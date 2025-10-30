Steady trade for cattle at Ballymena
Beef Cows sold to 424p for 770kg at £3264, Fr Cows to 302p for 650kg at £1963 and Beef Heifers to 410p for 630kg at £2583. Beef bullocks to 412p for 720kg at £2966 and to a top per head of £3264 for 800kg and Fr bullocks to 332p for 620kg at £2058.
Beef Cows
M Fulton, Magherafelt BB 770kg £3264 (424), A Ferguson, Cookstown Char 990kg £3920 (396), J Gilliland, Muckamore Lim 750kg £2955 (394), J A McKillop, Cushendall BB 540kg £2116 (392), R Ferguson, Comber Char 760kg £2948 (388), 890kg £3435 (386), 980kg £3665 (374), K Steele Nicholson, Antrim Lim 730kg £2730 (374), Matthews Bros, Glenarm Lim 780kg £2854 (366), R Ferguson Char 900kg £3294 (366), A Burleigh, Glenarm Lim 750kg £2730 (364), R Ferguson Char 810kg £2932 (362), B Hunter, Doagh Lim 740kg £2678 (362), R Workman, Kilwaughter Lim 750kg £2700 (360), R Gilliland, Antrim Sim 780kg £2808 (360).
Fr Cows
R H & H A Shanks, Dunadry 650kg £1963 (302), local farmer 640kg £1740 (272), J F Smith, Islandmagee 640kg £1702 (266), S McCrystal, Maghera 800kg £2096 (262), S Kennedy, Doagh 940kg £2462 (262), local farmer 690kg £1807 (262), G & S Carey, Dunloy 610kg £1586 (260), D Parke, Magherafelt 650kg £1677 (258), local farmer 740kg £1909 (258), J F Smith 690kg £1752 (254), local farmer 690kg £1752 (254), G & S Carey 630kg £1587 (252), M T Boyd, Kilwaughter 750kg £1875 (250), J F Smith 630kg £1575 (250).
Beef Heifers
Linton Bro, Cloughmills Char 630kg £2583 (410), A Ferguson, Cookstown Char 760kg £3100 (408), local farmer Lim 730kg £2963 (406), Linton Bros Lim 550kg £2189 (398), Char 570kg £2268 (398), 680kg £2706 (398), local farmer Char 720kg £2793 (388), Lim 700kg £2702 (386), Char 750kg £2895 (386), R Ferguson, Comber Char 700kg £2674 (382), J E Adamson, Ballyclare BB 600kg £2292 (382), R W Calvin, Ballymoney Lim 570kg £2166 (380).
Beef Bullocks
Top per Head
R Canning, Drumsurn Char 800kg £3264, J McFadden, Kells Lim 920kg £3238, 810kg £3126, 840kg £3108, M Farr, Lisburn Lim 760kg £3040, R Canning Char 820kg £3034, 790kg £3002, R Hood, Broughshane Char 790kg £2986, M Farr Lim 770kg £2972, Lim 720kg £2966, R Canning Lim 730kg £2963, R Hood Char 740kg £2886, R Canning Lim 730kg £2876, N Logan, Randalstown Lim 760kg £2857.
Top per Kilo
M Farr, Lisburn Lim 720kg £2966 (412), R Canning, Drumsurn Char 800kg £3264 (408), Lim 730kg £2963 (406), M Farr Lim 700kg £2800 (400), 760kg £3040 (400), R Canning Lim 730kg £2876 (394), R Hood, Broughshane Char 740kg £2886 (390), Local Farmer AA 730kg £2847 (390), J McFadden, Kells Lim 810kg £3126 (386), M Farr Lim 770kg £2972 (386), 700kg £2688 (384), R Canning Char 790kg £3002 (380), Lim 640kg £2432 (380).
Fr Bullocks
T McErlaine, Rasharkin 620kg £2058 (332), 680kg £2216 (326), 600kg £1956 (326), 630kg £2053 (326), G Rowney, Ballynure 620kg £1909 (308).
FRIDAY 24TH OCTOBER 2025
Dairy Cows
A good entry of 43 dairy cows topped at £3700 twice for 2 calved heifers from N & J Coleman, Ballyclare.
N & J Coleman, Ballyclare Hol £3700, Hol £3700, Hol £3650, S Lyons, Coleraine Hol £3600, D Wallace, Larne Hol £3550, C Casey, Cloughmills Hol £3200, J McCann, Lurgan Fri £3100, D Wallace, Hol £3050, S Lyons, Hol £3050, Hol £3000, Hol £2900, G Chambers, Moneyrea Hol £2800, S Lyons, Hol £2750, T J Gordon, Ballyclare Ayr £2700, S Lyons, Hol £2650, Hol £2600.
Bulls
Breeding Bulls to £2850 for a Shorthorn.
J Marshall, Portglenone Shb £2850, H Finch, Loughgilly Lim £2500, F Mitchell, Banbridge St £2400.
Suckler Cows
A good show of suckler cows sold to £4650 for a Belgian Blue with a heifer calf at foot.
J Sawyers, Sixmilecross Bel with Hfr calf £4650, F Mitchell, Banbridge St with Bull calf £4650, St with x2 Bull calf £4650, J Sawyers, Bel with Hfr calf £4300, H McCracken, Ballywalter Lim with Bull calf £4200, Local Farmer, Cha with Hfr £3900, Sim with Bull calf £3750, R Armstrong, Lisburn Lim with Hfr calf £3700, Local Farmer, Sim with Bull calf £3650, Matthews Bros, Briarfield Lim £3500, R Armstrong, Lim with Hfr calf £3300, Lim with Bull calf £3250, E Irwin, Coleraine Abe with Hfr calf £3200, Local Farmer, Abe with Hfr calf £3050, A Spence, Nutts Corner Her with Bull calf £2950.
Calves
A great show of 410 calves averaged at £651. Bulls to £1560, Heifers to £1380 and Fr Bulls to £800.
Bulls
J H Fraser, Belfast Char £1560, St MacNissis, Carnlough Lim £1340, J H Fraser Char £1280, A & D McAfee, Bushmills Char £1245, St MacNissis Lim £1220, A McNair, Ballyclare AA £1210, S Brennan, Larne Lim £1200, S McCrystal, Maghera BB £1160 x2, B Alexander, Ahoghill Char £1150, S Brennan AA £1110, B Laverty, Armoy Char £1100, A & D McAfee Lim £1080, S McCrystal BB £1060, J & J Huey, Armoy BB £1010, J H Fraser AA £1000.
Heifers
S McCormick, Martinstown Lim £1380, R McNabney, Broughshane Char £1245, D Livingstone, Randalstown Sim £1230, Char £1180, M Wright, Carnlough Shb £1120, A J Gardiner, Glenwherry Spk £1110, S Brennan, Larne BB £1110, M Wright Shb £1100, A J Gardiner Spk £1090, S Brennan AA £1080, A & D McAfee, Bushmills Char £1060, J H Fraser Char £1000.
Fr Bulls
S Brennan, Larne £800, A McNair, Ballyclare £700, Speedy Farms, Randalstown £670, Forsythe Bros, Loughgiel £640, D McKay, Broughshane £640, S McCrystal, Maghera £580, M Gordon, Clough £560, £525, S Crawford, Randalstown £500 x2, R Patton, Carrickfergus £500, M Gordon £500.
Weanlings
A show of 265 weanlings sold to a fantastic trade. Bullocks to £1940 over for a Char 540kg at £2480 and Heifers sold to £1700 over for a Lim 430kg at £2130
Bullocks
Up to 300kg
Local Farmer Char 210kg £1640 (781), B Gingles, Larne Char 240kg £1740 (725), P & C Connon, Ballymena Char 250kg £1800 (720), S Taylor, Ligoniel Char 260kg £1840 (707), 290kg £2020 (696), J McAuley, Ballyclare Char 230kg £1600 (695), 220kg £1520 (690), E Drummond, Ballynure Lim 280kg £1920 (685), D McGarel, Glenarm Lim 260kg £1770 (680), J McAuley Char 230kg £1560 (678), Local Farmer Char 300kg £2020 (673), E Drummond Lim 250kg £1680 (672), S Taylor Char 290kg £1940 (669), E Drummond Lim 290kg £1920 (662), Local Farmer Char 290kg £1900 (655).
301 to 350kg
S Taylor, Ligoniel Char 310kg £2080 (671), P & C Connon, Ballymena Char 310kg £1960 (632), E Drummond, Ballynure Lim 320kg £2000 (625), Local Farmer Char 320kg £1980 (618), E Drummond Lim 330kg £2040 (618), D McGarel, Glenarm Char 330kg £2030 (615), Local Farmer Char 310kg £1900 (612), E Drummond Lim 310kg £1880 (606), P & C Connon Char 310kg £1860 (600), A J Wilson, Ballymena Lim 320kg £1920 (600) x2, Char 330kg £1960 (593), E Drummond Lim 320kg £1900 (593), D McCartney, Kells Sim 310kg £1800 (580).
Over 351kg
S Hill, Carrickfergus Lim 360kg £2120 (588), K Molyneaux, Dundrod Char 390kg £2240 (574), D McGarel, Glenarm Char 380kg £2130 (560), K Molyneaux Char 380kg £2060 (542), S Taylor, Ligoniel Char 370kg £1990 (537), K Molyneaux Char 440kg £2290 (520), R McNabney, Broughshane Lim 360kg £1870 (519), J Newell, Ballymoney Char 360kg £1870 (519), K Molyneaux Char 410kg £2120 (517), R McNabney Char 370kg £1910 (516), Lim 400kg £2020 (505), J Newell Char 380kg £1900 (500), S Hill Lim 380kg £1900 (500).
Heifers
Up to 300kg
J McAuley, Ballyclare Her 210kg £1390 (661), M Henderson-Neill, Mosside Lim 200kg £1310 (655), J McAuley Char 210kg £1370 (652), P & C Connon, Ballymena Lim 230kg £1490 (647), J McAuley Char 200kg £1270 (635), 190kg £1190 (626), B Gingles, Larne Char 260kg £1530 (588), P & C Connon Char 240kg £1410 (587), 280kg £1640 (585), A McKillop, Corkey Char 240kg £1400 (583), local farmer Char 290kg £1680 (579), K Magorrian, Downpatrick Char 230kg £1300 (565), B Gingles Lim 280kg £1540 (550).
301 to 350kg
A J Wilson, Ballymena Lim 310kg £1890 (609), S Hill, Carrickfergus Lim 330kg £1860 (563), D McGarel, Glenarm Char 340kg £1750 (514), J Johnston, Cullybackey AA 320kg £1630 (509) x2, B Wharry, Glenarm Lim 320kg £1590 (496), C Newell, Ballymoney Char 350kg £1730 (494), J Newell, Ballymoney Char 350kg £1700 (485)
Over 351kg
R McNabney, Broughshane Lim 430kg £2130 (495), B Savage, Kircubbin Lim 360kg £1780 (494), S Taylor, Ligoniel Char 390kg £1870 (479), R McNabney Char 390kg £1870 (479), C Newell, Ballymoney Char 370kg £1760 (475), R McNabney Char 390kg £1840 (471), P Esler, Islandmagee Lim 370kg £1740 (470), K Molyneaux, Dundrod Char 380kg £1750 (460), 370kg £1690 (456), B Savage Lim 400kg £1800 (450) x2.
A good entry of 1197 sheep in Ballymena on Monday, 27th October met another improved trade, with breeding sheep topping at £228 for 4 Texels presented by T Duncan, Crumlin, ewe lambs topped at £165 from the same producer and to £165 for 12 Mules from W Alcorn, Limavady. The 2nd annual ram fair resulted in a turnout of 350 rams topping at £1750 for a Bluefaced Leicester from Robert Loughridge, Armoy
Breeding sheep
T Duncan, Crumlin 4 Tex £228, J Hunter, Broughshane 4 SX £225, E Hughes, Ballyclare 6 Tex £220, R Carlisle, Templepatrick 1 Tex £215, J O’Loan, Martinstown 6 Lly £215, J Hunter, 2 Tex £210, J O’Loan, 7 Lly £205, H B Burgess, Ballygowan 5 Mul £190, E Chambers, Moneymore 2 Cro £188, T Duncan, 5 Tex £185, J McKelvey, Glenarm 6 Suf £185, 6 Suf £170, P Crawford, Islandmagee 4 Dor £168, 4 Dor £165, E Hughes, 7 Tex £195.
Store Lambs
W Alcorn, Limavady 12 Mul £165, J Buik, Kells 3 Cha £150, W Alcorn, 12 Mul £148, W Wright, Antrim 10 Cro £138, 5 Cro £134, B & A McCammond 12 Tex £128, D Carey, Skerry 18 Tex £125, B & A McCammond 16 Tex £123.50, J Buick, 14 Cha £123.50, I Cooke, Glenarm 3 Tex £123, R J D Topping, Islandmagee 40 Tex £122.50, 39 Tex £122.50, D Hamilton, Glenarm 44 Suf £122.50, J Buick, 12 Cha £122, B Turtle, Ballymena 8 Cro £122, W Weatherup, Carrickfergus 16 Tex £121.
Ewe Lambs
T Duncan, Crumlin 9 Tex £160, 9 Tex £158, J Anderson, Broughshane 1 Suf £150, Dundarave Properties, Bushmills 12 Tex £145, T Wray, Ballymena 2 Mule £145, Dundarave Properties 12 Tex £143, 12 Tex £142, Local Farmer, 6 Mule £142, 12 Mule £140, J Holden, Larne 11 Mule £140, Dundarave Properties, 12 Tex £138, W Reid, Aughafatten 8 Tex £137, M Moffett, Broughshane 4 Cha £136, R McNabney, Broughshane 2 Dor £135, R Frazer, Rathfriland 5 Che £134, Dundarave Properties, 14 Tex £133.
215 store cattle sold on Tuesday, 28th October to another steady trade. Bullocks to £2180 over for a Charolais 690kg at £2870 and heifers to £1940 over for a Limousin 610kg at £2550.
Bullocks
Up to 500Kg
C Cousley, Ballymoney Lim 480Kg £2300 (479), G Rowney, Ballynure Lim 390Kg £1830 (469), D Smyth, Ballymoney Lim 480Kg £2180 (454), C Cousley, Lim 400Kg £1800 (450), R Quee, Ballycarry Lim 480Kg £2140 (445), G Rowdey, Cha 360Kg £1600 (444), J J Rea, Kilwaughter Lim 450Kg £1990 (442), J Kinney, Ballyvoy Lim 440Kg £1940 (440), S Taylor, Belfast Sal 470Kg £2060 (438), J Gault, Ballyclare Cha 490Kg £2140 (436), G Rowney, Lim 370Kg £1610 (435), Lim 410Kg £1780 (434), J Kinney, Lim 470Kg £2030 (431), S Taylor, Sla 490Kg £2100 (428), R Quee, Ballycarry Lim 400Kg £1700 (425), J Kinney, Lim 420Kg £1780 (743).
Over 501Kg
G Stirling, Parkgate Cha 520Kg £2280 (438), P J McCashin, Ballykinler Cha 570Kg £2480 (435), J Gault, Ballyclare Lim 510Kg £2180 (427), J J Rea, Larne Cha 560Kg £2380 (425), G Stirling, Cha 510Kg £2150 (421), Cha £2390 (419), P J McCashin, Cha 560Kg £2330 (416)_, Cha 690Kg £2870 (415), S Taylor, Belfast Sal 510Kg £2110 (413), G Stirling, Cha 590Kg £2440 (413), J Kinney, Ballycastle Lim 520Kg £2150 (413), G Stirling, Cha 530Kg £2190 (413), Cha 580Kg £2390 (412), P J McCashin, Cha 610Kg £2510 (411), G Stirling, Cha 590Kg £2420 (410), P J McCashin, Cha 700Kg £2870 (410).
Heifers
Up to 500kg
J & M Duncan, Antrim Char 350kg £1820 (520), 360kg £1870 (519), 360kg £1840 (511), 390kg £1980 (507), 410kg £1980 (482), 400kg £1930 (482), Lim 390kg £1860 (476), C & G Mulholland, Bellaghy Lim 460kg £2160 (469), J & M Duncan Lim 350kg £1640 (468), Char 420kg £1950 (464), 420kg £1940 (461), 460kg £2100 (456), 440kg £2000 (454), Lim 370kg £1640 (443), C Cousley, Ballymoney Blo 350kg £1540 (440).
Over 501kg
J & M Duncan, Antrim Lim 510kg £2180 (427), J Gault, Ballyclare Char 550kg £2350 (427), G & C Mulholland, Bellaghy Lim 510kg £2140 (419), Lim 610kg £2550 (418), D Duffin, Toomebridge Lim 560kg £2330 (416), W J McClintock, Broughshane Lim 580kg £2400 (413), J & M Duncan AA 510kg £2090 (409), W J McClintock Lim 560kg £2280 (407), I B & H J Marsden, Islandmagee AA 540kg £2060 (381), G & C Mulholland Lim 550kg £2080 (378), W J McClintock Lim 670kg £2525 (376), M Warwick, Antrim AA 560kg £2100 (375).
1750 sheep in Ballymena on Wednesday, 29th October resulted in a slightly harper trade. Fat lambs sold to 689p for 22 Texels at 18.5kg £127.50 for Hugh McNeill, Ballygally and a top per head of £153 for a 38Kg Sudd for J Anderson, Broughshane. Fat ewes sold to £210.
Fat Lambs
Top per Kg
H McNeill, Ballygally 22 Tex 18.5Kg £127.50 (689), N Rea, Larne 10 Cha 19Kg £123.50 (650), T Morrow, Larne 12 Tex 19Kg £123 (647), R W Robinson, Larne 13 Cha £127 (635), D McIlroy, Carrickfergus 10 Cha 18.5Kg £116 (627), C & R McKeown, Aughafatten 18 Che 22Kg £135.50 (615), K Woodside, Islandmagee 24 Tex £22Kg £135 (613), C Sterritt, Belfast 10 Tex £21.5Kg £131 (609), I Degan, Raloo 4 Tex 14.5Kg £88 (606), P J McKinley, Martinstown 12 Tex 20.5Kg £124 (604), J Lowe, Cookstown 8 Tex 21.5Kg £129 (600), T A Smyth, Randalstown 2 Tex 22Kg £132 (600), K W & J T Dickey, Ballycastle 19Tex 21Kg £126 (600), J Patterson, Carrickfergus 26 Cro 21Kg £126 (600), O McCloskey, Loughgiel 14 Suf 22.5Kg £134 (595), A Reid, Ballymena 9 Tex 21Kg £124 (590), J A O’Loan, 3 Suff 23Kg £135 (587), A & J Currie, Ballyclare 25 Tex £135 (587), P Gardiner, Clough 6 Tex £129 (586), D McKay, Martinstown 5 Dor 21.5Kg £126 (586), P McMullan, Carnlough 22 Dor 20Kg £117 (585), T McBride, Toomebridge 23 Tex £131 (582), M A Turtle, Broughshane 14 Tex £22Kg £128 (581), B Hamill, Aughafatten 13 Tex 22Kg £127.50 (579).
Top per Head
J Anderson, Broughshane 1 Suf 38Kg £135, R Gingles, Kilwaughter 4 Cro 31Kg £147, K Mulvenna, Ballygally 1 Spo 35.5Kg £146, P McAlister, Ballymoney 2 Tex £146, R Gingles, 9 Cro 31.5Kg £146), M McGarry, Ballymena 20 Tex 28Kg £143, D Gaston, Carnlough 17 Tex £27.5Kg £142, R W Robinson, Cha 27Kg £140, P McAllister, Ballymoney 2 Tex 28Kg £140, D McKay, Martinstown 1 Suf 31.5Kg £140, E Drummond, Ballynure 7 Cha 30Kg £140, S White, Cloughmills 22 Tex 27Kg £140, J Ross, Cullybackey 4 Tex £25.5Kg £139, S Hunter, Bushmills 30 Suf 26.5Kg £139, C O’Melvenna, Ballymena 43 Eas 25Kg £138.50, D Davidson, Broughshane 41 Tex £26.5 £138, R Crawford, Larne 3 Suf 27.5Kg £138, A Boyd, Cullybackey 7 Dor 29.5Kg £138, B McLaughlin, Glenarriffe 6 Tex 26Kg £137.50, H Crawford, Carnalbana 42 Mul 27Kg £137.50, R Howie, Doagh 14 Tex 26Kg £137.50, F McKendry, Broughshane 7 Tex £137, R J McKay 35 Tex 25Kg £137, S Currie, Broughshane 8 Mil 27Kg £137.
Fat ewes (252)
1st Quality
Suff- £206-£112
Tex- £210-£158
CB- £176-102
BF- £110-£66