980 head of cattle come under the hammer at Omagh
There was a smaller entry than last week at Omagh, but still 980 head of cattle in total.
Bullocks: Roy Giboney, Beragh 790k £1800, M. McCanny, Sion Mills 795k £1790; 815k £1800; 955k £1675, B. McGahan, Galbally 750k £1625; 620k £1490; 640k £1480, B. McCullagh, Drumlea 600k £1495; 575k £1395; 580k £1385; 600k £1395, Wm, Doherty, Strabane 530k £1270; 5665k £1285, G. McGirr, Trillick 590k £1385; 630k £1070; 605k £1395, G. Clements, Gortalcare 560k £1300, S. Pinkerton, Baranscourt 600k £1390, H. McAnea, Castlederg 560k £1290, S. O’Neill, Galbally 555k £1285; 410k £1020; 560k £1200, G. Murray, Tattyreagh 615 £1415; 590k £1345, D. J. McCullagh, Carrickmore 550k £1260, E. McCann, Fintona 550k £1255; 475k £1090, W. Nixon, Donemana 590k £1330; 595k £1340, R. Hyndman, Ardmore 505k £1120; 550k £1170; 475k £1110, D. G. Alexander, Drumquin 500k £1105; 595k £1315, F. Fox, Carrickmore 4665k £1070; 500k £1105; 530k £1145, R&D. Laird, Donemana 605k £1285, Co. Armagh Producer 405k £1050, B&J. O’Kane, Drumquin 425k £1070; 460k £1110; 480k £1140, J. P. Monaghan, Ederney 430k £1060, L. McCarroll, Eskra 460k £1130; 480k £1135, P. McDermott, Fintona 450k £1070; 355k £840, Noel Graham, Kesh 390k £940.
Heifers: O. Anderson, Sixmilecross 700k £1630; 660k £1550; 690k £1590, E. McAleer, Dromore 510k £1200; 600k £1380; 545k £1230; 480k £1120, A. Kennedy, Castlederg 675k £1560; 635k £1380, P. Teague, Greencastle 615k £1400 and £1390, D. McAleer, Dromore 575k £1290; 540k £1160, W. Hetherington, Ballinamallard 525k £1160; 565k £1200; 425k £1070, M. Morris, Kesh 510k £1110, D. Colton, Dromore 530k £1150, J. Gormley, Carrickmore 595k £1280, M. Walker, Corlea 595k £1270, D. O’Neill, Drumquin 435k £1170, N. Curley, Claudy 470k £1210, R. Hyndman, Ardmore 445k £1060; 455k £1050, D. G. Alexander, Drumquin 465k £1080, G&S. O’Neill, Drumquin 410k £1000; 435k £1010, H. Colton, Dromore 460k £1060; 495k £1130, J. P. Monaghan, Ederney 485k £1080; 385k £910, O. McQuaid, Trillick 350k £890; 385k £900; 410k £959, C. Maguire; Trillick 470k £1030.
Fat Cows: N. McIlwaine, Plumbridge 860k £208; 760k £191; 820k £186, J. Gormley, Carrickmore 680k £187, D. J. McCullagh, Carrickmore 730k £178, M. O’Neill, Strabane 620k £177, P. H. Kirk, Plumbridge 670k £171, J. McCaughey, Donemana 640k £168, R. Graham, Killadeas 840k £168, R. Chambers, Strabane 760k £167; 790k £160.
Friesian Cows: T. Atcheson, Fygin 630k £136, A. McFarland, Omagh 930k £135, C. Caldwell, Killen 530k £135.
Fat Bulls: R. Crosbie, Mountjoy 1239k £154, P. Teague, Greencastle 1000k £152, Jas. Cummings, Castlederg 840k £149, K. McSorley, Trillick 1130k £137.
Dropped Calves: Chas. McNabb, Drumquin £655 Limousin Bull; £600 Charolais Bull; £540 and £495 Charolais Heifer, J. Gallen, Castlederg £600 Limousin Bull, £530 Charolais Bull, M. Mullan, Tattyreagh £515 Angus Bull, N. Patterson, Clanabogan £505 and £490 Limousin Bulls, Bert Wilson, Omagh £480 ; £390 and £385 B. Blue Bulls, R. Fraser, Kesh £455 Hereford Bulls, M. Howe, Enniskillen £440 Hereford Bull, Badoney Farms, Dromore £435 Angus Bulls (4), M. M. Aiken, Drumquin £420 Shorthorn Bull, Nigel Irwin, Enniskillen £415 Limousin Bull, C. T. Emerson, Enniskillen £400 Angus Bull.
Weanlings: Ward Bro’s, Brackey £720 Charolais Bull, V. Pinkerton, Knockmoyle £720 Charolais Bull, J. P. McBride, Plumbridge £660 Limousin Bull, G. Murray, Tattyreagh £660 Simmental Bull, A. Blaney; Omagh £620; £560 and £555 B. Blue Heifers, J. Johnston, Irvinestown £600 B. Blue Bull, R. Bonnar, Beragh £540 Angus Heifer.