Tremendous trade for cattle at Enniskillen
BULLOCKS
Irvinestown producer 420k CH at 2010, 430kg LIM at 2140, 475kg CH at 2110. Belcoo producer 380kg SIM at 1570, 445kg SIM at 2070, 455kg SIM at 2220, 440kg SIM at 1960, 375kg SIM at 1810, 400kg SIM at 1900. Enniskillen producer 510kg CH 2100, 440kg CH at 1780, 470kg CH at 2050, 500kg CH at 2180, 565kg CH at 2280, 505kg CH at 2070. Kinawley producer 390kg CH at 1620, 355kg CH at 1660. Lisbellaw producer 495kg CH at 2050, 375kg AA at 1400, 460kg LIM at 1760
Maguiresbridge producer 640kg LIM at 2490, 620kg CH at 2370, 645kg SIM at 2260, 500kg SIM at 1960. Belcoo producer 345kg AA at 1460, 405kg AA at 1790, 600kg AA at 2200. Boho producer 565kg LIM at 2100, 535kg LIM at 2170, 610kg CH at 2320, 555kg CH at 2050. Derrygonnelly producer 485kg AA at 1810, 438kg HER at 1500. Lisbellaw producer 585kg AA at 2270, 570kg AA at 2200, 570kg AA at 2240. Dungannon producer 595kg CH at 2390, 510kg LIM at 2100, 470kg CH at 2060, 485kg CH at 2080, 495kg CH at 2200. Trillick producer 440kg CH at 2030, 445kg CH at 1930, 520kg CH at 2150. Kesh producer 505kg CH at 2000. Florencecourt producer 350kg CH at 1770, 385kg CH at 1840, 350kg SIM at 1760. Springfield producer 500kg SIM at 2160, 445kg SIM at 2040, 460kg LIM at 2000
WEANLINGS
In the weanling ring steers and bulls sold to 737ppk for a 205kg CH bull at 1510 to £2080 paid for a 440kg LIM steer 473ppk, White hfrs ranged to 654ppk for a CH 185kg at 1210 to £2140 for CH 390kg 549ppk.
Ruling Prices:
Bellanaleck producer CH bull 340kg at 1900. Ballinamallard producer CH 425kg bull at 2010, 440kg LIM bull at 2080. Kesh producer CH bull 205kg at 1510, CH steer 215kg at 1330, 185kg CH hfr at 1210, CH steer 220kg at 1400, BB steer 410kg at 2110. Fintona producer LIM steer 250kg at 1600, 250kg CH hfr at 1540, LIM hfr 265kg at 1630. Fivemiletown producer LIM steer at 225kg LIM at 1460, LIM steer 300kg at 1660, LIM steer 350kg at 1900. Belcoo producer CH steer 445kg at 2160, CH steer 325kg at 1890, AA bull 290kg at 1280, AA hfr 235kg at 1110. Tempo producer 345kg SH hfr at 1700, CH bull 390kg at 2080, CH hfr 410kg at 1980. Coa producer AA steer 375kg at 1680, SIM bull 335kg at 1600, BB steer 290kg at 1540. Fivemiletown producer LIM bull 265kg at 1670, AA bull 200kg at 1100, SIM hfr 190kg at 1140, LIM hfr 240kg at 1380. Florencecourt producer CH hfr 300kg at 1630, CH hfr 320kg at 1650, CH hfr 340kg at 1820. Aughnacloy producer SIM hfr 330kg at 1480, SIM hfr 335kg at 1570, SIM hfr 350kg at 1660, 300kg SIM hfr at 1410. Macken producer 375kg CH bull at 2020, SAL hfr 290kg at 1340, LIM bull 325kg at 1750, 285kg CH bull at 1670, CH hfr 275kg at 1670
Heifers
Forward lots sold to 454ppk paid for a 565kg CH at 2340, lighter weights sold to 429ppk paid for a 420kg LIM at 1800. Maguiresbridge producer CH 640kg at 2410, CH 560kg at 2310. Trillick producer CH 600kg at 2330, CH 580kg at 2270. Tempo producer CH 460kg at 1790, CH 440kg AA at 1750. Churchill producer AA 450kg at 1760
Sucklers
Suckler cows sold to £3960 paid for a LIM cow with her CH bull calf at foot.
Dungannon producer LIM cow with CH bull at 3960.
Lisbellaw producer LIM cow with LIM hfr at 3950, CH cow with LIM bull at 3800.
Kesh producer SAL cow with CH hfr at 3690
Fivemiletown producer In-calf SIM Hfr at 3220.
Fat cows
Killeter producer SAL 810kg at 2890 357ppk. Boho producer LIM 760kg at 2820 371ppk. Enniskillen producer CH 756kg at 2700 360ppk. Castlederg producer AA 645kg at 2420 375ppk. Florencecourt producer 905kg SAL Bull at 3680 407ppk.
Drop Calves
Beef bred calves sold to at 940 for a LIM Hfr and at 940 for CH bull. Irvinestown producer CH bull at 940. Enniskillen producer AA bull at 690, BB hfr at 580, BB bull at 540. Enniskillen producer LIM hfr at 940, LIM hfr at 930.
Lumps sold to at 1390 for a FR bull.