Beef cows sold to 295p 690kg at £2035, Friesian cows to 188p 590kg at £1109.

Beef heifers to 304p 690kg at £2097.

Beef bullocks to 319p 750kg at £2392 and to a top per head of £2649 for 920kg. Friesian bullocks to 236p for 590kg at £1392.

Ballymena Livestock Mart

Beef cows

H Crawford, Moneyrea Belgian Blue 690kg £2035 (295) J Aiken, Dromore Limousin 900kg £2520 (280) S Smyth, Charolais 880kg £2437 (277) B Bailey, Ballycastle Limousin 730kg £1941 (266) K Bell, Broughshane Saler 640kg £1664 (260) J Aiken, Dromara Limousin 740kg £1850 (250) D Andrew, Limousin 740kg £1813 (245) M Lucas, Limousin 770kg £1878 (244) and S McCambridge, Ballycastle Limousin 610kg £1476 (242).

Friesian cows

JC Barkley, Ballymena 590kg £1109 (188) GN McMullan, Carnlough 650kg £1176 (181) ESG Ivy Farm Ltd 700kg £1246 (178) J Maybin, 690kg £1221 (177) ESG Ivy Farm, 740kg £1295 (175) J Duncan, Crumlin 580kg £997 (172) G Forsythe, Cloughmills 680kg £1169 (172) D Rawe, Armoy 660kg £1135 (172) D McKeeman, Ballymoney 710kg £1214 (171) and Esg Ivy Farm Ltd, 710kg £1207 (170).

Beef heifers

H Crawford, Moneyrea Limousin 690kg £2097 (304) D Andrew, Templepatrick Limousin 700kg £2079 (297) H Crawford, Limousin 720kg £2095 (291) I Rea, Mallusk Charolais 610kg £1769 (290) M and F Speers, Cullybackey Charolais 730kg £2087 (286) D Manson, Limousin 490kg £1401 (286) H and J Christie, Dunloy Charolais 610kg £1738 (285) local farmer Abondance 610kg £1720 (282) and I Rea, Mallusk Charolais 540kg £1522 (282).

Beef bullocks

Top per kg

J Aiken, Dromara Limousin 750kg £2392 (319) F Cassidy, Kilrea Limousin 800kg £2520 (315) N and R Jamison, Ballycastle Belgian Blue 810kg £25919 (311) Belgian Blue 700kg £2163 (309) M Tweed, Comber Charolais 740kg £2279 (308) N and R Jamison, Ballycastle Limousin 640kg £1958 (306) M Tweed, Comber Charolais 730kg £2233 (306) and R Cassidy, Kilrea Charolais 840kg £2562 (305).

Top per head

M Tweed, Comber Charolais 920kg £2649, Charolais 920kg £2631, F Cassidy, Kilrea Charolais 910kg £2620, Charolais 890kg £2589, Charolais 840kg £2562, M Tweed, Comber Charolais 850kg £2550, F Cassidy, Limousin 800kg £2520 and N and R Jamison, Ballycastle Belgian Blue 810kg £2519.

Friesian bullocks

G Stewart, Portglenone 590kg £1392 (236) 580kg £1305 (225) 580kg £1299 (224) A Rock, Larne 710kg £1590 (224) G Stewart, 610kg ££1360 (223) B Kerr, Cullybackey 640kg £1420 (220) 580kg £1276 (220) A Rocke, Larne 680kg £1496 (220) and W Weatherup, Carrickfergus 490kg £1068 (218).

Friday 24th February 2023: 44 dairy cattle sold to £2820 for a second calver from David McNeilly, Randalstown.

David McNeilly, Randalstown, Friesian £2820, David Wilson, Ballycraigy, Holstein £2500, David Wilson, Ballycraigy, Holstein £2500, David McNeilly, Randalstown, Friesian £2480, Mr W Black, Aghadowey, Friesian £2480, N G Chambers, Moneyrea, Friesian £2450, Daniel Patton, Newtownards, Holstein £2380, Barry McStravick, Lurgan, Holstein £2380, David and Mrs M McGregor, Muckamore, Holstein £2320, C Casey, Cloughmills, Holstein £2300, Mr W Black, Aghadowey, Friesian £2300, Mr W Black, Aghadowey, Friesian £2280, Daniel Patton, Newtownards, Holstein £2200, Sean McCrystal, Drumick, Holstein £2020, C Casey, Cloughmills, Holstein £2000 and Sean McCrystal, Drumick, Holstein £1980.

A good entry in the suckler ring sold well to £2720 for a Shorthorn cow from a dispersal for R Patton, Carrickfergus.

R Patton, Carrickfergus, Shorthorn beef £2720, £2700, £2500, £2280, £2250, £2250, £2200, £2150, £2150, £2120, £2120, £2100, Stabiliser £2100, Shorthorn beef £2080, £2080 and Stabiliser £2080.

339 lots in the calf ring sold well to £670 for a three month old Limousin bull. Heifer calves to £515 for a two month old Charolais.

Bull calves

B Huey, Armoy Limousin £670, R Bingham, Charolais £640, J McNeill, Moorfields Simmental £530, J Heaslip, Belgian Blue £510, Ganaway Farm Ltd, Simmental £510, D McIlwaine, Larne Belgian Blue £490, D Bill, Ballyclare Abondance £485, D McIlwaine, Larne Belgian Blue £480, GB Patton and Son Belgian Blue £475, Belgian Blue £475, J Heaslip, Newtownards Belgian Blue £465, Belgian Blue £465, GB Patton, Abondance £460, Abondance £435, J Heaslip, Belgian Blue £435 and R Bingham, Charolais £420.

Heifer calves

Ganaway Farms, Charolais £515, Charolais £500, Charolais £495, Shorthorn beef £485, GB Patton, Carrowdore Belgian Blue £475, Belgian Blue £175, Belgian Blue £430, D McIlwaine, Larne Belgian Blue £425, J Heaslip, Belgian Blue £420, Abondance £420, Ganaway Farms, Shorthorn beef £400, GB Patton and Son Belgian Blue £395, J Heaslip, Abondance £390, Ganaway Farms, Shorthorn beef £390, Hamills, British Blue £390 and D McIlwaine Larne Abondance £385.

Friesian calves

Wm Pearson, £100, J McKeeman, Bushmills £65, B Paisley, Ballynure £60, R Crawford, 2 x £60, R J McDowell, Larne £60, H Thompson, £55, R Crawford, £50, B Paisley, 3 x £30, R Crawford, 3 x £25, A Hoey, Glenwherry £20 and B Paisley, £20.

360 weanlings in Ballymena on Friday resulted in another terrific trade. Bullocks sold to £1140 over for a Charolais 520kg at £1640 presented by Samuel Dobbin Ballycastle. Heifers sold to £1990 over for a Limousin 410kg at £2400 offered by B McAllister, Glenarm.

Bullocks

0kg – 300kg

D Mairs, Limousin 170kg £650 (282) A Riley, Limousin Charolais 260kg £900 (346) RJ McNeill, Glenarm Charolais 280kg £965 (344) I Beggs, Whitehead Limousin 280kg £960 (342) Limousin 280kg £960 (342) M Mullan, Charolais 300kg £1010 (336) S McAllister, Glenarm Charolais 300kg £1010 (336) I Beggs, Whitehead Limousin 290kg £975 (336) P Mullan Maghera Charolais 290kg £970 (334) A Mairs, Limousin 220kg £730 (331) D Mairs, Limousin 180kg £590 (327) H McGookin, Carrickfergus Limousin 290kg £950 (327) EC Smylie, Crumlin Limousin 280kg £910 (325) Limousin 280kg £910 (325) P McAllister, Glenarm Charolais 280kg £910 (325) and D Mairs, Simmental 180kg £580 (322).

301kg to 350kg

H McGookin, Carrickfergus Limousin 350kg £1200 (342) Limousin 310kg £1050 (338) EC Smylie, Simmental 310kg £1040 (335) Simmental 310kg £1040 (335) M Mullan, Charolais 330kg £1100 (333) S Dawson, Lisburn Charolais 330kg £1100 (333) P McAllister, Charolais 310kg £1020 (329) S Scullion, Glenarm Limousin 330kg £1080 (327) SH Bellingham, Ballymoney Limousin 320kg £1040 (325) S Scullion, Ballymena Charolais 330kg £1060 (321) A Riley, Limavady Saler 340kg £1090 (320) A McCartney, Cloughmills Limousin 350kg £1120 (320) WD Marshall, Clough Limousin 310kg £990 (319) P Mullan, Maghera Charolais 320kg £1020 (318) W Dawson, Lisburn Charolais 330kg £1050 (318) and R McMullan, Limousin 330kg £1050 (318).

351kg plus

H McGookin, Carrickfergus Limousin 360kg £1200 (333) I Beggs, Whitehead Limousin 360kg £1190 (330) T McKillop, Glenarm Charolais 390kg £1270 (325) D Black, Carnlough Charolais 360kg £1160 (322) H McGookin, Limousin 360kg £1150 (319) T McKillop, Glenarm Charolais 410kg £1300 (317) I Beggs, Whitehead Limousin 360kg £1140 (316) S Rea, Straid Charolais 370kg £1170 (316) A Riley, Saler 380kg £1200 (315) S Dobbin, Ballycastle Charolais 520kg £1640 (315) C& M White, Charolais 370kg £1160 (313) P Mullan, Charolais 370kg £1160 (313) S Scullion, Glenarm Charolais 380kg £1190 (313) B McAllister, Limousin 440kg £1370 (311) A Riley, Saler 390kg £1210 (310) and D Black, Charolais 430kg £1330 (309).

0-300kg

Local farmer, Limousin 210kg £770 (366), A Millar, Antrim, Charolais 260kg £900 (346), A Millar, Antrim, Charolais 260kg £900 (346), A Millar, Antrim, Charolais 260kg £900 (346), S McAllister, Glenarm, Charolais 280kg £960 (342), A Millar, Antrim, Charolais 290kg £940 (324), A Millar, Antrim, Charolais 290kg £940 (324), P McAllister, Glenarm, Charolais 250kg £805 (322), D G Green and Sons, Lisburn, Limousin 250kg £800 (320), A Millar, Antrim, Charolais 300kg £960 (320), A Millar, Antrim, Charolais 300kg £960 (320), Local farmer, Charolais 280kg £890 (317), A Millar, Antrim, Charolais 300kg £950 (316), P Mullan, Maghera, Charolais 280kg £880 (314), S McAllister, Glenarm, Charolais 280kg £880 (314) and William Bonnes, Randalstown, Limousin 270kg £830 (307).

301-350kg

Andrew Riley, Limavady, Saler 320kg £1180 (368), Andrew Riley, Limavady, Saler 320kg £1140 (356), Melwyn J Lucas, Antrim, Limousin 330kg £1100 (333), Andrew Riley, Limavady, Saler 330kg £1050 (318), Michael F Mullan, Swatragh, Charolais 310kg £980 (316), Michael F Mullan, Swatragh, Charolais 350kg £1100 (314), Melwyn J Lucas, Antrim, Limousin 350kg £1080 (308), Hugh Gibson, Glenarm, Blonde d'Aquitaine 310kg £930 (300), Sean Graham, Portglenone, Limousin 320kg £960 (300), Michael F Mullan, Swatragh, Charolais 320kg £950 (296), R Thompson, Ligoniel, Limousin 310kg £920 (296), J O’kane, Carnlough, Charolais 330kg £970 (293), local farmer, Limousin 320kg £940 (293), S McAllister, Glenarm, Charolais 310kg £900 (290), A Millar, Antrim, Charolais 310kg £890 (287) and P Mullan, Maghera, Charolais 310kg £890 (287).

351kg plus

B McAllister, Glenarm, Limousin 410kg £2400 (585), B McAllister, Glenarm, Limousin 410kg £1600 (390), Andrew Riley, Limavady, Speckled Park 480kg £1640 (341), Simon Moore, Aldergrove, Limousin 420kg £1300 (309), Andrew Riley, Limavady, Saler 370kg £1090 (294), Michael F Mullan, Swatragh, Charolais 370kg £1090 (294), Melwyn J Lucas, Antrim, Limousin 380kg £1085 (285), Simon Moore, Aldergrove, Limousin 480kg £1370 (285), Simon Moore, Aldergrove, Limousin 460kg £1285 (279), Darren Russell, Antrim, Limousin 360kg £1000 (277), Andrew Riley, Limavady, Saler 390kg £1070 (274), D and J O’Donnell, Newtowncrommelin, Limousin 360kg £980 (272), C and M White, Aughafatten, Charolais 370kg £990 (267), D and W Hume, Randalstown, Limousin 380kg £965 (254), D and W Hume, Randalstown, Limousin 380kg £965 (254) and A McCartney, Cloughmills, Limousin 390kg £970 (248).

Monday evening 27th February 2023: A similar entry of sheep in Ballymena resulted in a steady trade. Ewes and lambs to £262, in lamb ewes to £180 and pet lambs to £80.

Ewes in lamb

T Rainey, Ballygalley 12 Texel £180, 11 Texel £168, 3 Texel £164, J Hutchinson, Ballyclare 6 Mil £162, C Reynolds, Ahoghill 2 Texel £145, L Geddis, Moira 6 Texel £135, J Hutchinson, Ballyclare 9 Crossbred £130, L Geddis, 3 Dorset £128, C Reynolds, Ahoghill 4 Suffolk £128 and B Cochrane, Dromara 2 Texel £128.

Ewes and lambs

S Gregg, Glarryford 1 Suffolk and 2 lambs £262, local farmer 1 Crossbred and 2 lambs £246, D Cubitt, 1 Dorset and 2 lambs £235, S Caskey, Kilrea 2 Crossbred and 4 lambs £228, 2 Crossbred and 4 lambs £228, 3 Crossbred and 6 lambs £222, S Millar, Ballymena 2 Crossbred and 4 lambs £220, D Murphy, Glenarm 2 Dorset and 3 lambs £212, S Caskey, Kilrea 2 Crossbred and 4 lambs £205, S Millar, Ballymena 1 Texel and 2 lambs £198, local farmer, 1 Crossbred and 2 lambs £196 and D Murphy, 3 Dorset and 3 lambs £188,

Store lambs

I Barr, Kells 6 Charollais £75, L Coulter, Nutt's Corner 1 Texel £70, I Barr, 2 Charollais £58 and L Coulter, 4 Texel £55.

Tuesday 28th February 2023: An entry of 140 store cattle in Ballymena sold in another great trade. Bullocks sold to £1210 over for a Charolais bullock 610kg at £1820 offered by C Tinsdale, Carnlough. Heifers sold to £1040 over for a Limousin heifer 580kg at £1620 sold by Mrs D Kennedy, Larne.

Heifers

Up to 500kg

W H Knox, Ballynure Limousin 400kg £1300 (325), W H Knox, Ballynure Limousin 430kg £1310 (304), W H Knox, Ballynure Limousin 400kg £1200 (300), J Hutchinson, Ballyclare Charolais 410kg £1220 (297), P Brankin, Aghalee Limousin 460kg £1320 (287), J Hutchinson, Ballyclare Charolais 430kg £1220 (283), W Knowles, Cloughmills Limousin 460kg £1305 (283), W H Knox, Ballynure Limousin 470kg £1330 (283), J Hutchinson, Ballyclare Charolais 410kg £1160 (282), L Crawford, Aghalee Limousin 420kg £1180 (281), J Hutchinson, Ballyclare Charolais 430kg £1195 (277), P Brankin, Aghalee Simmental 470kg £1290 (274), J Hutchinson, Ballyclare Charolais 410kg £1120 (273), P Brankin, Aghalee Simmental 490kg £1330 (271) and W Knowles, Cloughmills Saler 480kg £1300 (270).

Over 500kg

P Brankin, Aghalee Simmental 510kg £1590 (311), D Kennedy, Larne Limousin 580kg £1620 (279), W Knowles, Cloughmills Limousin 510kg £1410 (276), D Kennedy, Larne Limousin 510kg £1390 (272), W Knowles, Cloughmills Aberdeen Angus 510kg £1360 (266), D Kennedy, Larne Saler 590kg £1470 (249) and D Kennedy, Larne Saler 530kg £1300 (245).

Bullocks

Up to 500kg

M Simmons, Antrim Charolais 310kg £1040 (335), E Maynes, Garvagh Charolais 490kg £1590 (324), E Maynes, Garvagh Charolais 500kg £1620 (324), M Simmons, Antrim Charolais 420kg £1350 (321), E Maynes, Garvagh Charolais 490kg £1560 (318), E Maynes, Garvagh Charolais 490kg £1550 (316), M Simmons, Antrim Charolais 370kg £1140 (308), J Hutchinson, Ballyclare Charolais 380kg £1160 (305), M Simmons, Antrim Charolais 500kg £1510 (302), D Thompson, Bushmills Limousin 450kg £1350 (300), G Arthur, Broughshane Charolais 480kg £1420 (295), D Thompson, Bushmills Limousin 470kg £1390 (295), M Simmons, Antrim Charolais 440kg £1280 (290), J Hutchinson, Ballyclare Charolais 430kg £1250 (290), D Thompson, Bushmills Limousin 460kg £1330 (289) and E Maynes, Garvagh Simmental 500kg £1420 (284).

Over 500kg

G Arthur, Broughshane Charolais 540kg £1750 (324), G Arthur, Broughshane Charolais 550kg £1715 (311), E Maynes, Garvagh Charolais 530kg £1650 (311), C Tinsdale, Carnlough Charolais 580kg £1800 (310), C Tinsdale, Carnlough Charolais 610kg £1820 (298), E Maynes, Garvagh Charolais 590kg £1720 (291), E Maynes, Garvagh Charolais 530kg £1540 (290), G Arthur, Broughshane Limousin 540kg £1560 (288), D Thompson, Bushmills Limousin 510kg £1445 (283), E Maynes, Garvagh Limousin 600kg £1680 (280), E Maynes, Garvagh Limousin 530kg £1480 (279), C Tinsdale, Carnlough Charolais 650kg £1810 (278), E Maynes, Garvagh Limousin 550kg £1530 (278), W and I Brown, Magherafelt Aberdeen Angus 540kg £1495 (276), A McBride, Toomebridge Limousin 570kg £1570 (275) and E Maynes, Garvagh Blonde d'Aquitaine 520kg £1430 (275).

Wednesday 1st March 2023: An entry of 1820 sheep in Ballymena resulted in an improved trade. Fat lambs sold to 552p for 4 Texels 19kg at £105, and to a top per head of £130 for 2 heavy Texels at 38.5kg. Fat ewes sold to £212.

Top per head

B McAllister, Kells 2 Texel 38.5kg £130, B McAllister, Kells 6 Texel 25.5kg £126, J Houston, Randalstown 2 Charollais 33kg £125, H Mitchell, Cushendall 2 Dorset 30kg £124, A Smyth, Ballymoney 19 Texel 30.5kg £124, A Smyth, Ballymoney 1 Texel 30.5kg £124, A White, Mosside 1 Charollais £124, R Boville, Toomebridge 39 Texel 29kg £123.50, H Magill, Aughafatten 4 Mule 30.5kg £122, L McClinton, Glenarm 2 Suffolk 28.5kg £122, S Hunter, Bushmills 2 Cheviot 31kg £122, A White, Mosside 1 Charollais 25kg £122, D McNeilly, Muckamore 3 Texel 25.5kg £122, C Wilson, Carnlough 6 Mule 29.5kg £120.50, E and S J Hill, Randalstown 55 Cheviot 29.5kg £120 and J J Rea, Kilwaughter 3 Charollais 24kg £120.

Top per kg

G Hayes, Ballinderry 2 Charollais 15kg £99 (660) R Coleman, Glarryford 4 Texel 19kg £105, D Crooks, Glenarm 6 Texel £18.5kg £107 (548) R Coleman, Glarryford 7 Texel 21kg £112 (533) D Strange, Ballyclare 3 Texel 20.5kg £109 (531) I Montgomery, Glenwherry 15 Texel 22.5kg £119.50 (531) R Coleman, Glarryford 1 Texel 15kg £79 (526) A Graham, Glenwherry 2 Dorset £117 (520) J Houston, 8 Charollais 20kg £103.50 (517) D Woodburn, Broughshane 26 Blackface 17.5kg £90 (514) D Compton, Ballymena 12 Texel £115.50 (513) I Warwick, Kells 3 Dorset 23kg £118 (513) L Gordon, 4 Dorset £21.5kg £110 (511) local farmer 8 Texel 22.5kg £115 (511) R Gingles, Kilwaughter 2 Crossbred 22.5kg £115 (511) and W Smyth, Limavady 6 Texel 22.5kg £114.50 (508).

Fat ewes (329)

First quality

Suffolk - £125-£158

Texel - £180-£212

Crossbred - £120-£152

