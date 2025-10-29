Sharp demand for cattle at Lisnaskea
Weanling Heifers sold to £1320 for a 220kg Lim.(£600) with a 200kg Lim. to £1210 (£605) and selling to a top of £1650 per head for a 385kg Ch. (£429).
Strong Heifers sold to £2100 for a 590kg AA. (£356) with a 545kg S/H to £1890 (£347).
SAMPLE PRICES:
WEANLING MALES
Enniskillen Farmer 400kg Ch. to £1760 (£440) Fivemiletown Farmer 300kg Lim. to £1530 (£510) 245kg Ch. to £1430 (£584) and 340kg Ch. to £1350 (£397) Lisnaskea Farmer 370kg Hereford to £1480 (£400) and 395kg Fkv. to £1420 (£359) Ballygawley Farmer 245kg Herefords to £1100 (£449) x 2 and 255kg Friesians to £900 (£353) x 5.
STORE HEIFERS
Tempo Farmer 590kg AA. to £2100 (£356) 545kg S/H. to £1890 (£347) and 515kg B/B. to £1690 (£328) Newtownbutler Farmer 495kg Lim. to £1680 (£339) 420kg B/B. to £1440 (£343) 460kg B/B. too £1440 (£313) 400kg B/B. to £1430 (£358) and 450kg B/B. to £1420 (£316)
WEANLING HEIFERS
Dromore Farmer 385kg Ch. to £1650 (£429) and 290kg Ch. to £1340 (£462) Lisnaskea Farmer 255kg Lim. to £1370 (£537) 230kg Lim. to £1340 (£583) 220kg Lim. to £1320 (£600) 250kg Lim. to £1310 (£524) 200kg Lim. to £1210 (£605) 255kg Lim. to £1210 (£515) and 235kg Lim. to £1170 (£498) Fivemiletown Farmer 285kg Ch. to £1330 (£467) Enniskillen Farmer 285kg Ch. to £1240 (£435).
Lots more stock required to supply a strong demand from online and ringside competition.