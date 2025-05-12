NIPA birds exceed a mile a minute from Fermoy

Most of the top winners exceeded a mile a minute to home lofts and returns were good. The top winner was S & J Bones from the Muckamore HPS timing a bird the best of the Soontjen family of birds fromformer Kings Cup winner Blaine McAvoy.
Fermoy OB Saturday 10th May 2025 – Liberated at 9.00am in a Lt South wind
NIPA Open 1st Fermoy OB 687/22,595 –
1-1B S & J Bones Muckamore 1878, 2-2B S Murphy Cullybackey 1834m 3-1E K Henderson & Son Lurgan Soc 1819, 4-2E G Marsden Hills & Maze 1812, 5-3E J Douglas & Son Lurgan Soc 1807, 6-3B A Darragh Cullybackey 1804, 7-1A H & J Devlin Coalisland & Dist 1804, 8-4B C & M McCook Ballymoney 1803, 9-5B D & H Stusrt Ballymoney 1802, 10-4E D Calvin Bondhill Soc 1801, 11-2A J Hanson Coleraine Prem 1801, 12-3A G & S Smith Cookstown 1797, 13-6B Blair & Rankin Ballymena & Dist 1793, 14-5E J & E Calvin Annaghmore 1792, 15-6E Aiden Mallon Meadows 1791, 16-7E A & R Neill Edgarstown 1789, 18-8E I Blair Armagh 1785, 19-5A J Hanson Coleraine Prem 1785, 20-7B G Gibson Cullybackey 1785.
NIPA Section A 1st Fermoy 56/1691 – H & J Devlin Coalisland & Dist 184, J Hanson Coleraine Prem 1802, G & S Smith Cookstown 1797, J Hanson 1786, 1785, 1779, B & D Coyle Coleraine Prem 1774, S Diamond Coleraine Prem 173, J Hanson 1770, S Diamond 1769.
NIPA Sect A Clubs
Coalisland & District 15/549 – H & J Devlin 1804, B Morgan 1768, 1755, K Murphy 1754, P McElhatton 1754, B Morgan 1746. 1st Fermoy 10/05/2025
Coalisland & District HPS - H&J Devlin. 1st Sec. A / 7th Open 22,595 Birds Competgin. Vel 1804.219 Parents of winning bird gifted by club mate Michael McPhillips.
Coleraine Premier HPS 17/622 – Jimmy Hanson 1801, 1786, 1786, 1779, B & D Coyle 1774, S Diamond 1773.
Cookstown Social 8/209 – G & S Smith 1797, 1741m 1719, 1713, B McSloy 1690, G & S Smith 1687.
Dungannon & District 5/82 – J & J Sampson 1730, 1671, E Bleeks 1584, 1550, 1496, 1461.
Windsor Social 13/447 – T Scott & Son 1731, R & J Parke 1729, 1726, T Scott & Son 1723, 1722, R & Parke 1711.
NIPA Section B `1st Fermoy 102/3528 – S & J Bones Muckamore 1878, S Murphy Cullybackey 1834, A Darragh Cullybackey 1804, C & M McCook Ballyoney 1703, D & H Stuart Ballymoney 1802, Blair & Rankin Ballymena & Dist 1793, G Gibson Cullybackey 1785, C Henry Ballymoney 1781, Young McManus & Sons Ahoghill 1779.
NIPA Sect B Clubs
Ahoghill Flying Club 8/261– Young McManus & Sons 1779, T Whyte 1767, J Smyth & Son 1747, T Whyte 1745, Young McManus & Sons 1730, 1729
Ballymoney HPS 23/1009 – C & M McCook 1803, D & H Stuart 1802, C Henry 1781, 1780, 1761, A & M Boyle 1754.
Ballymoney West Combine 7/195 – C henry 1781, L Neill 1716, W Rodgers 168, M Gamble & Son 1682, J McConaghie 1630, Curry & Gilmore 1571.
Broughshane & District 5/114 – A Purvis 1681, M Neilly 1680, T & M Morrow 1679, M Neilly 1677, 1675, T & M Morrow 1661.
Ballymena & District HPS 8/280 – Blair & Rankin 1793, 1744, R Service & Son 1737, 1722 1716, Blair & Rankin 1713.
Cullybackey HPS 18/592 – S Murphy 1834, A Darragh 1804, G Gibson 1785, A Darragh 1773, S Murphy 1768, J & J Greer 1754.
Crumlin & District 11/269 – Fleming Bros 1720, R & S Hope 1713, J Harkness 1706, Fleming Bros 1705, R & S Hope 1703, McConville Bros 1699.
Kells & District HPS 6/174 – Surgenor Bros 1734, 1728, H Boyd 1723, Surgenor Bros 1721, H Boyd 1712, Surgenor Bros 1704. Sizzlers 2 Bird Club – Surgenor Bros 1721, B Swann & Son 1684, A Barkley & Son 1566.
Muckamore HPS 10/417 – S & J Bons 1878, A Steele 1768, S & N Maginty 1748, 1747, 1741, 1740.
Randalstown HPS 6/142 – Stewart Bros 1735, 1728, 1717, J Millar 1664, J McNeill & Son 1655, 1644.
Rasharkin &District HPS 7/117 – H Cubitt 1765, W McFetridge 1727, Steele & McNeill 1718, 1711, 1710, F Barkley 1708.
NIPA Section C 1st Fermoy 106/3334 – W R McClean Carrick Soc 1762, B & K Mullan Glen 1748, D & J Campbell Eastway 1747, Crawford & Robinson Larne & Dist 1746, K & D Hagans Larne & Dist 1744, Crawford & McDowell Carrick Soc 1744, J Hastings Larne & Dist 1744, M/M R Reid and H Bigger Carrick Soc 1744, C McVeigh Son & Daughter West End 1742, M/M Reid and H Bigger 1742.
NIPA Section D 1st Fermoy 77/2619 – Abernethy & Turner Harmony 1775, H Jennings & ons Hills & Maze 1765, P Farrelly & Son Glen 1764, P & J Boal Dromore 1764, 1762, R Topping & Son Lisburn & Dist 1760, J & L Smyth Trinity RPC 1759, J & J Taggart Hills & Maze 1757, P & J Boal 1756, J McAlorum & Son Trinity RPC 1755.
NIPA Sectuiin E 1st Fermoy 137/5375 – K Henderson & Son Lurgan Soc 1819, G Marsden Hills & Maze 1812, J Douglas & Son Lurgan Soc 1807, D Calvin Bondhill Soc 1792, Aidan Mallon Meadows 1791, A & R Neill Edgarstown 1789, I Blair Armagh 1785, N Weir Loughgall 1776, R Cassells Edgarstown 1775.
NIPA Sect E Clubs
Annaghmore 12/462 – J & E Calvin 1792, P Boyd 1753, 1752, 1751, G Buckley & Son 1749, 1748.
Armagh HPS 14/512 – I Blair 1785, R Parkes 7 son 1757, I Parkes & Son 1733, G & A Campbell 1733, 1726, I Blair 1726. Ian Blair with his Fermoy winnerm1st club 560 birds - 8th sec E 5375 birds 18th open 22595 birds. Ian winning bird was a gift from
Westbury Brothers Pigeons.
Beechpark Social 11/408 – D Mawhinney & Son 1738, M Duggan & Son 1730, 1730, 1729, D Mawhinney & Son 1722, M Duggan & Son 110.
Bondhill Social 4/417 – D Calvin 1801, John Greenaway 1774, D Calvin 1729, 1728, 1728, Capper Bros 1722.
Edgarstown 15/625 – A & R Neill 1789, R Cassells 1775, G & C Simmons 1757, T McClean 1754, A & R Neill 1750, T McClean 1740.
Gilford & District 11/315 – A Feeney & Son 1740, Moody Bros 1724, Rafferty & Toman 1721, 1706, 1706, 1706.
Laurelvale 8/255 – Alan Craig 1724, 1699, 1688, 1685, M Milligan & Son 1649, J Funston 1640.
Loughgall 6/353 – N Weir 1776, 1771, 1771, D C & P McArdle 1768, N Weir 1727, R Calvin & Daughter 1725.
Lurgan Social 22/759 – K Henderson & Son 1819, J Douglas & Son 1807, J Barr 1771, S Anderson & Son 1746, S Curran 1745, C J & B Ferris 1738.
Markethill HPS 4/145 – M Bruce & Daughter 1748, J & H Muldrew & McMurray 1724, 1724, G Steenson 1711, J & H Muldrew & McMurray 1710, M Bruce & Daughter 1695.
Monaghan HPS 10/353 – P McFadden 1713, K Allister 1712, 1711, Cooney Bros 1707, K Allister 1702, 1699.
Portadown & Drumcree /181 – J Whitten & Son 1720, 1707, B Creaney 1694, C Reid 1690, 1690. Young Jay takes another win from the club today timing a Hereman Ceuster which has now claimed 4 1st’s and 1st & 2nd Section.Well done to all members in the Top 10.
Meadows 8/333 – Aidan Mallon 1791, A Larkin & Sons 1756, 1705, J Brown 1702, A Larkin & Sons 1697, 1694.
NIPA Section F 1st Fermoy 74/2018 – Phillips Bros Bangor 1727, Morrison Bros Killyleagh & Dist 1696, Lambert & Stewart Bangor 1693, R Moore & Son Bangor 1692, Burgess & Brennan Bangor 1691m C Healy Killyleagh Cent 1690, Lambert & Stewart 1684, W Leckey Ards 1682, Burgess & Brennan 1681.
NIPA Section G 1st Fermoy 56/259 – Gary Hughes & Son Newry City 1773, C McArdle & Sons Newry Vity 1759, J F McCabe & Son Newery & Dist 1743, T Mooney & Son Millvale 1740, John J McCabe Newry & Dist 1739, N Murtagh Millvale 1728, Mark Maguire & Son Newry & Dist 1725, Gary McLoughlin & Son Newry & Dist 1724, M/M G Delaney Dromore 1723.
NIPA Section H 1st Fermoy 79/1451 – D Booth Mourne & Dist 1721, 1710, 1707, Troy Booth Mourne &Dist 1709, D Booth 1709, 1708, 1703, K Armstrong Omagh & Dist 1699, D Booth 1692, 1685.
NIPA Sect H Clubs
Amelia Earhart10/78 – M & M Rabbett 1673, John Healy 1672, Andy Mitchell 1647, M & M Rabbett 1610, John Healy 1601, 1590.
Derry & District 14/257 – D Canning 1668, E Quigley 1657, D Canning 1651, T McCrudden 163, J & G Ramsey 1639, 1624.
Foyle RPS 8/117 – Sean Malone 1674, Paul Maxwell Jnr 1650, Sean Malone 1649, Paul Maxwell Jnr 1633.
Limavady 10/231 – R Witherow 1640, 1640, J McArthur 1631, 1623, R Witherow 1614, 1614.
Londonderry RPS 7/108 – N Murray 1674, L Flanagan 1666, D Wick 1661, 1658, L Flanagan 165, 1649.
Maiden City 12/228 – R McMonagle 1677, 1675, N Cassidy 1675, H & T Bradley 1644, P McLaughlin 1644, 1643.
Mourne & District HPS 2/165 – D Booth 1721, 1710, 1709, Troy Booth 1709, D Booth 1709, 1708.
Omagh & District 4/92 – K Armstrong 1699, A Kelly 1678, 1672, 1667, 1625, 1623.
Strabane & District Inv RPC 12/175 – F Patterson 1673, D Mullen 1672, 1666, 1652, 1652, 1646.
Feds & Combines update 1st Fermoy –
Coleraine Triangle 1st Fermoy 30/1070 – J Hanson Coleraine Prem 1801, J Hanson 1786, J Hanson 1785, J Hanson 1779, B & D Coyle Coleraine Prem 1774, S Diamond Coleraine Prem 1773, J Hanson 1770, S Diamond 1769, R McAlary Coleraine Prem 1766, B & D Coyle 1763, B & D Coyle 1762, Diamond Bros & G McLaughlin Coleraine Prem 1759, Diamond Bros & G McLaughlin 1759, L Hanson Coleraine Prem 1757, T McCrudden Coleraine Prem 1749, L Hanson 1744, R McAlary 1742, R McAlary 1741, T & J McDonald Coleraine Prem 1740.
City of Derry Federation 1st Fermoy – R McMonagle Maiden City 1677, R McMonagle 1675, N Cassidy Maiden City 1675, S Malone Foyle 1674, N Murray Londonderry 1674, M & M Rabbett Amelia Earhart 1673, J Healy Amelia Earhart 1672, D Canning Derry & Dist 1668, L Flanagan Londonderry 1666, D Wick Londonderry 1661, D Wick 1658,E Quigley Dery & Dist 1657, D Canning 1651, Paul Maxwell Jnr Foyle 1650, L Flanagan 1650, L Flanagan 1649, S Malone 1649, A Mitchell 1647, H & T Bradley Maiden City 1644, P McLaughlin Maiden City 1644, 1643.
Foyle Valley Combine 1st Fermoy - R McMonagle Maiden City 1677, R McMonagle 1675, N Cassidy Maiden City 1675, S Malone Foyle 1674, N Murray Londonderry 1674, M & M Rabbett Amelia Earhart 1673, F Patterson Strabane & Dist 1673, J Healy Amelia Earhart 1672, D Mullen Strabane & Dist 1672, D Canning Derry & Dist 1668, D Mullen 1666, L Flanagan Londonderry 1666, D Wick Londonderry 1661, D Wick 1658, E Quigley Dery & Dist 1657, D Canning 1651, Paul Maxwell Jnr Foyle 1650, L Flanagan 1650, L Flanagan 1649, S Malone 1649, A Mitchell 1647.