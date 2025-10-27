Strong trade for cattle at Markethill
Highlight of the sale was a 370k BB heifer from a Kilkeel farmer which sold at £4150 £1122 per 100 kilos.
HEIFERS
The 250 heifers included forward and heavy heifers.
Good quality heavy heifers sold to £418 for 660k at £2760 from a Benburb farmer followed by £411 for 616k at £2530 from an Armagh farmer.
A Banbridge producer received £405 for 612k at £2480. Main demand for good quality heavy heifers from £360 to £404 per 100 kilos.
Good quality forward feeding heifers sold steadily from £380 to £479 for 534k at £2560 from a Banbridge farmer followed by £458 for 502k at £2300 from a Katesbridge producer. A Moy farmer received £448 for 516k at £2310. Grazing heifers sold up to £515 for 466k at £2400 from a Cullyhanna farmer followed by £503 for 344k at £1730 from an Augher farmer. The same owner also received £503 for 386k at £1940 and £492 for 378k at £1860. All good quality grazing heifers sold from £400 to £490 per 100 kilos.
Heavy heifers:
Benburb farmer 660k £2760 £418.00; Armagh farmer 616k £2530 £411.00; Banbridge farmer 612k £2480 £405.00; Benburb farmer 668k £2700 £404.00; Crossmaglen farmer 602k £2420 £402.00; Banbridge farmer 614k £2460 £401.00; Benburb farmer 674k £2700 £401.00; Armagh farmer 620k £2480 £400.00; Banbridge farmer 604k £2410 £399.00; Armagh farmer 690k £2750 £399.00.
Forward heifers
Banbridge farmer 534k £2560 £479.00; Katesbridge farmer 502k £2300 £458.00; Moy farmer 516k £2310 £448.00; Banbridge farmer 506k £2240 £443.00; Cullyhanna farmer 578k £2470 £427.00; Portadown farmer 508k £2140 £421.00; Tandragee farmer 502k £2100 £418.00; Banbridge farmer 522k £2170 £416.00; Cullyhanna farmer 540k £2230 £413.00; Banbridge farmer 582k £2230 £413.00.
Middleweight heifers
Cullyhanna farmer 466k £2400 £515.00; Augher farmer 344k £1730 £503.00; Augher farmer 386k £1940 £503.00; Augher farmer 378k £1860 £492.00; Pomeroy farmer 416k £2040 £490.00; Lisburn farmer 474k £2320 £489.00; Lisburn farmer 474k £2300 £485.00; Portadown farmer 414k £1940 £469.00; Armagh farmer 408k £1910 £468.00.
BULLOCKS
The 210 bullocks maintained a very firm trade. Good quality heavy bullocks selling readily from £370 to £406 for 750k at 3060 for a Newtownhamilton and £406 was also paid for a 690k at £2800 from a Ballynahinch producer.
Another Ballynahinch farmer received £405 for 714k at £2890. Forward feeding bullocks sold to £481 for 520k at £2500 from a Dungannon farmer. The same owner received £441 for 522k at £2300. All good quality forward bullocks sold steadily from £380 to £438 per 100 kilos. Grazing bullocks sold to £502 for 440k at £2220 from a Lisburn farmer. The same owner received £478 for 414k at £1980 and a Portadown producer received £466 for 492k AA at £2290. All good quality middleweights sold readily from £380 to £430 per 100 kilos.
Heavy bullocks:
Newtownhamilton farmer 754k £3060 £406.00; Ballynahinch farmer 690k £2800 £406.00; Ballynahinch farmer 714k £2890 £405.00; Ballynahinch farmer 622k £2510 £404.00; Ballynahinch farmer 678k £2700 £398.00; Ballynahinch farmer 658k £2600 £395.00; Portadown farmer 606k £2380 m£393.00; Ballynahinch farmer 614k £2410 £393.00; Loughgall farmer 714k £2790 £391.00; Ballynahinch farmer 704k £2750 £391.00.
Forward bullocks:
Dungannon farmer 520k £2500 £481.00; Dungannon farmer 522k £2300 £441.00; Dungannon farmer 560k £2450 £438.00; Portadown farmer 520k £2250 £433.00; Portadown farmer 538k £2260 £420.00; Whitecross farmer 548k £2270 £414.00; Ardglass farmer 552k £2270 £411.00; Ardglass farmer 528k £2160 £409.00.
Middleweight bullocks
Lisburn farmer 442k £2220 £502.00; Lisburn farmer 414k £1980 £478.00; Portadown farmer 492k £2290 £466.00; Ardglass farmer 438k £1950 £445.00; Portadown farmer 412k £1800 £437.00; Ardglass farmer 458k £1990 £435.00; Benburb farmer 442k £1910 £432.00; Cullyhanna farmer 466k £2000 £429.00; Benburb farmer 486k £2060 £424.00.
WEANLINGS
A large entry of 280 weanlings included several pens of exceptionally high quality stock. Highlight of the weanling sale was a 370k BB heifer from a Kilkeel producer which sold at £4150 £1122 per 100 kilos. The same owner received £752 for 346k at £2600 and £675 for 330k at £2280. A Cullyhanna farmer received £730 for 438k at £3200. All good quality middleweight heifers sold from £420 to £590 per 100 kilos. Light heifers to £596 for 292k at £1740 from a Mayobridge farmer followed by £587 for 230k at £1350 from an Armagh producer. A Sixmilecross farmer received £585 for 246k at £1440. All good quality light heifers sold from £420 to £560 per 100 kilos. Light male weanlings sold steadily from £460 to £540 with top quality lots to £629 for 280k at £1760 from a Portadown farmer. The same owner received £612 for 294k at £1800. An Armagh farmer received £588 for 240k at £1410. Middleweight males sold to £606 for 340k at £2060 for a Mayobridge farmer followed by £591 for 350k at £2070 for a Dungannon farmer. A Rostrevor farmer received £588 for 398k at £2340. Top quality male weanlings sold steadily from £450 to £580 per 100 kilos. Strong males sold up to £558 for 412k at £2300 from a Rostrevor farmer followed by £552 for 402k at £2220 for a Portadown farmer. Main demand for good quality lots from £420 to £517 per 100 kilos.
Middleweight heifer weanlings:
Kilkeel farmer 370k £4150 £1122.00; Kilkeel farmer 346k £2600 £752.00; Cullyhanna farmer 438k £3200 £730.00; Kilkeel farmer 338k £2280 £675.00; Mayobridge farmer 312k £2100 £673.00; Mayobridge farmer 324k £1940 £599.00; Portadown farmer 334k £1890 £566.00; Portadown farmer 310k £1750 £565.00; Portadown farmer 330k £1710 £518.00; Ballymoney farmer 390k £1930 £494.00.
Lightweight heifer weanlings
Mayobridge farmer 292k £1740 £596.00; Armagh farmer 230k £1350 £587.00; Sixmilecross farmer 246k £1440 £585.00; Sixmilecross farmer 250k £1460 £584.00; Mayobridge farmer 282k £1600 £567.00; Sixmilecross farmer 274k £1530 £558.00; Cullyhanna farmer 240k £1300 £542.00; Markethill farmer 286k £1540 £539.00.
Light male weanlings:
Portadown farmer 280k £1760 £629.00; Portadown farmer 294k £1800 £612.00; Armagh farmer 240k £1410 £588.00; Armagh farmer 254k £1420 £559.00; Armagh farmer 208k £1160 £558.00; Loughgall farmer 256k £1390 £543.00; Loughgall farmer 264k £1410 £534.00.
Middleweight male weanlings
Mayobridge farmer 340k £2060 £606.00; Dungannon farmer 350k £2070 £591.00; Rostrevor farmer 398k £2340 £588.00; Newry farmer 346k £2020 £584.00; Portadown farmer 320k £1720 £538.00; Newry farmer 332k £1780 £536.00; Portadown farmer 348k £1860 £535.00; Newry farmer 330k £1760 £533.00; Annaghmore farmer 376k £2000 £532.00.
Strong male weanlings:
Rostrevor farmer 412k £2300 £558.00; Portadown farmer 402k £2220 £552.00; Dungannon farmer 418k £2170 £519.00; Rostrevor farmer 414k £2140 £517.00; Rostrevor farmer 486k £2500 £514.00; Jonesborough farmer 432k £2200 £509.00; Rostrevor farmer 410k £2080 £507.00; Sixmilecross farmer 416k £1975 £475.00; Sixmilecross farmer 412k £1950 £473.00.
Suckler outfits sold to a top of £4020 for a BB cow and bull calf from a Cullyhanna farmer followed by £3850 and a Lim heifer and Char heifer calf from a Portadown farmer. A Downpatrick farmer sold 2 outfits at £2800 and £2700 and a Jerrettspass farmer sold two outfits at £2600 and £2500. In calf heifers to a top of £3000 paid on three occasions from a Keady producer.