Strong demand for quality lots at Clogher
In the Fatstock Ring 261 lots listed sold to a good steady demand with Beef Bred Cows selling to a top of £422 per 100kg for a 740kg Lim. to £3122-80. An 800kg Lim. sold to £388 per 100kg to £3104. An 820kg Lim. sold to £384 per 100kg to £3148-80 with a 910kg Lim. to £362 per 100kg to £3294-20 and an 860kg Lim. to £362 to £3113-20.
Beef Bred Cow Heifers sold to £412 per 100kg for a 700kg Lim. to £2884 a 720kg Lim. sold to £390 per 100kg to £2808 with a 690kg Ch. to £374 to £2580-60.
Fleshed Friesian Cows sold to £278 per 100kg for a 660kg to £1834-80. Fat Bulls sold to £3240 for a 1000kg Lim. to £324 per 100kg with a 1100kg Ch. to £304 per 100kg to £3344. Fat Steers sold to £382 per 100kg for an 840kg Ch. to £3208-80 to £398 per 100kg for a 550kg AA. to £2189.
Fat Heifers sold to £374 for a 690kg Ch. to £2580-60.
In the Store Rings Heavy Steers sold to £3360 for a 900kg Ch. (£373) a 660kg Lim. sold to £2860 (£433) with a 650kg Ch.to £2730 (£420).
FORWARD STEERS sold to £2640 for a 565kg Ch. (£467) a 555kg Ch. to £2500 (£450) with a 545kg Sim. to £2430 (£446).
MED WEIGHT STEERS sold to £2250 for a 480kg B/B. (£469) with a 405kg Ch. to £2050 (£506).
STRONG HEIFERS sold to £2580 for a 620kg Ch. (£416) with a 610kg Ch. to £2570 (£421).
FORWARD HEIFERS sold to £2540 for a 510kg Ch. (£498) with a 565kg Ch. to £2420 (£428).
MED WEIGHT HEIFERS sold to £2310 for a 480kg Ch. (£481) with a 410kg Lim. to £2120 (£517).
SMALLER HEIFERS (under 400kg) sold to £2000 for a 370kg Ch. (£541) to £568 per 100kg for a 345kg Lim. to £1960.
WEANLING MALES sold to £2770 for a strong 680kg Ch. (£407) with a 455kg B/B. to £2400 (£527).
LIGHTWEIGHT MALES sold to £2120 for a 355kg Ch. (£597) with a 370kg Ch. to £2090 (£565.
WEANLING HEIFERS sold to £1880 for a 355kg Lim. (£530) and selling to £657 per 100kg for a 280kg Lim. to £1840.
DAIRY COWS & HEIFERS £2550 twice and £2500.
SUCKLER OUTFITS sold to a high of £5620, £4800, and £4700 twice.
INCALF COWS & HEIFERS sold to £3600, £3350, £3080 and £3050.
BULL CALVES (4 weeks & under) sold to £1110 for a Lim.
HEIFER CALVES (4 weeks & under) £790 for Ch. REARED MALE LUMPS sold to £1920 for a Lim. £1600 for Ch. and £1550 for Lim.
REARED FEMALE LUMPS sold to £1410 for Lim. and £1200 for AA.
LEADING PRICES IN FATSTOCK RING FOR BEEF BRED COWS & COW HEIFERS
Dungannon Producer 740kg Lim. to £422 (£3122-80) 700kg Lim. to £412 (£2884) and 720kg Lim. to £390 (£2808) Dungannon Producer 800kg Lim. to £388 (£3104) Keady Producer 820kg Lim. to £384 (£3148-80) Newtownbutler Producer 690kg Ch. to £374 (£2580-60) Cookstown Producer 700kg Lim. to £372 (£2604) Clogher Producer 670kg Lim. to £370 (£2479) Dungannon Producer 550kg Lim. to £366 (£2013) Armagh Producer 770kg Lim. to £362 (£2787-40) Mayobridge Producer 910kg Lim. to £362 (£3294-20) Dungannon Producer 860kg Lim. to £362 (£3113-20) Enniskillen Producer 540kg Ch. to £356 (£1922-40) and 650kg Lim. to £354 (£2301) Derrylin Producer 710kg Ch. to £350 (£2485) Middletown Producer 610kg Lim. to £348 (£2122-80) Maguiresbridge Producer 540kg B/B. to £346 (£1868-40) Enniskillen Producer 760kg Lim. to £346 (£2629-60) Fivemiletown Producer 610kg Ch. to £346 (£2110-60) Kinawley Producer 630kg Lim. to £344 (£2167-20).
Other quality Beef Bred Cows sold from £328 to £342 per 100kg.
2nd quality Beef Bred Cows sold from £300 to £322 per 100kg.
Quality Beef Bred Cow Heifers sold from £344 to £412 per 100kg.
Fleshed Friesian Cows sold to £1834-80 for a 660kg to £278 per 100kg with others selling from £250 to £274 per 100kg.
Plainer Coloured & Friesian Cows sold from £212 to £234 per 100kg.
Poorer type Cows sold from £172 to £202 per 100kg.
FAT BULLS
Pomeroy Producer 1000kg Lim. to £324 (£3240). Seskinore Producer 980kg Lim. to £322 (£3155-60). Cookstown Producer 990kg Lim. to £316 (£3128-40). Derrylin Producer 860kg Lim. to £310 (£2666). Keady Producer 690kg Fkv. to £304 (£2097-60). Roslea Producer 1100kg Ch. to £304 (£3344). Newmills Producer 1000kg Sal. to £302 (£3020). Brookeborough Producer 810kg Lim. to £296 (£2397-60).
FAT STEERS
Simm Steers sold to £396 per 100kg for an 820kg to £3247-20. Char Steers sold to £386 per 100kg for a 720kg to £2779-20. Lim. Steers sold to £380 per 100kg for a 600kg to £2280. Her. Steers sold to £360 per 100kg for a 660kg to £2376. S/H. Steers sold to £326 per 100kg for a 590kg to £1923-40. Fries Steers sold to £325 per 100kg for a 500kg to £1625 x 2 with a 610kg to £290 per 100kg to £1769.
FAT HEIFERS
Char Heifers sold to £374 per 100kg for a 690kg to £2580-60. Lim. Heifers sold to £372 per 100kg for a 700kg to £2604. B/B. Heifers sold to £368 per 100kg for a 660kg to £2428-80. AA. Heifers sold to £332 per 100kg for a 590kg to £1958-80. Her. Heifers sold to £330 per 100kg for a 610kg to £2013. Fries Heifers sold to £300 per 100kg for a 650kg to £1950.
STORE BULLOCKS
Demand remains strong for a lot of quality stock on offer with a 900kg Char. selling to £3360 (£373) a 780kg Ch. sold to £3180 (£408) a 660kg Lim. sold to £2860 (£433) with a 650kg Ch. to £2730 (£420) several other quality lots sold from £359 to £415 per 100kg.
FORWARD STEERS sold to £2640 for a 565kg Ch. (£467) a 555kg Ch. sold to £2500 (£450) a 575kg Lim. sold to £2480 (£431) with a 545kg Sim. to £2430 (£446) several other quality lots sold from £369 to £425 per 100kg.
LEADING PRICES:
V Thompson Irvinestown 900kg Ch. to £3360 (£373) 850kg Ch. to £3220 (£379) 780kg Ch. to £3180 (£408) 810kg Ch. to £2900 (£358) and 775kg Ch. to £2860 (£369). K Walker Portadown 790kg Lim. to £3000 (£380) 810kg Lim. to £3000 (£370) 780kg Daq. to £2950 (£378) and 720kg Lim. to £2750 (£382). G O Neill Dungannon 660kg Lim. to £2860 (£433) and 680kg Lim. to £2790 (£410). G McKenna Armagh 725kg Ch. to £2800 (£386). J McConnell Ballyward 735kg Ch. to £2800 (£381) 745kg Lim. to £2760 (£370) and 700kg Lim. to £2750 (£393). J Jordan Benburb 675kg Ch. to £2800 (£415) and 650kg Ch. to £2730 (£420). L & J Irwin Fivemiletown 775kg AA. to £1780 (£359). J Greenaway Portadown 685kg Ch. to £2800 (£409) and 695kg Ch. to £390 (£2710 (£390).
FORWARD STEERS 540KG TO 595KG sold to £2640 for a 565kg Ch. (£467) for M Nesbitt Armagh. J Jordan Benburb 590kg Ch. to £2510 (£425) and 590kg Ch. to £2360 (£400). S Elliott Florencecourt 555kg Ch. to £2500 (£450). Kesh Producer 575kg Lim. to £2480 (£431) 545kg Sim. to £2430 (£446). G McKenna Armagh 590kg Ch. to £2470 (£419). C Williamson Portadown 580kg Lim. to £2280 (£393). V P Cox Aghalane 580kg Sim. to £2260 (£390) 575kg Lim. to £2260 (£393) 590kg Sim. to £2240 (£380) and 595kg Lim. to £2200 (£370). K A Fearon Benburb 590kg Ch. to £2240 (£380). C Keys Fivemiletown 580kg Ch. to £2220 (£383). L McCaffery L McCaffery Belcoo S & C Monaghan Cookstown 555kg Lim. to £2200 (£396). J McConnell Ballyward 590kg Daq. to £2180 (£369). G McStay Lurgan 540kg Lim. to £2170 (£402). R Armstrong Trillick 585kg Lim. to £2160 (£369).
MEDWEIGHT STEERS 410KG TO 500KG
A brisk demand in this section with quality Steers selling to £2250 for a 480kg B/B. (£469) a 405kg Ch. sold to £2050 (£506) with a 470kg Lim. to £2080 (£443) other quality lots sold from £368 to £404 per 100kg.
SAMPLE PRICES:
Kesh Producer 480kg B/B. to £2250 (£469). G McStay Lurgan 470kg Lim. to £2080 (£443). L McCaffery Belcoo 405kg Ch. to £2050 (£506). C McCaughey Tempo 490kg Ch. to £1950 (£398) 495kg Ch. to £1920 (£388) and 500kg Ch. to £1900 (£380). S Primrose Fivemiletown 495kg AA. to £1850 (£374) 450kg AA. to £1720 (£382) 450kg AA. to £1710 (£380) 440kg AA. to £1700 (£386) 430kg AA. to £1680 (£391) and 425kg AA. to £1600 (£376). R Mann Armagh 480kg Lim. to £1840 (£383). R Armstrong Trillick 460kg Lim. to £1800 (£391). P Connelly Coalisland 465kg Her. to £1710 (£368).
STORE HEIFERS
A steady demand in this section with Strong Heifers selling to £2580 for a 620kg Ch. (£416) with a 610kg Ch. to £2570 (£421) and a 615kg Ch. sold to £2550 (£415) other quality lots sold from £368 to £402 per 100kg.
FORWARD HEIFERS sold to £2540 for a 510kg Ch. (£498) a 565kg Ch. sold to £2420 (£428) a 550kg Ch. sold to £2360 (£429) with a 505kg Ch. to £2260 (£448) several others sold from £378 to £426 per 100kg
LEADING PRICES:
M/S P A & J Grue Lisnaskea 620kg Ch. to 32580 (£416). J H Keys Fivemiletown 610kg Ch. to £2570 (£421) 615kg Ch. to £2550 (£415) and 625kg Ch. to £2510 (£402). L Furey Plumbridge 675kg Ch. to £2500 (£370). Beechmount Farms Ltd. Moria 650kg Lim. to £2460 (£378) 615kg Sim. to £2440 (£397) and 600kg Lim. to £2340 (£390). R Withers Fivemiletown 710kg AA. to £2400 (£338) and 675kg AA. to £2260 (£335). G Lennox Cookstown 625kg AA. to £2300 (£368). B Warnock Tempo 605kg Lim. to £2240 (£370).
FORWARD HEIFERS 505KG TO 595KG sold to 2540 for a 510kg Ch. (£498) for J McManus Derrylin. J H Keys Fivemiletown 590kg Lim. to £2500 (£424) 565kg Ch. to £2420 (£428) 590kg Ch. to £2410 (£408) 565kg Ch. to £2390 (£423) 555kg Ch. to £2360 (£425) 550kg Ch. to £2360 (£429) and 550kg Ch. to £2300 (£418). R McConnell Fintona 590kg Lim. to £2420 (£410). A Daly Benburb 575kg Lim. to £2360 (£410) 550kg Ch. to £2330 (£424) 545kg Ch. to £2320 (£426) 505kg Ch. to £2260 (£448) and 570kg B/B. to £2240 (£393). S & C Monaghan Cookstown 570kg Lim. to £2340 (£411). M/S PA & J Grue Lisnaskea 560kg Ch. to £2310 (£413). S McGovern Clogher 595kg AA. to £2290 (£385). J Milliken Armagh 565kg Lim. to £2280 (£404). B Warnock Tempo 595kg Lim. to £2250 (£378). I Liggett Caledon 540kg Lim. top £2230 (£413).
MEDWEIGHT HEIFERS 405KG TO 500KG
A very keen demand in this section with quality lots selling to £2310 for a 480kg Ch. (£481) a 410kg Lim. sold to £2120 (£517) a 410kg Ch. sold to £1990 (£485) with a 405kg Lim. to £1980 (£489) several other quality lots sold from £400 to £462 per 100kg.
LEADING PRICES:
J McManus Derrylin 480kg Ch. to £2310 (£481) 410kg Lim. to £2120 (£517) 470kg Lim. to £2000 (£426) and 410kg Ch. to £1990 (£485). A Daly Benburb 495kg Lim. to £2260 (£457) 500kg Lim. to £2200 (£440) and 490kg Ch. to £2160 (£441). Fivemiletown Producer 455kg Lim. to £2100 (£462) 435kg Ch. to £1940 (£446) and 425kg Ch. to £1975 (£465). I Liggett Caledon 475kg Lim. to £2040 (£429) 405kg Lim. to £1980 (£489) and 445kg Lim. to £1900 (£427). J J McGirr Augher 440kg Lim. to £2000 (£455) and 430kg Lim. to £1970 (£458). G Lennox Cookstown 490kg AA. to £1960 (£400). P Devine Omagh 445kg Lim. to £1960 (£440). J V McManus Thompsons Bridge 410kg Ch. to £1940 (£473). D McKenna Augher 450kg Ch. to £1900 (£418).
SMALLER HEIFERS 400KG & UINDER
A brisk demand in this section with quality lots selling to £2000 for a 370kg Ch. (£541) a 345kg Lim. sold to £1960 (£568) a 375kg Lim. sold to £1710 (£456) with a 375kg Ch. to £1710 (£456) several other quality lots sold from £416 to £534 per 100kg
LEADING PRICES:
J P McManus Derrylin 370kg Ch. to £2000 (£541) 345kg Lim. to £1960 (£568) 380kg Ch. to £1930 (£508) and 320kg Ch. to £1710 (£534). Fivemiletown Producer 355kg Ch. to £1760 (£496) 340kg Ch. to £1730 (£509) 375kg Ch. to £1710 (£456) 385kg Ch. to £1690 (£439) 340kg Ch. to £1600 (£471) 385kg Lim. to £1600 (£416) 345kg Ch. to £1600 (£464) 375kg Lim. to £1570 (£419) 325kg Ch. to £1560 (£480) 305kg Ch. to £1530 (£502) and 355kg AA. to £1380 (£389). J J McGirr Augher 375kg Lim. to £1710 (£456). A Daly Benburb 370kg Lim. to £1570 (£424). C McBrien Lisnaskea 395kg Fr. to £1400 (£354). T S Patton Thompsons Bridge 370kg AA. to £1380 (£370) and 395kg AA. to £1300 (£329).
WEANLINGS
Exceptional demand in this section for both Male and Female Weanlings with Strong Males selling to £2770 for a 680kg Ch. (£407) a 455kg B/B. sold to £2400 (£527) with a 435kg Ch. to £2280 (£524) Lightweight Males sold to £2120 for a 355kg Ch. (£597) a 370kg Ch. sold to £2090 (£565) with a 350kg Lim. to £1960 (£560).
LEADING PRICES:
Strong Males
Jack McConnell Ballyward 680kg Ch. to £2770 (£407). G Goodwin Dungannon 455kg B/B. to £2400 (£527) and 435kg Lim. to £2220 (£510). D D & E McElroy Clogher 435Kg Ch. to £2280 (£524) 460kg Ch. to £2260 (£491) 500kg Ch. to £2260 (£452) 480kg Ch. to £2190 (£456) 480kg Ch. to £2150 (£448) and 445kg Ch. to £2090 (£470). M/S A & A Armstrong Tempo 535kg Ch. to £2070 (£387).
LIGHTWEIGHT MALES: E Cassidy Rosslea 355Kg to £2120 (£597) 370kg Ch. to £2090 (£565) 375kg Ch. to £2080 (£555) 395kg Sim. to £1930 (£489) and 405kg Lim. to £1900 (£469). M/S D D & E McElroy Clogher 385kg Ch. to £2100 (£545). C Kelly Dungannon 350kg Lim. to £1960 (£560). R Watson Augher 390kg Ch. to £1930 (£495). M/S P J & M Devlin Coalisland 370kg Lim. to £1900 (£514). J J McNabb Trillick 405kg Lim. to £1900 (£469).
WEANLING HEIFERS
Quality lots in this section selling to a top of £1880 for a 355kg Lim. (£530) a 280kg Lim. sold to £1840 (£657) a 300kg Lim. sold to £1770 (£590) a 290kg Ch. sold to £1670 (£576) with a 260kg Shb. to £1470 (£565)
LEADING PRICES:
C Kelly Dungannon 355kg Lim. to £1880 (£530) 280kg Lim. to £1840 (£657) and 300kg Lim. to £1770 (£590). D L Stinson Dungannon 360kg Ch. to £1830 (£508). P Gilroy Derrylin 360kg Her. to £1780 (£494) 365kg Her. to £1580 (£433) 335kg Her. to £1560 (£466) and 300kg Her. to £1500 (£500). W Downey Magheraveely 345kg Ch. to £1760 (£510) 395kg Ch. to £1650 (£418) 370kg Ch. to £1600 (£432) and 325kg Ch. to £1460 (£449). J Mullan Dungannon 290kg Ch. to £1670 (£576). C Murray Armagh 290kg Lim. to £1620 (£559). R Watson Augher 330kg Ch. to £1610 (£488) and 330kg Ch. to £1560 (£473). S J Mallon Cookstown 365kg Ch. to £1610 (£441) and 265kg Ch. to £1460 (£551). T S Patton Thompsons Bridge 390kg AA. to £1580 (£405). P Donnelly Seskinore 260kg Shb. to £1470 (£565).
DAIRY COWS & HEIFERS
A steady demand in this section with a Banbridge Producer selling a Calved Heifer to £2550. Armagh Producer £2550 for Calved Heifer and £2300 for 2nd Calver. Dungannon Producer £2500 and £2380 for Calved Heifers. Ballygawley Producer £2410 for Calved Heifer. Springing Heifers sold to £1800 for a Dungannon Producer.
SUCKLER COWS & CALVES
Exceptional demand in this section with F McElroy Augher selling Heifers with Bull Calves to £5620, £4800, and £4700. Newtownhamilton Producer £4700 for 2nd Calver with Bull Calf. R Donnelly Augher £3580 for Heifer with Bull Calf. D McNamee Newtownstewart £3300 for Heifer with Heifer Calf. N Green Magheraveely £2980 for 2019 Cow with Bull Calf. J Elliott Newtownbutler £2740 for Heifer with Bull Calf. C Devlin Omagh £2450 for 2nd Calver with Bull Calf and £2220 for 4th Calver with Heifer Calf. Lisburn Producer £2300 for 2nd Calver with Bull Calf. INCALF COWS & HEIFERS sold to £3600, £3350, and £3050 for a Strabane Producer. Elliott Agri. Dungannon £3080.
DROPPED CALVES & REARED LUMPS
A very keen demand in this section with Bull Calves (4 weeks & under) selling to £1110 for a Lim. to M Parker Armagh. T Park Newry £910 for Lim. H McFarland Trillick £790, £690, £670, and £650 for Limms. P McKenna Augher £610 for B/B. £540, £490 and £470 for AAs. W D Bothwell Fivemiletown £570, £550x 2 and £500 for B/Bs. G & S Johnston Lisnaskea £540, £510, and £480 for B/Bs. W Cranston Newtownhamilton £530 for Her. C L Allen Augher £460 for AA.
HEIFER CALVES (4 weeks & under)
W Cranston Newtownhamilton £790 for Ch. H McFarland Trillick £690 for Lim. P McKenna Augher £440, £420, £for B/Bs. £360 for AA. and £350 for Her. J R Hunter Maguiresbridge £370 and £310 for Her. R Little Newtownbutler £370 for AA. B & A Hall Fivemiletown £360 for AA. C L Allen Augher £350 for AA.
REARED MALE LUMPS
Wm. Cranston Newtownhamilton £1920 for Lim. C McCann Dungannon £1600 and £1510 for Chars £1550 and £1380 for Limms. and £1000 for Sim. A C Campbell Lisburn £1350 and £1220 for Limms. N McFadden Portadown £1300 for Lim. C Devlin Omagh £1280 for Sal and £1090 for Shb. C Murray Armagh £1210 for Lim. Dungannon Producer £1180 for Ch. A McCrory Pomeroy £1150 for Ch. and £980 for AA. F J Cashel Lisnaskea £1120 for B/B. E Drumm Kinawley £1110 for Lim. N McFadden Portadown £1090 for B/B. W Cranston Newtownhamilton £950 for B/B. K Stewart Sixmilecross ££940 for Daq. T Park Newry £890 for Lim.
REARED FEMALE LUMPS
A C Campbell Lisburn £1410 and £1080 for Limms and £1200 for AA. C McCann Dungannon £1180 for Ch. R Totten Lisburn £1140 for Sim.and £600 for Her. H McFarland Trillick £1100 for Lim. D Farrell Fivemiletown £950 for AA. and £650 for Ch. R McGrath Kinawley £800 for Ch. K Parks Portadown £740 x 2 and £730 for B/Bs. G & S Johnston Lisnaskea £600 and £510 for B/Bs. M Parker Armagh £600 for Lim.