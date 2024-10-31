A smaller show of sheep at Armoy on Wednesday night saw a great trade for all types of sheep.

Great trade for sheep at Armoy
FAT LAMBS
TE & A Irwin, Coleraine, 31kgs £148. Richard Kane, Stranocum, 26kgs £141. Maurice Maloney, Loughguile, 26kgs £144. Hugh McNeill, Cushendun, 24kgs £140. Frank McKendry, Cloughmills, 23kgs £140. Claire Lynn, Ballycastle, 26kgs £140. Danny McKinley, Armoy, 26kgs £141. M Milliken, Mosside, 26kgs £140. CS & DJ Currie, Mosside, 26kgs £140. TE Irwin, Coleraine, 26kgs £140. Dan McKinley, Armoy, 25kgs £140. Terry McBride, Ballycastle, 22kgs £123. C & R Gillan, Bushmills, 23kgs £131. Jas McMullan, Armoy, 23kgs £130. Frank McCaughan, Bushmills, 23kgs £131.
STORE LAMBS
Jas Duffin, Martinstown, 19 Tex, £127. Richard Duffin, Martinstown, 46 Suff, £120. Robt Hodges, Armoy, 17 Tex, £120. Randal McDonnell, Ballyvoy, 27, Suff, £118, 5, £125. Richard Kane, Stranocum, 25 Tex £118. G McEldowney, Draperstown, 16 b/f, £105. Ciaran Osborne, Ballycastle, b/f, £106. Joan Lamont, Ballymoney, 28 c/b’s £110. Mally McNeill, Cushendall, 8 Suff, £120. M Milliken, Armoy, 5 Tex, £118. John Darragh, Fairhead, 41 b/f, £93. Ian McConaghy, Bushmills, 20 Suff, £114. Richard Duffin, Cargan, 40 Tex, £110. Carrick Farmer, 23 Tex, £115, 36, £110.
EWE LAMBS
S & S McKeegan, Cushendall, 12 b/f, £134, 12, £124, 10, £124. Michael Quinn, Cushendall, 13 Mules, £127, 12, £120. Jas McAuley, Cushendun, Easycare, 12, £120, 12, £115, 12, £115, 10, £112. Liam Robbin, Glenariffe, 5 Mules, £112, 8, £107.
FAT EWES
James McAuley, Cushendun, c/b’s £142. M Simpson, Ballycastle, Tex, £130. Cahal Gribben, Dunloy, Tex, £122. B & R McCollum, Loughguile, Tex, £120. Pat Brown, Ballintoy, Suff, £111. Patrick McSparran, Cushendun, c/b’s £110. Richard Kane, Stranocum, Tex, £110. Jas McIntyre, Ballycastle, Tex, £109. Boyd Jamison, Armoy, c/b’s £126.
Breeding Rams sold to £195.
Sale every Wednesday night at 7pm
Watch live and bid with ‘Mart Eye’.
Auctioneers: Armoy Livestock Mart Ltd