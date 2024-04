Watch more of our videos on Shots!

Beef cows sold to 279p for 880kg at £2455, Fr cows to 185p for 730kg at £1350, Beef heifers to 302p twice, 650kg at £1963 and 640kg at £1932, Beef bullocks to 307p for 850kg at £2609 and Fr bullocks to 233p for 540kg at £1258.

Beef Cows

H Crawford, Newtownards BB 880kg £2455 (279), 980kg £2665 (272), W & M Orr, Ballycastle Lim 580kg £1467 (253), DT & JL McKinney, Maghera Lim 860kg £2175 (253), S McGookin, Carrickfergus Lim 730kg £1846 (253), Local Farmer Sim 650kg £1573 (242), C McDonnell, Ballycastle Sim 630kg £1512 (240), W & M Orr, Ballycastle AA 570kg £1311 (230), Local Farmer Sim 680kg £1564 (230), W & M Orr, Ballycastle Sim 700kg £1596 (228), D J Browne, Bushmills AA 670kg £1500 (224), Carrigeen Farms, Templepatrick Sim 850kg £1887 (222), D J Browne, Bushmills AA 720kg £1584 (220), Local Farmer Lim 690kg £1504 (218), J Caldwell, Ballymena Lim 610kg £1323 (217), S Gregg, Hillsborough Lim 590kg £1250 (212).

Fr Cows

N & J Coleman, Doagh 730kg £1350 (185), D McKay, Rathkenny 610kg £1000 (164), T & H Wallace, Seaforde 550kg £902 (164), 630kg £1020 (162), Local Farmer 780kg £1263 (162), G Booth, Stewartstown 750kg £1200 (160), D Kernohan, Ballymena 680kg £1081 (159), S Kennedy, Doagh 850kg £1317 (155), D McKay, Rathkenny 610kg £939 (154), T & H Wallace, Seaforde 700kg £1078 (154), 810kg £1231 (152), G Booth, Stewartstown 740kg £1124 (152), T & H Wallace, Seaforde 600kg £906 (151), 690kg £1035 (150),

660kg £990 (150).

Beef Heifers

Taggart Bros, Doagh Lim 650kg £1963 (302), 640kg £1932 (302), 570kg £1710 (300), 620kg £1860 (300), Char 640kg £1881 (294), Lim 640kg £1868 (292), J Gardiner, Ballymena Char 690kg £1869 (271), Linton Bros, Cloughmills Char 650kg £1755 (270), Taggart Bros, Doagh Char 700kg £1883 (269), R McIntyre, Glarryford Char 560kg £1478 (264), H Crawford, Newtownards Lim 660kg £1722 (261), C McDonnell, Ballycastle Sim 720kg £1879 (261), Linton Bros, Cloughmills Char 740kg £1924 (260), R McIntrye, Glarryford Char 530kg £1372 (259), W & M Orr, Ballycastle Lim 540kg £1398 (259), Linton Bros, Cloughmills Char 670kg £1728 (258).

Beef Bullocks

Top per Kg

F Cassidy, Kilrea Char 850kg £2609 (307), S & D McReynolds, Dungiven Lim 730kg £2197 (301), G & A McMaster, Broughshane Lim 690kg £2042 (296), S & D McReynolds, Dungiven Lim 730kg £2160 (296), F Cassidy, Kilrea Lim 820kg £2419 (295), Char 860kg £2537 (295), 840kg £2469 (294), S & D McReynolds, Dungiven Lim 770kg £2248 (292), G & A McMaster, Broughshane Lim 690kg £2001 (290), S McCann, Randalstown Lim 710kg £2037 (287), S & D McReynolds, Dungiven Lim 700kg £2009 (287), 700kg £2002 (286), S McCann, Randalstown Lim 680kg £1944 (286), G & A McMaster, Broughshane Lim 720kg £2052 (285), F Cassidy, Kilrea Char 880kg £2508 (285).

Beef Bullocks

Top per head

F Cassidy, Kilrea Cha 850kg £2609, Cha 910kg £2538, Cha 860kg £2537, Cha 880kg £2508, Cha 840kg £2469, Lim 820kg £2419, Cha 820kg £2312, S & D McReynolds, Lim 770kg £2248, JJ McCloskey, Kilrea Lim 860kg £2218, S & D McReynolds, Lim 730kg £2197, Lim 730kg £2160, DJ Browne, Bushmills Cha 770kg £2109, G & A McMaster, Lim 720kg £2052, Lim 690kg £2042, S McCann, Lim 710kg £2037.

Friesian Bullocks

H McNabney, Clough 540kg £1258 (233) J & M Hamill, Broughshane 530kg £1102 (208) 550kg £1144 (208) J & S McElnay, 530kg £1038 (196).

BALLYMENA, FRIDAY 29TH MARCH 2024

Dairy Cows

An entry of 12 dairy cattle sold to £2300, leading prices as follows,

W G Johnston, Ligoniel Hol £2300, £2220, D Livingstone, Randalstown Hol £1650, Droghal Farm, Aghalee Hol £1580.

A special entry of 50 dairy cows & heifers sold to a top of £2580 selling to a high average of £1981, leading prices as follows: P Tinsley, Dromore Fr 2580gns x2, 2550gns, 2300 gns, 2280gns, 2220gns, 2200gns x3, 2180gns x2, 2120gns x3, 2100gns x2.

Suckler Cows

A good entry of suckler cows sold to £2100, leading prices as follows: J Breen, Lurgan Lim & hfr calf £2100, Lim £1950, £1780, £1750, £1720, £1600, W & C Harron, Glenavy Char £1580, J Breen, Lurgan Lim £1550, W J Shaw, Cloughmills Lim £1450, J Gardiner, Ballymena Char £1450 x2, W J Shaw, Cloughmills Lim £1420.

Calves

Bulls: M T Boyd, Kilwaughter AA £670 x2, S Pinkerton, Nutts Corner Char £655 x2, £645, L McCammond, Larne BB £635, M T Boyd, Kilwaughter AA £635, A Park, Ballynure BB £635 x2, L McCammond, Larne Her £610, M T Boyd, Kilwaughter AA £590, R Smyth, Coleraine Her £580, J Adair, Kells BB £565, S Brennan, Larne Lim £550, R Fleming, Templepatrick Sim £545, A & L Douds, Clough Sim £540.

Heifers: M T Boyd, Kilwaughter BB £620, £560, A Park, Ballynure BB £560 x2, M T Boyd, Kilwaughter AA £540, B Thompson, Ballygowan BB £510, M T Boyd, Kilwaughter AA £495, L McCammond, Larne BB £490, M T Boyd, Larne AA £490, R Fleming, Templepatrick Sim £480, S Brennan, Larne AA £480 x2, L McCammond, Larne Sho £460 x2, S Brennan, Larne AA £450, W J Bond, Eglinton AA £450.

Hol/Fr Bulls: W J Bond, Eglinton £440 x2, E & J Arthur, Templepatrick £390, S McClenaghan, Antrim £275, S Brennan, Larne £225, H Taylor, Portglenone £215, S McClenaghan, Antrim £205, H Taylor, Portglenone £195, S McClenaghan, Antrim £180 x3, G Smith, Templepatrick £175 x3, S McClenaghan £160.

Weanlings

Bullocks

Up to 300kg: R Fleming, Templepatrick Sim 220kg £860 (390), M McDonnell, Cushendall Char 230kg £880 (382), H Crawford, Carnalbanagh Char 300kg £1100 (366), W Ridges, Ballycarry Char 300kg £1080 (360), R Fleming, Templepatrick Sim 240kg £860 (358), W D Marshall, Clough Char 270kg £950 (351), M McDonnell, Cushendall Char 260kg £910 (350), 290kg £980 (337), R Fleming, Templepatrick Sim 270kg £910 (337), W D Marshall, Clough Lim 280kg £900 (321), 290kg £910 (313), R Fleming, Templepatrick Sim 230kg £720 (313), M T Boyd, Kilwaughter BB 230kg £710 (308), 280kg £860 (307) x2, W D Marshall, Clough Lim 290kg £890 (306).

301 to 350kg: H Crawford, Carnalbanagh Char 320kg £1290 (403), A Millar, Antrim Char 340kg £1330 (391), H Crawford, Carnalbanagh Char 320kg £1250 (390), S Rea, Straid Char 310kg £1170 (377), A McErlean, Portglenone Lim 320kg £1180 (368), H Crawford, Carnalbanagh Char 320kg £1180 (368), A McErlean, Portglenone Lim 350kg £1290 (368), 320kg £1150 (359), £1140 (356), Local Farmer Char 310kg £1100 (354), R Nicholson, Monkstown Lim 310kg £1100 (354), J McAuley, Cushendall Lim 310kg £1090 (351), R Nicholson, Monkstown Lim 330kg £1160 (351).

Over 351kg: D Boyd, Newtownabbey Char 360kg £1340 (372), local farmer Char 360kg £1340 (372), H Crawford, Carnalbanagh Char 390kg £1430 (366), D Boyd, Newtownabbey Char 370kg £1340 (362), A Millar, Antrim Char 370kg £1330 (359), O Bell, Dundrod Lim 360kg £1290 (358), D Boyd, Newtownabbey Char 380kg £1360 (357), O Bell, Dundrod Lim 370kg £1320 (356), A Millar, Antrim Char 390kg £1390 (356), 360kg £1280 (355), D Boyd, Newtownabbey Char 400kg £1400 (350), A Millar, Antrim Char 380kg £1330 (350).

A great entry of 320 weanlings resulted in another good steady trade. Bullocks sold to £1040 over for a Char 390kg £1430 presented by Hugh Crawford, Carnalbana. Heifers sold to £1270 over a Lim 460kg at £1730 offered by JA Wilson, Ballymena.

Heifers

0kg to 300kg: A McErlean, Ballymena Cha 290kg £1060 (265) J McAuley, Cha 250kg £875 (350) Cha 260kg £910 (350) R Nicholson, Monkstown Lim 250kg £870 (348) A McAuley, Ballymoney Cha 240kg £800 (333) Local Farmer, Lim 300kg £1000 (333) JA McKillop, Cushendall Lim 260kg £860 (330) J McCormick, Lim 240kg £790 (329) M McDonnell, Cushendall Cha 290kg £950 (327) H Crawford, Carnalbana Cha 290kg £950 (327) Local Farmer, Lim 270kg £880 (325) A McErlean, Lim 270kg £880 (325) M McDonnell, Cha 260kg £840 (323) A McErlean, Sim 290kg £900 (310) F&R Auld, Lim 220kg £680 (309) M McDonnell, Cha 260kg £800 (307).

301kg to 350kg: H Crawford, Cha 310kg £1080 (348) A McErlean, Sim 330kg £1140 (345) H Crawford, Cha 320kg £1090 (340) D Boyd, Cha 330kg £1110 (336) R Nicholson, 2x Lim 330kg £1090 (330) Local Farmer, Ballycarry Sal 310kg £1020 (329) S Rea, Ballyclare Cha 340kg £1100 (323) A McErlean, Lim 310kg £990 (319) D Boyd, Cha 350kg £1100 (314) Cha 350kg £1100 (314) R Nicholson, 2x Lim 310kg £970 (312) D Boyd, Cha 320kg £1000 (312) S Rea, Cha 330kg £1030 (312) A McErlean, Lim 340kg £1050 (308).

351kg and over: AJ Wilson, Ballymena Lim 460kg £1730 (376) D Boyd, Cha 360kg £1310 (363) Cha 360kg £1260 (350) AJ Wilson, Ballymena Cha 400kg £1380 (345) D Boyd, Cha 380kg £1290 (339) E Donnelly, Ballycastle Cha 370kg £1200 (324) W & P McCallion, Lim 470kg £1480 (314) D Boyd, Cha 390kg £1200 (307) AJ Wilson, Ballymena Cha 390kg £1200 (307) W & P McCallion, Lim 430kg £1310 (304) Lim 480kg £1455 (303) S Rea, Ballyclare Cha 380kg £1150 (302).

1486 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in another super trade. Fat hoggets sold to 871p for 2 Beltex 21kg at £183 and to a top per head of £194. Spring lambs sold to 831p for 13 Texels 22.5kg at £187. Fat ewes sold to £275.

Fat Hoggets (907)

Top per Kg

W Porter, Maghera 2 Bel 21kg £183 (871), J Reid, Ballymoney 1 Char 22.5kg £172 (764), R T Buchanan, Ballyclare 4 Dor 20.5kg £150 (731), D Hamilton, Carrickfergus 2 Dor 25kg £182 (728), H McCracken, Ballywalter 11 Tex 23.5kg £170.50 (725), J Lamont, Kells 10 CB 23kg £165 (717), G Millar, Carrickfergus 7 Tex 21kg £150 (714), M & J Watson, Dundonald 5 Tex 26.5kg £189 (713), G Hyndman, Maghera 20 Suff £23.5kg £166 (706), I Stevenson, Broughshane 19 CB 23kg £162 (704), N Boyd, Broughshane 12 Tex 23.5kg £165 (702), J McCullough, Glenarm 11 Tex 22.5kg £157.50 (700), J McAllister, Glenarm 14 Suff 25.5kg £177.50 (696), J Reid, Ballymoney 1 Char 25kg £174 (696), J F Walsh, Bellaghy 10 Tex 25kg £173.50 (694), 2 CB 25kg £173.50 (694), A McLernon, Carrickfergus 6 Tex 22.5kg £155 (688), W Kennedy, Ballyclare 6 Blu 24kg £165 (687), T Gardiner, Ballyclare 29 Tex 24kg £165 (687), M Wilkin, Islandmagee 13 Suff 24kg £165 (687), N Logan, Randalstown 12 Tex 23kg £158 (687), Shaws Hill Farm, Kells 17 Tex 25.5kg £175 (686), J Montague, Glenariffe 2 BF 25kg £171 (684).

Top per Head

A Coulter, Doagh 1 Suff 35kg £194, L Campbell, Carnlough 3 Spo 33kg £190, C McKee, Broughshane 9 Tex 33.5kg £190, R Henry, Kilwaughter 4 Suff 31kg £190, M & J Watson, Dundonald 5 Tex 26.5kg £189, A Coulter, Doagh 2 Suff 30kg £189, J Reid, Ballymoney 1 Cha 27.5kg £188, J Houston, Randalstown 2 Rou 33.5kg £187, S Caldwell, Rasharkin 1 Dor 30kg £185, McAuley Bros, Glenarm 62 Tex 29kg £184.50, R McBride, Randalstown 10 Tex 27kg £183.50, W Porter, Maghera 2 Bel 21kg £183, T Bell, Randalstown 4 Tex 28kg £182, D Hamilton, Carrickfergus 2 Dor 25kg £182, S Thompson, Glenarm 27 Tex 28.5kg £181.50, R Carlisle, Templepatrick 2 Tex 38.5kg £180, S P O’Lynn, Larne 1 Char 30kg £180.

Spring Lambs (74)

J McDonnell, Glenarm 13 Tex 22.5kg £187 (831), T Fenton, Rasharkin 10 Char 21.5kg £175 (814), H Laverty, Loughgiel 2 Suff 21kg £170 (809), J Clarke, Gracehill 3 Spo 21.5kg £170 (790), 4 Zwa 20kg £158 (790), J Maybin, Larne 2 Dor 23.5kg £185 (787), B Ward, Glenarm 8 Dor 22.5kg £177 (786), S Mullan, Armoy 2 Dor 21kg £162 (771), D Campbell, Carrickfergus 8 Tex 21.5kg £164 (762), S Beattie, Ballyclare 3 Dor 23kg £175 (760).

Fat Ewes (505)

1st Quality

Suff - £160-£204

Tex - £178-£275

CB - £150-£240