Sharp trade for a smaller show of cattle at Armoy
Steers sold to a top price of £1,660 for 640kgs, Heifers sold to £1,830 for a 690kgs Char, Fat Bulls sold to £1,630 for 800kgs Bull.
LEADING PRICES
STEERS
Jas McKendry, Turnagrove, Lim, 640kgs £1,660, 660kgs £1,660, 660kgs £1,640, 650kgs £1,560. Jas McNeill, Torr, Char, 600kgs £1,640, 610kgs £1,460. P & J Hunter, Ballymoney, Lim, 330kgs £1,020, 410kgs £1,250, 460kgs £1,360. David Morrison, Armoy, A/A, 540kgs £1,390. Randal McDonnell, Ballyvoy, Hol, 600kgs £1,340. Kenny Wilkinson, Ballycastle, Fres, 560kgs £1,460, 560kgs £1,530, 600kgs £1,580, 550kgs £1,340, 470kgs £1,400. Sydney Dobbin, Bushmills, Fres, 570kgs £1,500, 510kgs £1,340, 520kgs £1,400, 490kgs £1,220, 590kgs £1,370. Colin Moody, Bushmills, SP, 460kgs £1,260. GA Rea, Ballymoney, Char, 340kgs £1,060. W McLaughlin, Dunloy, Lim, 360kgs £1,080. K McCord, Antrim, A/A, 610kgs £1,380. R Wilson, Ballyboley, Fres, 520kgs £1,150, 510kgs £1,100, 630kgs £1,380. John Elliott, Loughguile, Char, 460kgs £1,160. Nigel O’Boyle, Glenariffe, Lim, 360kgs £1,040, 300kgs £950.
HEIFERS
Cahal McDonnell, Ballyvoy, Char, 560kgs £1,700. David Smyth, Bushmills, Char, 690kgs £1,830. Ivan Smyth, Bushmills, Char, 640kgs £1,770. David Morrison, Armoy, A/A, 550kgs £1,450, 550kgs £1,420, 540kgs £1,390, 520kgs £1,360, 540kgs £1,340. Walter McBride, Ballycastle, Lim, 430kgs £1,160, 460kgs £1,160, 480kgs £1,260. Cahal McDonnell, Ballyvoy, Lim, 460kgs £1,560, 460kgs £1,480, 470kgs £1,480, 450kgs £1,290. Colin Moody, Bushmills, SP, 380kgs £990, 380kgs £1,000, 390kgs £1,010, 340kgs £890. G McDoughal, Bushmills, A/A, 500kgs £1,100, 500kgs £1,080, 480kgs £1,080, 650kgs £1,390. Raymond Todd, Ballycastle, Char, 560kgs £1,650, 610kgs £1,480, 500kgs £1,360. Robt McCluggage, Larne, Fres, 510kgs £1,160. Jas McNeill, Torr, Char, 470kgs £1,160. K McCord, Antrim, A/A, 460kgs £1,080.
