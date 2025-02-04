Mid Antrim Combine annual awards update 2024

There is a big history of racing into Mid Antrim that includes numerous 1st Derby and National and many, Fancier of the Year awards.
Old Bird Inland Average:
1993 B Swann & Son Kells, 1994 A Darragh Cullybackey, 1995 J Eagleson & Sons Harryville, 1996 B Swann & Son Kells, 1997 A Darragh Cullybackey, 1998 T Cotter Harryville, 1999 R H Clements Harryville, 2000 J Eagleson & Sons Harryville, 2001 A Darragh Cullybackey, 2002 A Darragh Cullybackey, 2003 C McBride Harryville, 2004 R H Clements Harryville, 2005, C McBride Harryville, 2006 K & K Kernohan & Sons Harryville, 2007 K & K Kernohan & Sons Harryville, 2008 Surgenor Bros Kells, 2009 Scott & Clements Kells, 2010 D Dixon Rasharkin, 2011 A McBride Harryville, 2012 G & A Eagleson Ballymena, 2013 A Darragh Cullybackey, 2014 D Dixon Rasharkin 2015 W & J Smyth Ballymena 2016 J & M Milliken Rasharkin 2017 J Eagleson & Sons Ballymena, 2018 J & M Milliken Rasharkin, 2019 G Gibson Associate, 2020 J Eagleson & Sons Ballymena, 2021 J Eagleson & Sons Ballymena, 2022 J Eagleson & Sons Ballymena, 2023 D Dixon Rasharkin, 2024 J Eagleson & Sons Ballymena
Bryan Eagleson Memorial Cup (Best average Talbenny 1 & 2, Bude & Penzance):
1995 J Eagleson & Sons Harryville, 1996 J Eagleson & Sons Harryville, 1997 R H Clements Harryville, 1998 R H Clements Harryville, 1999 H Surgenor Cullybackey, 2000 H Surgenor Cullybackey, 2001 J Millar & Son Harryville, 2002 J & N Simpson Broughshane, 2003 D McCullough & Son Kells, 2004 A Darragh Cullybackey, 2005 R H Clements Harryville, 2006 J & N Simpson Broughshane, 2007 D Houston & Son Broughshane, 2008 Russell Bros Cullybackey, 2009 D Dixon Rasharkin, 2010 D Dixon Rasharkin, 2011 W & J Smyth Ballymena, 2012 W & J Smyth Ballymena, 2013 D Dixon Rasharkin, 2014 D Dixon Rasharkin, 2015 W & J Smyth Ballymena, 2016 W & J Smyth Ballymena, 2017 W & J Smyth Ballymena, 2018 No Winner, 2019 No winner, 2020 No winner, 2021 Mr & Mrs Robinson Ahoghill, 2022 D Dixon Rasharkin, 2023 J Smyth & Son Ahoghill, 2024 G Gibson Cullybackey
Cross Channel Average:
1987 J Eagleson & Sons Harryville, 1988 A Greenwood Cullybackey, 1989 L Mairs Kells, 1990 L Mairs Kells, 1991 D McCullough & Son Kells, 1992 L Mairs Kells, 1993 A Darragh Cullybackey, 1995 A Darragh Cullybackey, 1996 A Darragh Cullybackey, 1997 D McCullough & Son Kells, 1998 A Darragh Cullybackey, 1999 Alexander/McMaster/Swann Harryville, 2000 A Darragh Cullybackey, 2001 J Eagleson & Sons Harryville, 2002 A Darragh Cullybackey, 2003 M Graham Ballymena, 2004 A Darragh Cullybackey, 2005 R H Clements Harryville, 2006 R H Clements Harryville, 2007 M Graham Ballymena, 2008 Surgenor Bros Kells, 2009 D Dixon Rasharkin, 2010 D Dixon Rasharkin, 2011 Blair & Rankin Ballymena, 2012 J Rock Harryville, 2013 Reid Bros & McCloy Cullybackey, 2014 D Dixon Rasharkin, 2015 A Darragh Cullybackey, 2016 J & M Milliken Rasharkin, 2017 M Graham Ballymena, 2018 W & J McLean Rasharkin, 2019 H Boyd Randalstown, 2020 D Dixon Rasharkin, 2021 A & C & T Tweed Rasharkin, 2022 D Dixon Rasharkin, 2023 Mr & Mrs Robinson Cullybackey, 2024 Mr & Mrs Robinson Cullybackey
Old Bird Average:
1987 J Eagleson & Sons Harryville, 1988 A Greenwood Cullybackey, 1989 L Mairs Kells, 1990 L Mairs Kells, 1995 A Darragh Cullybackey, 1997 D McCullough & Son Kells, 1998 A Darragh Cullybackey, 1999 A Darragh Cullybackey, 2001 J Eagleson & Sons Harryville, 2003 A Darragh Cullybackey, 2004 W McIlveen & Son Harryville, 2005 R H Clements Harryville, 2010 D Dixon Rasharkin, 2011 J Rock Harryville, 2012 J Rock Harryville, 2013 Reid & McCloy Cullybackey, 2014 D Dixon Rasharkin, 2015 W & J Smyth Ballymena, 2016 J & M Milliken Rasharkin, 2017 No Winner, 2018 W & J Mclean Rasharkin, 2019 H Boyd Randalstown, 2020 D Dixon Rasharkin, 2021 A & C & T Tweed Rasharkin, 2022 D Dixon Rasharkin, 2023 Mr & Mrs Robinson Cullybackey, 2024 No Winner
Mid Antrim Combine Meritorious Diploma (Talbenny & Penzance):
2020 (Talbenny & Bude) D Dixon Rasharkin GB18B-21095 New Heartbreaker, 2021 W & J Smyth GB19B16531 "Kin Aird Lad" 1st Open Penzance & Classic, 2022 D Dixon Rasharkin GB20B24125, 2023 T Whyte Ahoghill GB22V09996, 2024 A Darragh Cullybackey GB23C22079
Old Bird Inland Points - 2024 J Eagleson & Sons Ballymena
Old Bird Channel Points - 2024 A Darragh Cullybackey
McIlhagga Cup - 1st Mid Antrim Combine NIPA Old Bird National:
1997 J Rock Harryville, 1998 T Shanks & Son Kells (1st Open NIPA), 2000 G & A Eagleson Ballymena (1st Section B), 2001 J Eagleson & Sons Harryville (1st Open NIPA), 2002 J Rock Harryville, 2003 Martin Graham Ballymena (2nd Open NIPA), 2004 A Darragh Cullybackey, 2005 D Logan Randalstown, 2006 D Houston & Son Broughshane, 2007 Houston Bros Randalstown, 2008 W Reid Cullybackey, 2009 Russell Bros Cullybackey, 2010 S Miller Randalstown, 2011 H & R McCloy Cullybackey, 2012 A Darragh Cullybackey, 2013 Reid Bros & McCloy Cullybackey, 2014 D Dixon Rasharkin (2nd Open NIPA), 2015 H Boyd Randalstown (3rd Open NIPA), 2016 J & M Milliken Rasharkin (20th Open Nipa), 2017 Martin Graham Ballymena "Brenda Anne" (Only bird in Section B & 7th Open NIPA) 2018 W & J McLean Rasharkin (11th Open NIPA), 2019 H Boyd Randalstown (3rd Open NIPA), 2020 H Cubitt Rasharkin ( 24th Open Nipa), 2021 McAlonan Bros Cullybackey (7th Open Nipa), 2022 Martin Graham Ballymena (46th Open Nipa), 2023 Balmer Young & Sons Ahoghill (29th Open Nipa), 2024 Mr & Mrs Robinson Cullybackey (9th Open NIPA)
Les Mairs Old Bird Points Fancier of the Year:
1994 J Eagleson & Sons Harryville, 1995 J Eagleson & Sons Harryville, 1996 J Eagleson & Sons Harryville, 1997 A Darragh Cullybackey, 1998 T Cotter Harryville, 1999 A Darragh Cullybackey, 2000 J Eagleson & Sons Harryville, 2001 A Darragh Cullybackey, 2002 D Dixon Rasharkin, 2003 A Darragh Cullybackey, 2004 A Darragh Cullybackey, 2005 R H Clements Harryville, 2006 A Darragh Cullybackey, 2007 A Darragh Cullybackey, 2008 R H Clements Harryville, 2009 A Darragh Cullybackey, 2010 A Darragh Cullybackey, 2011 A Darragh Cullybackey, 2012 A Darragh Cullybackey, 2013 A Darragh Cullybackey, 2014 D Dixon Rasharkin, 2015 A Darragh Cullybackey, 2016 D Dixon Rasharkin, 2017 Young, McManus & Sons Ahoghill, 2018 J & M Milliken Rasharkin, 2019 J & M Milliken Rasharkin, 2020 D Dixon Rasharkin, 2021 Young & McManus & Sons Ahoghill, 2022 D Dixon Rasharkin, 2023 D Dixon Rasharkin, 2024 J Eagleson & Sons Ballymena
Champions League Winners:
2008 R H Clements Harryville, 2009 D Dixon Rasharkin, 2010 M Graham Ballymena, 2011 S Miller Randalstown, 2012 Reid Bros & McCloy Cullybackey, 2013 A Darragh Cullybackey, 2014 Steele & McNeill Rasharkin, 2015 D Dixon Rasharkin, 2016 J & M Milliken Rasharkin, 2017 D Dixon Rasharkin, 2018 J & M Milliken Rasharkin, 2019 Mr & Mrs Robinson Ahoghill 2019, 2020 D Dixon Rasharkin, 2021 Mr & Mrs Robinson Ahoghill, 2022 D Dixon Rasharkin, 2023 T Whyte Ahoghill, 2024 D Dixon Rasharkin
Old Bird Knock-out:
2017 Gibson & O'Neill Associate, 2018 J & M Milliken Rasharkin, 2019 Mr & Mrs Robinson Ahoghill, 2020 A McBride Harryville, 2021 Mr & Mrs Robinson Ahoghill, 2022 S Murphy Kells, 2023 T Whyte Ahoghill, 2024 J Smyth & Son Ahoghill
T Shanks Memorial Cup Champion Old Bird of the Year:
1993 B Swann & Son Kells, 1994 J Eagleson & Sons Harryville (GB92H-04175), 1995 H Smyth & Son Broughshane, 1996 B Swann & Son Kells, 1997 A Darragh Cullybackey, 1999 J Eagleson & Sons Harryville (GB96H-04671 Champion White Cheeks), 2000 R H Clements Harryville, 2001 C McBride Harryville, 2002 C McBride Harryville, 2003 A Darragh Cullybackey, 2004 A Darragh Cullybackey, 2005 Cochrane Bros Cullybackey, 2006 C Tweed Rasharkin, 2007 A Darragh Cullybackey, 2008 Russell Bros Cullybackey (GB07C-00019), 2009 W & J Smyth Ballymena, 2010 D Dixon Rasharkin (GB08F-47755), 2011 W & J Smyth Ballymena (GB08B-10313), 2012 W & J Smyth Ballymena (GB08B-10313), 2013 G & A Eagleson Ballymena (GB11K-17223), 2014 Steele & McNeill Rasharkin (GB13R-18121 Super Mario), 2015 Steele & McNeill Rasharkin (GB13R-18102), 2016 J Eagleson & Sons Ballymena (GB15B-03612), 2017 Gibson & O'Neill Associate (GB16C-00694), 2018 W & J McLean Rasharkin (GB17R-18804), 2019 J Eagleson & Sons Ballymena (GB18B-12586), 2020 D Dixon Rasharkin (GB18B-21095) 2021 Young & McManus & Sons Ahoghill GB19A-07737, 2022 J & M Milliken Rasharkin GB20R-17304, 2023 H Cubitt Rasharkin GB22D-00411, 2024 D Dixon Rasharkin GB22V28516
The Herbinson Cup Young Bird Average:
1987 G & A Eagleson Ballymena, 1988 L Mairs Kells, 1989 L Mairs Kells, 1990 L Mairs Kells, 1991 B Swann & Son Kells, 1992 McFarlane & Agnew Kells, 1993 A Darragh Cullybackey, 1994 G Barr Ballymena, 1995 A Darragh Cullybackey, 1996 Alexander/McMaster/Swann, 1997 D McCullough & Son Kells, 1998 R H Clements Harryville, 1999 Mr & Mrs F Clarke Ballymena, 2000 J Millar & Son Harryville, 2001 H Surgenor Cullybackey, 2002 C McBride Harryville, 2003 C McBride Harryville, 2004 R H Clements Harryville, 2005 C McBride Harryville, 2006 G Gibson Cullybackey, 2007 D Houston & Son Broughshane, 2008 W & J Smyth Ballymena, 2009 M Graham Ballymena, 2010 Surgenor Bros Kells, 2011 A Darragh Cullybackey, 2012 Blair & Rankin Ballymena, 2013 A Darragh Cullybackey, 2014 D Dixon Rasharkin, 2015 A Darragh Cullybackey, 2016 D Dixon Rasharkin, 2017 McFall & McManus Ballymena, 2018 W & J McLean Rasharkin, 2019 Blair & Rankin Ballymena, 2020 D Dixon Rasharkin, 2021 D Dixon Rasharkin, 2022 D Dixon Rasharkin, 2023 K & K Kernohan & Sons Ballymena, 2024 Blair & Rankin Ballymena
Champion Young Bird of The Year:
2014 J Rock Harryville GB14H-12939, 2015 A Darragh Cullybackey GB15C-04320, 2016 Blair & Rankin Ballymena GB16H-01693, 2017 J Eagleson & Sons Ballymena GB17R-18608 "Channel Queen", 2018 Steele & McNeill Rasharkin, 2019 Joint Winners - Blair & Rankin Ballymena GB19B-16063 & W & J McLean Rasharkin GB19R-09522, D Dixon Rasharkin GB19B-22567, 2020 D Dixon Rasharkin GB20B-24296, 2021 G Gibson Cullybackey GB21C-0561, 2022 D Dixon Rasharkin GB22B-19443, 2023 K & K Kernohan & Sons Ballymena GB23A-26599 "Happy Days", 2024 Blair & Rankin Ballymena GB24A43431
Young Bird Knock-out:
2017 D Dixon Rasharkin, 2018 D Dixon Rasharkin, 2020 D Dixon Rasharkin, 2022 D Dixon Rasharkin, 2023 D Dixon Rasharkin, 2024 K & K Kernohan & Sons Ballymena
New North Cup Best Average (Bude OB & Talbenny YB National NIPA):
2009 D Dixon Rasharkin, 2010 D Dixon Rasharkin, 2011 McFall & McManus Ballymena, 2012 J Millar & Son Harryville, 2014 D Dixon Rasharkin, 2015 Stewart Bros Randalstown, 2016 J & M Milliken Rasharkin, 2017 W & J Smyth Ballymena, 2018 Steele & McNeill Rasharkin, 2019 R H Clements Ballymena, 2020 D Dixon Rasharkin, 2021 D Dixon Rasharkin, 2022 D Dixon Rasharkin, 2023 J Smyth & Son Ahoghill, 2024 D Dixon Rasharkin
Young Bird Points
2021 D Dixon Rasharkin, 2022 D Dixon Rasharkin & District, 2023 D Dixon Rasharkin, 2024 G Gibson Cullybackey
Parker Cup Combined Average:
1987 R H Clements Ballymena, 1988 A Greenwood Cullybackey, 1989 L Mairs Kells, 1990 L Mairs Kells, 1991 L Mairs Kells, 1992 L Mairs Kells, 1993 A Darragh Cullybackey, 1994 H Boyd Kells, 1995 A Darragh Cullybackey, 1996 A Darragh Cullybackey, 1997 D McCullough & Son Kells, 1998 A Barkley & Son Kells, 1999 R H Clements Harryville, 2000 A Darragh Cullybackey, 2001 A Darragh Cullybackey, 2002 A Darragh Cullybackey, 2003 A Darragh Cullybackey, 2004 J & N Simpson Broughshane, 2005 R H Clements Harryville, 2008 Surgenor Bros Kells, 2009 G Connolly Ballymena, 2010 D Dixon Rasharkin, 2011 J & N Simpson Broughshane, 2012 Blair & Rankin Ballymena, 2013 A Darragh Cullybackey, 2014 D Dixon Rasharkin, 2015 W & J Smyth Ballymena, 2016 J & M Milliken Rasharkin, 2017 Not Won, 2018 Not Won, 2019 Not Won, 2020 D Dixon Rasharkin, 2021 No winner, 2022 D Dixon Rasharkin, 2023 No winner, 2024 No winner
Adams Cup INFC Average / Points
2009 Reid Bros & McCloy Cullybackey, 2010 A Darragh Cullybackey, 2013 A Darragh Cullybackey, 2015 Reid Bros & McCloy Cullybackey, 2017 D Dixon Rasharkin, 2019 D Dixon Rasharkin, 2020 No Comp (Covid 19), 2021 D Dixon Rasharkin, 2022 D Dixon Rasharkin, 2023 D Dixon Rasharkin, 2024 A Darragh Cullybackey Velo 1031
OB Points Club Shield:
1990 Harryville, 1991 Ballymena, 1992 Harryville, 1993 Harryville, 1994 Harryville, 1995 Harryville, 1996 Ballymena, 1997 Harryville, 1998 Harryville, 1999 Harryville, 2000 Harryville, 2001 Harryville, 2002 Cullybackey, 2003 Harryville, 2004 Harryville, 2005 Harryville, 2006 Cullybackey, 2007 Cullybackey, 2008 Cullybackey, 2009 Kells & Dist, 2010 Rasharkin, 2011 Cullybackey, 2012 Cullybackey, 2013 Kells & Dist, 2014 Rasharkin, 2015 Cullybackey, 2016 Rasharkin, 2017 Ballymena, 2018 Rasharkin, 2019 Rasharkin, 2020 Ballymena, 2021 Ahoghill, 2022 Rasharkin, 2023 Rasharkin, 2024 Cullybackey
YB Points Club Shield:
1990 Kells & Dist, 1991 Harryville, 1992 Kells & Dist, 1993 Kells & Dist, 1994 Kells & Dist, 1995 Harryville, 1996 Harryville, 1997 Ballymena, 1998 Harryville, 1999 Harryville, 2000 Harryville, 2001 Harryville, 2002 Harryville, 2003 Harryville, 2004 Harryville, 2005 Harryville, 2006 Harryville, 2007 Harryville, 2008 Harryville, 2009 Kells & Dist, 2010 Kells & Dist, 2011 Harryville, 2012 Ballymena, 2013 Rasharkin, 2014 Ballymena, 2015 Rasharkin, 2016 Rasharkin, 2017 Rasharkin, 2018 Rasharkin, 2019 Rasharkin, 2020 Rasharkin, 2021 Rasharkin, 2022 Rasharkin, 2023 Rasharkin, 2024 Ballymena & District.