Another record price in the suckler cow ring at Enniskillen Mart, prices to £5,200
Forward store bullocks sold to £2900 for a 690kg Charolais at £420ppk.
Light weights to 525ppk for a 405kg Charolais at £2140.
Bullocks
Lisbellaw producer 595kg Charolais at £2370, 580kg Aberdeen Angus at £2000, 500kg Belgian Blue at £1940, 580kg Limousin at £2210, 540kg Simmental at £1900; Beragh producer 540kg Charolais at £2400, 505kg Simmental at £2260, 530kg Simmental at £2230; Kesh producer 550kg Aberdeen Angus at £2100; Letterbreen producer 570kg Charolais at £2540, 540kg Charolais at £2540, 540kg Charolais at £2440 510kg Charolais at £2360; Dungannon producer 560kg Limousin at £2490, 650kg Hereford at £2620, 510kg Simmental at £2260, 625kg Aberdeen Angus at £2600, 575kg Limousin at £2830; Kinawley producer 480kg Simmental at £2330, 395kg Charolais at £2050, 460kg Charolais at £2100, 395kg Limousin at £1900; Belleek producer 690kg Charolais at £2900, 620kg Limousin at £2600, 555kg Limousin at £2500, 675kg Charolais at £2800, 685kg Charolais at £2760; Omagh producer 560kg Aberdeen Angus at £2310; Aughnacloy producer 620kg Simmental at £2510, 530kg SAL at £2230; Newtownbutler producer 475kg Limousin at £2290, 450kg Limousin at £2160, 445kg Limousin at £2040, 465kg Limousin at £2240; Rosslea producer 385kg Aberdeen Angus at £1820, 400kg Belgian Blue at £1750, 345kg Belgian Blue at £1510; Tempo producer 425kg Charolais at £2120, 390kg Charolais at £1800, 410kg Belgian Blue at £1920, 495kg Aberdeen Angus at £2050; Lisbellaw producer 580kg Aberdeen Angus at £2330, 480kg Aberdeen Angus at £2000, 610kg Aberdeen Angus at £2480, 510kg Aberdeen Angus at £2190; Maguiresbridge producer 620kg Aberdeen Angus at £2340, 505kg Simmental at £2050; Fintona producer 600kg Aberdeen Angus at £2280, 535kg Limousin at £2200, 550kg Charolais at £2220; Trillick producer 455kg Charolais at £2040, 405kg Charolais at £2140, 440kg Charolais at £1850 and Kesh producer 460kg Charolais at £2040, 445kg Aberdeen Angus at £1830.
Weanlings
In the weanling ring steers and bulls sold from £1200 to £2240 paid for a 415kg Charolais steer.
White heifers ranged from £1000 to £1980 for a 425kg Charolais.
Ruling prices
Tempo producer 415kg Charolais steer at £2240, 395kg Charolais steer at £2080, 425kg Charolais heifer at £1980, 360kg Charolais steer at £2010; Garrison producer 350kg Charolais steer at £2100, 380kg Charolais steer at £2100, 285kg Charolais heifer at £1600; Letterbreen producer 325kg Charolais bull at £1840, 355kg Charolais bull at £2030, 350kg Charolais heifer at £1780, 335kg Charolais heifer at £1750; Belleek producer 310kg Charolais steer at £1930, 430kg Limousin steer at £1990, 430kg Limousin heifer at £1750; Derrygonnelly producer 410kg Charolais steer at £2210, 455kg Charolais steer at £2150, 445kg Charolais heifer at £1980, 310kg Charolais heifer at £1630; Belcoo producer 300kg Charolais steer at £1800, 305kg Charolais steer at £1740, 355kg Charolais steer at £2040, 330kg Charolais heifer at £1700, 260kg Charolais heifer at £1500; Fintona producer 270kg Charolais bull at £1600, 275kg Limousin bull at £1600, 230kg Limousin heifer at £1480, 215kg Charolais heifer at £1120; Castlederg producer 355kg Charolais heifer at £1670, 275kg Limousin heifer at £1470, 375kg Limousin heifer at £1620; Fivemiletown producer 320kg Charolais heifer at £1670, 355kg Charolais heifer at £1890, 365kg Charolais heifer at £1700, 320kg Charolais heifer at £1710; Garrison producer 315kg Charolais steer at £1890, 305kg Charolais steer at £1870, 355kg Charolais steer at £1800, 290kg Charolais steer at £1900; Enniskillen producer 315kg Limousin heifer at £1690, 365kg Limousin steer at £2040, 341kg Limousin heifer at £1710, 317kg Limousin heifer at £1640, 355kg Charolais steer at £1910, 465kg Charolais heifer at £1900, 365kg Aberdeen Angus steer at £1700; Fivemiletown producer 220kg Limousin bull at £1350, 200kg Limousin bull at £1240, 320kg Charolais steer at £1720; Drumquin producer 365kg Charolais steer at £1980, 425kg Charolais steer at £2070, 390kg Charolais steer at £2110, 400kg Charolais steer at £1900; Trillick producer 485kg Aberdeen Angus bull at £1980, 305kg Aberdeen Angus bull at £1510, 365kg Aberdeen Angus bull at £1570; Castlederg producer 440kg Charolais steer at £2210, 325kg Limousin steer at £1900, 345kg Charolais heifer at £1750 and Bellanaleck producer 315kg Charolais bull at £1910, 310kg Aberdeen Angus heifer at £1240.
Heifers
Heifers sold to £2410 paid for a 550kg Charolais.
Ruling prices
Lisbellaw producer 550kg Charolais heifer at £2410, 365kg Charolais heifer at £2400; Lisnaskea producer 630kg Charolais heifer at £2350, 590kg Charolais heifer at £2300, 595kg Charolais heifer at £2320; Tempo producer 530kg Charolais heifer at £2200, 450kg Charolais heifer at £1890; Trillick producer 425kg Limousin heifer at £1910; Enniskillen producer 475kg Aberdeen Angus heifer at £2020, 435kg Aberdeen Angus heifer at £1800, 395kg Aberdeen Angus heifer at £1770, 535kg Limousin heifer at £2270; Kesh producer 335kg Charolais heifer at £1600, 395kg Simmental heifer at £1770, 470kg Simmental heifer at £1860; Garrison producer 510g Limousin heifer at £1940 and Enniskillen producer 460kg Aberdeen Angus heifer at £1790, 410kg Aberdeen Angus heifer at £1780.
Sucklers
Another record price in the Suckler cow ring with a Limousin cow with Hereford Limousin bull calf selling for £5,200.
Enniskillen producer Hereford cow and Limousin bull calf at £3900, Hereford cow and Limousin heifer calf at £3850; Fivemiletown producer in-calf Limousin cow at £3480, in-calf Limousin cow at £3380 and Dungannon producer Limousin cow and Limousin bull calf at £4200, Shorthorn cow and Aberdeen Angus bull calf at £3500.
Fat cows
Kesh producer Charolais 965kg at £3100 321ppk; Keady producer Charolais 775kg at £3100 400ppk; Derrygonnelly producer Blonde d'Aquitaine 770kg at £2800 363ppk; Lisbellaw producer Limousin 805kg at £2660 330ppk and Belleek producer Limousin 780kg at £2630 337ppk.
Drop calves
Dropped calves sold to £730 paid for a Aberdeen Angus bull.
Castlederg producer Aberdeen Angus bull at £730, Aberdeen Angus bull at £710, Aberdeen Angus heifer at £670, Aberdeen Angus heifer at £590; Ballinamallard producer Belgian Blue bull at £690, Belgian Blue heifer at £640, Belgian Blue heifer at £530, Aberdeen Angus bull at £570; Derrylin producer Charolais bull at £660; Enniskillen producer Hereford bull at £695, Hereford bull at £580, Hereford bull at £520; Derrygonnelly producer Charolais bull at £690; Lisbellaw producer Belgian Blue bull at £655 and Enniskillen producer Aberdeen Angus heifer at £610, Aberdeen Angus bull at £710.