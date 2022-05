Beef cows selling to £2320 at Ballymena

Beef cows sold to 283p for a Belgian Blue 820kg at £2320, Friesian cows to 184p 720kg at £1324.

Beef heifers to 287p for a Charolais 680kg at £1951, beef bullocks to 286p 750kg at £2145 and to a top per head for £2446 for 880kg, Friesian bullocks to 223p for 620kg at £1382.

Beef cows

Ballymena Mart

C Chestnutt, Belgian Blue 820kg £2320 (283) A Carson, Cookstown Blonde d’Aquitaine 710kg £1888 (266) S Gowdy, Carrickfergus 580kg £1537 (265) W Gabbie, Crossgar Limousin 880kg £2332 (265) S Gowdy, Limousin 570kg £1476 (259) S Gowdy, Limousin 670kg £1728 (258) D Andrew, Templepatrick Limousin 580kg £1490 (257) D Andrews Limousin 630kg £1606 (255) S Gowdy, Belgian Blue 670kg £1688 (252) S Gowdy, Abondance 620kg £1556 (251) T Aiken, Coleraine Limousin 720kg £1792 (249) S Gowdy, Charolais 550kg £1364 (248) S Gowdy, Limousin 570kg £1413 (248) M McConkey, Larne Limousin £1901 (247) A Carson, Blonde d’Aquitaine 640kg £1561 (244) and D Andrew, Blonde d’Aquitaine 640kg £1669 (242).

Friesian cows

J Stirling, Ballymena 720kg £1324 (184) M/S T and D Harris, Toomebridge 710kg £1270 (179) E and R J Bredin, Drumcorn 830kg £1477 (178) G McCammond, Larne 650kg £1144 (176) NandJ Coleman, Ballyclare 740kg £1295 (175) D Minford, Crumlin 830kg £1452 (175) W.S Kennedy, Ballyclare 730kg £1262 (173) R Crawford, Glarryford 700kg £1204 (172) NandJ Coleman 700kg £1197 (171) E and R J Bredin 730kg £1241 (170) H Carson, Dundrod 640kg £1081 (169) D Wallace, Antrim 740kg £1243 (168) M/S WDM and WM Kennedy, 700kg £1169 (167) JC Barkley, Ballymena 720kg £1202 (167) E and RJ Bredin 730kg £1219 (167) and Hutchinson, Ballyclare 690kg £1152 (167).

Beef heifers

R Nicholson, Monkstown Charolais 680kg £1951 (287) R Nicholson, Limousin 680kg £1910 (281) J Irvine, Carrickfergus Blonde d’Aquitaine 650kg £1768 (272) R Workman, Kilwaughter Charolais 610kg £1634 (268) V Workman, Charolais 650kg £1742 (268) B McLean, Armoy Limousin 590kg £1575 (267) D Carson, Limousin 640kg £1676 (262) B McLean, Armoy Limousin 620kg £1605 (259) R Workman, Charolais 630kg £1625 (258) Messrs Linton Brothers, Clough Charolais 600kg £1536 (256) K McAuley, Broughshane Charolais 600kg £1530 (255) Messrs Linton Brothers, Simmental 540kg £1360 (252) N McBurney, Moorfields Charolais 670kg £1688 (252) R Spence, Crumlin 530kg £1335 (252) L F Logan, Randalstown Limousin 660kg £1650 (250) and K McAuley, Broughshane Limousin 610kg £1518 (249).

Beef bullocks

H Turner, Swatragh Limousin 750kg £2145 (286) H Turner, Limousin 690kg £1966 (285) J Arrell, Antrim Limousin 720kg £2044 (284) H Turner, Limousin 720kg £2044 (284) H Turner, Limousin 670kg £1889 (282) H Turner, Limousin 620kg £1736 (280) M Gallagher, Limousin 720kg £2008 (279) H Turner, Limousin 660kg £1834 (278) H Turner, Limousin 670kg £1862 (278)H Turner, Limousin 880kg £2446 (278) H Turner, Limousin 660kg £1821 (276) S Brown, Coleraine Abondance 640kg £1760 (275) O Jeffers, Cookstown 610kg £1677 (275) H Turner, Limousin 740kg £2035 (275) RJ Anderson, Cullybackey Limousin 570kg £1556 (273) and G Kernohan, Randalstown Limousin 700kg £1911 (273).

Top per head

H Turner, Swatragh Limousin 880kg £2446, H Turner Charolais 910kg £2356, J McIntyre, Castledawson Charolais 900kg £2322, J McIntyre Charolais 950kg £2299, R Nicholson, Monkstown Abondance 840kg £2268, J McIntrye Blonde d’Aquitaine 820kg £2189, N McKeague, Ballycastle Charolais 860kg £2184, D Patterson, Crumlin Limousin £2174, M Gallagher, Magherafelt Charolais 840kg £2167, M Braniff, Downpatrick Limousin 880kg £2164, H Turner, 840kg £2158, H Turner, Limousin 750kg £2145, H Turner, Charolais 800kg £2144, N McKeague, Ballycastle Charolais 890kg £2136, M Smyth, Cloughmills Abondance 940kg £2133 and R Nicholson, Monkstown Charolais 860kg £2132.

Friesian bullocks

D Gilliland, Ballymena 620kg £1382 (223) D Gilliland, 540kg £1198 (220) D Gilliland, 630kg £1392 (220) M/S T and D Harris 740kg £1613 (218) D Gilliland, 560kg £1187 (212) T Duffin, Toomebridge 750kg £1575 (210) M Wallace, Dunloy 650kg £1339 (206) Devlin Brothers, Cookstown 600kg £1218 (203) J and M Hamill, Broughshane 620kg £1233 (199) J and M Hamill, 590kg £1162 (197) M Wallace, Dunloy 580kg £1136 (196) J and M Hamill Broughshane 720kg £1396 (194) R and M J Duffin, Cargan 610kg £1159 (190) J and M Hamill, 650kg £1228 (189) S Cameron, Randalstown Holstein 600kg £1128 (188) and R and M and J Duffin, Cargan 610kg £1140 (187).

Friday 5th May 2022: Twenty dairy cattle sold to £2300 paid to David McNeilly, Staffordstown for his second calver.

W Black, Aghadowey Friesian £1920, J Stewart, Portaferry Holstein £1880, A McNair, Ballyclare Friesian £1850, D Wallace, Antrim Holstein £1850, A Brown, Banbridge Holstein £1780, J Stewart, Portaferry Holstein £1720, W Black, Friesian £1700, W Black, Friesian £1680, D Strange, Ballyclare Friesian £1650, J Stewart, Portaferry Holstein £1580, J Stewart, Holstein £1580, J Stewart, Holstein £1500 and T Campbell, Rasharkin £1500.

Suckler stock sold to £1750 for a Shorthorn beef cow with bull calf at foot.

R McKeown, Templepatrick Shorthorn beef and bull calf £1750, R McKeown, Shorthorn beef and bull calf £1400, D Gillan, Garvagh Charolais and heifer calf £1280, A Abondancernethy, Stewartstown Limousin and heifer calf £1190, P Downey, Portglenone Her and heifer calf £1090, D Reid, Killylea Shorthorn £1000.

438 calves on offer sold to £520 for a partly reared Angus bull, younger bull calves sold to £480 for a 2 month old Charolais. Heifer calves sold to £390 for a Belgian Blue (3 months).

Beef bred bull calves: R Stewart, Ballyclare Abondance £520, G Devlin, Randalstown Belgian Blue £500, G Devlin Belgian Blue £500, G Devlin Belgian Blue £500, G Devlin Hereford £480. B Alexander, Ahoghill Charolais £480, R Stewart Abondance £460, R Stewart Abondance £460, Cairnleigh Ltd, Aghalee Belgian Blue £450, B Alexander Charolais £440, Cainleigh Ltd Belgian Blue £440, R Stewart Abondance £420, R Stewart Abondance £420, R Stewart Abondance £420, W Magee, Kilwaughter Charolais £395 and G Devlin Belgian Blue £390.

Heifer calves

Cairnleigh Ltd, Aghalee Belgian Blue £390, B Alexander, Ballymena Charolais £380, Cairnleigh Ltd Belgian Blue £360, Cairnleigh Ltd Belgian Blue £360, S Kennedy, Doagh Belgian Blue £360, S McCormick, Bangor Belgian Blue £355, Cairnleigh Belgian Blue £345, A McFarlane, Holywood Belgian Blue £345, A McFarlane Belgian Blue £345, A McFarlane Belgian Blue £345, G Forsythe, Cloughmills Abondance £345, A Ritchie, Holywood Friesian £340, M T Boyd, Kilwaughter Sho £335, W Magee Charolais £330, Beattie Lilburn Hillcrest Farm, Ballygowan Ane £330 and Beattie Lilburn Hillcrest Farm Abondance £330.

Friesian calves

D Mallon, Toomebridge Friesian £245, D Shaw, Ballymena Holstein £245, D Shaw Holstein £245, D Shaw Holstein £245, W S Kennedy, Ballyclare Friesian £215, T A Addison, Lisburn Holstein £210, T A Addision Holstein £210, T A Addison Holstein £210, T A Addison Holstein £210, T A Addison Holstein £210, D Mallon Friesian £200, D Mallon Friesian £200, D Mallon Friesian £200, A Ritchie, Holywood Friesian £190, D Young, Saintfield Friesian £190 and D Young Friesian £190.

320 weanlings presented in Ballymena on Friday resulted in another terrific trade.

Bullocks sold to £870 over for a Charolais 360kg at £1230 offered by A Douglas, Limavady and another from C Kennedy, Ballyclare.

Heifers sold to £920 over for a Charolais 380kg at £1300 brought out by A Douglas, Limavady.

Bulls/bullocks 0-300kg

S McMullan, Bellagy Charolais 250kg £940 (376), S McMullan Charolais 240kg £900 (375), S McMullan Charolais 210kg £750 (357), B McCann, Portglenone Limousin 240kg £820 (341), S McMullan Charolais 290kg £970 (334), S McMullan Charolais 270kg £880 (325), S Murray, Crumlin Shorthorn beef 240kg £760 (316), B McCann Limousin 250kg £790 (316), P McConnell, Belfast Charolais 290kg £900 (310), J Rainey, Crumlin Limousin 240kg £740 (308), J Rainey Limousin 260kg £800 (307), T A Rogers, Broughshane Limousin 290kg £890 (306), A McErlean, Portglenone Limousin 290kg £890 (306), S McMullan Charolais 230kg £690 (300), R Robinson, Broughshane Simmental 280kg £830 (296) and J Mulvenna, Aughafatten Simmental 270kg £790 (292).

301kg to 350kg

S Douglas, Limavady Charolais 350kg £1210 (345) S Douglas, Charolais 350kg £1210 (345) T A Rodgers, Broughshane Limousin 310kg £985 (317) R McNabney, Broughshane Limousin 320kg £975 (304) R McNabney, Limousin 340kg £1030 (302) J Rainey, Crumlin Limousin 330kg £960 (290) P McCann, Portglenone Limousin 320kg £930 (290) J Rainey, Limousin 310kg £900 (290) and A McErlean, Portglenone Belgian Blue 310kg £900 (290).

351kg and over

S Douglas, Limavady Charolais 360kg £1230 (341) C Kennedy, Ballyclare Charolais 360kg £1230 (341) S Douglas, Charolais 860kg £1130 (313) S Douglas, Charolais 390kg £1210 (310) C Kennedy, Charolais 410kg £1250 (304) S Douglas, Charolais 400kg £1200 (300) P Delargy, Glenariffe Blonde d’Aquitaine 360kg £1070 (297) S Douglas, Charolais 390kg £1150 (294) S Douglas, Charolais 400kg £1170 (292) R McNabney, Broughshane Limousin 370kg £1075 (290) T A Rodgers, Broughshane Limousin 360kg £1040 (288) T A Rodgers, Limousin 360kg £1040 (288) J OKane, Carnlough Charolais 410kg £1180 (287) S Douglas, Limousin 370kg £1060 (286) S Douglas, Charolais 410kg £1170 (285) and C Kennedy, Charolais 390kg £1100 (282).

Heifers 0 – 300kg

WJ and RJ Cuthbert, Ballycarry Limousin 280kg £910 (325), B Devlin, Randalstown Limousin 280kg £850 (303), T A Rogers, Broughshane Limousin 290kg £870 (300), W McCurdy, Broughshane Charolais 270kg £800 (296), R Kennedy, Ballymena Shorthorn beef 290kg £820 (282), P McConnell, Belfast Charolais 300kg £845 (281), J Rainey Limousin 280kg £780 (278), The Cleggan Estate, Ballymena Charolais 260kg £720 (276), M McClelland, Larne Blonde d’Aquitaine 260kg £700 (269), M McClelland Blonde d’Aquitaine 260kg £700 (269), The Cleggan Estate Charolais 290kg £780 (269), S Lagan, Moneymore Charolais 280kg £750 (267), S Lagan Charolais 280kg £750 (267), J Rainey, Crumlin Limousin 290kg £770 (265), J Rainey Limousin 300kg £795 (265) and W McCurdy Charolais 300kg £780 (260).

301 – 350kg

M Murray, Cushendall Limousin 320kg £1195 (373), P McConnell, Belfast Charolais 310kg £890 (287), A McErlean, Portglenone Charolais 320kg £900 (281), W McCurdy, Broughshane Charolais 320kg £900 (281), W McCurdy Charolais 320kg £880 (275), A McErlean Charolais 340kg £930 (273), W McCurdy Charolais 320kg £870 (271), D McIlwaine, Cushendall Limousin 310kg £840 (271), T A Rogers, Broughshane Limousin 330kg £890 (269), W McCurdy Charolais 340kg £900 (264), P McConnell Limousin 320kg £845 (264), J Rainey, Crumlin Limousin 340kg £895 (263), P Delargy, Glenariffe Blonde d’Aquitaine 340kg £865 (254), S Lagan, Moneymore Charolais 350kg £880 (251), S Lagan Charolais 350kg £880 (251) and D McIlwaine Limousin 320kg £800 (250).

350kg plus

S Douglas, Limavady Charolais 380kg £1300 (342), T A Rogers, Broughshane Limousin 360kg £1040 (288), S Douglas Charolais 360kg £1015 (281), S Douglas Charolais 380kg £1070 (281), S Douglas Charolais 370kg £1040 (281), S Douglas Charolais 410kg £1140 (278), S Douglas Charolais 380kg £1050 (276), S Douglas Charolais 390kg £1070 (274), WJ and RJ Cuthbert, Ballycarry Limousin 400kg £1090 (272), WJ and RJ Cuthbert, Limousin 400kg £1090 (272), M McCoy, Toomebridge Limousin 390kg £1045 (268), P McConnell, Belfast Charolais 360kg £950 (263), I Dodds, Glenwherry Limousin 410kg £1080 (263), S Douglas Charolais 370kg £970 (262), I Dodds Limousin 410kg £1075 (262) and W McCurdy, Broughshane Charolais 370kg £970 (262).

Monday evening 9th May 2022: A good show of sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a terrific trade.

Ewes and lambs sold to £300, pet lambs to £34.

Leading prices as follows:

Ewes with lambs sold to: K Steele Nicholson, Antrim 3 Mule ewes and 6 lambs £300, M Currie, Antrim 2 Suffolk ewes and 4 lambs £300, K Steele Nicholson, Antrim 4 Mule ewes and 8 lambs £295, S Wilson, Ballymena 4 Mule ewes and 8 lambs £285 (3) S Thompson, Glenarm 5 Suffolk ewes and 8 lambs £284, S Thompson, 5 Suffolk ewes and 8 lambs £280, S Thompson, 5 Texel ewes and 8 lambs £280, S Thompson, 5 Texel ewes and 8 lambs £274, L McAuley, Ballyclare 2 Texel ewes and 4 lambs £274, D Devlin, Randalstown 1 Suffolk ewe and 2 lambs £270, S Thompson, Glenarm 5 Suffolk ewes and 8 lambs £270, I Montgomery, 5 Mule ewes and 5 lambs £265, M Currie, Antrim 1 Suffolk ewe and 1 lamb £265 and R Clarke, Armoy 6 Texel and 12 lambs £262.

Tuesday 10th May 2022: 130 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in another super trade.

Bullocks sold to £1050 over for a Charolais 570kg at £1620 presented by James Smyth, Randalstown.

Heifers sold to £770 over for a Charolais 510kg a £1280 also offered by James Smyth.

0kg – 500kg

Bulls/bullocks

J Wilson, Glenarm British Blue 430kg £1350 (314) I Hamilton, Abondance 500kg £1500 (300) Hay Brothers, Ballycarry 1 Simmental 400kg £1180 (295) J Wilson, British Blue 410kg £1200 (297) R Shaw, Rasharkin Charolais 470kg (289) N Boyd, Broughshane Limousin 390kg £1110 (284) R Shaw, Limousin 460kg £1300 (282) J Wilson, Blonde d’Aquitaine 320kg £890 (278) N Boyd, Limousin 400kg £1090 (272) Hay Brothers, Ballycarry Simmental 390kg £1060 (271) Hay Brothers, Simmental 460kg £1250 (271) Hay Brothers, Hereford 470kg £1260 (268) J Wilson, Glenarm 380kg £1010 (265) RJJ and G McCullough, Ballymena Simmental 490kg £1300 (263) J Wilson, Blonde d’Aquitaine 410kg £1080 (263) and G Gault, Ballyclare Limousin 430kg £1130 (262).

501kg and over

J Smyth, Randalstown Charolais 570kg £1620 (284) I Hamilton, Abondance 540kg £1510 (279) I Hamilton, Abondance 540kg £1440 (266) I Hamilton, Abondance 590kg £1520 (257) I Hamilton, Abondance 530kg £1350 (254) I Hamilton, Abondance 510kg £1280 (251) D F McAlonan, Dunloy Charolais 590kg £1470 (249) local farmer Limousin 590kg £1470 (249) J Crawford, Gracehill Belgian Blue 530kg £1230 (249) I Hamilton, Abondance 590kg £1460 (247) I Hamilton, Abondance 580kg £1410 (243) KD Reid, Craigavon Limousin 560kg £1360 (242) J Wilson, Glenarm Charolais 550kg £1330 (241) I Hamilton, Abondance 640kg £1520 (237) Hay Brothers, Hereford 510kg £1210 (237) and RJ and G McCullough, Simmental 470kg £1350 (236).

Heifers

0kg – 500kg

J Smyth, Randalstown Limousin 470kg £1210 (257) S Smyth, Crossgar Limousin 500kg £1250 (250) S Smyth, Charolais 500kg £1235 (247) W Knowles, Cloughmills Limousin 480kg £1180 (245) W Knowles, Limousin 500kg £1200 (240) S Smyth, Abondance 470kg £1125 (239) J Beggs, Carrickfergus Limousin 370kg £875 (236) ED McCorry, Ballinderry Abondance 430kg £990 (230) S Smyth, Abondance 490kg £1120 (228) J Smyth, Limousin 460kg £1050 (228) N Boyd, Broughshane Limousin 380kg £860 (226) S Smyth, Abondance 460kg £1000 (217) N Boyd, Limousin 390kg £845 (216) S Smyth, Hereford 490kg £1050 (214) J Beggs, Carrickfergus Limousin 440kg £940 (213) and S Smyth, Limousin 470kg £1000 (212).

501kg and over

J Smyth, Randalstown Charolais 510kg £1280 (251) S Smyth, Crossgar Charolais 510kg £1250 (245) J Smyth, Charolais 520kg £1250 (240) S Smyth, Abondance 510kg £1220 (239) S Smyth, Abondance 520kg £1230 (236) S Smyth, Charolais 510kg £1160 (227) W Knowles, Stabiliser 520kg £1180 (226) W McIntyre, Abondance 590kg £1295 (219) RJ and G McCullough, Saler 540kg £1160 (214) and W McIntyre, Cloughmills Abondance 530kg £1135 (214).

Wednesday 11th May 2022: 936 sheep in Ballymena resulted in a steady trade.

Spring lambs sold to 619p for 10 Texels 21kg at £130 and to a top per head of £138, hoggets sold to 483p 26.5kg at £128 and to top per head of £137.

Fat ewes sold to £232.

Spring lambs (502)

Top per kg

A and D McAfee, Bushmills 10 Texel 21kg £130 (619), E Clyde, Muckamore 3 DT 22kg £135 (613), J McIlrath, Glarryford 6 Texel 21.5kg £131 (609), N Wilson, Ballymena 3 Texel 21.5kg £131 (609), P Butler, Rathkenny 34 Suf 21kg £127 (607), A Ferguson, Kilsally 24 Texel 22.5kg £136.50 (606), H Crooks, Kilwaughter 11 Suffolk 21kg £127 (604), P Butler 11 Texel 21.5kg £130 (604), J Hayes, Ballymena 17 Texel 21kg £126.50 (602), J McFetridge, Glenarm 6 Dorset 21kg £126 (600), I Wallace, Doagh 3 Texel 22kg £132 (600), H Crooks 7 Charollais 21.5kg £129 (600), J Knox, Broughshane 14 Suffolk 22kg £132 (600), L Hunter, Ballyclare 6 Texel 20kg £120 (600) and J Irvine, Carrickfergus 14 Texel 20.5kg £123 (600).

Top per head

C O’Neill, Glenarm 2 Dorset 25kg £138, P N Montague, Glenariffe 3 Suffolk 27kg £137, A Ferguson, Kilsally 24 Texel 22.5kg £136.50, local farmer 1 Dorset 26kg £135, D Cubbit, Kells 1 Dorset 26kg £135, local farmer 8 Cro 23.5kg £135, R Gingles, Kilwaughter 1 Cro 24.5kg £135, E Clyde, Muckamore 3 DT 22kg £135, A Coulter, Doagh 5 Dorset 22.5kg £135, R T Buchanan, Doagh 1 Texel 27kg £134.50, J and J Rea, Kilwaughter 26 Charollais 24kg £134, A S Millar, Antrim 85 Suffolk 23.5kg £134, K Baxter, Glenarm 1 Hampshire 25kg £134, A M Fulton, Cullybackey 6 Texel 24.5kg £133.50, Y Gregg, Broghshane 2 Dorset 27.5kg £133 and J O’Boyle, Randalstown 24 Suffolk 23kg £132.

Fat hoggets (103)

Top per kg

J Adams, Ballymena 1 Texel 26.5kg £128 (483), F Mulvenna, Glenarm 24 Cro 22.5kg £105 (466), S McCann, Randalstown 7 Blackface 23.5kg £108 (459), N Boyd, Broughshane 9 Mule 24kg £110 (458), R Nicholson, Monkstown 12 Charollais 24.5kg £110 (449), N Boyd 2 Blackface 25kg £110 (440), J Adams 1 Texel 30.5kg £134 (439) and S McCann, Randalstown 3 Suffolk 23kg £100 (434).

Top per head

L Hamilton, Cushendun 4 Texel 35kg £137, J Adams, Ballymena 1 Texel 30.5kg £134, T McBride, Toomebridge 4 Texel 30kg £128, J Adams 1 Texel 26.5kg £128, Shaws Hill Farm, Kells 3 Texel 36kg £123 and N Boyd, Broughshane 1 Texel 33kg £120.

Fat ewes (331)

First quality

Suffolk - £130-£164

Texel - £140-£232

Crossbred - £100-£140