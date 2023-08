Another good entry of 460 beef cattle in Ballymena on Thursday resulted in a steady trade.

Beef cows sold to 245p for 660kg at £1617. Friesian cows to 166p 630kg at £1045, Beef heifers to 292p 620kg at £1810, Beef bullocks to 299p 690kg at £2063 and to top per head of £2332 for 880kg. Friesian bullocks sold to 224p for660kg at £1478.

Beef Cows

J Murray, Ballymoney Cha 660kg £1617 (245) A McNeilly, Muckamore Lim 610kg £1457 (239) T McFerran, Lim 660kg £1544 (234) A McNeilly, Lim 610kg £1427 (234) B Paisley, Ballynure Bel 790kg £1840 (233) A McNeilly, Abe 720kg £1627 (226) T McFerran, Lim 750kg £1665 (220) local farmer, Abe 590kg £1298 (220) Lim 580kg £1276 (220) S Clyde, Lim 750kg £1642 (219) T McFerran, Lim 830kg £1809 (218) J Gamble, Ballymoney St 550kg £1188 (216) local farmer, Lim 660kg £1296 (216) T McFerran, Lim 770kg £1640 (213) S Clyde, Lim 710kg £1512 (213) local farmer, Abe 680kg £1441 (212).

Ballymena mart

Friesian Cows

D Winter, Randalstown 630kg £1045 (166) MT Boyd, Kilwaughter 710kg £1143 (161) B Alexander, Ballymena 800kg £1280 (160) TJ Turtle, Broughshane 640kg £1024 (160) WJ & D Wallace, Ballymena 670kg £1072 (160) V Laverty, Randalstown 670kg £1051 (157) J F Smyth, 650kg £1014 (156) T& N Patterson, 620kg £961 (155) Rosedernott Farm, 560kg £840 (150) F O’Boyle, Randalstown 700kg £1036 (148) B Paisley, 630kg £932, W Irvine, Dundrod 630kg £926 (147) D McKay, Broughshane 690kg £1000 (145) P & B McVey, 610kg £878 (144) S McCrystal, 670kg £958 (143) W J Thompson, 630kg £894 (142).

Beef heifers

V Cousley, Moneymore Lim 620kg £1810 (292) Cha 640kg £1728 (270) A McNeilly, Muckamore Lim 530kg £1425 (269) S McGowan, Ballymoney Cha 760kg £2036 (268) R Evans, Lim 600kg £1536 (256) S McGowan, Ballymoney Cha 650kg £1651 (254) H JK & J Walls, Cha 700kg £1771 (253) K O’Neill, Lim 690kg £1711 (248) R Taggart, Ballymoney Abe 600kg £1476 (246) HJK & J Walls, Cha 570kg £1402 (246) S Smyth, Cha 510kg £1244 (244) R Taggart, Abe 640kg £1561 (244) H J K & J Walls, Cha 630kg £1537 (244) F McNeilly, Glarryford Cha 540kg £1312 (243) Cha 620kg £1500 (242) C Humphrey, Broughshane Her 710kg £1718 (242).

Beef bullocks

Top per kg

H Davidson, Lim 690kg £2063 (299) D Wright, Magherafelt Cha 680kg £2019 (297) Lim 700kg £2072 (296) SA Taggart, Ballymoney Lim 750kg £2182 (291) R McCurdy, Broughshane Cha 740kg £2146 (290) Lim 690kg £1959 (284) Lim 710kg £2002 (282) T Davidson, Blo 600kg £1686 (281) R McCurdy, Lim 700kg £1960 (280) D Wright, Lim 600kg £1674 (279) C Creighton, 600kg £1668 (278) N Quinn, Lim 490kg £1342 (274) SA Taggart, Ballymoney Cha 690kg £1876 (272) J Murray, Ballymoney Lim 750kg £2025 (270) Lim 660kg £1782 (270) SA Taggart, Cha 840kg £2268 (270).

Top per head

S McGowan, Ballymoney Cha 880kg £2332, SA Taggart, Ballymoney Cha 840kg £2268, Cha 870kg £2235, Cha 850kg £2210, PJ Mulholland, Loughgiel Cha 870kg £2201, S McGowan, Cha 840kg £2184, SA Taggart, Ballymoney Lim 750kg £2182, R McCurdy, Cha 740kg £2146, T McKinstry, Ballyclare Cha 820kg £2140, SA Taggart, Cha 830kg £2124, S McGowan, Cha 790kg £2117, Cha 780kg £2106, SA Taggart, Lim 790kg £2085, D Wright, Lim 700kg £2072, H Davidson, Lim 690kg £2063, SA Taggart, Cha 780kg £2059.

Friesian Bullocks

T Duffin, Toome 660kg £1478 (224) R&M&J Duffin, 550kg £1182 (215) K Scullion, Portglenone 630kg £1310 (208) T Duffin, 660kg £1353 (205) K Scullion, 590kg £1197 (203) P McIlrath, 670kg £1340 (200) 600kg £1200 (200) Rosedernott Farm 590kg £1168 (198) 540kg £1058 (196) T Duffin, Toome 580kg £1136 (196) R & M & J Duffin, 520kg £1014 (195) T Duffin, 520kg £1014 (195) 610kg £1159 (190) R&M & J Duffin, 590kg £1121 (190) 550kg £1039 (189) 570kg £1071 (188).

BALLYMENA FRIDAY 4TH AUGUST 2023

Dairy Cows

Dairy stock sold to £1700 for a calved heifer from Thomas Carlisle, Dundrod.

T Carlisle, Dundrod Fri £1700, T Carlisle, Dundrod £1650, T Carlisle, Dundrod £1650, B Paisley, Ballynure Fri £1500, Local Farmer Fri £1350, Local Farmer Fri £1300, Local Farmer Fri £1250.

Suckler Cows

20 lots of sucklers on offer sold to £2000 for a Charolais cow with bull calf.

S Gowdy, Carrickfergus Char & bull calf £2000, S Gowdy, Carrickfergus Lim & Bull calf £1950, J C Murphy, Bellaghy AA & hfr calf £1900, J C Murphy, Bellaghy Lim & hfr £1520, A & W McKee, Larne Shb & bull calf £1400, T Pentland, Lisburn AA & bull calf £1220, £1150, AA & hfr calf £1120, A & W McKee, Larne Shb & bull calf £1100.

Calves

324 lots in the calf ring sold to £830 for a five month old Charolais bull, Heifer calves to £800 for a two month old Limousin.

Bulls

J Montgomery, Mallusk Char £830, G Hunter, Armoy BB £770, R J T Fleming, Templepatrick Sim £760, M Doherty, Glarryford Lim £740, W Berry, Tynan AA £610, Ganaway Farms, Millisle Sim £600, G Hunter, Armoy BB £580, T R Lilburn, Dromore AA £540, Ganaway Farms, Millisle Char £540, R Hanna, Cullybackey Sim £525, M Doherty, Glarryford Lim £520, W Berry, Tynan AA £510, R J T Fleming, Templepatrick Sim £510, S McCrystal, Magherfelt BB £500.

Heifers

Drumhilla Farms, Newtownards Lim £800, J Montgomery, Mallusk Char £700, £690, G Hunter, Armoy Lim £640, Drumhilla Farms, Newtownards Lim £630, G Orr, Ballywalter Lim £580 x2, G Hunter, Armoy Lim £580, Ganaway Farms, Millisle Shb £560, H & L Wilson, Larne Char £550, A Gibson, Glenarm Char £540, S McCrystal, Magherafelt BB £520, B Herbison, Toomebridge Lim £510.

Friesian Bulls

A Spence, Nutts Corner Hol £280, A J & C Patterson, Donaghadee Hol £195, B Paisley, Ballynure Fri £180, S McCrystal, Magherafelt Hol £145, A Gibson, Glenarm Hol £140, D & N Hamill, Crumlin Hol £120.

Weanlings

Upwards of 200 weanlings continued to meet strong demand to a top price of £2000 for an exceptional 430kg Charolais bullock. Heifers sold to 341p per kilo for a 340kg Charolais at £1160.

Bullocks

Up to 300kg

T D Weatherup, Carrickfergus Lim 260kg £790 (303), H Crooks, Kilwaughter Sim 210kg £630 (300), D Knox, Coleraine Lim 280kg £780 (278), J Mulvenna, Glenarm Char 290kg £800 (275), D McDonnell, Glenariffe Char 290kg £795 (274), J Mulvenna, Glenarm Char 280kg £750 (267).

301-350kg

A McErlean, Portglenone Lim 340kg £1100 (323), S Taylor, Ligoniel Char 310kg £1000 (322), 330kg £1060 (321), S Douglas, Limavady Char 330kg £1020 (309), A McErlean, Portglenone Lim 310kg £930 (300), S Taylor, Ligoniel Char 340kg £1010 (297), Wharry & McCurdy, Carnlough Char 320kg £950 (296), W Moore, Ballycarry Lim 310kg £920 (296), P McCann, Portglenone Lim 340kg £1000 (294), S Taylor, Ligoniel Char 350kg £1010 (288), S Douglas, Limavady Char 350kg £985 (281), A McErlean, Portglenone Lim 340kg £930 (273), Local Farmer Char 320kg £865 (270).

Over 351kg

S Douglas, Limavady Char 430kg £2000 (465), L Ervine, Newtownabbey Char 410kg £1550 (378), Char 430kg £1540 (358), P McCann, Portglenone Lim 450kg £1510 (335), 370kg £1240 (335), S Douglas, Limavady Char 370kg £1190 (321), P McCann, Portglenone Lim 1380 (320), 430kg £1350 (314), C Kennedy, Ballyclare Char 400kg £1250 (312), P McCann, Portglenone Lim 360kg £1120 (311), L Ervine, Newtownabbey Char 390kg £1210 (310),S Douglas, Limavady Char 430kg £1330 (309), L Ervine, Newtownabbey Char 390kg £1190 (305), A McErlean, Portglenone Lim 400kg £1210 (302), C Kennedy, Ballyclare Char 370kg £1110 (300), L Ervine, Newtownabbey Char 360kg £1080 (300).

Heifers

Up to 300kg

A Connor, Ballyclare BB 280kg £885 (316), H Crooks, Kilwaughter Sim 240kg £720 (300) D Gaston, Carnlough Lim 290kg £760 (262), J Mulvenna, Glenarm Lim 210kg £550 (261), Shaws Hill Farm, Kells Shb 250kg £630 (252), J Mulvenna, Glenarm Char 260kg £650 (250).

301-350kg

S Douglas, Limavady Char 340kg £1160 (341), S Taylor, Ligoniel Char 310kg £960 (309), Local Farmer Lim 340kg £1050 (308), S Douglas, Limavady Char 320kg £910 (284), T Johnston, Nutts Corner Lim 320kg £905 (282) x2, R McKay, Ballymoney Lim 340kg £960 (282), S Taylor, Ligoniel Char 330kg £930 (281), A McErlean, Portglenone Char 330kg £925 (280), T D Weatherup, Carrickfergus Lim 350kg £980 (280), S Douglas, Limavady Char 320kg £895 (279), A McErlean, Portglenone Char 310kg £865 (279), D McDonnell, Glenariffe Char 340kg £945 (277), A McErlean, Portglenone Char 330kg £910 (275), S Taylor, Ligoniel Char 350kg £960 (274), J Montgomery, Ballymena Lim 330kg £905 (274).

Over 351kg

A McErlean, Portglenone Lim 370kg £1015 (274), L Ervine, Newtownabbey Char 390kg £1060 (271), Char 410kg £1110 (270), Char 400kg £1080 (270), Local farmer Char 400kg £1075 (268), S Douglas, Limavady Char 370kg £990 (267), Char 360kg £960 (266), Local Farmer Lim 480kg £1270 (264), W Moore, Ballycarry Lim 390kg £1030 (264), S Douglas, Limavady Char 430kg £1100 (255), L Ervine, Newtownabbey Char 370kg £945 (255), A Connor, Ballyclare BB 410kg £1030 (251), T W Johnston, Nutts Corner Lim 410kg £1030 (251)

BALLYMENA SUFFOLK CHEVIOT & CONTINENTAL HOGGET SALE SATURDAY 5/8/2023

The first of the 2023 annual breeding sheep sales at Ballymena Mart kicked off with a strong start for the entry of 4200 hoggets and lambs.

Whilst trade was strong for good quality hoggets they returned an average of £188.79 per head for 3441 sold which surprisingly was down £14 per head on 2022 whereas in the lamb ring whilst trade appeared sticky they returned a similar average to the previous year of £117.40 for 840 sold.

Topping the sale at £390 for a show hogget was Packie Donnelly whilst the top price of £310 for pens of hoggets was paid to WJ Donaghy and D Knox.

In the ewe lamb section lambs sold to £175 per head paid to Joel Lamont for a super pen of S/C lambs with L Anderson taking the second top price of £170 per head also for S/C lambs.

Leading prices and averages in each section were as follows:

Hoggets – D Knox 12 @ £310, WJ Donaghy 12 @ £310, W Blackburn 6 @ £295, D Knox 12 @ £292, B McKinley 11 @ £275, W Blackburn 12 @ £260, M Breen 12 @ £250, D Knox 8 @ £250, W Blackburn 12 @ £245, P Donnelly 10 @ £245, 10 @ £245, 11 @ £245, WJ Donaghy 10 @ £245, D Gibson 11 @ £240. (Leading averages – WJ Donaghy 28 ave £267.50, D Knox 69 ave £254, P Donnelly 181 ave £221, B McKinley 98 ave £214, J Currie 115 ave £210, W Blackburn 264 ave £208) Ewe Lambs – J Lamont 14 @ £175, L Anderson 12 @ £170, R&J Robinson 2 @ £165, 2 @ £160, J Adams 3 @ £155, A McFarlane 10 @ £155, C&M Mullan 12 @ £155, L Anderson 7 @ £150, S McGilligan 12 @ £145, C&M Mullan 11 @ £145.

MONDAY 7TH AUGUST 2023

Just under 2000 sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a sharp trade. Hoggets sold to £210, store lambs to £93 and ewe lambs to £130.

Hoggets

W H D McCabe, Muckamore 10 Tex £210, 10 Tex £200, E McNeilly, Gracehill 8 Suff £198, 7 Suff £194, W H D McCabe, Muckamore 10 Tex £190, J Thompson, Bushmills 9 Tex £188, W Weatherup, Carrickfergus 3 Mule £186, 4 Tex £180, E McNeilly, Gracehill 4 Suff £170, W H D McCabe, Muckamore 9 Mule £166 x2, 8 Mule £164, A Hamilton, Upper Ballinderry 14 Tex £162, J Thompson, Bushmills 12 Tex £160, W H D McCabe, Muckamore 10 Mule £160 x2.

Store Lambs

H Park, Ballymena 4 Tex £93, Parkmore Farms, Glenariffe 70 Tex £89.50, J O’Kane, Cushendall 25 Suff £89.50, K Kidd, Broughshane 59 Tex £88.50, 60 Tex £88.50, R B & J H Kennedy, Dundrod 52 Tex £88.50, D McKillop, Glenariffe 62 Suff £88, J W Bingham, Templepatrick 25 Char £88, J & R Reid, Carnlough 16 Tex £87.50, J O’Kane, Carnlough 23 Mule £87.50, Crockataggart Farms, Draperstown 92 Mule £87, D McKillop, Loughgiel 19 Mule £87, J O’Kane, Cushendall 10 Suff £87, J Loughery, Limavady 50 Mule £87, J Gray, Doagh 4 Mule £87.

BALLYMENA, TUESDAY 8TH AUGUST 2023

A good entry of 240 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a steady trade. Bullocks sold to £950 over for a Lim 600kg at £1550 offered by K Steele, Islandmagee. Heifers sold to £920 over for a Char 610kg at £1530 from Wilson Carson, Cloughmills.

Heifers

Up to 500kg

S Wright, Carnlough 1 Lim 390kg £1105 (283), E Mulgrew, Dromore Lim 500kg £1390 (278), G Murdock, Broughshane Lim 450kg £1250 (277), Lim 410kg £1120 (273), S Rea, Glenarm Lim 360kg £970 (269), G Murdock, Broughshane Lim 480kg £1280 (266), E Mulgrew, Dromore Lim 450kg £1170 (260), S Wright, Carnlough Blo 420kg £1090 (259), C McKee, Broughshane Lim 490kg £1260 (257), S Rea, Glenarm Lim 370kg £950 (256), E Mulgrew, Dromore Lim 370kg £950 (256), 480kg £1230 (256), S Hunter, Bushmills Char 430kg £1100 (255), C McKee, Broughshane Lim 490kg £1240 (253), J G Robinson, Dunloy Char 490kg £1230 (251), J & E Mulgrew, Dromore Char 500kg £1250 (250).

Over 501kg

T Christie, Cloughmills Lim 510kg £1360 (266), E Mulgrew, Dromore Lim 520kg £1330 (255), W Carson, Cloughmills Char 610kg £1530 (250), F Duffin, Toomebridge Char 610kg £1520 (249), D Hanna, Ballymoney Char 550kg £1350 (245), K & M Gawn, Kells Sim 560kg £1370 (244), J & E Mulgrew, Dromore Char 540kg £1320 (244), D Hanna, Ballymoney Char 540kg £1320 (244), W Carson, Cloughmills Char 560kg £1350 (241), Sim 550kg £1310 (238), J G Robinson, Dunloy Char 510kg £1210 (237), T Christie, Cloughmills Char 600kg £1410 (235), F Duffin, Toomebridge AA 620kg £1440 (232), G Kerr, Ahoghill BB 510kg £1180 (231), F Duffin, Toomebridge AA 660kg £1520 (230).

Bullocks

0kg to 500kg

S Hunter, Bushmills Cha 450kg £1360 (302) S Wright, Carnlough Lim 420kg £1200 (285) Lim 420kg £1190 (283) E Mulgrew, Dromore Lim 500kg £1400 (280) S Wright, Lim 440kg £1230 (279) P Hanna, Dunadry Cha 380kg £1060 (279) G Murdock, Broughshane Abe 500kg £1385 (277) S Hunter, Bushmills Cha 460kg £1260 (273) P Hanna, Lim 370kg £1000 (270) G Murdock, Cha 500kg £1340 (268) E Mulgrew, Dromore Lim 470kg £1250 (266) G Murdock, Bel 490kg £1300 (263) DJ & R White, Broughshane Cha 400kg £1060 (265) Cha 450kg £1180 (262) RI Bashford, Sal 470kg £1230 (261) S Wright, Blo 390kg £1020 (261).

501kg and over

E Mulgrew, Dromore Lim 550kg £1480 (269) M Crawford, Randalstown Abe 580kg £1520 (262) Abe 580kg £1520 (262) G Murdock, Broughshane Lim 520kg £1360 (261) K Steele, Larne Lim 600kg £1550 (258) W Carson, Cloughmills Lim 580kg £1480 (255) DJ Moore, Ballyclare Cha 510kg £1280 (251) E Mulgrew, Lim 560kg £1400 (250) DJ Moore, Lim 520kg £1290 (248) K Steele, Bel 560g £1385 (247) D Smyth, Moorfields Abe 590kg £1450 (245) DJ Moore, Cha 510kg £1250 (245) D Hutchinson, Coleraine Bel 520kg £1270 (244) R I Bashford, Magheramorne Sal 520kg £1270 (244) TR Lilburn, Dromore Cha 510kg £1230 (241) S& G Davidson, Broughshane Abe 620kg £1480 (238).

BALLYMENA, WEDNESDAY 9TH AUGUST 2023

An entry of 2308 Sheep in Ballymena resulted in a steady trade. Fat lambs sold to 508p 23kg at £117 offered by G & I Gray, Muckamore and a top per head of £132.50 for a Texel 27kg and 3 Texels 29kg. Fat ewes sold to £272.

Fat lambs (1507)

Top per kg

G & I Gray, Muckamore 2 Tex 23kg £117 (508) D Jones, Nutts Corner 3 Tex 25.5kg £128 (502) PJ Kane, Ballycastle 4 Tex 23kg £115 (500) S Heaney, Cha 23kg £114.50 (497) R Patterson, Crumlin 6 Cha 22kg £109 (495) E Farquhar, Moorfields 18 Tex £109 (495) I Clarke, Cullybackey 4 Tex 22kg £109 (495) S Caldwell, Portglenone 3 Tex 21kg £104 (495) R Carlisle, Templepatrick 10 Tex 21kg £104 (495) I Clarke, Cullybackey 4 Tex 18kg £89 (494) A McGookin, Carrickfergus 5 Tex 21.5kg £106 (493) T Stewart, Cairncastle 30 Tex 21kg £103.50 (492) N McAuley, Ballyclare 24 Suf 23kg £113 (491) E Farquhar, Moorfields 2 Tex 21kg £103 (490) S McGookin, Carrickfergus 4 Tex 21kg £103 (490) M & R Simpson, Broughshane 25 Tex 23kg £112.50 (489) D McIlwaine, Glenwherry 1 Tex 22.5kg £110 (488) W&G Hanna, Ballymoney 5 Tex 22kg £107.50 (488) W Craig, Larne 16 Tex 21.5kg £105 (488) N Delargy, Cushendall 15 Tex 21.5kg £105 (488) J & A Wright, Carnlough 3 Tex 23kg £112 (487) S W Thompson, 4 Tex 22.5kg £109.50 (486) E Clyde, Muckamore 3 Tex 18.5kg £90 (486) J Martin, Broughshane 8 Tex 22kg £107 (486) I McNeice, Toome 13 Tex 22kg £107 (486)

Top per head

WM Davidson, Broughshane 1 Tex 27.5kg £132.50, B & C McIlroy, Raloo 3 Tex 29kg £132.50, D Jones, Nutts Corner 3 Tex 25.5kg £128, J Liddle, Ballymena 1 Tex 27kg £123, J Moore, Cullybackey 6 Cha 25kg £119.50, PJ Kane, Ballycastle 3 Tex 26.5kg £119, WM Davidson, Broughshane 3 Tex 24.5kg £118.50, JK Adams, Broughshane 15 Tex 25kg £118.50, WM R Boyle, Larne 4 Tex 24.5kg £118, G & I Gray, 2 Tex 23kg £117, N McBurney, Moorfields 18 Cha 24.5kg £116.50, SP O’Lynn, Larne 5 Tex 24kg £116.50, T Surgenor, Randalstown 10 Suf 24kg £116.50, R Dundee, Kells 9 Tex 25kg £116, A & ME Graham, Carnlough 1 Dor 25kg £116, B & C McIlroy, 4 Tex 25kg £115.50, PJ Kane, 4 Tex 23kg £115, R Linton, Ahoghill 6 Tex 24kg £115, M Wallace, Cloughmills 13 Suf 25kg £115, S Heaney, 5 Cha 23kg £114.50, J Gray, Doagh 6 Tex 23.5kg £114, M Denvir, Randalstown 23.5kg £113.50, L Nicholl, 3 Tex 25.5kg £113.50, N McAuley, Ballyclare 24 Suf 23kg £113, M & R Simpson, Broughshane 25 Tex 23kg £112.50.

Fat ewes (821)

1st Quality

Suff - £130 -£200

Tex - £140 - £272

CB - £100 - £140