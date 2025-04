Beef cows selling to a top of £4214 at Ballymena Mart

Watch more of our videos on ShotsTV.com

Thursday 3rd April 2025: Another unbelievable beef trade in Ballymena for 310 cattle continued to break records.

Beef cows sold to 452p for a Belgian Blue 890kg at £4022 and to a top of £4214 for 980kgs.

Friesian cows to 308p for 650kgs at £2002, beef heifers sold to 452p for 760kgs at £3425.

Beef bullocks to 446p for 660kgs at £2943 and to a top per head of £4255 for 1150kgs.

Friesian bullocks to 338p for 670kg at £2264.

Beef Cows

M McCartan, Crossgar Belgian Blue 890kg £4022 (452), P L McKeag, Millisle Belgian Blue 980kg £4214 (430), K Molyneaux, Dundrod Limousin 640kg £2636 (412), M Pollock, Castlerock Charolais 790kg £3223 (408), P L McKeag Charolais 790kg £3223 (408), 850kg £3459 (407), K Molyneaux Limousin 730kg £2949 (404), R Baxter, Ballyclare Limousin 740kg £2974 (402), M and F Speers, Cullybackey Limousin 690kg £2760 (400), P L McKeag Charolais 760kg £3040 (400), P McKillop, Cushendall Limousin 660kg £2626 (398), C McAlinden, Rathfriland Belgian Blue 860kg £3405 (396), Shaw's Hill Farm, Kells Limousin 750kg £2940 (392), J McCambridge, Ballycastle Limousin 630kg £2469 (392), D Fulton, Ballymoney Limousin 600kg £2340 (390) and H McAlister, Aghadowey Limousin 700kg £2730 (390).

Friesian cows

B Paisley, Ballynure 650kg £2002 (308), C Millar, Randalstown 780kg £2308 (296), C, K and R McCullough, Ballymena 550kg £1617 (294), H McCracken, Greyabbey 820kg £2386 (291), M T Boyd, Kilwaughter 730kg £2102 (288), B Paisley 720kg £2059 (286), M T Boyd 800kg £2288 (286), H McCracken 730kg £2073 (284), D Forsythe, Cloughmills 700kg £1960 (280), M T Boyd 800kg £2240 (280), H McCracken 730kg £2044 (280), B Paisley 700kg £1946 (278), S Kennedy, Doagh 730kg £2014 (276), P and B McVey, Magherafelt 620kg £1711 (276) and W Weatherup, Carrickfergus 720kg £1987 (276).

Beef heifers

C McAlinden, Rathfriland Limousin 760kg £3435 (452), T Robinson, Ballynure Limousin 650kg £2756 (424), local farmer Limousin 630kg £2658 (422), C Toale, Armagh Limousin 600kg £2520 (420), P McIlrath, Glarryford Limousin 500kg £2080 (416), S Gowdy, Carrickfergus Belgian Blue 690kg £2870 (416), C Toale, Armagh Limousin 610kg £2525 (414), Charolais 640kg £2643 (413), H McAlister, Aghadowey Belgian Blue 500kg £2060 (412), T Robinson, Ballynure Limousin 710kg £2925 (412), P L McKeag Charolais 730kg £3007 (412), C Toale Charolais 630kg £2595 (412), 720kg £2952 (410), M and F Speers, Cullybackey Limousin 650kg £2639 (406), local farmer Belgian Blue 670kg £2680 (400) and H McAlister, Aghadowey Limousin 440kg £1760 (400).

Beef bullocks

Top per kg

G and A McMaster, Broughshane Limousin 660kg £2943, (446) D and R McAllister, Bushmills Blonde d'Aquitaine 610kg £2708 (444) Limousin 670kg £2961 (442) Blonde d'Aquitaine 690kg £3036 (440) Limousin 740kg £3256 (440) Blonde d'Aquitaine 640kg £2803 (438) N McBurney, Moorfields Limousin 730kg £3182 (436) G and A McMaster, Broughshane Limousin 790kg £3397 (430) S McConaghy, Limousin 580kg £2470 (426) Limousin 610kg £2574 (422) C McAllister, Moorfields Abondance 620kg £2566 (414) WH MCB Lowry, Comber Charolais 740kg £3063 (414) J Blair, Cullybackey Charolais 680kg £2801 (412) WH MCB Lowry, Charolais 760kg £3131 (412) W Kee, Strabane Charolais 830kg £3403 (410) and WH MCB Lowry, Charolais 730kg £2993 (410).

Top per head

C Ferris, Millisle Charolais 1150kg £4255, Charolais 1080kg £ 4168, J McKay, Kilrea Limousin 960kg £3878, RJ Arrell Limousin 940kg £3722, C Ferris, Charolais 940kg £3581, W Kee, Strabane Charolais 870kg £3445, Charolais 930kg £3441, Charolais 380kg £3403, G and A McMaster, Broughshane Limousin 790kg £3397, D and R McAllister, Bushmills Limousin 740kg £3256, N McBurney Limousin 730kg £3182, J McFadden, Kells Charolais 820kg £3165, WH MCB Lowry, Comber Charolais 760kg £3131, J McFadden, Limousin 790kg £3128, WH MCB Lowry, Charolais 740kg £3063 and J McFadden, Limousin 820kg £3050.

Friesian bullocks

G and S Carey, Dunloy 670kg £2264 (338) D Johnston, Glenarm 550kg £1848 (336) G and S Carey, 600kg £1980 (330) R Bryson, Coagh 710kg £2343 (330) 730kg £2409 (330) J Marshall, Portglenone 570kg £1858 (326) G and S Carey, 610kg £1976 (324) R Bryson, 670kg £2023 (302) 610kg £18422 (302) and D Johnston, Glenarm 510kg £1499 (294).

Friday 4th April 2025: Dairy cows - A smaller entry of dairy cows sold to £2650 for a calved heifer, leading prices as follows:

D Patton, Newtownards Ayrshire £2650, Holstein £2500, Holstein £2500, D Wallace, Antrim Holstein £2500, Holstein £2300, I Small, Ballymena Holstein £2150, M Hughes, Kircubbin Friesian £2150 and D Wallace, Antrim Holstein £1850.

Suckler cows

A super entry of suckler cows sold to £3400 for a super Simmental cow in calf to Saler bull from Teresa McMaster, Broughshane.

T McMaster, Broughshane Simmental in calf £3400, Belgian Blue £3350, Simmental £3050, Saler £ 2950, Simmental £2950, Saler £2950, Limousin £2850, 3x Saler £2750, Belgian Blue £2700, H Magill, Glenarm Shorthorn £2650, T McMaster, Saler £2650, Abondance £2650, M Magill, Glenarm Limousin £2600 and T McMaster, Saler £2600.

Breeding bulls

Breeding bulls sold to £5100 for a Friesian presented by William Black, Aghadowey and beef bulls to £4900 for a Charolais from P O’Neill, Toomebridge.

W Black, Aghadowey Friesian £5100, P O’Neill, Toomebridge Charolais £4900, J Porter, Dromore Shorthorn beef £3800, T McMaster, Broughshane Saler £3600, J Porter, Abondance £3400, WJ Porter, Dromore Abondance £3000 and W Black, Friesian £3000.

Calves

Another super show of 330 calves resulted in another astonishing trade.

Bulls topped at £1060 for a Limousin presented by D Wharry, Glenarm.

Heifers topped at £920 for a Belgian Blue presented by R Thompson, Glenarm.

Friesian bulls topped at £800 presented by W Hoey, Ballymena.

Sale average of £480.

Bulls

D Wharry, Glenarm 2x Limousin £1060, Limousin £1045, R Thompson, Glenarm Abondance £930, G Connon, Aldergrove Charolais £930, K Patterson, Bangor Belgian Blue £825, Greenmount, 9x Abondance/Limousin £810 and J Ferguson, Straid Charolais £800.

Heifers

R Thompson, Glenarm Belgian Blue £920, D Wharry, Glenarm Limousin £900, R Thompson, Glenarm 2x Belgian Blue £850, Greenmount, 8 Abondance £760, D Wharry, Glenarm Limousin £760, R Thompson, Glenarm 2x Abondance £760 and D Clark, Antrim Hereford £750.

Friesian bulls

W Hoey, Ballymena 3x Friesian £800, £740, 2x £700, 3x £690, K Patterson, Bangor £630, J Gillan, Cloughmills 2x £585, D Mallon, Toomebridge £570, Greenmount, £555, £550 and J Gillan, £525.

Weanlings

Another entry of 350 weanlings in Ballymena resulted in another improved trade.

Bullocks sold to £2040 over for a Limousin 490kg at £2530 presented by Mary Clarke, Comber.

Heifers sold to £1670 over for a Limousin 440kg at £2110 offered by Simon Moore, Aldergrove.

Bullocks

Up to 300kg

R G McRoberts, Larne Charolais 230kg £1500 (652), H Crawford, Carnalbanagh Charolais 300kg £1730 (576), O Crawford, Kircubbin Limousin 250kg £1410 (564), D Wallace, Antrim Simmental 250kg £1410 (564), D Mills, Glenarm Limousin 290kg £1620 (558), H Crawford, Carnalbanagh Charolais 300kg £1660 (553), K McConnell, Muckamore Charolais 290kg £1590 (548), O Crawford Belgian Blue 300kg £1640 (546), Limousin 270kg £1470 (544), M McCann, Randalstown Limousin 220kg £1190 (540), G Rea, Portglenone Shorthorn beef 210kg £1130 (538) x2, Kelly Brothers, Ballycastle Simmental 280kg £1500 (535), A McErlean, Portglenone Charolais 290kg £1510 (520) and J Knox, Broughshane Charolais 250kg £1300 (520).

301 to 350kg

O Crawford, Kircubbin Belgian Blue 310kg £1710 (551), H Crawford, Carnalbanagh Charolais 330kg £1810 (548), S Moore, Aldergrove Limousin 330kg £1800 (545), H Crawford Charolais 320kg £1740 (543), S Moore, Aldergrove Limousin 350kg £1870 (534), A McErlean, Portglenone Charolais 350kg £1860 (531), WJ and RJ Cuthbert, Ballycarry Limousin 330kg £1750 (530), M McCann, Randalstown Limousin 340kg £1790 (526), S Moore, Aldergrove Limousin 350kg £1840 (525), A McErlean, Portglenone Charolais 330kg £1710 (518), J Knox, Broughshane Limousin 320kg £1650 (515), T Connon, Broughshane Charolais 340kg £1740 (511), A McErlean, Portglenone Limousin 330kg £1680 (509), J Knox, Broughshane Charolais 350kg £1780 (508) and S Moore, Aldergrove Limousin 350kg £1770 (505).

Over 351kg

P Whyte, Maghera Limousin 430kg £2280 (530), 380kg £2010 (529), M E Clarke, Comber Limousin 430kg £2240 (520), T Connon, Broughshane Charolais 400kg £2080 (520), M Clarke, Comber Limousin 490kg £2530 (516), P Whyte Limousin 430kg £2210 (514), S Molyneaux, Dundrod Charolais 390kg £2000 (512), A McErlean, Portglenone Limousin 390kg £2000 (512), P Whyte, Maghera Limousin 360kg £1810 (502), T White, Maghera Limousin 410kg £2060 (502), W J and R J Cuthbert, Ballycarry Limousin 410kg £2050 (500), K Molyneaux Charolais 420kg £2100 (500) and S Molyneaux Charolais 420kg £2100 (500).

Heifers

Up to 300kg

Kelly Brothers, Ballycastle Charolais 270kg £1370 (507), H Crawford, Carnalbanagh Charolais 290kg £1380 (475), J Knox, Broughshane Limousin 290kg £1370 (472), H Crawford Charolais 300kg £1390 (463), Kelly Brothers Charolais 280kg £1280 (457), J McNeilly McQuitty, Clough Charolais 290kg £1320 (455), T Thompson, Ligoniel Limousin 260kg £1180 (453), O Crawford, Kircubbin Simmental 250kg £1130 (452), G Rea, Portglenone Shorthorn beef 200kg £900 (450), A McErlean, Portglenone Limousin 290kg £1270 (437), Belgian Blue 300KG £1300 (433) and J Davidson, Glenarm Stabiliser 300kg £1290 (430).

301 to 350kg

M E Clarke, Comber Limousin 310kg £1730 (558), H Crawford, Carnalbanagh Charolais 350kg £1790 (511), W J and R J Cuthbert, Ballycarry Limousin 320kg £1600 (500), J Gilliland, Muckamore Limousin 320kg £1590 (496), S Dobbin, Ballycastle Charolais 350kg £1700 (485), J Gilliland Limousin 330kg £1570 (475), H Crawford Charolais 330kg £1550 (469), T Connon, Broughshane Charolais 320kg £1500 (468), A McErlean, Portglenone Limousin 340kg £1570 (461), O Crawford Limousin 320kg £1460 (456), S Dobbin Charolais 320kg £1450 (453), T Connon Charolais 340kg £1540 (452), J Wightman, Bangor Limousin 330kg £1490 (451) and J Gilliland, Muckamore Limousin 330kg £1480 (448).

Over 351kg

R McCullough, Carrickfergus Limousin 360kg £1790 (497), S Moore, Aldergrove Limousin 440kg £2110 (479), S Molyneaux, Dundrod Charolais 440kg £2080 (472), 390kg £1820 (466), 380kg £1760 (463), T Connon, Broughshane Charolais 400kg £1840 (460), S Dobbin, Ballycastle Charolais 360kg £1650 (458), J Gilliland, Muckamore Limousin 360kg £1650 (458), M E Clarke, Comber Limousin 370kg £1670 (451), H Crawford, Carnalbanagh Charolais 360kg £1610 (447), S Dobbin Charolais 370kg £1640 (443), K Molyneaux Charolais 370kg £1630 (440), T White, Maghera Limousin 390kg £1710 (438) and A McErlean, Portglenone Limousin 370kg £1610 (435).

Monday 7th April: Another good entry of sheep on Monday night sold to £395 for 1 Zwartble with 2 lambs at foot.

Foster ewes sold to £320 and 152 pet lambs topped at £64.

Ewes with Lambs at foot

I Cooke, Glenarm 1 Zwartble and 2 lambs £395, M Currie, Antrim 1 Texel and 2 lambs £395, S McDowell, Gleno 5 Suffolk and 10 lambs £380, R J Lyle, Larne 2 Dorset and 4 lambs £380, S McDowell, Gleno 4 Suffolk and 8 lambs £375 x2, E Murphy, Antrim 2 Texel and 4 lambs £375, S Fry, Kells 5 Texel and 9 lambs £370, E Murphy, Antrim 2 Texel and 4 lambs £365, S McDowell, Gleno 4 Suffolk and 8 lambs £360, £355, R J Lyle, Larne 1 Dorset and 2 lambs £355, H McCloskey, Maghera 2 Suffolk and 4 lambs £350, P J McGuckian, Cloughmills 1 Mule and 3 lambs £345, H McCloskey, Maghera 2 Charollais and 4 lambs £345 and T Surgenor, Randalstown 1 Suffolk and 2 lambs £345.

Tuesday 8th April 2025: Store cattle - 425 store cattle in Ballymena resulted in another terrific trade.

Heifers sold to 1980 over for a Charolais 650kg at £2630 offered by M McKenna, Maghera.

Bullocks sold to £2230 over for a Charolais 670kg at £2900 presented by C Kennedy, Ballyclare.

Heifers

0kg to 500kg

S G Hanna, Cullybackey Limousin 430kg £1920 (446) R McIlveen, Kells Charolais 410kg £1810 (441) WM Bonar, Randalstown Limousin 380kg £1660 (436) SG Hanna, Cullybackey Limousin 380kg £1660 (436) J Wightman, Bangor Limousin 450kg £1950 (433) Limousin 300kg £1300 (433) S Hall, Monkstown Limousin 430kg £1850 (430) SG Hanna, Limousin 410kg £1760 (429) J Wilson Jnr, Glenarm Blonde d'Aquitaine 40kg £1840 (427) S Hall, Limousin 410kg £1740 (424) D Thompson, Bushmills Limousin 350kg £1480 (422) R McIlveen, Connor Charolais 480kg £2015 (419) S Hall, Belgian Blue 460kg £1930 (419) D Thompson, Bushmills Limousin 380kg £1580 (415) local farmer Limousin 460kg £1910 (415) and F McKendry, Broughshane Limousin 470kg £1950 (414).

501kg and over

D Carson, Nutt's Corner Limousin 540kg £2490 (461) S Hall, Monkstown Limousin 530kg £2340 (441) R Hunter, Larne Belgian Blue 510kg £2210 (433) J McCouaig, Ballycastle Limousin 570kg £2420 (424) D Carson, Limousin 570kg £2420 (424) S Hall, Limousin 550kg £2280 (414) R McKeown, Charolais 560kg £2320 (414) D Carson, Limousin 530kg £2160 (407) R McIlveen, Charolais 590kg £2400 (406) Ballymena producer Limousin 560kg £2270 (405) M McKenna, Maghera Charolais 650kg £2630 (404) T Connon, Broughshane Saler 510kg £2060 (403) S Hall, Limousin 560kg £2260 (403) SG Hanna, Limousin 510kg £2050 (402) R Creith, Bushmills Charolais 520kg £2090 (401) and R McIlveen, Saler 560kg £2245 (400).

Bullocks

0kg to 500kg

J Wightman, Bangor Limousin 440kg £2080 (472) W and M Orr, Ballycastle Charolais 500kg £2330 (466) Charolais 500kg £2310 (462) Charolais 460kg £2040 (443) R McIlveen, Charolais 410kg £1790 (436) S O'Kane, Maghera Limousin 500kg £2180 (436) Ballymena producer Limousin 410kg £1780 (434) E Logan, Ahoghill Limousin 450kg £1950 (433) D Thompson, Bushmills Limousin 380kg £1640 (431) S Carmichael, Moneymore Limousin 420kg £1810 (431) J Tinsley, Hereford 500kg £2150 (430) W and M Orr, Charolais 460kg £1970 (428) DR SP Fitzgerald, Crumlin Shorthorn 340kg £1440 (423) B Richmond, Cloughmills Limousin 480kg £2020 (420) and WJ and RJ Cuthbert, Ballycarry Saler 480kg £2020 (420).

501kg and over

CJ and A Elliot, Dunloy Belgian Blue 510kg £2300 (451) W and M Orr, Ballycastle Charolais 510kg £2290 (449) B Richmond, Cloughmills Charolais 520kg £2320 (446) VN Fleck, Broughshane Limousin 570kg £2520 (442) C Kennedy, Charolais 620kg £2740 (441) W and M Orr, Charolais 510kg £2240 (439) R and G Bell, Crumlin Charolais 620kg £2700, (435) CJ and A Elliot, Limousin 510kg £2220 (435) R McIlveen, Charolais 520kg £2260 (434) M McKenna, Maghera Charolais 580kg £2520 (434) R McKeown, Limousin 590kg £2560 (433) S O’Kane, Limousin 510kg £2210 (433) C Kennedy, Ballyclare, Charolais 660kg £2860 (433) Charolais 670kg £2900 (432) Charolais 620kg £2670 (430) and S O'Kane, Limousin 530kg £2280 (430).