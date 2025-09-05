Beef bullocks to £3090 for a 825kg Limousin at Enniskillen Mart
Beef bullocks sold to £3090 for a 825kg Limousin at £379ppk and up to 414ppk for a 690kg Aberdeen Angus at £2860.
Light weights sold to 515ppk for a 330kg Limousin at £1700.
Bullocks
Brookeborough producer 730kg Charolais at £2840, 655kg Charolais at £2650, 715kg Charolais at £2820; Aghalane producer 575kg Charolais at £2420, 530kg Charolais at £2560, 555kg Charolais at £2540; Dungannon producer 450kg Charolais at £2100, 480kg Charolais at £2220, 460kg Charolais at £2230, 570kg Charolais at £2500, 650kg Charolais at £2690; Maguiresbridge producer 455kg Charolais at £2080, 485kg Charolais at £2180; Churchill producer 505kg Aberdeen Angus at £2070, 495kg Aberdeen Angus at £2110, 545kg Aberdeen Angus at £2090; Fivemiletown producer 700kg Hereford at £2730, 750kg Limousin at £2980; Newtownbutler producer 395kg Charolais at £1560, 425kg Belgian Blue at £1670, 495kg Friesian at £1920, 520kg Aberdeen Angus at £2030, 520kg Friesian at £1860, 400kg Aberdeen Angus at £1610, 455kg Aberdeen Angus at £1800, 485kg Friesian at £1800; Kinawley producer 425kg Charolais at £2100, 440kg Limousin at £2120, 430kg Charolais at £2220; Kesh producer 475kg Charolais at £2370, 485kg Charolais at £2370, 445kg Charolais at £2200, 456kg Limousin at £2400, 485kg Charolais at £2310, 520kg Charolais at £2410, 490kg Charolais at £2250; Enniskillen producer 470kg Aberdeen Angus at £2060, 510kg Aberdeen Angus at £2380, 500kg Aberdeen Angus at £2200, 475kg Aberdeen Angus at £2010; Fivemiletown producer 445kg Charolais at £2190, 440kg Charolais at £2000, 475kg Charolais at £2300, 430kg Charolais at £2190; Macken producer 470kg Limousin at £2000, 555kg Aberdeen Angus at £2110; Tempo producer 545kg Aberdeen Angus at £2070, 580kg Shorthorn at £2050; Belleek producer 625kg Charolais at £2500, 565kg Aberdeen Angus at £2450, 640kg Aberdeen Angus at £2580, 640kg Aberdeen Angus at £2740, 655kg Aberdeen Angus at £2780, 725kg Aberdeen Angus at £2800, 690kg Aberdeen Angus at £2860; Irvinestown producer 650kg Aberdeen Angus at £2700, 655kg Limousin at £2690, 630kg Charolais at £2640, 640kg Charolais at £2530; Derrylin producer 360kg Hereford at £1640, 390kg Friesian at £1610, 345kg Hereford at £1500, 385kg Aberdeen Angus at £1570, 300kg Aberdeen Angus at £1640; Arney producer 435kg Hereford at £1860, 480kg Aberdeen Angus at £2150, 460kg Aberdeen Angus at £2160; Boho producer 410kg Charolais at £2000, 445kg Charolais at £2200, 450kg Charolais at £2240, 440kg Charolais at £2300; Tamalaght producer 620kg Simmental at £2600, 600kg Simmental at £2400, 595kg Limousin at £2530, 605kg Simmental at £2530, 655kg Charolais at £2580; Lisnaskea producer 585kg Fleckvieh at £2160 and Irvinestown producer 825kg Limousin at £3090, 770kg Belgian Blue at £2650.
Weanlings
In the weanling ring steers and bulls sold from £1300 to £2270 paid for a 484kg Charolais steer.
White heifers ranged from £1200 to £1900 for a 365kg Charolais.
Ruling prices
Lisnaskea producer 320kg Charolais bull at £1780, 255kg Charolais bull at £1560, 270kg Charolais bull at £1620, 365kg Charolais bull at £1780; Garrison producer 295kg Limousin heifer at £1710, 300kg Limousin bull at £1800, 345kg Charolais heifer at £1730, 295kg Charolais heifer at £1650; Belcoo producer 365kg Charolais steer at £1990, 315kg Charolais heifer at £1680, 320kg Charolais steer at £1700; Enniskillen producer 315kg Charolais steer at £1700, 320kg Charolais steer at £1790, 315kg Charolais steer at £1820, 335kg Charolais steer at £1730, 260kg Charolais heifer at £1510, 281kg Charolais heifer at £1540; Derrygonnelly producer 250kg Charolais heifer at £1570, 265kg Limousin bull at £1540, 260kg Charolais bull at £1630; Springfield producer 484kg Charolais bull at £2270, 440kg Charolais bull at £2100, 475kg Charolais bull at £2250, 405kg Charolais bull at £2110; Ederney producer 410kg Charolais bull at £2080, 390kg Limousin bull at £2060; Enniskillen producer 355kg Charolais heifer at £1800, 285kg Charolais heifer at £1710, 435kg Charolais heifer at £1890, 340kg Charolais heifer at £1710, 350kg Charolais heifer at £1730; Newtownbutler producer 448kg Montbelairde bull at £1900, 315kg Aberdeen Angus bull at £1500, 370kg Charolais heifer at £1790, 420kg Charolais bull at £1990, 470kg Limousin heifer at £2100; Fivemiletown producer 350kg Charolais heifer at £1870, 320kg Charolais heifer at £1810, 295kg Charolais heifer at £1660; Irvinestown producer 320kg Charolais steer at £2150, 340kg Charolais steer at £1870, 300kg Limousin steer at £1700, 360kg Limousin heifer at £1860, 310kg Charolais heifer at £1730; Trillick producer 315kg Charolais heifer at £1740, 350kg Charolais heifer at £1630, 355kg Limousin bull at £1580; Kinawley 240kg Limousin heifer at £1270, 255kg Charolais bull at £1630, 240kg Charolais bull at £1500, 251kg Charolais bull at £1680; Fivemiletown producer 325kg Charolais steer at £1790, 445kg Charolais steer at £2200, 345kg Charolais heifer at £1870, 300kg Limousin steer at £1770; Belleek producer 315kg Limousin heifer at £1720, 305kg Limousin heifer at £1700, 370kg Limousin steer at £2100, 335kg Charolais bull at £1830 and Derrylin producer 335kg Charolais bull at £1830, 340kg Charolais bull at £1920, 345kg Charolais bull at £2100, 340kg Charolais bull at £2120, 315kg Charolais bull at £1790.
Heifers
Beef lots sold to 404ppk paid for a 615kg Limousin at £2480 and a top price of £2660.
Medium weight to 469ppk paid for a 510kg Limousin at £2390.
Light weight sold to 489ppk paid for a 395kg Charolais at £1930.
Enniskillen producer Charolais 670kg at £2660, Charolais 470kg at £2050, Charolais 480kg at £2050; Ballinamallard producer Charolais 650kg at £2500, Charolais 600kg at £2390, Charolais 535kg at £2140; Trillick producer Charolais 615kg at £2480, Charolais 515kg at £2280; Fivemiletown producer Charolais 580kg at £2390, Charolais 455kg at £2040; Ballinamallard producer Charolais 600kg at £2390, Charolais 535kg at £2140; Boho producer Charolais 580kg 2360, Simmental 510kg at £2300, Charolais 490kg at £2190, Simmental 480kg at £2180, Charolais 5151kg at £2170, Charolais 505kg at £2160; Tempo producer Charolais 480kg at £2080; Lisnaskea producer Charolais 395kg at £1930, Charolais 365kg at £1710 and Newtownbutler producer Charolais 440kg at £1880.
Sucklers
Suckler cows sold to a top of at £4820 paid for a Charolais cow with Hereford Charolais bull calf at foot.
Fivemiletown producer Charolais cow with Charolais bull at £4820, Simmental cow with Limousin bull at £3750, Limousin cow with Limousin bull at £3900; Enniskillen producer Limousin cow with Limousin bull at £3680; Letterbreen producer Limousin cow with Limousin heifer at £3000; Tempo producer Aberdeen Angus cow with Limousin bull at £3650; Trillick producer Aberdeen Angus bull at £3950 and Kesh producer in-calf Charolais cow at £2560.
Fat cows
Lisnaskea producer Charolais 825kg at £2720 330ppk; Enniskillen producer Limousin 670kg at £2450 366ppk; Derrylester producer Charolais 665kg at £2260 340ppk and Tempo producer Aberdeen Angus bull 885kg at £3000 340ppk.
Drop calves
Dropped calves sold to at £870 paid for a Limousin heifer.
Derrylin producer Limousin heifer at £870; Tempo producer Charolais bull at £780; Enniskillen producer Limousin bull at £645, Limousin bull at £615; Maguiresbridge producer Aberdeen Angus bull at £770, Aberdeen Angus heifer at £610, Charolais bull at £710, Aberdeen Angus heifer at £590; Letterbreen producer Charolais bull at £685, Charolais heifer at £680kg at £680, Charolais bull at £620; Ballinamallard producer Aberdeen Angus bull at £710, Belgian Blue heifer at £605 and Derrylin producer Limousin heifer at £690, Limousin heifer at £550.