cloughmills 590kg £1357 (230), B Gribben, Dunloy 690kg £1524 (221), G A & I Sheppard, Ballyronan 560kg £1226 (219), 530kg £1155 (218), T McBride, Toomebridge 600kg £1284 (214), Rosedernott Farm, Cloughmills 600kg £1284 (214), 550kg £1155 (210), 600kg £1260 (210).

Beef Bullocks

D Grimes, Dungannon Char 750kg £2347 (313), Char 750kg £2310 (308), Char 750kg £2295 (306), R J Arrell, Randalstown Lim 730kg £2190 (300), K Lagan, Toomebridge Chr 760kg £2166 (285), Lim 770kg £2186 (2840), Char 720kg £2037 (283), Lim 740kg £2086 (282), Char 790kg £2219 (281), J Lowe, Cookstown 710kg £1973 (278), S Morrison, Liscolman Lim 610 £1695 (278), F Duffin, Toomebridge Char 640kg £1766 (276), K Lagan, Toomebridge Char 760kg £2097 (276), E Ferguson, Magherafelt Lim 590kg £1622 (275), S Morrison, Lim 670kg £1829 (273), Lim 649kg 31747 (273).

FRIDAY 5TH JULY 2024

Dairy Cows, Bulls and Sucklers

Advertisement

Advertisement

A small show of dairy reached £1900 for a second calver from R McCluggage, Larne. Bulls topped at £2900 for an AA from W Dodd, Saintfield and suckler cows reached £2500 for an Angus and bull calf from W McBride, Crumlin.

Calves

320 Dropped calves sold to £795 for bulls, Heifers to £700, Friesian Bulls to £445.

Bulls

S McCormick, Martinstown Cha £795, K McConnell, Cha £790, Blade Farming, Bel £750, P McConnell, Cha £720, JR McNeilly, Randalstown 2x Bel £675, P McConnell, Sim £645, W & A Moore, 2x Abe £630, Ganaway Lim £600, SD Gillespie Bel £600, W & A Moore, Bangor Bel £580, Ganaway Farms, Sim £570, JR McNeilly, 2x Abe £560, P McConnell, Cha £535.

Heifers

C McEldowney, Bel £700, P McConnell, Cha £680, C McEldowney, Bel £665 3x Bel £610, Blade Farming, Bel £600, P Brankin, Sim £595, C McEldowney, Bel £590, S Brennan, Lim £585, C McEldowney, £585, 2x Bel £580, Carrigeen Farms, Cha £575, P McConnell, Lim £550.

Friesian Bulls

Advertisement

Advertisement

E & J Arthur, £445, £440, £420, £400, £395, £390, £375, £360, £355, £300, R Thompson, Glenarm, 4x £290, D McKay, Broughshane £240, J & M Wilson, £220.

Weanlings

An entry of 260 weanlings in Ballymena resulted in another terrific trade. Bullocks sold to £1100 over for a Char 350kg at £1450 presented by J Moore, Ballyclare. Heifers sold to £1340 over for a Blue 460kg at £1800 offered by R Booth, Ahoghill.

Bullocks

Up to 300kg

D O’Loan, Aughafatten Lim 240kg £950 (395), O Crawford, Kircubbin BB 300kg £1150 (383), E Sherrard, Ligoniel Char 250kg £950 (380), O Crawford, Kircubbin Lim 250kg £945 (378), D O’Loan, Aughafatten Lim 140kg £520 (371), 210kg £770 (366), Local Farmer Char 270kg £980 (363), D O’Loan, Aughafatten Lim 240kg £870 (362), S Taylor, Ligoniel Char 300kg £1070 (356), G Quinn, Lisburn Sim 270kg £940 (348), R Campbell, Lisburn Sim 230kg £800 (347), D O’Loan, Aughafatten Lim 210kg £710 (338), E Sherrard, Ligoniel Lim 260kg £870 (334), D O’Loan, Aughafatten Lim 360kg £870 (334), E Sherrard, Ligoniel Char 240kg £800 (333).

301 to 350kg

S Taylor, Ligoniel Char 320kg £1390 (434), J Moore, Ballyclare Char 350kg £1450 (414), S Taylor, Ligoneil Char 340kg £1310 (385), P Gilmore, Kilrea Char 340kg £1290 (379), O Crawford, Kircubbin Lim 350kg £1290 (368), 340kg £1250 (367), 330kg £1200 (363), S Bellingham, Ballymoney Lim 330kg £1190 (360), A & D McAfee, Bushmills Char 310kg £1110 (358), O Crawford, Kircubbin Lim 330kg £1180 (357), Local Farmer Char 330kg £1180 (357), S Taylor, Ligoniel Char 310kg £1100 (354), G Quinn, Lisburn Sim 320kg £1120 (350), R Campbell, Lisburn Sim 310kg £1050 (338), R Jordan, Glenavy Char 350kg £1180 (337), J Weatherup, Ballyclare Char 310kg £1040 (335).

Over 351kg

Advertisement

Advertisement

A & D McAfee, Bushmills Char 360kg £1400 (388), O Crawford, Kircubbin BB 360kg £1380 (383), S Taylor, Ligoniel Char 360kg 1340 (372)370kg £1370 (370), 380kg £1380 (363), B Blaney, Cushendall Char 370kg £1330 (359), P Gilmore, Kilrea Char 370kg £1310 (354), V Scott, Glarryford Char 370kg £1260 (340), R Jordan, Glenavy Char 370kg £1250 (337), V Scott, Glarryford Char 370kg £1240 (335), G Quinn, Lisburn Sim 360kg £1180 (327), V Scott, Glarryford Char 370kg £1200 (324), Local Farmer Lim 360kg £1140 (316), R Hunter, Larne Lim 450kg £1410 (313), P Gilmore, Kilrea Char 390kg £1220 (312), S Taylor, Ligoniel Char 360kg £1120 (311).

Heifers

Up to 300kg

D O’Loan, Aughafatten Lim 170kg £670 (3941), Lim, 200KG £750 (3750), Local farmer, Char 270kg £960 (3556), D O’Loan Aughafatten Lim 250kg £860 (3440), E Sherrard, Ligoniel Lim 260kg £885 (3404), Char 280kg £950 (3393), G Quinn, Ballinderry Lim 230kg £770 (3348), Sim 230kg £770 (3348), R Ervine, Loughbrickland Char 260kg £860 (3308), D O’Loan, Aughafatten Lim 230kg £760 (3304), P Gilmore, Kilrea Char 300kg £300 (3300), R.G McRoberts, Larne Char 260kg £850 (3269), O Crawford, Newtonards Lim 260kg £850 (3269), D O’Loan, Aughafatten Lim 260kg £845 (3250), O Crawford, Newtownards Bel 280kg £900 (3214), G Quinn, Ballinderry Sim 290kg £930 (3207).

301-350kg

S Taylor, Ligoniel Char 310kg £1120 (3613), P Gilmore, Kilrea Char 340kg £1100 (3235), W Baird, Ballyclare 340kg £1100 (3235), P Gilmore, Kilrea Char 310kg £1000 (3226), Char 330kg £1000 (3030), Char 350kg £1060 (3029), R.G McRoberts, Larne Char 320kg £960 (3000), R Jordan, Glenavy Lim 310kg £920 (2968), Char 340kg £990 (2912), Lim 330kg £930 (2818), E Sherrard, Ligoniel 330kg £930 (2818), G Quinn, Ballinderry 320kg £870 (2719), O Crawford, Newtonards Lim 310kg £820 (2645), E Sherrard, Ligoniel Char 330kg £870 (2636), E Drummond, Ballynure Sho 340kg £890 (2618), R A Sleeman, Limavady 350kg £910 (2600).

Over 351kg