Mourne bird takes the win from Fermoy

Sam Maginty from Muckamore 1st, 8th and 9th Sect B Fermoy 5 Bird.

Both liberations were at 8.00am in a Lt NE wind, in conjunction with the inland race the NIPA had their 5 Bird Championship.

Over 8,000 birds were competing from Fermoy and 1st & 2nd Open was won by David Booth of Mourne & District, the winner was bred by John Convey of Omagh & District.

In the duplicate 5 Bird Championship the best bird was timed by G & A Campbell of Armagh, just under 1,200 birds were competing here. G & A Campbell in Section E have 1st, 3rd and 4th with a five bird entry.

R & J Parke of the Windsor Social won 1st Sect B in the Fermoy 5 Bird.

NIPA Open 3rd Fermoy 488/8,212 – 1-1H D Booth Mourne & Dist 1451, 2-2H D Booth 1451, 3-1E G & A Campbell Armagh 1449, 4-2E J McGeary Loughgall 1440, 5-1G Mark Maguire & Son Newry & Dust 1440, 6-2G J F McCabe & Son Newry & Dist 1434, 7-3G Ron Williamson Newry & Dist 1430, 8-3E G & A Campbell 1426, 9-4E D C & P McArdle Armagh 142, 10-1D J Gregory & Sons Colin 1421, 11-4G Ron Williamson 1421, 12-5E C & O Myers Monaghan 1421, 13-1A B & D Coyle Coleraine Prem 1420, 14-6E G & A Campbell 1418, 15-2D N Edgar & Son Dromara 1417, 16-3D P & J Boal Dromore 1417, 17-2A B Morgan Coalisland 1417, 18-7E G & S McMullan Drumnavaddy 1417, 19-5G S Delaney Harmony 1417, 20-8E D C & P McArdle 1416.

NIPA Section C 3rd Fermoy 57/979 – D & J Campbell Eastway 1414, J & D Briniff Glen 1411, 1406, Grattan Bros Eastway 1405, W Gilmore Ligoniel 1404, Bingham & Seatin Ligoniel 1404, 1404, G McKenna Eastway 1403, J & D Braniff 1399, McMurray & Anderson Ligoniel 1395.

NIPA Section D 3rd Fermoy 59/815 – J Gregory & Sons Colin 1421, N Edgar & Son Dromara 1417, P & J Boal Dromore 1417, J Kelly & Sons Hills & Maze 1415, J Greenaway Hills & Maze 1415, J Ward & Son Glen 1415, R Topping & Son Lisburn & Dist 1414, J Greenaway 1414, J Ward & Son 1408, R Keegan & Son Dromore 1407.

NIPA Section F 3rd Fermoy 59/1119 – Burgess & Brennan Bangor 1395, 1382, McGimpsey Bros Newtownards 1377, 1375, 1472, R Moore & Son Bangor 1371, 1370, 1369, Adair & McCombs Crossgar 1368, W & L Robinson Comber Cent 1365.

Frank's Lady 1st Club, 1st Section A, 13th Open Fermoy 3 plus1st Section A, 7th Open Fermoy 5 Bird for B & D Coyle of Coleraine.

NIPA Section G 3rd Fermoy 40/1109 – Mark Maguire & Son Newry & Dist1440, J F McCabe & Son Newry & Dist 1434, Ron Williamson Newry & Dist 1430, 1421, S Delaney Harmony 1417, M/M G Delaney Dromore 1416, Owen Markey Ballyholland 1412, M/M G Delaney 1412, Owen Markey 1412, D & K Mallen Drumnavaddy 1411.

NIPA Race/Date

3rd Fermoy Saturday 3rd June 2023 – Liberated at 8.00am in a Lt North-East wind

NIPA Section A 3rd Fermoy 44/628 – B & D Coyle Coleraine Prem 1420, B Morgan Coalisland 1417, K Morton & Son Cookstown 1412, S Diamond Coleraine Prem 1404, B Morgan 1499, S Diamond 1393, G & S Smith Cookstown 1393, L Hanson & Son Coleraine Prem 1392, B Morgan 1380, 1380.

Paddy McManus (l) 1st MAC 3rd Fermoy and Bertie Blair 2nd & 3rd MAC in 5 Bird.

NIPA Sect A Clubs

Coalisland & District 12/165 – B Morgan 1417, 1399, 1380, 1380, D Abbott 1372, K Murphy 1369.

Coleraine Premier HPS 14/268 – B & D Coyle 1420, S Diamond 1404, 1393, L Hanson & Son 1392, J Hanson 1368, Diamond Bros & G McLaughlin 1360.

Coleraine & County Derry RPS 6/99 – T McCrudden 1375, 1353, W & W Murdock 1334, B McCrudden 1304, S Walker 1248, A McAuley 1205.

Danny Dixon was 1st MAC in the Fermoy 5 Bird Championship.

Cookstown Social 4/56 – K Morton & Son 1412, G & S Smith 1393, K Morton & Son 1370, 1370, 1361, 1360.

Dungannon & District 6/33 – B Isbaner 1372, 1294, 1284, I Blair 1264, 1251, 1244.

Windsor Social 11/212 – R & J Parke 1411, S Gage 1365, 1347, R & J Parke 1339, M Simpson 1333, K Glass 1327.

NIPA Section B 3rd Fermoy 94/1540 -R & J Parke Windsor Soc 1411, Young McManus & Sons Ahoghill 1393, S & N Maginty Muckamore 1392, D & H Stuart Ballymoney 1385, D Devenney Ballymoney 1378, J Smyth & Sons Ahoghill 1377, Young McManus & Sons 1377, 1377, D Dixon Ballymoney 1372, McConville Bros Crumlin 1371.

NIPA Sect B Clubs

Ahoghill Flying Club 7/76 – Young McManus & Sons 1393, J Smyth & Son 1377, Young McManus & Sons 1377, 1377, 1363, J Smyth & Son 1334.

Bobby and Danny Coyle from the Coleraine Prem, 1st Sect A in both Fermoy races.

Ballymoney HPS 22/50 – D & H Stuart 1385, D Devenney 1378, D Dixon 1372, L Neill 1371, D Dixon 1353, D & H Stuart 1351.

Ballymoney West Combine 7/129 – L Neill 1371, Young & Gibson 1349, B & R Watton 1333, C Henry 1312, W Rodgers 1301, J McConaghie 1238, M Gamble & Son 1234.

Broughshane & District 3/56 – A Purvis 1296, 1293, T & M Morrow 1268, 1256, M Neilly 1208, 1145.

Ballymena & District HPS 4/86 – Blair & Rankin 1367, J Eagleson & Sons 1364, Blair & Rankin 1361, J Eagleson & Sons 1355, 1354, 1333. Well done Bertie Blair winning both Fermoy and the 5 Bird with the same pigeon. That's 5 x 1st in Ballymena for the Cheq yearling cock this season.

Cullybackey HPS 29/351 – G Gibson 1359, 1358, A Darragh 1347, M/M Robinson 1328, A Darragh 1323, 1317.

Crumlin & District 4/43 – McConville Bros 1371, Fleming Bros 1353, McConville Bros 1337, Fleming Bros 1330, McConville Bros 1323, 1319.

Dervock RPS 8/269 - D & H Stuart 1385, D Devenney 1378, D & H Stuart 1351, A & M Boyle 1348, 1340, D Devenney 1307.

Harryville HPS 8/71– S Johnston & Son 1369, D Craig 1354, J Rock 1332, 1318, 1298, 1296.

Kells & District HPS 5/72 – H Boyd 1340, 1336, A Barkley & Son 1334, H Boyd 1333, B Swann & Son 1331, Surgenor Bros 1306. Sizzlers 2 Bird Club – H Boyd 1336, B Swann & Son 1302, Surgenor Bros 1273, A Barkley & Son 1244, 1240.

Muckamore HPS 6/86 – S & N Maginty 1392, 1364, 1464, 1308, S J Bones and T Yates 1302, T Patterson & Son 1288.

Rasharkin &District HPS 6/43 – Harold Cubitt 1359, 1350, 1344, 1341, 1336, 1334.

NIPA Section E 3rd Fermoy 91/1664 – G & A Campbell Armagh 1449, J McGeary Loughgall 1440, G & A Campbell 1426, D C & P McArdle Armagh 1422, C & O Myres Monaghan 1421, G & A Campbell 1418, G & S McMullan Drumnavaddy 1417, D C & P McArdle 1416, 1416, G & A Campbell 1415.

NIPA Sect E Clubs

Annaghmore 5/105 – J & E Calvin 1406, 1403, 1396, G Buckley & Son 1396, J & E Calvin 1395, 1395.

Armagh HPS – G & A Campbell 1449, 1426, D C & P McArdle 1422, G & A Campbell 1418, D C & P McArdle 1416, 1416.

Beechpark Social 4/96 – D Mawhinney & Son 1374, 1350, 1349, 1345, D McEvoy 1331, C Reynolds 1321.

Bondhill Social 4/111 – D Calvin 1396, 1396, Capper Bros 1395, D Calvin 1382, R Williamson 1374, 1369.

Edgarstown 10/80 – T McClean 1376, S & E Buckley 1366, G & C Simmons 1352, R & J McCracken 1343, G & C Simmons 1335, 1317.

Gilford & District 6/162 – A Feeney & So 1385, Moody Bros 1379, A Feeney & Son 1368, G O’Dowd 1357, A Feeney & Son 1350, 1348.

Laurelvale 6/147 – Alan Craig 1403, C Brown 1388, Alan Craig 1387, 1387, 1379, 1379.

Loughgall 15/272 – J McGeary 1440, 1384, N Weir 1371, 1367, 1357, R Calvin & Daughter 1355.

Lurgan Social 15/171 – C J & B Ferris 1409, D Fegan 1406, C J & B Ferris 1391, D Fegan 1389, C J & B Ferris 1383, 1382.

Markethill HPS 3/40 – J & H Muldrew & McMurray 1409, 1407, 1378, 1361, 1333, 1293.

Monaghan HPS 9/195 – C & O Myers 1421, R Mulligan 1400, 1400, K Allister 1395, R Mulligan 1394, K Allister 1379. National Blue. Herman cuester cock.

He strikes again after winning from the INFC Skibbereen National mid-week 1st Middle section, 12th Overall Ireland winning £237.00. He goes again 4 days later in the 5 Bird championship from Fermoy finishing 10th Section E winning £139.00

Twice Previous 1st prize winner as a yearling, think he as earned his perch for another year

Portadown & Drumcree –

The Meadows 5/114 – Rafferty & Toman 1380, H T & J Larkin 1366, Larkin Bros 1358, 1357, 1357, 1357.

NIPA Section H 3rd Fermoy 52/454 – D Booth Mourne & Dist 1451. 1451, A Kelly Omagh & Dist 1402, K Armstrong Omagh & Dist 1400, A Kelly 1399, 1381, John Convey Omagh & Dist 1378, A Kelly 1465, D Booth 1365, 1364.

NIPA Sect H Clubs

Amelia Earhart – M Rabbett 1308, 1275, A Mitchell 1233, 1216, 1210, E Quigley 1207.

Derry & District 10/68 – M McGrath 1261, E McEleney 1237, M McGrath 1230, J & G Ramsey 1227, 1224, Cooley Bros 1218.

Foyle RPS 5/26 – Sean Malone 1246, P Maxwell Snr 1221, 982, Paul Maxwell Jnr 960.

Limavady 4/38 – R Witherow 1268, 1242, 1229, K Mullan 1169, R McIlmoyle 1153, L Millar 1092.

Londonderry RPS 5/63 – L Flanagan & Son 1352, 1352, 1324, 1301, 1274, 1249.

Maiden City 7/64 – P McLaughlin 1291, 1233, 1231, J & B Knox 1221, P McLaughlin 1200, 1186.

Mourne & District HPS 6/62 – D Booth 1451, 1451, J Convey 1378, D Booth 1365, 1364, J Convey 1354.

Omagh & District 4/46 – A Kelly 1402, K Armstrong 1400, A Kelly 1399, 1381, 1365, K Armstrong 1313.

Strabane & District Inv RPC 11/87 – Dessie Mullen 1335, 1321, 1321, I Brown 1304, N McGavigan 1298, Dessie Mullen 1283.

Feds & Combines 3rd Fermoy –

Coleraine Triangle 3rd Fermoy – B & D Coyle Coleraine Prem 1420, R & J Parke Windsor Soc 1411, S Diamond Coleraine Prem 1404, S Diamond 1393, L Hanson & Son Coleraine Prem 1392, T McCrudden Coleraine & Co Derry 1375, J Hanson Coleraine Prem 1368, S Gage Windsor Soc 1365, Diamond Bros & G McLaughlin Coleraine Prem 1360, J Hanson 1354, T McCrudden Coleraine & Co Derry 1353, Diamond Bros & G McLaughlin 1352, R McAlary Coleraine Prem 1349, S Gage Windsor Soc 1347, Dessie Quinn Coleraine Prem 1343, R & J Parke Windsor Soc 1339, T Steele Coleraine Prem 1338, T & J McDonald Coleraine Prem 1337, T & J McDonald 1337, Dessie Quinn 1335, W & W Murdock Coleraine & Co Derry 1334, M Simpson Windsor Soc 1333, C Parke Windsor Soc 1321.

Foyle Valley Combine 3rd Fermoy – L Flanagan Londonderry 1352, L Flanagan & Son 1352, Dessie Mullen Strabane 1335, L Flanagan & Son 1324 Dessie Mullen 1321, Dessie Mullen 1321, M Rabbett Amelia Earhart 1308, Ian Brown Strabane 1304, L Flanagan & Son 1301, Neil McGavigan Strabane1298, P McLaughlin Maiden City 1291, Dessie Mullen 1283, M Rabbett 1275, L Flanagan & Son 1274, M McGrath Derry & Dist 1261.

City of Derry Federation 3rd Fermoy – L Flanagan Londonderry 1352, L Flanagan & Son 1352, L Flanagan & Son 1324, M Rabbett Amelia Earhart 1308, L Flanagan & Son 1301, P McLaughlin Maiden City 1291, M Rabbett 1275, L Flanagan & Son 1274, M McGrath Derry & Dist 1261.

Mid Antrim Combine 3rd Fermoy – Young McManus & Sons Ahoghill 1393, J Smyth & Sons Ahoghill 1377, Young McManus & Sons 1377, 1377, D Dixon Rasharkin 1372, Blair & Rankin Ballymena 1367, J Eagleson & Sons Ballymena 1364, Young McManus & Sons 1363, Blair & Rankin 1361, H Cubitt Rasharkin 1359, G Gibson Cullybackey 1359, 1358, J Eagleson & Sons 1355, D Craig Harryville 1354, H Cubitt 1350, A Darragh Cullybackey 1347, H Cubitt 1344, 1341, D Dixon 1341, H Boyd Kells 1340, H Cubitt 1336, H Boyd 1336, J Eagleson & Sons 1334, J Smyth & Sons 1334, A Barkley & Son Kells 1334, H Cubitt 1334, H Boyd 1333, J Eagleson & Sons 1333.

Fermoy 5 Bird Championship –

This race as usual was flown in duplicate with the ordinary race out of Fermoy on Saturday 3rd June, liberation was at 8.0am in a Lt Northeast wind.

NIPA Open Fermoy 5 Bird Championship 265/1189 – 1-1E G & A Campbell Armagh 1449, 2-2E J McGeary Loughgall 1440, 3-1G J F McCabe & Son Newry & Dist 1434, 4-2G Ron Williamson Newry & Dist 1430, 5-1D J Gregory & Sons Colin 1421, 6-1A B & D Coyle Coleraine Prem 1420, 7-3E G & A Campbell Armagh 1418, 8-2D N Edgar & Spn Dromara 1417, 9-3D J Kelly & Sons Hills & Maze 1415, 10-4D J Greenaway Hills & Maze 1415, 11-4E G & A Campbell Armagh 1415, 12-5D R Topping & Son Lisburn & Dist 1414, 13-1C D & J Campbell Eastway 1414, 14-3G D & K Mallen Banbridge 1411, 15-6D J Ward & Son Glen 1409, 16-4G D & K Mallen Banbridge 1408, 17-2C Grattan Bros Eastway 1405, 18-7D P & J Boal Dromore 1405, 19-2A S Diamond Coleraine Prem 1404, 20-3C Bingham & Seaton Ligoniel 1404.

NIPA Sect A Fermoy 5 Bird 26/113 – B & D Coyle Coleraine Prem 1420, S Diamond Coleraine Pre 1404, B Morgan Coalisland 1399, S Diamond 1393, L Hanson & Son Coleraine Prem 1392, Isbaner Bartec Dungannon 1372, K Morton & Son Cookstown Soc 1370, K Murphy Coalisland 1354,

NIPA Sect B Fermoy 5 Bird 45/207 – S & N Maginty Muckamore 1392, D Devenney Ballymoney 1378, D Dixon Ballymoney 1373, McConville Bros Crumlin 1371, S Johnston & Son Harryville 1369, Blair & Rankin Ballymena 167, S Gage Windsor Soc 1365, S & N Maginty 1364, S & N Maginty 1364, Blair & Rankin 1361.

NIPA Sect C Fermoy 5 Bird 33/148 – D & J Campbell Eastway 1414, Grattan Bros Eastway 1405 Bingham & Seaton Ligoniel 1404, Bingham & Seaton 1404, G McKenna Eastway 1403, J & D Braniff Glen 1399, McMurray & Anderson Ligoniel 1389, J & D Braniff 1389, A & T Agnew Ballyclare 1386, McMurray & Anderson 1384.

NIPA Sect D Fermoy 5 Bird 33/148 – J Gregory & Sons Colin 1421, N Edgar & Son Dromara 1417, J Kelly & Sons Hills & Maze 1415, J Greenaway Hills & Maze 1415, R Topping & Son Lisburn & Dist 141214, J Ward & Son Glen 1408, P & J Boal Dromore 1405, J Gregory & Sons 1402, S G Briggs Lisburn & Dist 1398, O & M Monaghan Colin 1395.

NIPA Sect E Fermoy 5 Bird 65/65/285 – G & A Campbell Armagh 1449, J McGeary Loughgall 1440, G & A Campbell 1418, G & A Campbell 1415, A Craig Laurelvale 1403, R Parkes & Son Armagh 1400, D Calvin Bondhill 1396, D Calvin 1396, D C & P McArdle Armagh 1395, K Allister Monaghan 1395.

NIPA Sect F Fermoy 5 Bird 14/65 – McGimpsey Bros Ards 1377, McGimpsey Bros 1375, McGimpsey Bros 1372, R Moore & Son Bangor 1370, T Moore & Son 1369, W & L Robinson Comber Cent 1365, Toner Bros Corrigs 1227.

NIPA Sect G Fermoy 5 Bird 27/133 – J F McCabe & Son Newry & Dist 1434, Ron Williamson Newry & Dist 1430, D & K Mallen Banbridge 1411, D & K Mallen 1408, T Mooney & Son Millvale 1404, J J McCabe Millvale 1403, McGrath & McParland Dtumnavaddy 1399, W Chambers Millvale 1391, Stephen Delaney Dromore 1387, W McDowell & Son Drumnavaddy 1385.

NIPA Sect H Fermoy 5 Bird 19/69 – K Armstrong Omagh & Dist 1400, A Kelly Omagh & Dist 1399, A Kelly 1365, D Booth Mourne & Dist 1365, D Booth 1348.

NIPA Centre Results, those available when going to press -

Newry Centre Fermoy 5 Bird –J F McCabe & Son Newry & Dist 1434, Ron Williamson Newry & Dist 1430, T Mooney & Son Millvale 1304, J J McCabe Millvale 1403, W Chambers Newry & Dist 1391, Chloe Chambers Newry & Dist 1384, Ron Williamson 1381, 1381, C O’Hare & Daughter Ballyholland 1378, Thompson & Lunn Newry City 1368.

Banbridge Centre Fermoy 5 Bird – D & K Mallen 1411, D & K Mallen 1408, McGrath & McParland 1399, W McDowell & Son 1385, McGrath & McParland 1384, G & S McMullan 1367, F Simpson 1364, R Carson & Son Banbridge 1363, G & S McMullan 1357, F Simpson 1352.

Coalisland Centre Fermoy 5 Bird – K Armstrong Omagh 1400, A Kelly Omagh 1399, B Morgan Coalisland 1399, B Morgan 1380, B Isbaner Dungannon 1372, K Morton & Son Cookstown 1370, K Murphy Coalisland 1369, B Morgan 1367, A Kelly 1365, K Murphy 1365.

Muckamore Centre Fermoy 5 Bird - S & N Maginty Muckamore 1392, McConville Bros Crumlin 1371, S & N Maginty 1364, 1364, McConville Bros 1337, Fleming Bros Ctumlin 1330, McConville Bros 1319, 1314, 1314, S & N Maginty 1308.

Ballymoney Centre Fermoy 5 Bird – D Devenney Ballymoney 1378, D Dixon Ballymoney 1372, H Cubitt Rasharkin 1359, D & H Stuart Ballymoney 1351, H Cubitt 1350, Young & Gibson Ballymoney 1349, A & M Boyle Ballymoney 1340, D & H Stuart 1337, H Cubitt 1336, D Dixon 1324.

Cullybackey Centre Fermoy 5 Bird - S Johnston & Son Harryville 1369, Blair & Rankin Ballymena 167, Blair & Rankin 1361, G Gibson Cullybackey 1358, D Craig Harryville 1354.

Feds & Combines Fermoy 5 Bird –

Coleraine Triangle Fermoy 5 Bird – B & D Coyle Coleraine Prem 1420, S Diamond Coleraine Prem 1404, S Diamond 1393, S Gage Windsor Soc 1365.

Mid Antrim Combine Fermoy 5 Bird - D Dixon Rasharkin 1373, Blair & Rankin Ballymena 167, Blair & Rankin 1361, H Cubitt Rasharkin 1359, G Gibson Cullybackey 1358, H Cubitt 1350, D Craig Harryville 1354, H Cubitt 1336, D Dixon 1324.

Two proud boys Charlie & Ollie Myers with their yearling cock who got them 1st Monaghan Club, 5th Section E, and 12th Open from Fermoy on Saturday.

National Blue raced by Keith Allister of Monaghan scored from Skibbereen and Fermoy in the same week. See text.

Gerald Campbell of Armagh (r) at NIPA Ladies Night with race controller Jim Ramsey. Winner of the NIPA Fermoy 5 Bird Championship.

Ken Armstrong from Omagh & District, 1st Sect H in the NIPA Fermoy 5 Bird.

David Booth from Mourne & District with his latest 1st Open NUPA winner bred by John Convey of Omagh.