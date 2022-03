Beef bullocks selling to £2337 at Ballymena

Beef cows sold to 243p for a Blue cow 920kg at £2235, Friesian cows to 173p 850kg at £1470, beef heifers to 266p 640kg £1702, beef bullocks to 271p 710kg at £1924 and 60p per head of £2337 for 950kg. Friesian Bullocks to 213p for 680kg at £1448.

Beef cow

Local farmer Belgian Blue 920kg £2235 (243), M J Lucas Antrim Limousin 580kg £1374 (273), M J Lucas Limousin 720kg £1656 (230), M White, Maghera Limousin 710kg £1633 (230), D and W Hume, Randalstown Limousin 690kg £1545 (224), D and W Hume, Limousin 730kg £1620 (222), M White, Limousin 660kg £1452 (220), R Gault, Ballyclare Limousin 790kg £1651 (209), M White, Belgian Blue 710kg £1476 (208), M Barr, Larne Limousin 640kg £1305 (204), D and W Hune Belgian Blue 650kg £1313 (202), J Hamilton Can 710kg £1420 (200), D Laverty Portglenone Sal 770kg £1532 (199) N McBurney, Moorfields Limousin 640kg £1260 (197) N McBurney Belgian Blue 600kg £1176 (196) and D O’Boyle, Broughshane Limousin 620kg £1215 (196).

Ballymena Mart

Friesian Cows

M Millar, Coleraine Holstein 850kg £1470 (173), T and N Glarryford Friesian 660kg £1082 (164), ESG Ivy Farm Crumlin Holstein 770kg £1224 (159), D Minford, Crumlin Holstein 730kg £1153 (158) D Marcus, Glenarm Friesian 740kg £1147 (155) D Minford, Holstein 770kg £1185 (154) ESG Ivy Farm 830kg £1269 (153) M Millar, Coleraine Holstein 570kg £843 (148) G Forsythe, Cloughmills Holstein 700kg £1036 (148), D Maybin, Broughshane Holstein 670kg £971 (145) D Minford, Crumlin Holstein 650kg £942 (145) S Booth, Ballymoney Friesian 710kg £1015 (1430, G Forsythe, 560kg £800 (143) D Maybin, Broughshane Holstein 670kg £944 (141) and ESG Ivy Farm Crumlin 660kg £930 (141).

Beef heifers

M/S Taggart, Doagh Limousin 640kg £1720 (266), M Johnston, Toomebridge Limousin 620kg (262) M/S Taggart, Charolais 660kg £1702 (258) D Gilliland Ballymena Limousin 560kg £1422 (254) R Mcavoy Greyabbey Limousin 560kg £1416 (253), H Bradley, Dessertmartin Limousin 600kg £1482 (274) Robin Mcavoy, Limousin 610kg £1500 (246), Limousin 600kg £1470 (245) Limousin 560kg £1372 (245) J McIlrath, Ballymena Charolais 640kg £1555 (243) D Gilliland, Limousin 610kg £1476 (242) Messrs. Linton Brothers, Limousin 640kg £1548 (242) M/S Taggart Doagh 540kg £1290 (239) R Gilliland, Limousin 520kg £1232 (237) J McIlrath, Ballymena Charolais 590kg £1392 (236) and LF Logan, Antrim Limousin 670kg £1581 (236).

Beef bullocks

Top per kg - J Dougan, Ahoghill Blonde d’Aquitaine 710kg £1924 (271), J Thompson Dromore Blonde d’Aquitaine 560kg £1506 (269) P Donnelly Rathkenny Limousin 660kg £1768 (268) S McCann Randalstown Limousin 660kg £1768 (268) J Alexander Ballygowan Limousin 710kg £1881 (265) C Reid Aghalee Limousin 760kg £2006 (264) D Gilliland, Ballymena Limousin 710kg £1874 (264) SA Taggart, Antrim Belgian Blue 790kg £2085 (264) J Alexander, Charolais 720kg £1893 (263) P Donnelly, Limousin 630kg £1650 (262) SA Taggart, Limousin 740kg £1938 (262) R McBride, Randalstown Charolais 700kg £1834 (262) J Dougan, Ballymena Limousin 630kg £1638 (260) J Dougan, Limousin 630kg £1638 (260) P Donnelly, Charolais 650kg £1690, (260), C Reid, Aghalee Belgian Blue 760kg £1945 and I N McClelland, Coleraine Abe 730kg £1868 (256).

Top per head

W Kee, Strabane Charolais 950kg £2337, P Donnelly Rathkenny Charolais 850kg £2159, SA Taggart, Ballymoney Belgian Blue 790kg £2085, W Kee, Strabane Charolais 890kg £2082, R Fullerton, Castledawson Limousin 880kg £2024, C Reid Aghalee Charolais 790kg £2006 (2) R Fullerton, Castledawson Limousin 880kg £1988, P Donnelly, Charolais 770kg £1955, C Reid, Belgian Blue 760kg £1945, J Alexander, Ballygowan Charolais 780kg £1942, SA Taggart, Limousin 740kg £1938, J Dougan, Ahoghill Blonde d’Aquitaine 710kg £1924, R Wilson, Randalstown Charolais 810kg £1919, J Alexander, Ballygowan Charolais 780kg £1918 and W Kee, Charolais 750kg £1905.

Friesian Bullocks

W Black, Aghadowney 680kg £1448 (213) Scot Brothers, Limavady 640kg £1318 (206) Scots Bro, 610kg £1232 (202), Scots Bro, 600kg £1200 (200) T Duffin, Toomebridge, 620kg £1178, T Duffin, 670kg £1252, T Duffin, 650kg £1209 (186) T Duffin 660kg £1221 (185) D Wallace, Antrim 780kg £1443, J and M Hamill, Broughshane 650kg £1196 (184) J and M Hamill, 620kg £1140, T Duffin, 650kg £1196 (184) D McKeeman, Ballymena 800kg £1448 (181) J and M Hamill 660kg £1188 (180) J and M Hamill 640kg £1145 (179) and M Millar 800kg £1432 (179).

Friday 25th March 2022: 54 dairy cattle sold to £2120 for a calved heifer form Mr B Black, Aghadowey.

W Black, Aghadowey, £2020, W Black, £2000, DandS Bayne, Cookstown £1980, DandS Bayne, £1920, S Wallace, Broughshane £1640, D Dickey, Randalstown heifer in calf £1620, D Strange, Ballyclare £1600, JL Bailie, Creevyargon £1580, T Carlisle, Dundrod £1500 and D Dickey, Randalstown, heifer in calf £1400.

16 lots in the suckler ring sold to £1550 for a Limousin cow with a bull calf.

R Armstrong, Lisburn cow and bull calf £1550, D Allen, Magherafelt cow and heifer calf £1480, T Parks, Craigavon Limousin cow and heifer calf £1370, T Park, Limousin cow and heifer calf £1360, J McKenna, Ahoghill Charolais and heifer calf £1330, R McKeown, Templepatrick Belgian Blue and heifer calf £1330, T Park, Limousin and heifer calf £1320 and R Armstrong Limousin and heifer calf £1320.

213 lots in the calf ring sold to £650 for a partly reared Belgian Blue bull, heifer calves to £480 also for a Belgian Blue from the same farm.

Bull calves sold to: L Wilson, Doagh, Belgian Blue bull £650, L Wilson, Belgian Blue bull £540 (2), D Mooney, Ballinderry, Belgian Blue bull £470, A Gaston Glarryford Abe bull £390, A Gaston, Abe bull £390, A McBurney, Cloughmills Belgian Blue bull £385, B Alexander, Ballymena Belgian Blue bull £380, D Mooney Ballinderry, Belgian Blue bull £380, RJ White, Ballymoney Abe bull £375, B Alexander, Ballymena Belgian Blue bull £370, I Montgomery, Glenwherry Blonde d’Aquitaine bull £365 and A McBurney Belgian Blue bull, £345.

Heifers

L Wilson, Doagh Belgian Blue £480, L Wilson, Belgian Blue £470 (2), B Alexander, Ballymena Belgian Blue £370, R Bingham, Nutts Corner, MJ McRoberts, Ballinderry Abe £350 (5), A McBurney, Cloughmills Belgian Blue £345 (2), B Alexander, Ballymena Belgian Blue £340, B Alexander, Belgian Blue £330, WT Robinson, Glenarm Belgian Blue £325, A Gaston, Glarryford Abe £320 (2) and T Simpson, Ederney Hereford £320 (2).

Friesian bull calves

A Gaston, Glarryford £135, S Brennan, Ballyboley £120, R Bingham, Nutts Corner £95 (3) S and R McLernon, Randalstown £90 (2), WG Johnston, Belfast £85 (3), T Dunlop, Glenarm £85, JL Bailie, Creevyargon, R Bingham, £50, S and R McLernon £90 (3), WG Johnston, Belfast £85 (2), T Dunlop, Glenarm £85 and JL Bailie, Creevyargon £85.

An entry of 340 weanlings in Ballymena resulted in a steady trade. Bullocks sold to £815 over for a Charolais 350kg £1165 presented by Robin Nicholson, Monkstown.

Heifers sold to £680 over for a Charolais 490kg at £1170 offered by J Moore.

Bullocks

0kg – 300kg

C Warwick, Moorfields Limousin 210kg £740 (352) J Weatherup, Gleno 300kg £885 (295) JG and JN Murray Simmental 290kg £825 (284) C Warwick, Moorfields Limousin 240kg £680 (283) C Warwick, Limousin 280kg £760 (271) S McAllister, Ballymena Charolais 260kg £700 (269) JG and JN Murray Larne Limousin 200kg £525 (262) S McAllister, Ballymena Charolais 270kg £705 (261) S McAllister Limousin 240kg £625 (260) JG and JN Murray, Limousin 240kg £615 (256) RJ McNeill, Glenarm Limousin 270kg £690 (255) S McAllister, Charolais 300kg £750 (250) and D Blair, Greenisland Blonde d’Aquitaine 230kg £570 (247).

301kg – 350kg

R Nicholson, Monkstown Charolais 350kg £1165 (332) R Nicholson, Charolais 330kg £1050 (318) R Nicholson Charolais 320kg £900 (281) A S Millar, Antrim Charolais 310kg £870 (280) R Nicholson, Charolais 340kg £935 (275) C McNaughton, Ballymoney Charolais 350kg £950 (271) S McCullough Broughshane Limousin 340kg £915 (269) T Connon, Broughshane Belgian Blue 320kg £855 (267) T Connon, Belgian Blue 350kg £935 (267) and A S Millar, Antrim Charolais 350kg £930 (265).

351kg and over

R Nicholson, Monkstown Charolais 380kg £1110 (292) A S Millar, Antrim Charolais 370kg £1080 (291) T McMaster, Antrim Charolais 370kg £1025 (277) C Warwick, Moorfields Charolais 360kg £990 (275) T McMaster, Antrim Charolais 360kg £980 (272) RJ McNeill, Glenarm Charolais 410kg £1100 (268) D Andrew, Templepatrick Limousin 410kg £1090 (265) (2) D and W Hume, Randalstown Limousin 390kg £1030 (264) T McMaster, Whitehead Limousin 370kg £960 (259) and D Kane, Ballymena Charolais 390kg £1010.

Heifers

0kg – 300kg

C Warwick, Moorfields Charolais 250kg £740 (296) C McNaughton, Ballymena Charolais 270kg £770 (285) C McNaughton, Charolais 280kg £750 (267) C McNaughton, Charolais 290kg £770 (265) C McNaughton, Ballymoney Charolais 300kg £790 (263) RJ McNeill, Glenarm Charolais 290kg £730 (251) C Warwick, Limousin 260kg £640 (246) G Quinn, Ballinderry Simmental 260kg £640 (246) A Esler, Carnlough Charolais 270kg £660 (244) and R Nicholson, Monkstown Charolais 290kg £700 (214).

301kg – 350kg

JG and JN Murray, Larne Limousin 350kg £910 (260) D Gaston, Ballymena Limousin 310kg £800 (258) D Kane, Ballymena Charolais 310kg £770 (248) S Marshall, Ballymena Charolais 310kg £760 (245) RJ McNeill, Glenarm Charolais 330kg £800 (242) S Dobbin, Ballycastle Charolais 340kg £820 (241) S Dobbin, Charolais 320kg £770 (240) R Nicholson, Monkstown Charolais 310kg £745 (240) JG and JN Murry Limousin 310kg £740 (238) RJ McNeill, Limousin 320kg £760 (237) and R Nicholson, Charolais 310kg £730 (235).

351kg and over

H McAllister, Aghadowey Limousin 390kg £960 (246) J Moore, Glenwherry Charolais 420kg £1010 (240) J Moore, Charolais 490kg £1170 (238) H McAllister, Aghadowey Limousin 380kg £900 (236) D and W Hume, Randalstown Limousin 380kg £890 (234) R Nicholson, Limousin 390kg £905 (232) J Moore, Glenwherry Charolais 460kg £1050 (228) DW Hume, Randalstown Limousin 380kg £890 (234) R Nicholson Limousin 390Kg £905 (232) J Moore, Glenwherry Charolais 460kg £1050 (228) D and W Randalstown Limousin 460kg £1050 (228) S Marshall, Ballymena Charolais 390kg £890 (228) R Nicholson, Charolais 440kg £990 (225) I Wallace, Ballyclare Limousin 380kg £850 (223) and C and M White Aughafatten Charolais 430kg £960 (223).

Monday (evening) 28th March 2022: Another good entry of sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a good trade. Ewes with lambs sold to £360 for a Dorset ewe with two spotty lambs, springing ewes to £160 and pet lambs to £50.

Ewes and lambs

Glenkeen Livestock Ltd, Limavady 1 Dorset ewe and 2 lambs £360, Ian McCluggage, Glarryford 3 Texel ewes and 6 lambs £260, Mrs Diane Gibson, Newtownabbey 2 Suffolk ews and 4 lambs £255, 2 Texel ewes and 4 lambs £246, Jack Alexander, Clough 1 Suffolk ewe and 2 lambs £244, Mrs Diane Gibson 2 Suffolk ewes and 4 lambs £240, 2 Texel ewes and 3 lambs £235, Ian McCluggage 3 Texel ewes and 6 lambs £235, Jack Alexander, Clough 2 Suffolk ewes and 2 lambs £234, Mrs Diane Gibson, 2 Suffolk ewes and 5 lambs £234, D Devlin, Randalstown 1 Texel ewes and 2 lambs £230, Mrs D Gibson 2 Texel ewes and 4 lambs £230, 2 Mule ewes and 4 lambs £225 and U Leslie, Claudy 1 Mule ewe and 2 lambs £225.

Breeders sold to: V Cousley, Moneymore 5 Texel £160, Freemanstown farm, Templepatrick 2 Charolais £158, Simon Loughery, Limavady 7 Suffolk £154, W Dennison, Dunadry, 13 Mule £144, Simon Loughery 7 Suffolk £140, W Dennison 4 Suffolk £140, Simon Loughery 7 Suffolk £134 and V Cousley, Moneymore 7 Texel £124.

Tuesday 29th March 2022: An entry of 120 store cattle resulted in a steady trade.

Heifers sold to £970 over for a Limousin 560kg at £1530 (273) presented by Matthew Brothers, Glenarm and bullocks sold to £870 over for a Belgian Blue 570kg at £1440 (252) presented by J Smyth, Randalstown.

Heifers 0-500kgs

WH Knox, Ballynure Limousin 410kg £1040 (253), RJ Linton, Broughshane Limousin 400kg £1000 (250), WH Knox Limousin 400kg £980 (245), RJ Linton Limousin 500kg £1170 (234), Limousin 460kg £1050 (228), I and M Paisley, Maghera Limousin 460kg £1030 (223), Limousin 470kg £1000 (212), R Wells, Moira Charolais 450kg £945 (210), J McClure, Ballymoney Belgian Blue 390kg £815 (209), Limousin 350kg £715 (204), R and S McMullan, Broughshane Hereford 500kg £1020 (204), M Warwick, Antrim Aberdeen Angus 500kg £1000 (200), J McClure, Ballymoney Aberdeen Angus 450kg £870 (193), I and M Paisley Limousin 450kg £860 (191), M Farquhar, Ballymena Aberdeen Angus 480kg £900 (187) and M Warwick, Antrim Aberdeen Angus 390kg £660 (169).

501kg and over

Matthews Brothers, Glenarm Limousin 560kg £1530 (273), Limousin 520kg £1410 (271), M Farquhar, Ballymena Charolais 540kg £1280 (237), R Wells, Moira Limousin 540kg £1260 (233), J Smyth, Randalstown Charolais 530kg £1185 (223), Charolais 530kg £1175 (221), R Wells Limousin 580kg £1270 (219), Aberdeen Angus 510kg £1105 (216) and Phillip Gregg, Broughshane Limousin 510kg £1100 (215).

Bulls/bullocks 0-500kgs

D Hanna, Ballymoney Charolais 490kg £1280 (261), Charolais 460kg £1180 (256), T Hamill, Broughshane Limousin 460kg £1160 (252), Limousin 500kg £1250 (250), D Hanna, Ballymoney Charolais 420kg £1050 (250), C Tinsdale Limousin 440kg £1090 (247), T Hamill, Limousin 470kg £1150 (244), I and M Paisley, Magheramourne Limousin 450kg £1100 (244) and C Tinsdale, Limousin 430kg £1045 (243).

501kg and over

J Smyth, Randalstown Belgian Blue 570kg £1440 (252), Colin Heron, Ballymena Charolais 590kg £1460 (247), KD Reid, Lurgan Limousin 590kg £1455 (246), T Hamill, Broughshane Limousin 520kg £1280 (246), HF McKay, Carnlough Limousin 640kg £1570 (245), J Smyth, Charolais 620kg £1520 (245), I and M Paisley, Maghera Limousin 510kg £1250 (2450 and Colin Heron, Limousin 550kg £1340 (243).

Wednesday 30th March 2022: An entry of 2132 sheep in Ballymena resulted in a steady trade.

Fat hoggets sold to 577p for 2 Texels 18kg at £104 presented by John Knox, Broughshane and to a 60p per head of £135 for 3 heavy sheep from John Clarke, Ballymena.

Fat ewes sold to £264.

Fat hoggets

Top per kg

J Clarke, Gracehill 1 Spo 19kg £109 (537) J McDonnell, Glenarm 9 Dorset 20kg £115 (561) I Montgomery, Glenwherry 14 Charollais 22kg £124 (551), local farmer 5 Cro 22kg £121 (550) Joel Lamont, Ballymena 14 Suffolk 19kg £107 (548) local farmer, 27 Cro 23kg £126 (547) I Frew, Ballymena 8 Dorset 21kg £115 (547) C Hamilton, Ballymena 170 Suffolk 22kg £123 (546) I Montgomery 13 Mul 22kg £120 (545) A Dobbs, Carrickfergus 16 Texel 21kg (114), D Carson, Nutts Corner 1 Texel 24kg £129 (537) D Rowney, Ballynure 17 Texel 19kg £102 (536), E and P McCormick, 12 Blackface 22kg £118 (536) LandM J Blaney, 12 Blackface 22kg £118 (536) S White 25 Texel 22kg £118 (536) A Gordon, Newtownards 20 Texel 23kg £123 (534) T O’Kane, 11 Texel 22kg £120 (533) A Coulter, Ballyclare 8 Dorset 24kg £128 (533) and H M Dobbin, Aughafatten 5 Charollais 21kg £112 (533).

Top per head

J Clarke, Gracehill 3 Spo 35kg £135, A and M Armstrong, Straid 32 Suffolk 31kg £133, N Boyd, Ballymena 13 Texel 35kg £133, C Woodside, Carrickfergus 1 Texel 33kg £133, J Minford, Parkgate 10 Dorset 26kg £132.50, J Minford 11 Dorset 26kg £132, H Carson Dundrod 26 Texel 32kg £132, M Warnock 2 Texel 33kg £132, M Farlow, Coleraine 10 Texel 30kg £132, J McQuillan, Antrim 14 Texel 30kg £132, M Johnston, Ballymena 1 Dorset 26kg £131.50, H McCracken, Ballywalter, 20 Texel 26kg £131.50, McAuley Brothers, 10 Texel 27kg £131, R and S Graham, Dundrod 11 Suffolk 31kg £131, J McQuillan, Antrim 30 Texel 29kg £131, J Lynn, Ballymena 1 Texel 29kg £130, P Butler, Ballymena, 5 Charollais 29kg £130, A Smyth, Moorfields 2 Dorset 25kg £130 and SJ Blair, Antrim 2 Texel 29kg £130.

Fat ewes (386)

First quality

Suffolk - £140- £208

Texel - £150- £264

Crossbred - £100 - £136