Steady trade for stock at Ballymena mart

Beef cows sold to 392p for a Lim 930kg at £3645, Fr cows to 302p for 690kg at £2083 and Beef Heifers to 430p for a Blonde 670kg at £2881. Beef bullocks to 456p for 760kg at £3465 and to a top per head of £4076 for 910kg and Fr bullocks sold to 342p for 730kg at £2496.

Beef Cows

TA & DA Aiken, Coleraine Lim 930kg £3645 (392) Lim 740kg £2841(384) M & F Speers, Cullybackey Sim 740kg £2826 (382) S Hall, Monkstown Lim 750kg £2850 (380) HP Nugent Toome Cha 690kg £2622 (380) S Hall, Lim 600kg £2244 (374) Lim 700kg £2618 (374) H McCracken, Lim 710kg £2627 (370) HP Nugent, Cha 770kg £2849 (370) A Heaney, Saintfield Lim 610kg £2244 (368) M & F Speers Cullybackey Sal 790kg £2875 (364) HP Nugent, Cha 750kg £2730 (364) TA & DA Aiken, Coleraine Bel 820kg £2952 (260) HP Nugen, Toome Cha 810kg £2907 (359) S Hall, Bel 660kg £2323 (352) Bel 620kg £2182 (352).

Fr Cows

D Scitt, Coleraine 690kg £2083 (302), L Johnston, Toomebridge 770kg £2091 (272), A Magee, Kilwaughter 610kg £1659 (272), Fairmount Farm, Claudy 630kg £1675 (266), H A Riddell, Portglenone 780kg £2074 (266), L McConway, Toomebridge 580kg £1531 (264), S Kennedy, Doagh 810kg £2138 (264), L Johnston, Toomebridge 780kg £2012 (258), W Kennedy, Ballyclare 700kg £1806 (258), H M McCracken, Greyabbey 770kg £1986 (258), S Kennedy, Doagh 830kg £2108 (254), B Gribben, Dunloy 780kg £1981 (254), Fairmount Farm 640kg £1600 (250).

Beef Heifers

N Brown, Greyabbey Blo 670kg £2881 (430), R O'Connor, Castlewellan Lim 650kg £2665 (410), H McCracken, Ballywalter Lim 680kg £2788 (410), S F McKenna, Maghera Char 670kg £2720 (406), R O'Connor Lim 620kg £2504 (404), 630kg £2545 (404) x2, J Ryan, Moneymore Char 640kg £2585 (404), D J Browne, Bushmills Char 570kg £2280 (400), S Higgins, Knockloughrim Char 690kg £2760 (400), V N Fleck, Broughshane Lim 630kg £2507 (398), S Higgins Char 700kg £2772 (396), R O'Connor Char 630kg £2482 (394), L F Logan, Randalstown Char 710kg £2797 (394).

Beef Bullocks

Top per head

M Tweed, Comber Cha 910kg £4076, Cha 920kg £3845, A Heaney, Saintfield Lim 1050kg £3759, I Brown, Greyabbey Lim 880kg £3731, M Tweed Cha 910kg £3731, Cha 870kg £3723, Cha 910kg £3640, Cha 920kg £3606, D Herron, Killinchy Cha 850kg £3578, B McAuley, Antrim 870kg £3567, M Tweed Cha 860kg £3543, Cha 840kg £3528,H McAlister, Aghadowey Bel 760kg £3465, J Thompson, Bushmills Mon 950kg £3401, M Tweed Cha 820kg £3394, Cha 850kg £3383.

Top Per kg

H McAlister, Aghadowey Bel 760kg £3465 (456), M Tweed Cha 910kg £4076 (448), H Turner, Swatragh Lim 630kg £2772 (440), D Heron Blo 710kg £3109 (438), H Turner Lim 690kg £3022 (438), A Houston, Lisburn Lim 690kg £3022 (438), J Dougan, Ahoghill Lim 670kg £2921 (436), I Brown Cha 770kg £3341 (434), C Heron, Ballymena Lim 620kg £2653 (428), M Tweed Cha 870kg £3723 (428), C Heron Lim 580kg £2470 (426), H Turner Lim 630kg £2683 (426), I Brown Lim 880kg £3731 (424), D Heron Cha 770kg £3264 (424), A Houston Lim 670kg £2840 (424), D Heron Cha 850kg £3578 (421).

Fr Bullocks

M Jamison, Larne Fri 730kg £2496 (342), T McErlaine, Rasharkin Fri 470kg £1269 (270).

BALLYMENA, FRIDAY 11TH APRIL

Dairy Cows

A small show of dairy cows sold to £3120 for a calved heifer from W G Johnston, Belfast, other leading prices as follows:

W G Johnston, Belfast Hol £3120, S Kennedy, Doagh Fri £2750, W G Johnston Hol £2720, S Kennedy Fri £2720, T Carlisle, Dundrod Hol £2500, S Jamieson, Broughshane Swr £2380, T Carlisle Fri £2000, R McCluggage, Larne Fri £1750.

Bulls

Breeding bulls topped at £5000 for an 18 month old Charolais from C McIlwaine, Newtownstewart, other bull prices included:

C McIlwaine, Newtownstewart Char £5000, Char £4800, M Irwin, Fintona AA 4200gns, 4100gns, 4000gns, 3800gns, 3500gns, 3200gns, P McConnell, Belfast Lim £3050, J V Kelly, Maghera AA £2950, C Eastwood, Cookstown Fri £2200.

Sucklers

45 lots in the suckler cow ring reached £4250 for a Lim cow and heifer calf from R Clyde, Templepatrick and in calf cows topped at £3450 for a Lim from T McMaster, Broughshane. Full report as follows:

R Clyde, Templepatrick Lim and heifer calf £4250, £4100, T McMaster, Broughshane Sal £3450, Sal £3300, St £3200, 2x Sal £3150, 2x Sal £3000, Sal £2850, 2x Sal £2800, Sal £2750, Sal £2700, H R Galway, Holywood St £2650, T McMaster 2x Sal £2650, G McKeown, Aughfatten Her and bull calf £2600, Bel £2600, T McMaster Sim £2250, Sal £2550, G McKeown Bel and heifer calf £2250, T McMaster Sal £2500, Sim £2450.

Calves

A good entry of 460 dropped calves on Friday topped at £1060 for a BB bull and heifers reached £950 for a Charolais. Reared Friesian bulls to £590 for 4.

Bulls

A Connor, Ballynure Lim £1180, A McBurney, Cloughmills 2x Bel £1060, R Montgomery, Parkgate Cha £1030, D Wharry, Glenarm 2x Bel £1030, R Montgomery Lim £1000, A McBurney 2x Bel £990, Drumhilla Farms, Newtownards 2x Cha £970, S Warwick, Ballyclare Cha £960, D Wharry Lim £950, T Duncan, Crumlin Fkv £950, M Graham, Greenmount, Antrim 2x Abe £945, I McFarlane, Hollywood 4x Bel £935, N Alexander, Gracehill £930.

Heifers

R Montgomery, Parkgate, Cha £950, A McBurney, Cloughmills 3x Bel £930, R Montgomery Lim £900, I McFarlane, Holywood 8x Bel £885, D Lyttle, Kells 2x Bel £880, R.J.T Fleming, Templepatrick 4x Sim £880, D Lyttle 2x Bel £870, A McBurney BB £830.

Hol/Fr Bulls

N & J Coleman, Doagh £590 x4, R Crawford, Glarryford £540, N & J Coleman £525 x6, I McFarlane, Holywood £500, D McKeeman, Ballymoney £410, R Crawford, Glarryford £405, T Duncan, Crumlin £400, F & S Hill, Randalstown £395, S Brennan, Larne £390, F & S Hill £355, S J C Woodburn, Ballyclare £350, D McKeeman £300.

Weanlings

630 weanlings in Ballymena on Friday resulted in another terrific trade. Bullocks sold to £1740 over for a Lim 420kg at £2160 presented by A Dougherty, Kircubbin. Heifers sold to £1820 over for a Lim 480kg at £2300 offered by Brendan McCann, Portglenone.

Bullocks

0-300kg

P Gilmore, Kilrea Cha 220kg £1520 (690), Cha 240kg £1540 (641), Cha 250kg £1580 (632), G Rea, Portglenone 3x Her 150kg £890 (593), D Boyd, Knockagh Cha 270kg £1580 (585), RJ McNeill, Glenarm Lim 240kg £1380 (575), D O'Loan, Aughafatten Lim 210kg £1180 (561), J S Dunn, Straid Lim 260kg £1460 (561), A Magee Jnr, Kilwaughter 2x Cha 230kg £1260 (547), D O'Loan Lim 210kg £1150 (547), W Houston, Moorfields Lim 260kg £1420 (546), Lim 300kg £1630 (543), J S Dunn Lim 250kg £1350 (540).

301-350kg

D Boyd, Knockagh Cha 330kg £1970 (597), P McCann, Portglenone Lim 330kg £1940 (587), D Kennedy, Larne Lim 330kg £1860 (563), S Weatherup, Ballyclare Lim £340 £1890 (555), P McCann Lim 340kg £1860 (547), S Dobbin, Ballycastle Cha 350kg £1900 (542), W McCurdy, Broughshane Cha 310kg £1680 (541), D McCollum, Lougiel Lim 330kg £1750 (530), Lim 310kg £1640 (529), S Weatherup Lim 330kg £1740 (527), D Kennedy Lim 320kg £1660 (518), K Craig, Ballyclare Sim 330kg £1690 (512), W Houston Lim 340kg £1740 (511), D Boyd Cha £1620 (506), J S Dunn Lim 310kg £1560 (503), W McCurdy Cha 310kg £1560 (503).

351-999kg

A Henry, Antrim Lim 360kg £2080 (577), D Boyd Cha 370kg £1990 (537), W McCurdy Cha 380kg £2040 (536), D Boyd Cha 360kg £1910 (530), Cha 380kg £2000 (526), Cha 400kg £2080 (520),D Thompson, Bushmills Lim 370kg £1920 (518), P McSparron Cha 380kg £1960 (515), A Dougherty, Kircubbin Lim 420kg £2160 (514), D Kennedy Lim 370kg £1900 (513), Lim 360kg £1840 (511), Lim 380kg £1940 (510), Lim 370kg £1860 (502), D Thompson Lim 370kg £1860 (502), A Kennedy, Gleno Lim 370kg £1850 (500), D Kennedy Lim 370kg £1830 (494).

Heifers

Up to 300kg

R J McNeill, Glenarm Lim 280kg £1680 (600), 250kg £1490 (596), D O’Loan, Aughafatten Lim 220kg £1240 (563), 240kg £1350 (562), P Gilmore, Kilrea Char 230kg £1240 (539), D O’Loan Lim 240kg £1290 (537), S Weatherup, Ballyclare Lim 270kg £1440 (533), D O’Loan Lim 200kg £1050 (525), S Marshall, Ballymena Char 200kg £1050 (525), S McDowell, Gleno Lim 250kg £1310 (524) x2, S Marshall Lim 210kg £1100 (523), D Mills, Glenarm Lim 260kg £1360 (523), S McDowell Char 260kg £1360 (523), D O’Loan Lim 230kg £1200 (521), 200kg £1040 (520).

301 to 350kg

M McCann, Randalstown Lim 310kg £1760 (567), D Boyd, Newtownabbey Char 320kg £1700 (531), M McCann Lim 310kg £1600 (516), D Boyd Char 330kg £1690 (512), 340kg £1710 (502), W McCurdy, Broughshane Char 310kg £1540 (496), 340kg £1670 (491), P McCann, Portglenone Lim 340kg £1640 (482), M Gingles, Kilwaughter Char 350kg £1680 (480), T J McLornan, Nutts Corner Char 330kg £1560 (472), W McCurdy Char 310kg £1450 (467), S McDowell, Gleno Char 310kg £1430 (461), K Craig, Ballyclare Char 320kg £1460 (456), W Allen, Ballymena Sim 320kg £1440 (450).

Over 351kg

M McCann, Randalstown Lim 360kg £1880 (522), P McCann, Portglenone Lim 360kg £1780 (494), M McCann Lim 370kg £1780 (481), D Boyd, Newtownabbey Char 360kg £1730 (480), B McCann, Portglenone Lim 480kg £2300 (479), A Henry, Antrim Lim 390kg £1860 (476), M McCann, Randalstown Lim 360kg £1700 (472), W McCurdy, Broughshane Char 360kg £1700 (472), C Kennedy, Ballyclare Char 400kg £1880 (470), W Allen, Ballymena Sim 380kg £1780 (468), M Gingles, Kilwaughter Lim 380kg £1780 (468), M McCann Lim 360kg £1680 (466), B Connon, Larne Lim 380kg £1760 (463), M McCann Lim 360kg £1660 (461), D Boyd Char 360kg £1660 (461), S Marshall, Ballymena Char 380kg £1720 (452).

BALLYMENA, MONDAY 14TH APRIL 2025

Ewes with lambs at foot

Jalex Livestock, Randalstown 1 Tex & 2 lambs £440, R J Lyle, Larne 3 Tex & 6 lambs £405, S McDowell, Gleno 1 Suff & 2 lambs £400, E Murphy, Antrim 2 Tex & 4 lambs £395, I McCluggage, Glarryford 2 Suff & 4 lambs £390, R J Lyle 2 Tex & 4 lambs £385, Jalex Livestock 1 Suff & 2 lambs £375, 2 Suff & 4 lambs £375, A V Magill, Carnlough 1 Cv & 2 lambs £370, R J Lyle 1 CB & 2 lambs £360, I McCluggage 2 Suff & 4 lambs £360, 3 Suff & 6 lambs £360, I Montgomery, Glenwherry 2 Mule & 4 lambs £360, Local Farmer 2 Tex & 4 lambs £360, M Patterson, Nutts Corner 2 Suff & 4 lambs £355, T A Smyth, Randalstown 1 Mule & 2 lambs £345, I McCluggage, Glarryford 2 Suff & 4 lambs £345, P McCormick, Cushendun 3 Mule & 6 lambs £345, S McDowell, Gleno 1 Suff & 2 lambs £340, Local Farmer 1 Suff & 2 lambs £340, S McDowell 4 Suff & 8 lambs £330, A Coulter, Doagh 1 Mule & 2 lambs £320.

Ewe Lambs

J McKay, Cushendun 1 Spd £270, M Murphy, Ballyclare 3 Spd £165, P Butler, Rathkenny 6 Mule £162, A Connor, Ballynure 2 Spd £155.

BALLYMENA, TUESDAY 15TH APRIL 2025

Another great entry of 400 store cattle in Ballymena resulted in a terrific trade. Bullocks sold to £2040 over for a Lim 560kg offered by D Kennedy, Ballymena. Heifers sold to £2100 over for a Char 620kg £2720 presented by J McIlrath, Ballymena.

Bullocks

Up to 500kg

D Kennedy, Ballymena Lim 500kg £2470 (494), 500kg £2360 (472), H McCullough, Randalstown Char 410kg £1860 (453), R Bryson, Coagh Sim 410kg £1860 (453), R J Lyle, Larne Lim 380kg £1700 (447), O O'Donnell, Toomebridge Char 450kg £1990 (442), J McCarroll, Ballymena AA 500kg £2200 (440), R J Lyle Sim 460kg £2020 (439), Lim 420kg £1790 (426), O O'Donnell Char 490kg £2080 (424), R Bryson Sim 380kg £1610 (423), T J Turtle, Broughshane St 500kg £2110 (422), R J Lyle Lim 400kg £1680 (420).

Over 501kg

H G Kennedy, Cullybackey Lim 550kg £2570 (467), J Hutchinson, Comber Lim 560kg £2600 (464), D Kennedy, Ballymena Char 560kg £2560 (457), H G Kennedy Char 570kg £2600 (456), D Kennedy Char 550kg £2420 (440), J Hutchinson Lim 560kg £2460 (439), £2450 (437), BB 570kg £2450 (429), J McCarroll, Ballymena Lim 510kg £2190 (429), J McMillan, Portglenone Char 530kg £2250 (424), J McCarroll AA 510kg £2140 (419), J Hutchinson Char 550kg £2300 (418), Lim 610kg £2550 (418), R J Lyle Sal 550kg £2270 (412), J Hutchinson BB 510kg £2100 (411), N McAllister, Glenarm Lim 570kg £2340 (410).

Heifers

Up to 500kg

M Young, Magherafelt Char 450kg £1970 (437), R Graham, Ballyclare Lim 480kg £2050 (427), R McNabney, Broughshane Lim 400kg £1700 (425), 390kg £1620 (415), J & M Hamill, Broughshane AA 410kg £1660 (404) x2, C Alexander, Glenarm BB 380kg £1530 (402), R McNabney Lim 420kg £1690 (402), T Adams, Rathkenny BB 430kg £1720 (400), R McNabney Lim 450kg £1790 (397), M Young Char 440kg £1750 (397), Local Farmer AA 500kg £1980 (396), Char 480kg £1900 (395), J P O'Neill, Cushendall AA 410kg £1620 (395).

Over 501kg

J Hutchinson, Comber Lim 550kg £2600 (472), J McIlrath, Ballymena Char 590kg £2660 (450), 620kg £2720 (438), 600kg £2600 (433), 630kg £2720 (431), H & J Christie, Dunloy Char 580kg £2490 (429), 560kg £2400 (428), J McIlrath Char 630kg £2700 (428), R McKeown, Portglenone Char 550kg £2340 (425), 530kg £2240 (422), R Graham, Ballyclare Char 540kg £2270 (420), W & N Martin, Broughshane AA 550kg £2310 (420).

BALLYMENA, WEDNESDAY 16TH APRIL 2025

1481 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a steady trade. Spring lambs sold to 786p for 5 Suff 21.5kg at £169 offered by G Thompson, Bushmills. Fat hoggets sold to 709p for 2 Texels 21kg at £149 from J Adams, Ballymena and to a top per head of £176 for 2 Texels 37kg. Fat ewes sold to £294.

Spring Lambs (187)

Top per Kg

G Thompson, Bushmills 5 Suf 21.5kg £169 (786) D Thompson, Bushmills 9 Tex 22kg £169.50 (770) 9 Tex 22kg £167 (759) J Bamford, Rasharkin 81 Cha 22.5kg £170.50 (757) D McKeeman, 2 Suff 21.5kg £161 (748) D Campbell, Carrickfergus 16 Cha 17.5kg £129 (737) I Dodds, Glenwherry 6 Suff 23.5kg £173 (736) C McClelland, Doagh 1 Tex 23.5kg £170 (723) A Kennedy, Bangor 2 Spo 20.5kg £146 (712) K Lorimer, Aughafatten 4 Tex 22kg £156 (709) W Marshall, Portglenone 2 Dor 23kg £162 (704) A Kennedy, 2 Spo 21.5kg £145 (674) S Alexander, Glenarm 2 Tex 21kg £141 (671) A Kennedy, 2 Suf 22.5kg £150 (666) P Crawford, Islandmagee 8 Dor 21.5kg £143 (665) S & W Carson, Ballymena 2 Dor 16.5kg £109 (660) C McClelland, Doagh 1 Tex 25kg £164 (656) R Magee, Kilwaughter 9 Dor 24.5kg £160, D Gilliland, Ballymena 2 Spo 21kg £137 (652)

Hoggets (834)

Top per kg

J Adams, Ballymena 2 Tex 21kg £149 (709) A Bonnar Kilrea 2 Tex 23kg £161 (700) J Adams, Ballymena 20 BF 22.5kg £155 (688) RT Buchanan, Doagh 6 Tex 22kg £148 (672) L McAllister, 1 Tex 23kg £154 (669) J Lamont, Kells 10 BF 24kg £158.50 (660) T Gardiner, Ballyclare 39 Tex 24kg £158.50 (660) J McQuillan, Antrim 25 Tex 21kg £138.50 (659) A Coulter, Doagh 8 Cro £158 (658) T Clyde, Antrim 10 Tex 21.5kg £141.50 (658) E McCormick, Carnlough 40 Cro 25kg £164 (656) J Wilson, 2 Tex 24.5kg £160 (653) B Lyttle, Moorfields 16 Tex 24.5kg £159.50 (651) I & C Hunter, Straid 26 Bf 22.5kg £145.50 (646) S Johnston, Ballymena 2 Eas 24kg £155 (645) H Carson, Dundrod 9 Suf 22.5kg £145 (644) S Craig, Ballycastle, 14 Tex £148 (643) E McNeilly, Ballymena 6 Suf 23.5kg £151 (642) S R Simpson, Broughshane 6 Tex 22kg £141 (640) B Strange, Ballyclare 18 BF 24.5kg £156.50 (638) L Ballantine, Moorfields 10 Tex 21kg £134 (638) D McClintock, Carnlough 8 Che 21.5kg £137 (637) S Craig, Ballycastle 17 Tex 21.5kg £137 (637).

Top per head

R Mulligan, Banbridge 2 Tex 37kg £176, Taggart Bros, Doagh 3 Tex 31kg £169, H McCracken, 8 Tex 33.5kg £167.50, B Paisley, Ballynure 2 Tex 31.5kg £167, J Wilson, Banbridge 5 Tex 30.5kg £166, H Carson, Dundrod 1 Tex 38kg £166, E McCormick, Carnlough 40 Cro 25kg £164, Reps JT McMillen, Castledawson 12 Cha 34kg £164, E Magill, Kilwaughter 5 Tex 36kg £163, E Drumond, Ballynure 4 Tex 35.5kg £162, A Bonnar, Kilrea 2 Tex 23kg £161, SJ Blair, Antrim 15 Tex 26.5kg £161, J Wilson, 2 Tex 24.5kg £160, JC O’Boyle, Randalstown 6 Tex 27.5kg £160, H McCracken, 13 Tex 28kg £160, T McKillop, Glenarm 1 Cro 26.5kg £160, J McMaster, Ballycarry 3 Tex 29.5kg £160.

Fat Ewes (460)

1st Quality

Suff - £160 - £250

Tex - £170 - £ 294

CB - £120 - £168

BF - £90 - £122