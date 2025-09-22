Record entry of heifers sold at Markethill

stock image

A large entry of 1060 cattle at Markethill on Saturday 20th September included a record entry of heifers with 402 sold.

Trade in all rings remained very firm with several very high prices recorded.

HEIFERS

The 402 heifers maintained their recent trade with good quality heavy heifers selling readily from £380 to £421 for 604k at £2540 from a Killylea producer followed by £416 for 640k at £2670 from a Kilkeel producer. Good quality forward heifers sold to £491 for 570k at £2800 from a Killylea farmer followed by £454 for 526k at £2390 from a Carryduff producer and a Kilkeel farmer received £450 for 554k at £2490. All top quality forward heifers sold readily from £380 to £443 per 100 kilos. Grazing heifers sold to £480 for 402k at £1930 from a Maralin farmer followed by £476 for 498k at £2370 for a Portadown producer. Main demand for good quality middleweights from £400 to £466 per 100 kilos. A few pens of light heifers sold in an exceptionally strong demand to a top of £559 for 306k at £1710 from a Portadown farmer followed by £491 for 316k at £1550 from a Dromara farmer.

Heavy heifers

Killylea farmer 604k £2540 £421.00; Kilkeel farmer 642k £2670 £416.00; Armagh farmer 612k £2500 £409.00; Killylea farmer 626k £2520 £403.00; Killylea farmer 624k £2500 £401.00; Rathfriland farmer 640k £2550 £398.00; Armagh farmer 702k £2770 £395.00; Portadown farmer 620k £2420 £390.00; Rathfriland farmer 638k £2520 £395.00; Killylea farmer 640k £2480 £388.00; Rathfriland farmer 632k £2480 £392.00; Dromore farmer 618k £2390 £387.00.

Forward heifers

Killylea farmer 570k £2800 £491.00; Carryduff farmer 526k £2390 £454.00; Kilkeel farmer 554k £2490 £450.00; Armagh farmer 564k £2500 £443.00; Portadown farmer 554k £2440 £440.00; Portadown farmer 534k £2350 £440.00; Tynan farmer 536k £2320 £433.00; Newry farmer 512k 32180 £426.00; Carryduff farmer 528k £2230 £422.00.

Middleweight heifers

Maralin farmer 402k £1930 £480.00; Portadown farmer 498k £2370 £476.00; Lisburn farmer 450k £2100 £467.00; Tynan farmer 494k £2300 £466.00; Keady farmer 480k £2200 £458.00; Maralin farmer 426k £1910 £448.00; Tynan farmer 456k £2030 £445.00; Lisburn farmer 488k £2160 £443.00; Portadown farmer 428k £1890 £442.00.

Lightweight store heifers

Portadown farmer 306k £1710 £559.00; Dromara farmer 316k £1550 £491.00; Portadown farmer 370k £1790 £484.00; Portadown farmer 370k £1770 £478.00; Portadown farmer 392k £1860 £475.00; Maralin farmer 382k £1800 £471.00; Portadown farmer 400k £1850 £463.00; Dromara farmer 326k £1380 £423.00.

BULLOCKS

The 295 bullocks sold in a steady demand with heavy bullocks selling up to £457 for 750k at £3430 for a Killylea producer followed by £420 for 610k at £2560 from a Killylea producer. The same owner received £418 for 622k at £2600. All good quality heavy bullocks sold from £370 to £406 per 100 kilos. Forward bullocks sold to £450 for 504k at £2270 from an Armagh farmer. A Keady producer received £446 for 534k at £2380 and an Armagh farmer received £441 for 510k at £2250. All top quality forward bullocks sold steadily from £380 to £434 per 100 kilos. Good quality grazing bullocks sold to £485 for 450k at £2180 from a Keady producer followed by £476 for 462k at £2200 from a Tassagh farmer. All good quality middleweight bullocks sold readily from £400 to £462 per 100 kilos.

Forward bullocks

Armagh farmer 504k £2270 £450.00; Keady farmer 534k £2380 £446.00; Armagh farmer 510k £2250 £441.00; Keady farmer 548k £2380 £434.00; Killylea farmer 590k £2560 £434.00; Armagh farmer 526k £2260 £430.00; Keady farmer 510k £2160 £424.00; Keady farmer 538k £2270 £422.00; Keady farmer 540k £2260 £419.00; Castlewellan farmer 528k £2200 3417.00; Crossgar farmer 534k £2210 £414.00.

Forward Friesian bullocks

Castlewellan farmer 516k £1840 £357.00; Belleeks farmer 502k £1690 £337.00; Mayobridge farmer 564k £1860 £330.00; Mayobridge farmer 596k £1960 £329.00; Killylea farmer 558k £1740 £312.00; Keady farmer 550k £1700 £309.00.

Heavy bullocks

Killylea farmer 750k £3430 £457.00; Killylea farmer 610k £2560 £420.00; Killylea farmer 622k £2600 £418.00; Killylea farmer 640k £2600 £406.00; Castlewellan farmer 604k £2400 £397.00; Tassagh farmer 606k £2400 £396.00; Killylea farmer 604k £2390 £396.00; Dromara farmer 602k £2380 £395.00; Tassagh farmer 634k £2500 £394.00; Craigavon farmer 608k £2390 £393.00; Killylea farmer 626k £2460 £393.00.

Middleweight bullocks

Keady farmer 450k £2180 £485.00; Tassagh farmer 462k £2200 £476.00; Tassagh farmer 448k £2120 £473.00; Tassagh farmer 444k £2050 £462.00; Tassagh farmer 374k £1700 3455.00; Castlewellan farmer 380k £1720 £453.00; Tassagh farmer 422k £1910 £453.00; Keady farmer 464k £2100 £453.00; Tassagh farmer 380k £1710 £450.00; Armagh farmer 464k £2080 £448.00.

WEANLINGS

The 290 weanlings maintained an excellent trade with light males selling to £650 for 220k at £1430 from a Newtownhamilton farmer followed by £646 for 280k at £1810 for a Killeavy producer. A Newtownhamilton farmer received £624 for 178k at £1110. All good quality light males sold from £440 to £560 per 100 kilos. Middleweight males sold to £683 for 322k at £2200 from a Killeavy farmer. The same owner received £676 for 324k at £2190 and a Kilkeel farmer received £674 for 344k at £2320 and £636 for 360k at £2290. Main demand for top quality lots from £500 to £565. Stronger males sold to £552 for 428k at £2360 from a Kilkeel producer. The same owner received £549 for 426k at £2340. All good quality stronger males sold from £390 to £490 per 100 kilos. Light heifer weanlings sold to £580 for 250k at £1450 from an Armagh farmer followed by £544 for 180k at £980 from a Portadown producer. Main demand for good quality light heifers from £450 to £540 per 100 kilos. Middleweight heifers to £649 for 376k at £2440 from a Kilkeel producer followed by £567 for 342k at £1940 from a Jonesborough producer. All good quality lots from £450 to £550 per 100 kilos. A small number of stronger weanlings sold to £522 for 450k at £2250 from a Clady farmer.

Light male weanlings

Newtownhamilton farmer 220k £1430 £650.00; Killeavy farmer 280k £1810 £646.00; Newtownhamilton farmer 178k £1110 £624.00; Rathfriland farmer 280k £1660 £593.00; Armagh farmer 286k £1610 £563.00; Newtownhamilton farmer 248k £1390 £561.00; Portadown farmer 176k £980 £557.00; Portadown farmer 174k £960 £551.00.

Middleweight male weanlings

Killeavy farmer 322k £2200 £683.00; Killeavy farmer 324k £2190 £676.00; Kilkeel farmer 344k £2320 £674.00; Kilkeel farmer 360k £2290 £636.00; Killeavy farmer 378k £2250 £595.00; Kilkeel farmer 384k £2280 £594.00; Killeavy farmer 400k £2260 £565.00; Armagh farmer 314k £1760 £561.00; Keady farmer 362k £2000 £553.00.

Strong male weanlings

Kilkeel farmer 428k £2360 £552.00; Kilkeel farmer 426k £2340 £549.00; Tassagh farmer 402k £2190 £545.00; Markethill farmer 422k £2180 £517.00; Newry farmer 446k £2250 £505.00; Magheralin farmer 422k £2070 £491.00; Newry farmer 486k £2290 £471.00; Tandragee farmer 402k £1800 £448.00; Markethill farmer 402k £1780 £443.00.

Light heifer weanlings

Armagh farmer 250k £1450 £580.00; Portadown farmer 180k £980 £544.00; Armagh farmer 248k £1340 £540.00; Armagh farmer 274k £1480 £540.00; Newtownhamilton farmer 204k £1100 £539.00; Markethill farmer 290k £1560 £538.00; Hilltown farmer 290k £1525 £526.00; Markethill farmer 298k £1540 £517.00.

Middleweight heifer weanlings

Kilkeel farmer 376k £2440 £649.00; Jonesborough farmer 342k £1940 £567.00; Benburb farmer 334k £1830 £548.00; Kilkeel farmer 368k £2010 £546.00; Newtownhamilton farmer 328k £1760 £537.00; Keady farmer 318k £1700 £535.00; Killeavy farmer 362k £1920 £530.00; Markethill farmer 382k £2000 £524.00.

Strong heifer weanlings

Clady farmer 450k £2350 £522.00; Benburb farmer 412k £1850 £449.00; Newry farmer 404k £1780 £441.00; Newry farmer 444k £1800 £405.00.

A very large entry in the suckler ring included a special entry of in calf heifers from a Middletown producer which sold to a top of £4480 paid twice. The same owner received £4440, £4140, and £4000 for in calf heifers. A Keady farmer sold in calf heifers to a top of £3880, £3500 and £3460. A special entry of Lim and Sim cows with calves at foot for an Antrim producer sold to a top of £4140 with other lots at £3780, £3380 and £3240. A Glenanne farmer sold a 2019 Char cow with heifer calf at £5220 and a Banbridge farmer sold a Lim cow and bull calf at £3350. A Ballynahinch farmer sold a sim cow and heifer calf at £3780. A special entry of maiden heifers from a Killylea farmer returned an exceptionally strong demand selling to a top price of £5640 for a BB heifer. The same owner received £3430, £3190, £3050 and £3030 for maiden heifers.