Outstanding trade for cattle at Swatragh
Bullocks sold to 450p/kg for a CH at 300kg (£1350) and to a top of £2290 per head for a Sim at 804kg (285p/kg). Heifers sold to 404p/kg for a CH at 342kg (£1380) and to a top of £1570 per head for a CH at 452kg (347p/kg). Fat cows sold to 220p/kg for a Lim at 800kg and to a top of £1760 per head for the same cow.
Cattle sale as normal next Monday 4th November - yard open from 8am and sale starting 11:30am, all stock welcome.
Sample prices
Heifers
up to 300kg (p/kg): Dungiven producer, CH 294kg £1180 (401), Maghera producer, Lim 270kg £980 (363), Dungiven producer, CH 278kg £990 (356), Swatragh producer, CH 238kg £830 (349), Dungiven producer, CH 298kg £1010 (339), Swatragh producer, CH 210kg £690 (329), Dungiven producer, CH 292kg £950 (325), Swatragh producer, CH 284kg £890 (313), Stewartstown producer, AA 248kg £770 (310), Dungiven producer, CH 298kg £890 (299), Swatragh producer, CH 234kg £690 (295), Ballymena producer, SHB 272kg £790 (290).
301 to 400kg (p/kg): Dungiven producer, CH 342kg £1380 (404), Dungiven producer, CH 338kg £1260 (373), Dungiven producer, CH 358kg £1270 (355), Dungiven producer, CH 316kg £1120 (354), Dungiven producer, CH 378kg £1320 (349), Dungiven producer, CH 400kg £1320 (330), Dungiven producer, CH 334kg £1070 (320), Dungiven producer, CH 304kg £970 (319), Dungiven producer, CH 322kg £1000 (311), Dungiven producer, CH 308kg £940 (305), Claudy producer, CH 314kg £950 (303), Claudy producer, CH 322kg £970 (301).
401 to 500kg (p/kg): Dungiven producer, CH 452kg £1570 (347), Dungiven producer, CH 458kg £1500 (328), Dungiven producer, CH 402kg £1230 (306), Dungiven producer, CH 482kg £1440 (299), Claudy producer, CH 404kg £1150 (285), Dungiven producer, Lim 428kg £1190 (278), Ahoghill producer, AA 408kg £1050 (257), Ahoghill producer, SHB 416kg £1060 (255), Ahoghill producer, AA 418kg £1040 (249), Ballymoney producer, CH 416kg £1000 (240).
Bullocks
up to 300kg (p/kg): Dungiven producer, CH 300kg £1350 (450), Dungiven producer, CH 228kg £960 (421), Stewartstown producer, CH 240kg £990 (413), Maghera producer, CH 258kg £1020 (395), Dungiven producer, CH 290kg £1080 (372), Swatragh producer, CH 250kg £880 (352), Stewartstown producer, CH 288kg £1000 (347), Claudy producer, CH 288kg £990 (344), Swatragh producer, CH 260kg £870 (335), Swatragh producer, CH 288kg £960 (333), Swatragh producer, CH 280kg £920 (329), Swatragh producer, CH 252kg £800 (317).
301 to 400kg (p/kg): Dungiven producer, CH 308kg £1360 (442), Dungiven producer, CH 324kg £1380 (426), Dungiven producer, CH 338kg £1420 (420), Dungiven producer, CH 378kg £1510 (399), Dungiven producer, CH 400kg £1560 (390), Dungiven producer, CH 386kg £1500 (389), Dungiven producer, CH 390kg £1470 (377), Dungiven producer, CH 332kg £1240 (373), Dungiven producer, CH 384kg £1420 (370), Claudy producer, CH 312kg £1150 (369), Stewartstown producer, CH 342kg £1250 (365), Claudy producer, CH 372kg £1340 (360), Dungiven producer, CH 314kg £1080 (344), Stewartstown producer, CH 302kg £1030 (341), Garvagh producer, CH 348kg £1160 (333).
401 to 500kg (p/kg): Dungiven producer, CH 406kg £1600 (394), Dungiven producer, CH 420kg £1590 (379), Dungiven producer, CH 404kg £1490 (369), Dungiven producer, Lim 436kg £1550 (356), Dungiven producer, CH 484kg £1710 (353), Dungiven producer, CH 442kg £1550 (351), Newtownstewart producer, Lim 458kg £1590 (347), Dungiven producer, CH 444kg £1540 (347), Dungiven producer, CH 468kg £1610 (344), Dungiven producer, CH 464kg £1590 (343), Dungiven producer, CH 446kg £1510 (339), Dungiven producer, CH 488kg £1650 (338), Limavady producer, Lim 462kg £1560 (338), Maghera producer, Lim 414kg £1400 (338), Limavady producer, Lim 448kg £1500 (335).
501kg and over (p/kg): Limavady producer, CH 510kg £1690 (331), Swatragh producer, CH 714kg £2080 (291), Kilrea producer, Sim 804kg £2290 (285), Ballymoney producer, CH 530kg £1510 (285), Limavady producer, Lim 554kg £1560 (282), Drumsurn producer, Lim 556kg £1510 (272), Kilrea producer, Sim 806kg £2080 (258).
Weekly Sheep Sale
Saturday, 26th October saw a good entry of over 1260 sheep presented for sale which resulted in a very strong trade with over 960 lambs and 300 fat ewes and rams on offer.
Fat lambs sold to a top of £147 for a single lamb at 29.5kg and to a top of 669p/kg for 3 lambs at 18kg into £120.50. Store lambs sold to £115.50 for a batch of 10 lambs at 17.5kg
Fat ewes reached a top of £182 for 2 ewes.
Sheep sale as normal next Saturday, 2nd November - Yard open at 7am. Sale Starting 10:30am Sharp.
Sample prices
Heavy Weight Fat Lambs - 25kg and over (p/kg)
Maghera producer, 7 lambs 25kg £140.50 (562), Dungannon producer, 3 lambs 26kg £140 (538), Maghera producer, 1 lamb 26kg £137 (527), Maghera producer, 1 lamb 25kg £130 (520), Kilrea producer, 4 lambs 26.3kg £135.50 (515), Draperstown producer, 2 lambs 27kg £138 (511), Maghera producer, 31 lambs 28.8kg £146.50 (508), Draperstown producer, 15 lambs 26kg £130 (500), Pomeroy producer, 2 lambs 29.5kg £147 (498), Dungiven producer, 1 lamb 27kg £134 (496).
Mid Weight Fat Lambs - 21kg up to 25kg (p/kg)
Dungiven producer, 7 lambs 21kg £126.50 (602), Desertmartin producer, 1 lamb 22kg £131.50 (598), Limavady producer, 5 lambs 21.4kg £128 (598), Maghera producer, 8 lambs 22kg £130.50 (593), Garvagh producer, 8 lambs 21.3kg £126 (592), Coagh producer, 17 lambs 23.2kg £137.50 (593), Magherafelt producer, 6 lambs 21.7kg £128 (591), Moneymore producer, 2 lambs 22kg £129.50 (589), Maghera producer, 9 lambs 21.8kg £128 (587), Dungiven producer, 20 lambs 23.1kg £135 (584), Garvagh producer, 14 lambs 21.2kg £124 (585).
Light Weight Fat Lambs - 18kg up to 21kg (p/kg)
Dungannon producer, 3 lambs 18kg £120.50 (669), Dungannon producer, 10 lambs 18.1kg £119 (657), Draperstown producer, 6 lambs 18.2kg £119 (654), Maghera producer, 29 lambs 18.5kg £120.50 (651), Cookstown producer, 3 lambs 18kg £115.50 (642), Draperstown producer, 5 lambs 18.2kg £115.50 (635), Cookstown producer, 3 lambs 18kg £114 (633), Kilrea producer, 8 lambs 19.4kg £120.50 (621), Maghera producer, 7 lambs 19.3kg £118.50 (614), Draperstown producer, 11 lambs 19.3kg £118.50 (614), Dungiven producer, 10 lambs 20.4kg £124.50 (610), Draperstown producer, 12 lambs 20kg £121.50 (608).
Store Lambs - up to 18kg
Dungannon producer, 10 lambs 17.5kg £115.50, Dungiven producer, 5 lambs 17kg £115.50, Dungiven producer, 1 lamb 16kg £115, Upperlands producer, 2 lambs 17.5kg £108.50, Kilrea producer, 4 lambs 17.8kg £107.50, Draperstown producer, 2 lambs 16kg £104.50, Dungiven producer, 5 lambs 16.8kg £104.50, Draperstown producer, 9 lambs 16.7kg £102, Tamlaght producer, 4 lambs 17.8kg £100, Maghera producer, 2 lambs 15.5kg £100, Upperlands producer, 8 lambs 17kg £99, Maghera producer, 13 lambs 14.8kg £96.50.
Fat Ewes
Draperstown producer, 2 ewes £182, Ballymena producer, 2 ewes £176, Dungannon producer, 3 ewes £168, Greysteel producer, 1 ewe £154, Moneymore producer, 2 ewes £152, Pomeroy producer, 8 ewes £152, Draperstown producer, 3 ewes £152, Coagh producer, 1 ewe £150, Moneymore producer, 1 ewe £146, Dungiven producer, 1 ewe £142, Ballymena producer, 1 ewe £142, Draperstown producer, 1 ewe £140.
Breeding Sheep Sale
Thursday, 24th October saw a smaller entry of 450 breeding sheep which resulted in a super trade for all stock on offer. Breeding hoggets reached a top of £225 for a single Suffolk, breeding ewes to a top of
£185 for 2 Suffolks, breeding ewe lambs reached a top of £152 for a single Texel, Breeding rams to a high of 410 Guineas for a Suffolk 3y/o and store lambs topped at £95 for 11 Suffolk lambs.
This was the last breeding sheep sale for the winter break, staff would like to thank all the sellers and buyers for your custom over the past breeding season and look forward to seeing you all again when the breeding season returns in January.
Sample prices
Breeding Hoggets
Moneymore producer, 1 Suff £225, Kilrea producer, 1 Suff £195, Draperstown producer, 4 Mules £192, Draperstown producer, 3 Mules £190, Draperstown producer, 3 Mules £182, Moneymore producer, 12 Romney £160, Draperstown producer, 1 Mule £158, Draperstown producer, 6 Dor £150.
Breeding Ewes
Kilrea producer, 2 Suff £185, Moneymore producer, 5 Suff £174, Ballymoney producer, 1 Dor £138, Cookstown producer, 1 Chev £126, Ballymoney producer, 1 Mil £118, Ballymoney producer, 7 Tex £110.
Breeding Ewe Lambs
Pomeroy producer, 1 Tex £152, Pomeroy producer, 3 Suff Chev £150, Garvagh producer, 2 Suff £142, Dungiven producer, 3 Tex £140, Garvagh producer, 12 Bleu du main £138, Garvagh producer, 1 Tex £134, Pomeroy producer, 6 BF £134, Draperstown producer, 10 Char £134, Ballymoney producer, 2 Char £130, Draperstown producer, 8 Suff £130, Dungiven producer, 4 Suff £128, Dungiven producer, 4 Suff £126, Garvagh producer, 1 Mule £125, Garvagh producer, 11 Bleu du main £120.
Breeding Rams
Macosquin producer, Suff 410G, Maghera producer, Char 370G, Dungiven producer, Char 310G, Greencastle producer, Tex 300G, Cookstown producer, Tex 200G, Maghera producer, lle de France 190G, Greencastle producer, Char Tex 190G, Macosquin producer, Dor 160G.
Store Lambs
Garvagh producer, 11 Suff £95, Garvagh producer, 19 Chev £90, Draperstown producer, 4 Tex £77.