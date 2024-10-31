Good trade for cattle at Ballymena
Beef cows sold to 269p per kg for a Lim 810kg at £2178, Fr cows to 178p for 650kg at £1157, Beef heifers to 308p for a Lim 580kg at £1786, Beef bullocks sold to 313p for a Lim 660kg at £2065.
Beef Cows
J F Savage & Partners, Ballywalter Lim 810kg £2178 (269), R Hayes, Moorfields Char 540kg £1447 (268), R Quinn, Swatragh Lim 790kg £2085 (264), S Black, Glenarm Lim 710kg £1838 (259), R Quinn, Swatragh Lim 840kg £2158 (257), F McKinney, Bendooragh Lim 680kg £1734 (255), V McErlaine, Armoy Lim 730kg £1854 (254), local farmer Lim 710kg £1789 (252).
Fr Cows
B Gilmore, Rasharkin 650kg £1157 (178), J & JM White, Comber 790kg £1374 (174), J McAuley, Cushendall 770kg £1309 (170), B Gilmore, Rasharkin 670kg £1132 (169), I Cruikshanks, Newtownards 750kg £1230 (164), A & W McMaster, Broughshane 710kg £1150 (162), W Hoey, Ballymena 740kg £1184 (160), I Cruickshanks, Newtownards 700kg £1113 (159), A & W McMaster, Broughshane 760kg £1208 (159), 660kg £1042 (158), 710kg £1121 (158), W Magee, Kilwaughter 660kg £1016 (154), I Cruickshanks, Newtownards 710kg £1093 (154), A M Crawford, Ballynure 620kg £948 (153), W T Robinson, Glenarm 610kg £933 (153), Jacksons Ballynure 670kg £1005 (150).
Beef Heifers
T Robinson, Ballynure Lim 580kg £1786 (308), J & J Walls, Magherafelt Char 690kg £2111 (306), H Mulholland, Glenavy Lim 630kg £1890 (300), S Cameron, Randalstown Lim 570kg £1687 (296), B O’Neill, Bellaghy Char 650kg £1924 (296), 730kg £2095 (287), 680kg £1944 (286), N Brown, Ballycastle Char 720kg £2037 (283), B O’Neill, Bellaghy Char 720kg £2037 (283), W McMullan, Toomebridge Lim 650kg £1833 (282), N Brown, Ballycastle Char 670kg £1889 (282), 620kg £1723 (278), 770kg £2140 (278), Lim 670kg £1855 (277), T Robinson, Ballynure Blo 580kg £1600 (276), Lim 560kg £1512 (270).
Beef Bullocks
Top per Head
J McFadden, Ballymena Char 870kg £2496, D Laverty, Portglenone AA 870kg £2470, R McCartney, Cookstown Char 810kg £2470, C W Bell, Ballynahinch Char 800kg £2384, R McCartney, Cookstown Lim 800kg £2352, J McFadden, Kells Lim 820kg £2328, Char 810kg £2324, 890kg £2305, D Laverty, Portglenone Lim 830kg £2274, H Mulholland, Glenavy Lim 770kg £2263, J & J Walls, Magherafelt Lim 770kg £2256, 730kg £2255, J McFadden, Ballymena Char 790kg £2180, C W Bell, Ballynahinch Lim 700kg £2170, J McFadden, Kells Lim 730kg £2153, C McFadden, Kells AA 780kg £2106.
Top per Kilo
B McKeown, Randalstown Lim 660kg £2065 (313), C W Bell, Ballynahinch Lim 700kg £2170 (310), J & J Walls, Magherafelt Lim 730kg £2255 (309), R McCartney, Cookstown Char 810kg £2470 (305), J Scullin, Toomebridge Char 680kg £2067 (304), C W Bell, Ballynahinch Lim 680kg £2040 (300), Char 800kg £2384 (298), Lim 700kg £2079 (297), 640kg £1894 (296), 710kg £2101 (296), J McFadden, Kells Lim 730kg £2153 (295).
Fr Bullocks
A McCullough, Broughshane 660kg £1551 (235), G Rowney, Ballynure 700kg £1631 (233), A McCullough, Broughshane 620kg £1419 (229), A & W McMaster, Broughshane 590kg £1351 (229), 710kg £1618 (228), 660kg £1498 (227), A McCullough, Broughshane 640kg £1440 (225), G Rowney, Ballynure 650kg £1462 (225).
BALLYMENA, FRIDAY 25TH OCTOBER 2024
Dairy Cows
36 dairy cows sold to £2450 for a calved heifer from S Crawford, Randalstown.
S Crawford, Randalstown Hol £2450, I W & A T McCaughey, Broughshane Fr £2020, S Crawford, Randalstown Hol £1980, R & S Simpson, Ballymena Hol £1950, S Crawford, Randalstown Hol £1920, R & S Simpson, Ballymena Hol £1900, J Hunter, Crumlin Hol £1850, D Wilson, Newtownabbey Hol £1850, D & S Bayne, Cookstown Fr £1850.
Sucklers
Breeding bulls sold to £2150 on three occasions for a British Blue from A Minnis, Comber and two Angus bulls from D McDowell, Newtownards and a smaller entry of suckler cows sold to £1800 for a Lim cow with a bull calf at foot from A Faith, Limavady.
Calves
Just over 300 dropped calves on Friday resulted in a super trade with bulls reaching £690 for 2 Shorthorns, heifers to £600 for 2 Belgian Blues and reared Friesians to £540.
Bulls
I Rea, Mallusk 2x Shb £690, R Bingham, Nutts Corner Char £670, A.M Crawford, Ballynure BB £655, J Lynn, Cullybackey BB £640, A Reid, Glenarm Shb £620, D Brown, Crumlin BB £590, A.M Crawford, Ballynure 3x AA £590, J Walker, Randalstown Bel£570, D McKillop, Glenarm Lim £570, Trimble Farms, Kircubbin 3x Char £565, A Hamilton, Ballycastle Char £560.
Heifers
A.M Crawford, Ballynure 2x BB £600, I Rea, Mallusk Shb £590, D McKillop, Glenarm AA £550, S.P Fitzgerald, Crumlin Sho £550, A.M Crawford, Ballynure BB £535, I Rea, Mallusk Shb £530, R Bingham, Nutts Corner 2x Char £480, A.G Gabbey, Comber Char £480, local farmer Char £475, R Bingham, Nutts Corner Char £450 x2, A.M Crawford, Ballynure AA £450, I Rea, Mallusk Shb £450.
Hol/Fr bulls
S McKay, Dunloy Fri £540, DJ Kane, Bushmills Fri £355, S G Leslie, Claudy 2x Hol £340, D J Kane 2x Fri 3255, N Hunter, Garvagh Hol £225, 3x Fri £225, R A Gordon, Cloughmills Fri £165, A T Lowry, Loughgiel Hol £160, Trimble farms, Kircubbin 3x Hol £145.
Weanlings
Another good entry of 400 weanlings in Ballymena resulted in a sharp trade. Bullocks sold to £1000 over for a Lim 330kg at £1330 presented by B McCammon, Larne. Heifers sold to £1020 over for a Lim 410kg at £1430 offered by J Neill, Crossgar.
Bullocks
Up to 300kg
S Taylor, Ligoniel Char 270kg £1180 (437), S Hall, Larne Char 290kg £1250 (431), S Taylor, Ligoniel Char 290kg £1250 (431), W & G Hanna, Ballymoney Char 300kg £1250 (416), 300kg £1240 (413), Lim 300kg £1230 (410), 280kg £1140 (407), S Hall, Larne Char 290kg £1180 (406), E Drummond, Ballynure Lim 240kg £950 (395), L Ballantine, Moorfields Lim 220kg £860 (390) x2, 270kg £1050 (388) x2, E Drummond, Ballynure Lim 260kg £1000 (384), 260kg £990 (380).
301 to 350kg
S Taylor, Ligoniel Char 310kg £1260 (406), S Hall, Larne Char 310kg £1250 (403), B & A McCammon, Magheramourne Lim 330kg £1330 (403), S Hall, Larne Char 310kg £1220 (393), B & A McCammon, Magheramourne Lim 320kg £1200 (375), 350kg £1230 (351), E Drummond, Ballynure Lim 310kg £1080 (348), D Brogan, Cloughmills Lim 310kg £1050 (338), H Warnock, Ballywalter Char 340kg £1150 (338), J H Frazer, Belfast Sal 330kg £1110 (336), A & M & M McKeegan, Glenarm Char 330kg £1090 (330) x3.
Over 351kg
D McGarel, Glenarm Char 360kg £1290 (358), R Harkness, Crumlin Lim 370kg £1290 (348), Local Farmer Lim 370kg £11260 (340) x2, J H Frazer, Belfast Char 420kg £1380 (328), P McConnell, Ligoniel Char 400kg £1290 (322), J H Frazer, Belfast Char 400kg £1290 (322), M McKeever, Ballymoney Char 450kg £1450 (322), R J McNeill, Glenarm Char 430kg £1380 (320), S McAllister, Glenarm Lim 360kg £1150 (319), C Bell, Belfast Char 380kg £1210 (318), P McCord & P Thompson, Randasltown Lim 370kg £1160 (313), H Warnock, Ballywalter Char 380kg £1185 (311), P McCord & P Thompson, Randalstown Char 410kg £1230 (300), R Harkness, Crumlin Lim 470kg £1410 (300).
Heifers
Up to 300kg
S Taylor, Ligoniel Char 290kg £1130 (389), S Hall, Larne Char 300kg £1130 (376), L Ballantine, Moorfields Lim 240kg £890 (370), W & G Hanna, Ballymoney Char 260kg £960 (369), Lim 290kg £1050 (362), D J McFerran, Dunloy Char 220kg £790 (359), W & G Hanna, Ballymoney Char 270kg £960 (355), J Magill, Larne Char 240kg £850 (354), W & G Hanna, Ballymoney Char 250kg £885 (354), D J McFerran, Dunloy Char 190kg £670 (352), 230kg £800 (347), 200kg £690 (345).
301 to 350kg
S Taylor, Ligoniel Char 310kg £1140 (367), Local Farmer Char 340kg £1100 (323), R J McNeill, Glenarm Lim 320kg £1000 (312), P McConnell, Ligoniel Char 350kg £1080 (308), J McAuley, Ballyclare Char 320kg £930 (290), B & A McCammon, Magheramourne Lim 310kg £900 (290), R J McNeill, Glenarm BB 340kg £980 (288), G Connon, Aldergrove Char 350kg £990 (282), J H Frazer, Belfast Char 330kg £930 (281), J McAuley, Ballyclare Char 330kg £905 (274), J Neill, Crossgar Lim 340kg £890 (261), J H Frazer, Belfast Char 310kg £810 (261), J McAuley, Ballyclare Char 330kg £840 (254), J Johnston, Cullybackey AA 350kg £875 (250).
Over 351kg
J Neill, Crossgar Lim 410kg £1430 (348), H Marquess, Muckamore Char 390kg £1290 (330), M McKeever, Ballymoney Char 370kg £1180 (318), J Neill, Crossgar Char 400kg £1240 (310), J McAuley, Ballyclare Char 380kg £1150 (302), H Marquess, Muckamore Char 420kg £1260 (300), R J McNeill, Glenarm BB 420kg £1240 (295), K McConnell, Muckamore Char 400kg £1180 (295), P McConnell, Ligoniel Char 420kg £1230 (292), P McCord & P Thompson, Randalstown Char 380kg £1100 (289), P McConnell, Ligoniel Lim 420kg £1210 (288), H Marquess, Muckamore Char 490kg £1390 (283), D McGarel, Glenarm Lim 370kg £1020 (275), P McConnell, Ligoniel Char 450kg £1240 (275).
Monday 28th October 2024
Sheep prices. This included the 2nd ram fair of the season. Rams sold to £1350 for a BFL.
Ewes
S Ramage, Bushmills 1 Cha £290, 1 Suf £220, Local Farmer, 5 Mil £190, 9 Suf £182, 2 Tex £180, 4 Mil £168, local farmer 8 Mul £165, K Woodside, Islandmagee 4 Tex £162, P McAuley, Carnlough 4 Bf £160, S&C Buick, Ballymena 9 mul £148, J Thompson, Newtownards 2 Spo £148, P McAuley 11 BF £145, 8 Bf £142, S Toye, Kilrea 2 Cro £140, K Travers £140, S&C Buick 9 Mul £130, R Green, Ballycastle 2 Cro £130, 1 Tex £128, K McErlain, Armoy 5 BF £125, J Thompson 8 SX £125,K Woodside 2 Tex £122, K McErlaine 1 Dor £118, S Toye 2 Cro £110, J Hunter, Ballygally 10 Bf £100, K McErlaine 1 Cro £98.
Lambs
L Pearson, Randalstown 2 Che £136, 1 Suf £134, Local Farmer 2 Spo £130, S McAllister, Glenarm 42 Tex £128, B Jamison, Armoy 39 Tex £125, S Thompson, Glenarm 6 Tex £125, M Kelly, Newtowncrommelin 7 Tex £124, S Beattie, Ballyclare 10 Cha £123, S Thompson 80 Tex £122, R McNabney, Broughshane 2 Suf £121, D Carey, Newtowncrommelin 3 Tex £120, R J D Topping, Islandmagee 7 Suf £119, G Rankin, Millisle 5 Tex £119, M Kelly 20 Tex £119, L Ballantine, Moorfields 11 Tex £119, R J Semple, Ballyclare 23 Tex £119, D McBride, Kells 16 Tex £118, B&A McCammon, Magheramorne 37 £117, S Beattie 18 Tex £116, D McBride 34 Tex £116, W Hamill, Aughafatten 10 Mul £115, B Watt, Ballymena 15 Tex £115, S G Leslie, Claudy 26 Tex £115.
Tuesday 29th October 2024
210 Store cattle in Ballymena resulted in another super trade. Bullocks sold to £1380 over for a Lim 700kg, £2080 presented by Hugh Turner, Swatragh. Heifers sold to £1750 over for a Lim 580kg, £1750 offered by Robert Chambers, Bushmills.
Heifers
0-500kg
M&F Speers, Cullybackey Cha 420kg £1430 (340), P McSparron, Knockacarry Cha 460kg £1400 (304), N F O’Loughlin, Gortfad Lim 390kg £1170 (300), M&F Speers, Cha 490kg £1450 (295), N F O’Loughlin, Lim 450kg £1320 (293), M&F Speers, Lim 450kg £1310 (291), P McSparron, Cha 490kg £1420 (289), N F O’Loughlin Lim 430kg £1230 (286), H White, Aughafatten ST 410kg £1170 (285), F McCloy, Portglenone Cha 440kg £1250 (284), B Taggart, Armoy 2x Lim 480kg £1360 (283), J McHenry, Knockmore Cha 460kg £1300 (282), N F O’Loughlin Lim 440kg £1240 (281), M&F Speers Lim 340kg £950 (279), Lim 470kg £1310 (278).
501-999
R Chambers, Bushmills Lim 580kg £1750 (301), P McSparron, Cha 510kg £1530 (300), R Chambers, Lim 540kg £1540 (285), Lim 540kg £1520 (281), J McHenry Cha 540kg £1490 (275), N F O’Loughlin, Lim 510kg £1380 (270), P McSparron, Lim 570kg £1500 (263), R Chambers Lim 610kg £1600 (262), D Lyttle, Kells Mon 510kg £1310 (256), F Hilton, Ballymena Cha 600kg £1540 (256), B Gaston, Ballymena ABE 530kg £1350 (254), S Stewart, Newtonabbey Her 600kg 31470 (245), F Hilton Cha 620kg £1500 (241), B Gaston ABE 560kg £1350 (241), F Hilton, Bel 650kg £1450 (223).
Bullocks
0-500kg
F McCloy Cha 410kg £1420 (346), I Martin, Ballyclare Bel 390kg £1340 (343), S Collins, Lisburn Lim £1450 (337), M&F Speers, Lim 390kg £1310 (335), S Collins Lim 380kg £1270 (334), I Martin Bel 440kg £1470 (334), M&F Speers Lim 390kg £1300 (333), F McCloy, Lim 440kg £1450 (329), S Collins Cha 480kg £1580 (329), W J Dalzell, Newtownards Lim 490kg £1590 (324), J McHenry Lim 460kg £1480 (321), B Savage, Ardeen Lim 400kg £1280 (320), 450kg £1440 (320), 440kg £1390 (315), J McHenry Cha 470kg £1460 (310), I Martin Bel 460kg £1420 (308).
501-999
P McSparron 2x Cha 510kg £1590 (311), H Turner, Swatragh Lim 650kg £2000 (307), 660kg £2020 (306), J Graham, Crumlin Cha 510kg £1560 (305), H Turner, Lim 660kg £2000 (303), R Chambers Lim 620kg £1860 (300), W J Dalzell Lim 530kg £1590 (300), H Turner, Lim 660kg £1980 (300), S Collins Lim 550kg £1650 (300), W J Dalzell AUB 530kg £1580 (298), H Turner Lim 700kg £2080 (297), S Collins Lim 510kg (296), H White ST 10 £1510 (296), R Chambers BEL 580kg £1715 (295), R E Martin, Ballyclare Lim 530kg £1560 (294).
BALLYMENA, WEDNESDAY 30TH OCTOBER
An entry of 2687 sheep in Ballymena resulted in another good steady trade. Fat lambs sold to 623p for a pen of 15 Texels 23.5kg at £146.50 presented by G Martin, Broughshane and to a top per head of £156 for 2 texels from John Buick, Kells. Fat Ewes sold to £206.
Fat lambs (2308)
Top per kg
R Hoey, Ballymena 18 Tex 17kg £114 (670) 15 Tex 19.5kg £122 (625) G Martin, Broughshane 15 Tex 23.5kg £146.50 (623) A Gaston, Carnlough 25 Tex 20kg £123 (615) D Hamilton, Glenarm 42 Suff 22kg £135 (613) J Lowe, 4 Tex 23kg £140 (608) J Gray, Doagh 38 Suff 21.5kg £130.50 (607) N & J McKee, Larne 14 Cha 19.5kg £117.50 (602) L Turtle, Broughshane 10 Tex 23kg £138.50 (602) T Rainey, 2 Tex 24kg £144.50 (602) W R & JR Dunn, Ballyclare 8 Tex 21.5kg £129 (600) KW & JT Dickey, Ballyclare 10 Tex £123 (600) M & F Speers, Cullybackey 5 Cha 20kg £120 (600) WJ Boyd, Larne 22 Tex 23kg £137.50 (597) J Lowe, Coagh 12 Tex 23kg £137.50 (597) I Morrison, Dunloy 33 Tex 24kg £143 (595) J Maxwell, 1 Mul 23kg £137 (595) Beltoy Farm, Gleno 2 Suf 23kg £137 (595) D Herron, Broughshane 10 Tex 23kg £137 (595) R Boyle, Larne 8 Tex 23kg £137 (595) T Wylie, Aughafatten 8 Tex 22kg £131 (595).
Top per head
J Buick, Kells 2 Tex 35.5kg £156, B Gardiner, Ballymena 1 Tex 32kg £150, 2 Tex 29kg £150, R Savage, Magherafelt 3 Tex 27.5kg £149.50, R Workman Kilwaughter 1 Cha 33.5kg £149, J Steede, Ballymena 2 Ham 29kg £149, B Gardiner, Ballymena 1 Suf 29.5kg £148, H Alexander, Glenarm 5 Suf 29kg £148, J Buick, Kells 4 Tex 27.5kg £148, H Clarke, 5 Tex 26kg £147.50, S McCracken, Randalstown 16 Tex 28.5kg £147, B Gardiner, 3 Suff 25.5kg £147, G Martin, Broughshane 15 Tex 23.5kg £146.50, J Hamilton, Broughshane 32 Tex 27.5kg £146, A McNeilly, 2 Suff 29kg £146, G Crowe, Ballyclare 1 Suf 27kg £146, B Lyttle, Moorfields 49 Tex 25.5kg £145.50, N Hamill, Aughafatten 16 Tex 25kg £145, B Gardiner, 2 Ham 28kg £145, J Buick, Kells 2 Tex 25kg £145.
Fat ewes (379)
1st Quality
Suff - £120- £184
Tex - £120 – 206
CB - £90 - £128
BF - £60 - £82