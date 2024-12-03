'Outrageous' trade for cattle at Armoy
LEADING PRICES
STEERS
John Walsh, Martinstown, Lim, 570kgs £1,740. Paddy Black, Ballycastle, A/A, 490kgs £1,500, 500kgs £1,520, 460kgs £1,440, 440kgs £1,320, 430kgs £1,380. Ivan McKay, Dervock, A/A, 420kgs £1,380, 430kgs £1,390, 480kgs £1,460, 500kgs £1,500, 560kgs £1,690, 430kgs £1,300. John Todd, Ballycastle, Lim, 520kgs £1,580. S Mathews, Bushmills, Char, 400kgs £1,230, 490kgs £1,340, 460kgs £1,270. Jas McNeill, Ballycastle, A/A, 405kgs £1,240, 470kgs £1,390, 520kgs £1,490, 500kgs £1,420. Brian McCurdy, Bushmills, Lim, 440kgs £1,350, 510kgs £1,580, 450kgs £1,320, 430kgs, £1,370. John Mulvenna, Glenarm, Lim, 220kgs £890, 225kgs £890, 195kgs £880, 190kgs £880, 200kgs £880. S O’Rawe, Ballyvoy, A/A, 440kgs £1,400, 480kgs £1,440. Lyle Booth, Whitehead, Char, 305kgs £1,050, 290kgs £950. Brian McCloskey, Loughguile, Hols, 620kgs £1,780, 570kgs £1,290, 520kgs £1,260, 600kgs £1,340, 620kgs £1,400. WJ McMullan, Ballycastle, Fres, 400kgs £1,180, 450kgs £1,290, 420kgs £1,110. Geo Caldwell, Ballymena, Fres, 500kgs £1,270. David Murphy, Cushendall, Fres, 500kgs £1,230. Chas Kane, Ballintoy, FKV, 510kgs £1,250, 510kgs £1,290, 590kgs £1,490, 500kgs £1,200.
HEIFERS
John Todd, Ballycastle, SHB, 580kgs £1,540, 570kgs £1,630, 500kgs £1,340. S Mathews, Bushmills, Lim, 410kgs £1,140, 390kgs £1,070, 510kgs £1,400. Brian McCloskey, Loughguile, Hol, 570kgs £1,290, 500kgs £1,130. C Battersby, Bushmills, A/A, 520kgs £1,260. Paddy Black, Ballycastle, A/A, 360kgs £1,070, 440kgs £1,170. Ivan McKay, Dervock, A/A, 410kgs £1,100, 410kgs £1,080, 390kgs £990, 430kgs £1,080. Larne Producer, Char, 290kgs £950, 370kgs £1,020, 280kgs £950, 300kgs £900, 360kgs £1,100, 230kgs £820, 280kgs £940. S O’Rawe, Ballyvoy, Lim, 460kgs £1,290, 460kgs £1,160.
FAT COWS
Ivan McKay, Dervock, A/A, 705kgs £1,480, 840gks £1,630, 700kgs £1,430, 740kgs £1,600, 470kgs £990. J & D Colgan, Ballycastle, Lim, 580kgs £1,100, 580kgs £1,060. Tommy Henry, Armoy, Hol, 590kgs £1,320, 530kgs £1,130.
