Steady trade for cattle at Ballymena

Another great entry of 400 beef cattle in Ballymena on Thursday, 10th April resulted in a steady trade.

Beef cows sold to 450p for a Char 890kg at £4005, Fr cows to 300p 730kg at £2190, Beef heifers to 420p 720kg at £3024, Beef Bullocks to 440p 590kg at £2596 and to a top per head of £3749 for 860kg. Fr bullocks to 330p 630kg at £2079.

Beef cows

D McShane, Armagh Cha 890kg £4005 (405) Bel 780kg £3478 (446) V McMullan, Kilrea Cha 980kg £4076 (416) B & S Jeffers, Coagh Cha 590k £2360 (400) V McMullan, Bel 810kg £3207 (396) Her 880kg £3361 (382) W & M Orr, Lim 680kg £2556 (376) B & S Jeffers, Coagh Cha 490kg £1832 (374) S E Davis, Magherafelt Bel 580kg £2146 (370) P McSparron, Cushendun Lim 570kg £2086 (366) B & S Jeffers, Coagh Cha 520kg £1882 (362) P McSparron, Lim 710kg £2556 (360) A J Wilson, Ballymena Bel 770kg £2772 (360) P McConnell, Belfast Sim 640kg £2291 (358) B Blaney, Cushendall Lim 760kg £2705 (356) P McConnell, Belfast Sim 640kg £2265 (354).

Fr Cows

M Wilkin, Islandmagee Hol 730kg £2190 (300), J C Barkley, Ballymena Hol 670kg £1902 (284), J&C Kane, Ballycastle Hol 740kg £2086 (282), J Johnston, Portaferry Fri 660kg £1821 (276), J Ritchie, Enniskillen Fri 700kg £1932 (276), J C Barkley Hol 750kg £2040 (272), S Stewart, Newtownabbey Fri 650kg £1755 (270), H A Riddle, Portglenone Hol 770kg £2079 (270), C Casey, Cloughmills Hol 780kg £2074 (266), H A Riddle Fri 780kg £2043 (262), S Stewart Fri 60kg £1976 (260), 700kg £1806 (258), D Wallace, Antrim Hol 650kg £1677 (258), S Stewart Fri 580kg £1473 (254), local farmer Fri 690kg £1725 (250), T Adams, Rathkenny Hol 560kg £1400 (250).

Beef heifers

Local Farmer, Kilrea Lim 720kg £3024 (420), J Donnelly, Armagh Lim 660kg £2679 (406), B McCloskey, Kilrea Cha 660kg £2666 (404), G Neeson, Toomebridge Lim 460kg £1858 (404), I Beggs, Whitehead Lim 630kg £2532 (402), S Higgins, Magherafelt Cha 630kg £2532 (402), S Greer, Ballyclare Cha 650kg £2600 (400), S Higgins Sal 710kg £2840 (400), B McCloskey Cha 670kg £2680 (400), V Cousley, Moneymore Cha 610kg £2440 (400), A McCullough, Cullybackey Lim 630kg £2507 (398), G Neeson Cha 440kg £1746 (397), V Cousley Cha 710kg £2811 (396), N McBurney, Moorfields Lim 690kg £2732 (396), J Donnelly Lim 600kg £2364 (394), S Higgins Cha 670kg £2626 (392).

Beef Bullocks

Top per Head

N McBurney, Moorfields Char 860kg £3749, Lim 910kg £3658, 880kg £3572, 870kg £3549, 840kg £3460, Char 840kg £3427, H A Wilson, Newtowncrommelin Char 850kg £3349, W Allen, Ballymena Sim 850kg £3247, F Ferguson, Stewartstown Lim 780kg £3244, W Allen Sim 790kg £3081, F Ferguson Sim 750kg £3075, Local Farmer Lim 710kg £3053, G Kennedy, Larne BB 850kg £3026, Lim 760kg £3009, A Ross, Newtownards Lim 720kg £3009.

Top per Kilo

B Mullan, Ringsend Char 590kg £2596 (440), N McBurney, Moorfields Char 860kg £3749 (436), J Blair, Cullybackey Char 640kg £2777 (434), Local Farmer Lim 710kg £3053 (430), J Blair Char 650kg £2782 (428), A Ross, Newtownards Lim 690kg £2939 (426), Char 700kg £2940 (420), Lim 720kg £3009 (418), F Ferguson, Stewartstown Lim 780kg £3244 (416), J Blair Char 680kg £2815 (414), 580kg £2401 (414), J Donnelly, Armagh Lim 590kg £2430 (412), H A Wilson, Newtowncrommelin Char 730kg £3007 (412), A Ross, Lim 760kg £3131 (412), Sim 690kg £2842 (412), T McCullough, Broughshane Lim 620kg £2554 (412).

Fr Bullocks

Local Farmer 630kg £2079 (330), Local Farmer 760kg £2462 (324), T McBride, Toomebridge 630kg £1890 (300), Local Farmer 670kg £2010 (300), M Delargy, Cushendall 490kg £1421 (290), 450kg £1251 (278), T Duncan, Crumlin 640kg £1728 (270).

BALLYMENA, FRIDAY 18TH APRIL 2025

Dairy Cows

An entry of 20 dairy cows on Friday sold to £3500 for a calved heifer from D McNeilly, Randalstown, other leading prices included:

D McNeilly, Randalstown Hol £3500, Fri £3020, S Kennedy, Doagh Fri £2950, W G Johnston, Ligoniel Hol £2650, J McCann, Craigavon Fri £2600, D McNeilly Fri £2600, S Kennedy Fri £2500, W Black, Aghadowney Fri £2400, R McCluggage, Larne Fri £2300, D Wallace, Antrim 2x Hol £2250, R McCluggage Hol £2220, W G Johnston Hol £2100.

Sucklers

Suckler cows topped at £3400 for an in-calf cow from P McConnell, Ligoniel and Breeding Bulls to £3600 for a Charolais from S Gordon, Kilkeel. Top prices as follows:

P McConnell, Ligoniel Lim £3400, Lim £3000, S&M Black, Carnlough Par £2950, J G & J N Murray, Larne St and Bull calf £2880, G McKeown, Aughfatten Her £2650, P McConnell Sim £2250, Sim £2500, A&D McAfee, Bushmills Abe and Heifer calf £2450, G McKoewn Bel and Bull calf £2420, Her and Heifer calf £2400, A&D McAfee Abe and Bull calf £2400, R A J Baxter, Ballyclare Blo £2350, A & B Dowey, Stranocum Cha and Bull calf £2350, P McConnell, Sim £2250, Sim £2200, Sim £2100.

Calves

Another super entry of 480 calves resulted in another outstanding trade. A tremendous sale average of £598. Bulls topped at £1100 for a AA presented by S Chestnutt, Ballymoney. Heifers topped at £1020 for a Lim presented by H Hall, Newtownabbey. Reared Friesians topped at £890 presented by A Magee Jnr, Kilwaughter.

Bulls

S Chestnutt, Ballymoney Abe £1100, J Gaston, Dunloy Abe £990, P Doherty, Newtownards Cha £985, S Chestnutt 2x Abe £995, N Alexander, Gracehill Abe £950, C Loughran, Cookstown Bel £950, A C Hunter, Larne 3x Abe £950, J Gaston Abe £950, S Brennan, Larne Abe £940, A C Hunter Bel £940, Bel £930, S Brennan Bel £920, A Park, Ballynure 2x Bel £925, N Alexander Fkv £920, P Doherty Lim £920, I Stewart, Bushmills 3x Abe £910, Bel £900, W McConnell, Ballyclare Cha £890, A Magee, Larne Fri £890.

Heifers

H Hall, Newtownabbey Lim £1020, A Park, Ballynure Bel £940, Ganaway Farms, Millisle Sim £900, A Park Bel £900, R Thompson, Glenarm Abe £875, Bel £870, A Park Abe £850, 4x Bel £850, N&J Coleman, Ballyclare Cha £815, A C Hunter Abe £815, S Brennan 2x Bel £810, W Hoey, Ballymena Fri £785, Ganaway Farms 3x Cha £780, W Magee, Kilwaughter £780, T Duncan, Crumlin Abe £780, P Doherty 2x Spk £780, Greenmount, Antrim Abe £775.

Hol/Fri bulls

A Magee Jnr, Kilwaughter Fri £890, 2x Fri £870, 2x Fri £800, W Hoey, Moorfields Fri £765, A Magee Jnr 2x Fri £760, RJ & JA Wright, Lisburn Fri £760, N Alexander, Gracehill Fri £745, W Mills, Glenarm Hol £700, W Hoey 4x Fri £700, A Magee Jnr 2x Fri £700, W Hoey 2x Fri £695, I Townley, Limavady 2x Fri £670, S Brennan, Ballyboley Hol £610, P Breen, Portaferry 3x Hol £610.

Weanlings

Another terrific entry of 500 weanlings in Ballymena on Friday resulted in a super trade. Bullocks sold to £1870 over for a Lim 440kg £2140 offered by I Beggs, Whitehead. Heifers sold to £1740 over for a Char 440kg £2180 presented by A Millar, Antrim.

Bullocks

Up to 300kg

S B & D Weatherup, Ballyearl Lim 210kg £1400 (666), K Kidd, Broughshane Cha 300kg £1640 (546), P McConnell, Crumlin Lim 170kg £910 (535), J H Fraser, Belfast Cha 280kg £1460 (521), D Wilson, Newtownabbey Lim 260kg £1350 (519), Shb 260kg £1350 (519), D McGarel, Glenarm Lim 290kg £1500 (517), P McConnell Cha 290kg £1480 (510), P McIlrath, Glarryford Lim 300kg £1520 (506), J Steele Jnr, Aghalee Bel 240kg £1210 (504), A McErlean, Portglenone Lim 260kg £1310 (503), J Steele Jnr Lim 240 £1200 (500), G Crowe, Ballyclare Sal 230kg £1150 (500), A McErlean Lim 270kg £1320 (488), J Steele Jnr Lim 260kg £260 (484).

301 to 350kg

P McConnell Lim 340kg £1810 (532), D McGarel Cha 310kg £1640 (529), M Smith, Kells Lim 330kg £1720 (521), W&G Hanna, Ballymoney Cha 350kg £1810 (517), P McConnell Cha 340kg £1730 (508), M McKeever, Ballymoney Cha 330kg £1670 (506), M Smith Lim 320kg £1610 (503), M Mckeever Lim 330kg £1660 (503), W&G Hanna Cha 340kg £1710 (502), P McConnell Sim 340kg £1690 (497), Cha 340kg £1680 (494), D McGarel Cha 320kg £1580 (493), K Kidd 2x Cha 330kg £1610 (487), S Taylor, Belfast Cha 350kg £1700 (485), P McConnell Cha 330kg £1600 (484).

Over 351kg

I Beggs, Whitehead Lim 440kg £2410 (547), A Millar, Antrim Cha 450kg £2300 (511), B McAllister, Glenarm Lim 380kg £1930 (507), Lim 400kg £2020 (505), A McKillop Cha 390kg £1950, (500), A Millar Cha 400kg £1980 (495), J Downs, Moorfields Lim 400kg £1980 (495), P McIlrath, Glarryford Lim 370kg £1800 (486), A Millar Cha 430kg £2080 (483), S Taylor Cha 390kg £1880 (482), P McConnell Lim 360kg £1730 (480), B McAllister Lim 400kg £1900 (475), Lim 430kg £2040 (474), A McKillop Cha 390kg £1850 (474), W&G Hanna Cha 1680 (466), B McAllister Lim 400kg £1860 (465).

Heifers

Up to 300kg

S B & D Weatherup, Ballyearl Lim 220kg £1260 (572), B Paul, Maghera Sgb 260kg £1400 (538), S Minn, Moorfields Lim 260kg £1380 (530) x3, A McErlean, Portglenone Char 250kg £1310 (524), M Smith, Kells Lim 270kg £1410 (522), B Paul Lim 240kg £1250 (520), S Park, Parkgate Char 260kg £1340 (515), P McConnell, Nutts Corner Lim 190kg £960 (505) x3, J H Fraser, Belfast Her 270kg £1330 (492), B Connon, Larne Lim 260kg £1280 (492).

301 to 350kg

B Paul, Maghera Lim 340kg £2060 (605), A Millar, Antrim Char 340kg £1680 (494), D McGarel, Glenarm Char 320kg £1580 (493), B Paul Lim 350kg £1720 (491), A J Wilson, Ballymena Char 310kg £1510 (487), 310kg £1500 (483), P McConnell, Belfast Char 310kg £1480 (477), A J Wilson Char 340kg £1620 (476), B McAllister, Glenarm Lim 340kg £1600 (470), K Kidd, Broughshane Char 310kg £1450 (467) x2, A Millar, Antrim Char 340kg £1580 (464), D McGarel Char 310kg £1440 (464), J H Fraser, Belfast Char 350kg £1610 (460).

Over 351kg

A Millar, Antrim Char 440kg £2180 (495), 360kg £1760 (488), P McIlrath, Glarryford Lim 410kg £1980 (482), 390kg £1850 (474), S Taylor, Ligoniel Char 370kg £1750 (473), B Paul, Maghera Blo 360kg £1700 (472), S Taylor Char 360kg £1700 (472), A J Wilson, Ballymena Char 380kg £1770 (465), P McIlrath Lim 430kg £2000 (465), B McAllister, Glenarm Lim 360kg £1640 (455).

BALLYMENA, WEDNESDAY 23RD APRIL 2025

1097 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a steady trade. Fat lambs sold to 867p for a pen of 6 Texels 20kg at £173.50 presented by A Angus, Kircubbin. And to a top per head of £182 for 6 Texels 23kg from the same seller. Fat Hoggets sold to 689p for 6 Texels 23kg at £162 offered by S J Blair, Antrim and to a top per head of £174 for 6 Texels 32kg from T Bell, Randalstown. Fat ewes sold to £332.

Spring lambs (175)

Top per kg

A Angus, Kircubbin 6 Tex 20kg £173.50 (867), R Carlisle, Templepatrick 1 Tex 19.5kg £160 (820), J Lowe, Coagh 12 Tex £21.5kg £172 (800), A Dodd, Saintfield 3 Dor 19kg £152 (800), J Lynn, Cullybackey 4 Char 22kg £175.50 (797), J McIlrath, Glarryford 9 Tex 21.5kg £171 (795), A Angus 6 Tex 23kg £182 (791), RC & JC Watson, Rasharkin 4 Suff 22.5kg £176.50 (784), 5 Tex 22.5kg £175 (777), A & D McAfee, Bushmills 10 Tex 23kg £178 (773), B McAllister, Kells 1 Char 22.5kg £173 (768), A Kerr, Kilwaughter 5 Tex 22kg £169 (768), W J Donaghy, Rasharkin 1 Char 23kg £176 (765), W J & J Johnston, Templepatrick 22 Suff 22.5kg £172 (764), J Irvine, Carrickfergus 8 Dorr 21.5kg £162 (753), K McFetridge, Glenarm 13 Dor 23kg £743 (743), N & J McKee, Larne 8 Dor 21kg £156 (742).

Fat hoggets (509)

Top per Kg

S J Blair, Antrim 6 Tex 23.5kg £162 (689), P McAuley, Carnlough 17 Tex 24kg £164.50 (685), I McNeice, Toomebridge 1 Char 20.5kg £139 (678), R T Buchanan, Ballymena 14 Tex 22.5kg £152.50 (677), T Saunderson, Glenwherry 1 Cb 22kg £147 (668), N Houston, Moorfields 6 Tex 23.5kg £156 (663), Local Farmer 11 CB 23kg £152 (660), C Patton, Ballynure 25 Dor 23.5kg £155 (659), R T Buchanan 18 Tex 24.5kg £161.50 (659), G Rowney, Ballynure 10 Tex 25kg £164 (656), J A McQuiston, Ballymoney 9 KH 22.5kg £147 (653), P Goulden, Doagh 2 Tex 25.5kg £165 (647), G T & R J Smyth, Randalstown 15 Tex 23.5kg £152 (646), G Corcoran, Omagh 41 Tex 23kg £148.50 (645).

Top per head

T Bell, Randalstown 6 Tex 32kg £174, E & H McKeegan, Cushendall 1 Bor 44kg £169, G Millar, Carrickfergus 3 CB 38.5kg £169, M Stewart, Coleraine 16 CB 26.5kg £167, L Hamilton, Cushendun 4 Tex 26kg £165, P Goulden, Doagh 2 Tex 25.5kg £165, S Rainey, Ballygally 3 Tex 29kg £165, G Fleck, Ballymena 1 Tex 26.5kg £165, P McAuley, Carnlough 17 Tex 24kg £164.50, G Rowney, Ballynure 10 Tex 25kg £164, A Angus, Kircubbin 12 Tex 29kg £164, G Fleck 1 Tex 34kg £163, S J Blair, Antrim 6 Tex 23.5kg £162.

Fat Ewes (413)

1st Quality

Suff - £150-£276

Tex - £170-£332

CB - £120-£186

BF - £90- 122.