Store lamb trade sees a further lift at Markethill
Good quality heavy lambs from £138 – £150 each. Top quality lots from 550-575p/k for 24k at £138 from a Dungannon farmer, followed by 570p/k for 24.2k at £138 from a Keady producer. The entire entry of 520 heavy lambs averaged 26k at £139 per head.
Good quality midweight lambs sold from 570-618p/k for 20.3k at £125.50 from a Portadown farmer, followed by 613p/k for 21.2k at £130 from a Hilltown producer and a Dromara farmer. The entire entry of midweight lambs averaged 21.8k at £128 per head.
A very large entry of store lambs sold in easily the best trade this year. Light stores sold from 650- 750p/k for 12.4k at £93 from an Annalong farmer, followed by 742p for 15.5k at £115 from a Dungannon farmer. Several top quality pens sold from 700-730p/k. Stronger pens sold to 686p/k for 17.5k at £120 from a Rathfriland farmer, followed by 681p/k for 17.4k at £118.50 from a Hilltown farmer. Another Hilltown producer received 679p/k for 17k at £115.50.
The 310 cull ewes sold in a steady demand from £120-£150 per head with a top of £162. Plainer ewes from £70- £110 each.
HEAVY LAMBS
Dungannon producer 24k £138 575p/k: Keady producer 24.2k £138 570p/k: Keady producer 25k £142 568p/k: Richhill producer 24.3k £138 568p/k: Portadown producer 24k £136 567p/k: Armagh producer 25.3k £143 565p/k: Kilkeel producer 24.7k £139 563p/k: Richhill producer 24k £134.50 560p/k: Portadown producer 25.5k £142 557p/k: Donaghcloney producer 25k £139 556p/k.
MIDWEIGHT LAMBS
Portadown producer 20.3k £125.50 618p/k: Hilltown producer 21.2k £130 613p/k: Dromara producer 21.2k £130 613p/k: Mullaghbawn producer 22.6k £138 611p/k: Richhill producer 20.4k £124.50 610p/k: Dromara producer 21.9k £132.50 605p/k: Banbridge producer 21k £127 605p/k: Dungannon producer 22k £132.50 602p/k: Portadown producer 20.5k £123 600p/k: Dromara producer 22.4k £134 598p/k.
LIGHT STORE LAMBS
Annalong producer 12.4k £93 750p/k: Dungannon producer 15.5k £115 742p/k: Mullaghbawn producer 12k £88 733p/k: Dungannon producer 10.5k £77 733p/k: Keady producer 15.3k £112 732p/k: Newtownhamilton producer 11k £80 727p/k: Hilltown producer 16k £115 719p/k: Dundrum producer 13.8k £98 710p/k.
STRONGER STORE LAMBS
Newry producer 17.5k £120 686p/k: Hilltown producer 17.4k £118.50 681p/k: Hilltown producer 17k £115.50 679p/k: Hilltown producer 17k £114.50 674p/k: Dungannon producer 17.1k £114 667p/k: Hilltown producer 17.5k £116.50 666p/k: 17k £113 665p/k: Keady producer 18.2k £120 659p/k.