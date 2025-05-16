41 photographs from the second day of Balmoral Show 2025

By Joanne Knox
Published 16th May 2025, 10:39 BST
Day two of Balmoral Show proved another huge success.

Thousands of visitors have been soaking up the sun at Balmoral Park where the best of local livestock, food, crafts and innovation is on display.

The popular event continues today and tomorrow – visit https://balmoralshow.co.uk/buy-tickets to purchase your tickets.

Photographs by McAuley Multimedia.

Enjoying the Balmoral Show on Thursday. (Photo: McAuley Multimedia)

1. Balmoral Show 2025

Enjoying the Balmoral Show on Thursday. (Photo: McAuley Multimedia) Photo: McAuley Multimedia

Photo Sales
Enjoying the Balmoral Show on Thursday. (Photo: McAuley Multimedia)

2. Balmoral Show 2025

Enjoying the Balmoral Show on Thursday. (Photo: McAuley Multimedia) Photo: McAuley Multimedia

Photo Sales
Paula McIntyre and friends. (Photo: McAuley Multimedia)

3. Paula McIntyre and friends

Paula McIntyre and friends. (Photo: McAuley Multimedia) Photo: McAuley Multimedia

Photo Sales
Enjoying the Balmoral Show on Thursday. (Photo: McAuley Multimedia)

4. Balmoral Show 2025

Enjoying the Balmoral Show on Thursday. (Photo: McAuley Multimedia) Photo: McAuley Multimedia

Photo Sales
Previous
1 / 11
Next Page
News you can trust since 1963
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice