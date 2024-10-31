A super entry of 440 Calves and Weanlings at Kilrea on Thursday 24th October, met an outstanding trade for all types on offer.

All types of calves required to satisfy demand. Good selection of weanlings on offer.

Dropped Calves

Bull calves: L’Derry farmer, AA £790, Lim £790, AA £670, £600, £520, £500; Bushmills farmer, BB £650; Portglenone farmer, BB £645, SH £480; Dunloy farmer, Her £600, AA £570; Castlerock farmer, BB £545, £440, Lim £430; L’Derry farmer, AA £500; Bushmills farmer, Her £485, £460, £370, £300; Bushmills farmer, AA £460, £445; Rasharkin farmer, Her £460; Limavady farmer, CH £450, BB £425; Randalstown farmer, Lim £440; Randalstown farmer, BB £435, AA £405, £375; Aghadowey farmer, BB £430, £405, £400; Bellaghy farmer, AA £430; Bellaghy farmer, IM £430; Upperlands farmer, CH £430, AA £335, £330; Magherafelt farmer, BB £395; Coleraine farmer, BB £380, £360; Bushmills farmer, BB £370, AA £335, £270; Castlederg farmer, BB £355; L’Derry farmer, AA £350; Ballymoney farmer, BB £345, £300, £295, Her £250; Limavady farmer, BB £345, £325; Limavady farmer, AA £310, BB £300, Her £300, AA £270, Her £245; Desertmartin farmer, FKV £305; Limavady farmer, Her £300; Ballymoney farmer, Her £290; Bushmills farmer, AA £290; Castlederg farmer, SH £280; Ballyclare farmer, Sim £250; Cullybackey farmer, Sim £250.

Heifer Calves

Cookstown farmer, Her £590; L’Derry farmer, Lim £575, AA £575, £550; Rasharkin farmer, BB £515; L’Derry farmer, AA £510, £400, £290; Randalstown farmer, Lim £495, Sim £440; Portglenone farmer, SH £490, AA £430, SH £355; Bellaghy farmer, AA £460; Dunloy farmer, AA £460, Her £455; Upperlands farmer, CH £455, £410, £370, AA £290; L’Derry farmer, AA £420, £365; Bellaghy farmer, AA £410; Limavady farmer, BB £405, £400, £385; Aghadowey farmer, BB £390, £370; Rasharkin farmer, BB £355, £275; Castlederg farmer, BB £350, AA £335; Bushmills farmer, AA £330, £300; Coleraine farmer, BB £330, Her £230; Limavady farmer, BB £300; Randalstown farmer, AA £290; Ballymoney farmer, BB £275, Her £230, BB £220; Dungiven farmer, Her £270; Bushmills farmer, Her £265; Ballymoney farmer, Fri £260; Ballymoney farmer, Her £255; Limavady farmer, Her £245; Ballyclare farmer, Sim £235.

Friesian Calves

Super trade. More required to satisfy demand. Good young calves to £195. Good demand for thick types. Young Friesian calves needed.

Weanlings/Suck Calves (125)

A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental Beef bred types. Fri x types and Friesian & Holstein Lumps! Weanlings to top of £1235 and 381 ppk.

Kilrea Mart Fat Lamb & Ewe Report

A super entry of 1800 on Monday 28th October met a sharper trade throughout this week with quality lambs in demand. Lambs to £6.77 per Kg & to top of £185. Fat Ewes to £184.

Lambs

Omagh farmer, 17k £115 (677); Plumbridge farmer, 17k £110 (647); Cullybackey farmer, 18k £116 (644); Macosquin farmer, 23k £147 (639); Dungiven farmer, 18.5k £118 (638); Eglinton farmer, 18k £114.50 (636); Limavady farmer, 22k £138 (627), 24k £150 (625); Cullybackey farmer, 18k £110 (611); Macosquin farmer, 18k £110 (611); Portglenone farmer, 19k £116 (611); Garvagh farmer, 22k £134 (609); Eglinton farmer, 15k £91 (607); Aghadowey farmer, 16.5k £100 (606); Macosquin farmer, 24k £145 (604); Omagh farmer, 19k £114.50 (603); Cookstown farmer, 20.5k £123 (600); Kilrea farmer, 19k £114 (600); Limavady farmer, 19.5k £117 (600); Magherafelt farmer, 24k £143 (596); Portglenone farmer, 23.5k £140 (596); Limavady farmer, 20k £119 (595); Ballymoney farmer, 23k £136.50 (594); Coleraine farmer, 23k £136.50 (594); Cullybackey farmer, 17k £101 (594); Desertmartin farmer, 17k £101 (594); Randalstown farmer, 17k £101 (594); Ballymoney farmer, 23.5k £139 (592); Cullybackey farmer, 16k £94 (588); Portglenone farmer, 23k £135 (587); Draperstown farmer, 22k £129 (586); Eglinton farmer, 21k £123 (586); Dungiven farmer, 20.5k £120 (585); Randalstown farmer, 20.5k £120 (585); Dungiven farmer, 22k £128.50 (584); Loughgiel farmer, 22k £128.50 (584); Cookstown farmer, 23.5k £137 (583); Feeny farmer, 23.5k £137 (583); Limavady farmer, 18k £105 (583); Maghera farmer, 23.5k £137 (583); Maghera farmer, 22.5k £131 (582); Ballykelly farmer, 21k £122 (581); Cookstown farmer, 25k £144.50 (578); Dungiven farmer, 25k £144.50 (578); Articlave farmer, 23.5k £135.50 (577); Kilrea farmer, 24.5k £141 (576); Cookstown farmer, 24k £138 (575); Macosquin farmer, 24k £138 (575); Desertmartin farmer, 21.5k £123.50 (574); Draperstown farmer, 23k £132 (574); Rasharkin farmer, 24.5k £140.50 (574); Aghadowey farmer, 25k £143 (572); Castlerock farmer, 24.5k £140 (571); Claudy farmer, 21k £120 (571); Draperstown farmer, 22k £125.50 (571); Dungiven farmer, 24k £137 (571); Dunloy farmer, 24.5k £140 (571); Ballymoney farmer, 23.5k £134 (570); Claudy farmer, 20k £114 (570); Coleraine farmer, 23k £131 (570).

Fat Ewes on offer met a super trade for all types on offer including grazing types. Good entry of ewes to £184. More ewes needed.

Dairy Report

A super entry of 40 dairy on Tuesday 29th October to a top price of £2520 for a Calved Heifer. Lots of buyers in attendance looking all types of dairy stock.

Moneymore farmer, Calved Heifers to £2520, £1800; Limavady farmer, 2nd Calvers to £2440, £1860; Saintfield farmer, Batch of Calved Heifers to £2280, £2240, £2020, £1980; Pomeroy farmer, Calved Heifers to £2100, £2080, 2nd Calver to £1820, Batch of Springing Heifers to £1780, £1760, £1740, £1720, £1620.

More stock required weekly.

Kilrea Mart Fat Cow, Suckler & Store Cattle Report

A good entry of 430 on Wednesday, 30th October at Kilrea, met an outstanding trade with all types of stock in demand. Steers to £1760, Heifers to £1760, Fat Cows & Bullls to £2320.

Fat Cows: (160) on offer. Sharp trade

Antrim farmer, 700k Lim £1840 (263), 680k Sim £1760 (259), 710k Lim £1810 (255), 800k Sim £1840 (230); Magherafelt farmer, 460k Lim £1200 (261), 610k AA £1550 (254); Rasharkin farmer, 590k BB £1520 (258), 550k £1310 (238), 510k Her £1210 (237); Macosquin farmer, 650k Lim £1670 (257), 550k AA £1390 (253), 560k Lim £1340 (239); Maghera farmer, 620k Lim £1580 (255), 420k SHB £970 (231); Randalstown farmer, 410k Lim £1040 (254), 360k £910 (253), 370k £880 (238), 380k £880 (232); Dervock farmer, 540k ST £1350 (250), 510k £1200 (235), 580k £1360 (235), 480k £1080 (225), 600k £1340 (223), 560k £1240 (221), 580k £1280 (221), 500k £1100 (220); Magherafelt farmer, 740k AA £1800 (243); Maghera farmer, 770k Lim £1850 (240); Cookstown farmer, 720k Lim £1720 (239); Toomebridge farmer, 550k Hol £1310 (238); Claudy farmer, 560k Lim £1320 (236), 630k CH £1390 (221); Cullybackey farmer, 510k Lim £1190 (233); Ballymoney farmer, 640k Her £1470 (230); Ballymoney farmer, 520k Fri £1190 (229); Cookstown farmer, 750k Sim £1710 (228); Garvagh farmer, 590k Fri £1320 (224); Randalstown farmer, 520k Her £1160 (223); Swatragh farmer, 620k BB £1370 (221); Garvagh farmer, 680k Her £1490 (219); Dungiven farmer, 740k BB £1620 (219), 1120k CH £2320 (207);

Swatragh farmer, 430k SHB £940 (219), 590k MB £1270 (215); Ballymoney farmer, 550k Hol £1200 (218); Toomebridge farmer, 510k Hol £1080 (212), 560k £1180 (211).

Suckler

Claudy farmer, Her Heifer with 2 Sim Bull calves at foot to £2000, Her Heifer with Lim Bull calf at foot to £1700.

All types of suckler stock required.

Heifers

Dungannon farmer, 460k Lim £1480 (322), 520k £1490 (287), 410k £1090 (266); Cullybackey farmer, 480k Lim £1600 (313), 470k £1410 (300), 510k £1400 (275); Dungiven farmer, 400k CH £1190 (298), 470k £1280 (272), 340k £910 (268), 400k £1000 (250); Ballyclare farmer, 330k Lim £990 (300), 390k £1140 (292), 410k AA £1140 (278), 350k BB £910 (260), 430k AA £1050 (244); Coleraine farmer, 470k Lim £1360 (289), 490k Sim £1360 (278), 600k Lim £1620 (270), 580k AA £1540 (266), 500k CH £1320 (264), 640k AA £1680 (263), 590k BB £1540 (261), 560k Sim £1420 (254), 560k Sim £1410 (252), 580k BB £1450 (250), 660k SHB £1640 (249);

Drumsurn farmer, 540k Lim £1560 (289), 530k Sim £1490 (281), 540k CH £1450 (269), 500k Lim £1330 (266), 440k Sim £1110 (252); Limavady farmer, 500k Sim £1440 (288), 450k CH £1290 (287), 520k £1440 (277), 490k £1340 (274); Kilrea farmer, 320k Lim £890 (278), 310k £860 (277), 320k Sim £880 (275), 300k Lim £820 (273), 330k DAQ £880 (267), 250k £610 (244); Magherafelt farmer, 330k Lim £900 (272); Rasharkin farmer, 590k Lim £1600 (271); Magherafelt farmer, 480k Lim £1290 (269), 450k £1170 (260), 440k £1120 (255), 530k £1330 (251), 490k £1180 (241); Magherafelt farmer, 480k AA £1280 (267), 420k £1070 (255), 400k £1010 (253), 450k £1120 (249), 520k £1250 (240); Bendooragh farmer, 480k DAQ £1270 (265), 490k CH £1180 (241); Claudy farmer, 500k CH £1320 (264), 500k £1260 (252), 440k £1110 (252); Magherafelt farmer, 530k AA £1380 (260), 530k £1360 (257), 530k £1290 (243), 520k £1260 (242); Portstewart farmer, 490k AA £1270 (259), 490k £1200 (245); Swatragh farmer, 370k Lim £950 (257), 530k £1320 (249);

Kilrea farmer, 400k Lim £1020 (255); Portglenone farmer, 370k CH £910 (246); Dungiven farmer, 390k AA £950 (244);

Steers

Dungiven farmer, 420k CH £1360 (323), 480k £1540 (321), 530k £1620 (306), 460k £1300 (283), 440k £1200 (273), 430k £1100 (256); Limavady farmer, 490k CH £1560 (318), 470k £1430 (304), 510k AA £1270 (249), 540k £1270 (235); Claudy farmer, 480k Lim £1490 (310), 490k £1300 (265), 590k AA £1550 (263), 530k SHB £1330 (251); Dunloy farmer, 370k Lim £1120 (303), 300k £900 (300), 320k £850 (266), 290k £680 (235); Garvagh farmer, 490k CH £1450 (296), 400k £1120 (280), 430k £1200 (279); Magherafelt farmer, 500k Lim £1460 (292), 490k AA £1280 (261), 470k £1310 (279); Magherafelt farmer, 440k Lim £1250 (284), 390k Her £990 (254); Rasharkin farmer, 550k Lim £1550 (282), 580k £1610 (278), 590k £1640 (278), 640k £1700 (266); Kilrea farmer, 300k Lim £840 (280); Portglenone farmer, 500k Sal £1390 (278), 520k AA £1300 (250); Magherafelt farmer, 380k AA £1040 (274), 450k £1220 (271), 460k £1230 (267), 520k £1370 (264), 480k £1200 (250), 470k £1150 (245); Rasharkin farmer, 540k CH £1480 (274); Ballymoney farmer, 600k AA £1640 (273), 630k £1700 (270), 580k £1500 (259), 640k £1640 (256), 520k £1320 (254), 630k £1590 (252), 560k £1380 (246); Portstewart farmer, 490k BB £1330 (271), 520k £1400 (269), 550k £1470 (267), 460k £1180 (257), 460k £1170 (254), 510k AA £1290 (253), 520k £1260 (242), 490k £1180 (241); Magherafelt farmer, 560k AA £1510 (270), 610k £1580 (259), 510k £1260 (247), 570k £1400 (246); Kilraughts farmer, 640k AA £1700 (266), 600k FKV £1450 (242); Rasharkin farmer, 540k CH £1420 (263); Magherafelt farmer, 560k AA £1450 (259), 680k £1760 (259), 630k £1560 (248), 630k MB £1500 (238); Ballymoney farmer, 390k BB £990 (254); Limavady farmer, 460k AA £1140 (248); Rasharkin farmer, 530k FKV £1300 (245), 550k £1330 (242); Knockloughrim farmer, 520k AA £1270 (244); Magherafelt farmer, 650k Lim £1580 (243); Crumlin farmer, 500k Her £1190 (238);

Friesian and AA steers a flying trade with more required for strong demand.

HA McIlrath & Sons Ltd