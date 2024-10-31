Outstanding trade for cattle at Kilrea
All types of calves required to satisfy demand. Good selection of weanlings on offer.
Dropped Calves
Bull calves: L’Derry farmer, AA £790, Lim £790, AA £670, £600, £520, £500; Bushmills farmer, BB £650; Portglenone farmer, BB £645, SH £480; Dunloy farmer, Her £600, AA £570; Castlerock farmer, BB £545, £440, Lim £430; L’Derry farmer, AA £500; Bushmills farmer, Her £485, £460, £370, £300; Bushmills farmer, AA £460, £445; Rasharkin farmer, Her £460; Limavady farmer, CH £450, BB £425; Randalstown farmer, Lim £440; Randalstown farmer, BB £435, AA £405, £375; Aghadowey farmer, BB £430, £405, £400; Bellaghy farmer, AA £430; Bellaghy farmer, IM £430; Upperlands farmer, CH £430, AA £335, £330; Magherafelt farmer, BB £395; Coleraine farmer, BB £380, £360; Bushmills farmer, BB £370, AA £335, £270; Castlederg farmer, BB £355; L’Derry farmer, AA £350; Ballymoney farmer, BB £345, £300, £295, Her £250; Limavady farmer, BB £345, £325; Limavady farmer, AA £310, BB £300, Her £300, AA £270, Her £245; Desertmartin farmer, FKV £305; Limavady farmer, Her £300; Ballymoney farmer, Her £290; Bushmills farmer, AA £290; Castlederg farmer, SH £280; Ballyclare farmer, Sim £250; Cullybackey farmer, Sim £250.
Heifer Calves
Cookstown farmer, Her £590; L’Derry farmer, Lim £575, AA £575, £550; Rasharkin farmer, BB £515; L’Derry farmer, AA £510, £400, £290; Randalstown farmer, Lim £495, Sim £440; Portglenone farmer, SH £490, AA £430, SH £355; Bellaghy farmer, AA £460; Dunloy farmer, AA £460, Her £455; Upperlands farmer, CH £455, £410, £370, AA £290; L’Derry farmer, AA £420, £365; Bellaghy farmer, AA £410; Limavady farmer, BB £405, £400, £385; Aghadowey farmer, BB £390, £370; Rasharkin farmer, BB £355, £275; Castlederg farmer, BB £350, AA £335; Bushmills farmer, AA £330, £300; Coleraine farmer, BB £330, Her £230; Limavady farmer, BB £300; Randalstown farmer, AA £290; Ballymoney farmer, BB £275, Her £230, BB £220; Dungiven farmer, Her £270; Bushmills farmer, Her £265; Ballymoney farmer, Fri £260; Ballymoney farmer, Her £255; Limavady farmer, Her £245; Ballyclare farmer, Sim £235.
Friesian Calves
Super trade. More required to satisfy demand. Good young calves to £195. Good demand for thick types. Young Friesian calves needed.
Weanlings/Suck Calves (125)
A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental Beef bred types. Fri x types and Friesian & Holstein Lumps! Weanlings to top of £1235 and 381 ppk.
Kilrea Mart Fat Lamb & Ewe Report
A super entry of 1800 on Monday 28th October met a sharper trade throughout this week with quality lambs in demand. Lambs to £6.77 per Kg & to top of £185. Fat Ewes to £184.
Lambs
Omagh farmer, 17k £115 (677); Plumbridge farmer, 17k £110 (647); Cullybackey farmer, 18k £116 (644); Macosquin farmer, 23k £147 (639); Dungiven farmer, 18.5k £118 (638); Eglinton farmer, 18k £114.50 (636); Limavady farmer, 22k £138 (627), 24k £150 (625); Cullybackey farmer, 18k £110 (611); Macosquin farmer, 18k £110 (611); Portglenone farmer, 19k £116 (611); Garvagh farmer, 22k £134 (609); Eglinton farmer, 15k £91 (607); Aghadowey farmer, 16.5k £100 (606); Macosquin farmer, 24k £145 (604); Omagh farmer, 19k £114.50 (603); Cookstown farmer, 20.5k £123 (600); Kilrea farmer, 19k £114 (600); Limavady farmer, 19.5k £117 (600); Magherafelt farmer, 24k £143 (596); Portglenone farmer, 23.5k £140 (596); Limavady farmer, 20k £119 (595); Ballymoney farmer, 23k £136.50 (594); Coleraine farmer, 23k £136.50 (594); Cullybackey farmer, 17k £101 (594); Desertmartin farmer, 17k £101 (594); Randalstown farmer, 17k £101 (594); Ballymoney farmer, 23.5k £139 (592); Cullybackey farmer, 16k £94 (588); Portglenone farmer, 23k £135 (587); Draperstown farmer, 22k £129 (586); Eglinton farmer, 21k £123 (586); Dungiven farmer, 20.5k £120 (585); Randalstown farmer, 20.5k £120 (585); Dungiven farmer, 22k £128.50 (584); Loughgiel farmer, 22k £128.50 (584); Cookstown farmer, 23.5k £137 (583); Feeny farmer, 23.5k £137 (583); Limavady farmer, 18k £105 (583); Maghera farmer, 23.5k £137 (583); Maghera farmer, 22.5k £131 (582); Ballykelly farmer, 21k £122 (581); Cookstown farmer, 25k £144.50 (578); Dungiven farmer, 25k £144.50 (578); Articlave farmer, 23.5k £135.50 (577); Kilrea farmer, 24.5k £141 (576); Cookstown farmer, 24k £138 (575); Macosquin farmer, 24k £138 (575); Desertmartin farmer, 21.5k £123.50 (574); Draperstown farmer, 23k £132 (574); Rasharkin farmer, 24.5k £140.50 (574); Aghadowey farmer, 25k £143 (572); Castlerock farmer, 24.5k £140 (571); Claudy farmer, 21k £120 (571); Draperstown farmer, 22k £125.50 (571); Dungiven farmer, 24k £137 (571); Dunloy farmer, 24.5k £140 (571); Ballymoney farmer, 23.5k £134 (570); Claudy farmer, 20k £114 (570); Coleraine farmer, 23k £131 (570).
Fat Ewes on offer met a super trade for all types on offer including grazing types. Good entry of ewes to £184. More ewes needed.
Dairy Report
A super entry of 40 dairy on Tuesday 29th October to a top price of £2520 for a Calved Heifer. Lots of buyers in attendance looking all types of dairy stock.
Moneymore farmer, Calved Heifers to £2520, £1800; Limavady farmer, 2nd Calvers to £2440, £1860; Saintfield farmer, Batch of Calved Heifers to £2280, £2240, £2020, £1980; Pomeroy farmer, Calved Heifers to £2100, £2080, 2nd Calver to £1820, Batch of Springing Heifers to £1780, £1760, £1740, £1720, £1620.
More stock required weekly.
Kilrea Mart Fat Cow, Suckler & Store Cattle Report
A good entry of 430 on Wednesday, 30th October at Kilrea, met an outstanding trade with all types of stock in demand. Steers to £1760, Heifers to £1760, Fat Cows & Bullls to £2320.
Fat Cows: (160) on offer. Sharp trade
Antrim farmer, 700k Lim £1840 (263), 680k Sim £1760 (259), 710k Lim £1810 (255), 800k Sim £1840 (230); Magherafelt farmer, 460k Lim £1200 (261), 610k AA £1550 (254); Rasharkin farmer, 590k BB £1520 (258), 550k £1310 (238), 510k Her £1210 (237); Macosquin farmer, 650k Lim £1670 (257), 550k AA £1390 (253), 560k Lim £1340 (239); Maghera farmer, 620k Lim £1580 (255), 420k SHB £970 (231); Randalstown farmer, 410k Lim £1040 (254), 360k £910 (253), 370k £880 (238), 380k £880 (232); Dervock farmer, 540k ST £1350 (250), 510k £1200 (235), 580k £1360 (235), 480k £1080 (225), 600k £1340 (223), 560k £1240 (221), 580k £1280 (221), 500k £1100 (220); Magherafelt farmer, 740k AA £1800 (243); Maghera farmer, 770k Lim £1850 (240); Cookstown farmer, 720k Lim £1720 (239); Toomebridge farmer, 550k Hol £1310 (238); Claudy farmer, 560k Lim £1320 (236), 630k CH £1390 (221); Cullybackey farmer, 510k Lim £1190 (233); Ballymoney farmer, 640k Her £1470 (230); Ballymoney farmer, 520k Fri £1190 (229); Cookstown farmer, 750k Sim £1710 (228); Garvagh farmer, 590k Fri £1320 (224); Randalstown farmer, 520k Her £1160 (223); Swatragh farmer, 620k BB £1370 (221); Garvagh farmer, 680k Her £1490 (219); Dungiven farmer, 740k BB £1620 (219), 1120k CH £2320 (207);
Swatragh farmer, 430k SHB £940 (219), 590k MB £1270 (215); Ballymoney farmer, 550k Hol £1200 (218); Toomebridge farmer, 510k Hol £1080 (212), 560k £1180 (211).
Suckler
Claudy farmer, Her Heifer with 2 Sim Bull calves at foot to £2000, Her Heifer with Lim Bull calf at foot to £1700.
All types of suckler stock required.
Heifers
Dungannon farmer, 460k Lim £1480 (322), 520k £1490 (287), 410k £1090 (266); Cullybackey farmer, 480k Lim £1600 (313), 470k £1410 (300), 510k £1400 (275); Dungiven farmer, 400k CH £1190 (298), 470k £1280 (272), 340k £910 (268), 400k £1000 (250); Ballyclare farmer, 330k Lim £990 (300), 390k £1140 (292), 410k AA £1140 (278), 350k BB £910 (260), 430k AA £1050 (244); Coleraine farmer, 470k Lim £1360 (289), 490k Sim £1360 (278), 600k Lim £1620 (270), 580k AA £1540 (266), 500k CH £1320 (264), 640k AA £1680 (263), 590k BB £1540 (261), 560k Sim £1420 (254), 560k Sim £1410 (252), 580k BB £1450 (250), 660k SHB £1640 (249);
Drumsurn farmer, 540k Lim £1560 (289), 530k Sim £1490 (281), 540k CH £1450 (269), 500k Lim £1330 (266), 440k Sim £1110 (252); Limavady farmer, 500k Sim £1440 (288), 450k CH £1290 (287), 520k £1440 (277), 490k £1340 (274); Kilrea farmer, 320k Lim £890 (278), 310k £860 (277), 320k Sim £880 (275), 300k Lim £820 (273), 330k DAQ £880 (267), 250k £610 (244); Magherafelt farmer, 330k Lim £900 (272); Rasharkin farmer, 590k Lim £1600 (271); Magherafelt farmer, 480k Lim £1290 (269), 450k £1170 (260), 440k £1120 (255), 530k £1330 (251), 490k £1180 (241); Magherafelt farmer, 480k AA £1280 (267), 420k £1070 (255), 400k £1010 (253), 450k £1120 (249), 520k £1250 (240); Bendooragh farmer, 480k DAQ £1270 (265), 490k CH £1180 (241); Claudy farmer, 500k CH £1320 (264), 500k £1260 (252), 440k £1110 (252); Magherafelt farmer, 530k AA £1380 (260), 530k £1360 (257), 530k £1290 (243), 520k £1260 (242); Portstewart farmer, 490k AA £1270 (259), 490k £1200 (245); Swatragh farmer, 370k Lim £950 (257), 530k £1320 (249);
Kilrea farmer, 400k Lim £1020 (255); Portglenone farmer, 370k CH £910 (246); Dungiven farmer, 390k AA £950 (244);
Steers
Dungiven farmer, 420k CH £1360 (323), 480k £1540 (321), 530k £1620 (306), 460k £1300 (283), 440k £1200 (273), 430k £1100 (256); Limavady farmer, 490k CH £1560 (318), 470k £1430 (304), 510k AA £1270 (249), 540k £1270 (235); Claudy farmer, 480k Lim £1490 (310), 490k £1300 (265), 590k AA £1550 (263), 530k SHB £1330 (251); Dunloy farmer, 370k Lim £1120 (303), 300k £900 (300), 320k £850 (266), 290k £680 (235); Garvagh farmer, 490k CH £1450 (296), 400k £1120 (280), 430k £1200 (279); Magherafelt farmer, 500k Lim £1460 (292), 490k AA £1280 (261), 470k £1310 (279); Magherafelt farmer, 440k Lim £1250 (284), 390k Her £990 (254); Rasharkin farmer, 550k Lim £1550 (282), 580k £1610 (278), 590k £1640 (278), 640k £1700 (266); Kilrea farmer, 300k Lim £840 (280); Portglenone farmer, 500k Sal £1390 (278), 520k AA £1300 (250); Magherafelt farmer, 380k AA £1040 (274), 450k £1220 (271), 460k £1230 (267), 520k £1370 (264), 480k £1200 (250), 470k £1150 (245); Rasharkin farmer, 540k CH £1480 (274); Ballymoney farmer, 600k AA £1640 (273), 630k £1700 (270), 580k £1500 (259), 640k £1640 (256), 520k £1320 (254), 630k £1590 (252), 560k £1380 (246); Portstewart farmer, 490k BB £1330 (271), 520k £1400 (269), 550k £1470 (267), 460k £1180 (257), 460k £1170 (254), 510k AA £1290 (253), 520k £1260 (242), 490k £1180 (241); Magherafelt farmer, 560k AA £1510 (270), 610k £1580 (259), 510k £1260 (247), 570k £1400 (246); Kilraughts farmer, 640k AA £1700 (266), 600k FKV £1450 (242); Rasharkin farmer, 540k CH £1420 (263); Magherafelt farmer, 560k AA £1450 (259), 680k £1760 (259), 630k £1560 (248), 630k MB £1500 (238); Ballymoney farmer, 390k BB £990 (254); Limavady farmer, 460k AA £1140 (248); Rasharkin farmer, 530k FKV £1300 (245), 550k £1330 (242); Knockloughrim farmer, 520k AA £1270 (244); Magherafelt farmer, 650k Lim £1580 (243); Crumlin farmer, 500k Her £1190 (238);
Friesian and AA steers a flying trade with more required for strong demand.
HA McIlrath & Sons Ltd