Birds released early from Talbenny

Early birds made good time, but a fair number of birds had not made home by the clock strike off times, both channel races have been testing events although several lofts reported good returns. Very typical cross channel racing and the weather looks difficult for the weekend race on Saturday from Bude in Cornwall. Patrick McFadden from the Monaghan had the big early arrival to top the big Sect E and collect 1st Open NIPA on velocity 1324.

NIPA Talbenny (2) Open 557/8,235 – 1-1E Patrick McFadden Monaghan 1324, 2-2E Nelson Weir Loughgall 1263, 3-3E David Calvin Bondhill Soc 1250, 4-4E G & A Campbell Armagh 1254, 5-5E Ronnie Williamson Bondhill Soc 1249 6-6E R McCracken Markethill 1246, 7-1A B Morgan Coalisland 1241, 8-1H K Armstrong Omagh & Dist 1236, 9-7E R Buckley Annaghmore 1235, 10-8E A McMullan Annaghmore 1234, 11-9E Larkin Bros Blackwatertown 1234, 12-10E Larkin Bros 1233, 13-1B S Murphy Kells 1230, 14-11E R Telford Annaghmore 1227, 15-12E G Buckley & Son Annaghmore 1227, 16-13E James Graham Monaghan 1226, 17-1G Gary Hughes & Son Newry & Dist 1225, 18-2G R Williamson Newry & Dist 1225, 19-2A S Diamond Coleraine Prem 1225, 20-2B A Darragh Cullybackey 1225.

John Millar from Randalstown holding his winner of both Talbenny races, no fear in this one

2nd Talbenny 4th June 2022 – Lib 6.00am, wind Northeast

NIPA Section A Talbenny (2) 45/489 – B Morgan Coalisland 1241, S Diamond Coleraine Prem 1225, McSeveney & Bradley Coleraine Prem 1195, K Morton & Sons Cookstown 1192, R McAlary Coleraine Prem 1190, T Kelly Coalisland 1176, R McAlary 1174, B McCrudden Coleraine & Co Derry 1171, B Morgan 1163, S Diamond 1155.

NIPA Sect A Clubs

Coalisland & District 12/236 – B Morgan 1241, T Kelly 1176, B Morgan 1163, S Hughes 1154, D Abbott 1150, R Corey 1144.

The NIPA transport fleet sitting at Talbenny on Friday afternoon, early liberation was on the cards.

Coleraine Premier HPS – S Diamond 1225, McSeveney & Bradley 1195, R McAlary 1190, 1174, S Diamond 1155, 1147.

Coleraine & County Derry 5/33 – B McCrudden 1171, W & W Murdock 1088, B McCrudden 1078, T McCrudden 1075, S Walker 983.

Cookstown Social 5/42 – K Morton & Son 1192, 1137, 1127, 1104, 1067, S Eglington 1066.

Dungannon & District 8/126 – Ian Blair 1126, Bartek Isbaner 1119, 1095, 1048, B Loughran 1048, Sam McConnell 1035.

Francie Sloan the Talbenny winner in Portadown & Drumcree.

Windsor Social 6/87 – A & M Boyle 1188, 1181, R & J Parke 1166, A & M Boyle 1163, B & R Watton 1111, 1100.

NIPA Section H Talbenny (2) 63/409 – K Armstrong Omagh & Dist 1236, D Booth Mourne & Dist 1191, K Armstrong 1183, A Kelly Omagh & Dist 1177, Barry Hart Foyle 1162, R Lyle Maiden City 1149, R Witherow Limavady 1139, K Armstrong 1128, Ray McMonagle Amelia Earhart 1128, A O’Hara Limavady 1124.

NIPA Sect H Clubs

Amelia Earhart 4/21 – Ray McMonagle 1128, 1015, 946, Eamon Quigley 847, Andy Mitchell 819.

Jimmy Robinson won in Edgarstown from the 2nd Talbenny.

Derry & District 13/78 – L & Moran 1108, D Simpson 1093, A McCrudden 1089, J & G Ramsey 1039, 1037, D Canning 1007.

Foyle RPS 10/47 – Barry Hart 1162, D W Lofts 1066, 1055, Pat Ward 802, Barry Hart 721, W & D Hamilton 638.

Limavady 9/60 – R Witherow 1139, A O’Hara 1124, R Witherow 1119, H Crawford 1029, R Witherow 1027, L Miller 1014.

Londonderry PRS 2/11 – N Murray 796, 726.

Maiden City 7/67 – R Lyle 1149, P McLaughlin 1120, Concannon Bros 1117, 1036, J & M McGettigan 1005, 984.

Mourne & District 3/31 – David Booth 1191, 1085, C & C Reid 1072, David Booth 1052, 1046.

Sam Murphy from the Kells & District HPS with his 1st Combine & Sect B winner in the 2nd Talbenny.

Omagh & District 5/37 – K Armstrong 1236, 1183, A Kelly 1177, K Armstrong 1128, A Kelly 1040, G Quinn 1018.

Strabane & District 9/47 – John White 1043, Eddie McGettigan 1005, Barry McLaughlin 811, Gerard McCauley 786, Angelo McGgranaghan 730, Roach & Mullen 842.

NIPA Section B Talbenny (2) 78/1055 – S Murphy Kells 1230, A Darragh Cullybackey 1225, J & M Milliken Rasharkin 1221, D Dixon Ballymoney 1216, 1212, A Darragh 1211, S Murphy 1209, J Millar Randalstown 1205, J Smyth & Son Ahoghill 1203, S Murphy 1203.

NIPA Sect B Clubs

Ahoghill Flying Club 9/140 – J Smyth & Son 1203, C Moore 1164, J Smyth & Son 1156, 1155, M/M Robinson 1150, C Moore 1148. Brooke Supplies 2 Bird Club – Mr & Mrs Robinson 1150, T & G Balmer 1078.

Ballymena & District 5/62 – J Eagleson & Sons 1200, R Service & Son 1155, 1130, J Eagleson & Sons 1126, 1103, 1066. Johnston Eagleson & Sons had the best bird in both Ballymena & District and the town timing at 11.23am.

Ballymoney HPS 16/180 – D Dixon 1216, 1212, 1202, 1156, 1152, D & H Stuart 1142.

Ballymoney West Combine 7/86 – W Rodgers 1134, L Neill 1133, W Blair 1123, J McDowell & Sons 1123, M Gamble & Son 1103, J McConaghie 1040, Young & Gibson 987. –

Dervock RPS 6/67 – D & H Stuart 1142, S Lavery 1139, D & H Stuart 1135, 1097, D Devenney 1058, D & G McMullan 1053.

Cullybackey HPS 8/89 – A Darragh 1225, 1211, 1167, G Gibson 1157, A Darragh 1151, 1151.

Crumlin & District 7/99 – Sefton Thompson 1084, McConville Bros 1081, Sefton Thompson 1081, R & S Hope 1081, Sefton Thompson 1051, McConville Bros 1047.

Harryville HPS 9/148 – S Crawford 1173, A McBride 1148, S Crawford 1121, 1121, A McBride 1117, 1117.

Kells & District 6/32 – S Murphy 1230, 1209, 1203, 1202, B Swann & Son 1187, S Murphy 1184. Sizzlers 2 Bird Club – S Murphy 1203, A Barkley & Son 818, 809.

Muckamore 7/126 – S & N Maginty 1196, 1138, 1125, 1114, 1099, D J Thompson 1091.

Randalstown 8/117 – J Millar 1205, Stewart Bros 1144, J Millar 1125, Stewart Bros 1100, J Millar 1092, F & G & J Dickey 1077.

Rasharkin & District 6/30 – J & M Milliken 1221, F Barkley 1172, 1114, H Cubitt 1067, A C & T Tweed 1046, 1038. Danny Dixon vels 1216, 1212, 1202, 1155, 1152, 1141, 1137.

NIPA Section E Talbenny (2) 122/2420 – P McFadden Monaghan 1324, N Weir Loughgall 1263, D Calvin Bondhill Soc 1260, G & A Campbell Armagh 1254, Ronnie Williamson Bondhill Soc 1249, R McCracken Markethill 1246, R Buckley Annaghmore 1235, A McMullan Annaghmore 1234, Larkin Bros Blackwatertown 1234, 1233.

NIPA Sect E Clubs

Annaghmore 15/472 – R Buckley 1235, A McMullan 1234, R Telford 1227, G Buckley & Son 1227, 1223, 1215.

Armagh HPS 8/108 – G & A Campbell 1254, R Parkes & Son 1203, P Duffy 1199, R Parkes & Son 1172, D C & P McArdle 1170, I Parkes & Son 1168.

Beechpark Social 9/144 – M Duggan & Son 1137, 1136, 1115, G & P Lavery 1108, 1072, 1072.

Blackwatertown HPS 6/103 – Larkin Bros 1234, 1233, Joe Brown 1200, Larkin Bros 1187, 1178, 1166.

Bondhill Social – David Calvin 1260, Ronnie Williamson 1249, David Calvin 1216, Capper Bros 1216, David Calvin 1215, John Greenaway 1186.

Edgarstown 12/189 – Jim Robinson 1177, R G & G Donaldson 1175, 1175, G & C Simmons 1152, D Love 1131, R G & G Donaldson 1127.

Gilford & District 10/153 – Tom Wilson 1147, A Feeney & Son 1119, 1112, 1104, Moody Bros 1099, P & R Moody 1096.

Laurelvale 10/191 – Alan Craig 1218, 1111, 1109, G & C Topley 1092, Alan Craig 1082, Dowey Bros 1065.

Loughgall 8/433 – N Weir 1263, 1218, 1211, 1179, 1171, 1155.

Lurgan Social 20/234 – J Douglas & Son 1197, R Adamson 1148, 1147, K Henderson & Son 1143, J Douglas & Son 1141, C J & B Ferris 1132.

Markethill 5/104 – R McCracken 1246, J & H Muldrew & McMurray 1212, 1208, 1184, Humphries & Baird 1183, J & H Muldrew & McMurray 1171.

Monaghan 8/121 – Patrick McFadden 1324, James Graham 1226, 1224, Stephen O’Brien 1218, Brendan Corley 1203, 1200.

Portadown & Drumcree 6/77 – Sloan & Reid 1151, B Creaney 1049, 1048, J Whitten & Son 1047, B Creaney 1041, 997.

NIPA Section C Talbenny (2) 103/1464 – J & D Braniff Wheatfield 1172, M/M B McNeilly Doagh & Dist 1172, O O’Neill & Son Glenarm & Dist 1156, J Burrows Eastway 1154, Armstrong & McAllister Ligoniel 1151, W Cowan Doagh & Dist 1151, M/M B McNeilly 1150, 1146, J & D Braniff 1144, M/M Reid & Son Carrick Soc 1142.

NIPA Section D Talbenny (2) 68/999 – Lavery Bros Hills & Maze 1178, N Edgar & Son Dromara 1174, Lavery Bros 1163, N Edgar & Son 1149, B Murray Dromara 1145, P & C Carson Glen 1143, O Farrelly Trinity RPC 1142, J & L Smyth Trinity RPS 1134, G Smyth Lisburn & Dist 1133, J & L Smyth 1128.

NIPA Section F Talbenny (2) 44/552 – K Murray Killyleagh & Dist 1070, McComb Bros Killyleagh Cent 1040, P McDowell Crossgar 1007, K Murray 1007, McCartan & Woodsides Crossgar 1003, McComb Bros 1000, P Murray Killyleagh & Dist 997, R Shaw Corrigs 994, McCartan & Woodsides 993, D Grieves Killyleagh & Dist 990.

NIPA Section G Talbenny (2) 44/847 – Gary Hughes & Son Newry & Dist 1335, R Williamson Newry & Dist 1225, 1225, 1214, S Ogle Drumnavaddy 1206, R McKelvey Millvale 1203, Lyons & Kennedy Hills & Maze 1202, R Williamson 1202, 1195, 1192.

Coleraine Triangle Talbenny (2) - S Diamond Coleraine Prem 1225, McSeveney & Bradley Coleraine Prem 1195, R McAlary Coleraine Prem 1190, A & M Boyle Windsor Soc 1188, 1181, R McAlary 1174, B McCrudden Coleraine & Co Derry 1171, R & J Parke Windsor Soc 1166, A & M Boyle 1163, S Diamond 1155, 1147, J Hanson Coleraine Prem 1147, S Diamond 1145, P O’Connor Coleraine Prem 1143, 1141, M & J Howard & Son Coleraine Prem 1140, J Hanson 1139, B & D Coyle Coleraine Prem 1123, J Hanson 1110, Diamond Bros & G McLaughlin Coleraine Prem 1107.

City of Derry Federation Talbenny (2) - Barry Hart Foyle 1162, R Lyle Maiden City 1149, Ray McMonagle Amelia Earhart 1128, P McLaughlin Maiden City 1120, Concannon Bros Maiden City 1117, L & M Moran Derry & Dist 1108, D Simpson Derry & Dist 1093, A McCrudden Derry & Dist 1089, D W Lofts Foyle 1066, 1055, J & G Ramsey Derry & Dist 1039, 1037, Concannon Bros 1036, Ray McMonagle 1015, D Canning Derry & Dist 1007, J & M McGettigan Maiden City 1005, J & M McDaid 1002, J & M McGettigan 984, Concannon Bros 978, D Simpson 958.

Foyle Valley Combine Talbenny (2) - Barry Hart Foyle 1162, R Lyle Maiden City 1149, Ray McMonagle Amelia Earhart 1128, P McLaughlin Maiden City 1120, Concannon Bros Maiden City 1117, L & M Moran Derry & Dist 1108, D Simpson Derry & Dist 1093, A McCrudden Derry & Dist 1089, D W Lofts Foyle 1066, 1055, John White Strabane 1043, J & G Ramsey Derry & Dist 1039, 1037, Concannon Bros 1036, Ray McMonagle 1015, D Canning Derry & Dist 1007, J & M McGettigan Maiden City 1005, Eddie McGettigan Strabane 1005, J & M McDaid 1002, J & M McGettigan 984.

Talbenny Combine Double for Sam Murphy

The second channel race of the season was flown from Talbenny in south Wales on Saturday 4th June.

The birds were liberated at 6.00am in a north easterly wind and a very hard race was to follow with many birds again missing at dark. Best bird in the Mid Antrim Combine for the second channel race in a row was timed by Kells & District fancier Sam Murphy who recorded a velocity of 1230ypm. Sam’s 2-year-old blue hen was timed at 11.06am flying 214 to Groggan Crescent lofts in Randalstown. Last week from 1st Talbenny the hen won 5th Combine & 7th Section B this week she wins 1st Combine, 1st Section B and 13th Open NIPA. She was purchased in a kit of young birds from Gary Gibson of Cullybackey and the breeding is Sticker Donkers.

Next best was the Cullybackey winner Alan Darragh on 1225 followed by the Rasharkin winners John & Mark Milliken on 1221. Other winners included John Miller of Randalstown winning with the same blue chequer Soontjen cock for the second week in a row, 6th Combine from 1st Talbenny and 8th Combine 2nd Talbenny. This week John’s bird is sitting on a newly hatched squeaker. Jimmy Smyth & Son were best in Ahoghill on 1203, worked hard all year and Johnston Eagleson & Sons again had the best bird in both Ballymena & District and the town on 1200ypm. Their winning cock is a son of “Channel Queen” winner of 2 x 1st Combine on the channel including 6th Open INFC Penzance YB Grand National. Mervyn Eagleson PO.

Mid Antrim Combine 2nd Talbenny 46/632 - S Murphy Kells 1230, A Darragh Cullybackey 1225, J & M Milliken Rasharkin 1221, D Dixon Rasharkin 1216, D Dixon Rasharkin 1212, A Darragh Cullybackey 1211, S Murphy Kells 1209, John Miller Randalstown 1205, J Smyth & Son Ahoghill 1203, S Murphy Kells 1203, S Murphy Kells 1202, D Dixon Rasharkin 1202, J Eagleson & Sons Ballymena 1200, S Murphy Kells 1184, S Crawford Associate 1173, F Barkley Rasharkin 1172, A Darragh Cullybackey 1167, C Moore Ahoghill 1164, G Gibson Cullybackey 1157, D Dixon Rasharkin 1156, J Smyth & Son Ahoghill 1156, S Murphy Kells 1155, R Service & Son Ballymena 1155, J Smyth & Son Ahoghill 1155, S Murphy Kells 1153, D Dixon Rasharkin 1152, A Darragh Cullybackey 1151, A Darragh Cullybackey 1151, Mr & Mrs Robinson Ahoghill 1150, A McBride Associate 1148.

Mid Antrim Combine OB Points Fancier of The Year Top 10 - Week 8 - 2nd Talbenny (Fermoy to be added). J Eagleson & Sons Ballymena 248, S Murphy Kells 215, Young McManus & Sons Ahoghill 192, A Darragh Cullybackey 189, D Dixon Rasharkin 188, J & M Milliken Rasharkin 168, T Whyte Rasharkin 105, S Crawford Associate 90, F Barkley Rasharkin 54, Surgenor Bros 47.

Mid Antrim Combine Champions League Q/F Knock out 2nd Talbenny (winners in capitals) - S Crawford 1173 v S MURPHY 1230, SURGENOR BROS 1103 V Blair & Rankin 1013, J Smyth & Son 1203 v D DIXON 1216, F Barkley 1172 v J EAGLESON & SONS 1200.

Mid Antrim Combine OB Knock out 2nd Talbenny (winners in capitals)

J & M MILLIKEN 1221 V T & M Morrow (never sent), D Houston & Son (never sent) v G GIBSON 1157, S MURPHY 1230 V R H Clements 1042, Blair & Rankin 1013 v J EAGLESON & SONS 1200

Results NIPA 3rd Fermoy and Fermoy 5B Championship

NIPA 3rd Fermoy Open 433/6715 – 1-1C D McElhone Eastway 1310, 2-2C J & D Braniff Wheatfield 1310, 3-3C D & J Campbell Eastway 1307, 4-4C D & M & G Ferguson Wheatfield 1307, 5-1G S Ogle Drumnavaddy 1303, 6-2G M/M G Delaney Dromore 1295, 7-1E J & E Calvin Annaghmore 1290, 8-5C J & D Braniff 1286, 9-2E G & A Campbell Armagh 1285, 10-3G G McLoughlin Newry & Dist 1285, 11-4G R Williamson Newry & Dist 1284, 12-5G R Williamson 1283, 13-1D J Greenaway Hills & Maze 1280, 14-6G S Ogle 1278, 15-2D J Gregory & Sons Colin 1278, 16-3E G & A Campbell 1278, 17-4E I Parkes & Son Armagh 1277, 18-5E D Calvin Bondhill Soc 1277, 19-3D P & K McCarthy Trinity RPC 1276, 20-4D I Rollins & Son Hills & Maze 1276.

Fermoy 4th June 2022 – Lib 7.30am, wind Northeast

NIPA Section A 3rd Fermoy 41/569 – J Hanson Coleraine Prem 1270, M McPhillips Coalisland 1268, K Morton & Sons Cookstown 1267, Diamond Bros & G McLaughlin Coleraine Prem 1259, B Morgan Coalisland 1253, J Hanson 1252, B Morgan 1250, 1248, B & D Coyle Coleraine Prem 1245, T McCrudden Coleraine & Co Derry 1241.

NIPA Sect A Clubs

Coalisland & District 24/304 – M McPhillips 1268, B Morgan 1253, `1250, 1248, 1239, D Abbott 1233.

Coleraine Premier HPS 12/164 – J Hanson 1270, Diamond Bros & G McLaughlin 1259, J Hanson 1252, B & D Coyle 1245, Diamond Bros & G McLaughlin 1233, S Diamond 1227.

Coleraine & County Derry 6/56 – T McCrudden 1241, 1210, B McCrudden 1202, S Walker 1114, R Montgomery 1099.

Cookstown Social 2/62 – K Morton & Son 1267, 1238, G & S Smith 1203, K Morton & Son 1191, 1191.Dungannon & District 1/10 – E Bleeks 1084, 978, 935, 931, 904, 861.

Windsor Social – R McCann 1200, A & M Boyle 1198, A Parke 1186, A & M Boyle 1181, C Morrow & Son 1168, B & R Watton 1167.

NIPA Section H 3rd Fermoy 50/548 – A Kelly Omagh & Dist 1239, David Booth Mourne & Dist 1228, 1223, 1216, Dessie Mullen Strabane & Dist 1214, G Quinn Omagh & Dist 1206, Dessie Mullen 1204, J Quigley & Son Amelia Earhart 1203, David Booth 1196, Freddie Patterson Strabane & Dist 1192.

NIPA Sect H Clubs

Amelia Earhart 6/53 – Jimmy Quigley & Son 1203, Eamon Quigley 1128, 1115, Ray McMonagle 1114, Jimmy Quigley & Son 1108, Ray McMonagle 1089

Derry & District 11/77 – J & M McDaid 1182, M McGrath 1054, D McNulty 1044, J Fiamond 1041, D Canning 1041, J & G Ramsey 1038.

Foyle RPS 4/20 – T & H Bradley 1141, Noel McGrotty 1052, T & H Bradley 1039, 1033.

Limavady 2/34 – Ronnie Witherow 1139, 1114, 1096, 1095, Liam Millar 955.

Londonderry PRS 3/25 – L Flanagan & Son 1124, 1059, 1032, 1030, 1016, N murray 967.

Maiden City8/97 – R & N Cassidy 1154, J & M McGettigan 1138, P McLaughlin 1138, P & M Healy 1137, 1136, J McConomy 1135.

Mourne & District 3/90 – David Booth 1228, 1223, 1216, 1196, 1180, John Convey 1179.

Omagh & District – A Kelly 1239, G Quinn 1206, A Kelly 1173, 1173, K Armstrong 1171, 1169.

Strabane & District 8/119 – Dessie Mullen 1214, 1204, Freddie Patterson 1192, Dessie Mullen 1188, 1168, David Devine 1163.

NIPA Section B 3rd Fermoy 90/1334 – D Dixon Ballymoney 1265, D & H Stuart Ballymoney 1256, D Dixon 1253, G Gibson Cullybackey 1253, Young McManus & Sons Ahoghill 1251, D & H Stuart 1250, S & J Bones and T Yates Muckamore 1250, Young McManus & Sons 1250, 1250, S & N Maginty Muckamore 1245.

NIPA Sect B Clubs

Ahoghill Flying Club 11/189 – Young McManus & Sons 1251, 1250, 1250, 1236, 1234, T Whyte 1229. Brooke Supplies 2 Bird Club – Trevor Whyte 1229, Jimmy Smyth & Son 1192.

Ballymena & District 7/86 – J Eagleson & Sons 1218, 1200, 1200, 1196, 1185, 1183. Johnston Eagleson & Sons win the ordinary race with a yearling chequer pied Van den Bulck hen. In the 5 Bird race they win with a 3-year-old blue pied hen that won 5th Section & 29th Open Skibbereen Inland National a couple of weeks ago.

Ballymoney HPS 16/399 – D Dixon 1265, D & H Stuart 1256, D Dixon 1253, D & H Stuart 1250, J McDowell & Sons 1241, L Neill 1234.

Ballymoney West Combine 5/82 – J McDowell & Sons 1241, L Neill 1234, Young & Gibson 1218, M Gamble & Son 1156.

Dervock RPS 6/187 – D & H Stuart 1256, 1250, D Devenney 1173, D & G McMullan 1121, S Lavery 1115, D & G McMullan 1095.

Broughshane & District 5/82 – A Purvis 1150, 1131, 1123, T & M Morrow 1080, 1073, D Houston & Son 1049.

Cullybackey HPS 6/83 – G Gibson 1253, A Darragh 1231, G Gibson 1217, A Darragh 1207, 1205, G Gibson 1178.

Crumlin & District 4/79 – McConville Bros 1205, 1166, J Lowry 1133, 1127, Fleming Bros 1116, McConville Bros 1105.

Harryville HPS 20/197 – R H Clements 1202, S Crawford 1160, Johnston & Richards 1136, K & K Kernohan 1129, 1114, 1092.

Kells & District 6/54 – McFarlane & Agnew 1221, S Murphy 1201, 1200, Surgenor Bros 1192, 1179, S Murphy 1135. Sizzlers 2 Bird Club – Surgenor Bros 1179, S Murphy 1130, B Swann & Son 1127, 1088, A Barkley & Son 909.

Muckamore 10/132 – S & J Bones and T Yates 1250, S & N Maginty 1245, 1243, 1158, A & E Bell 1103, N Lusty 1088.

Rasharkin & District 7/69 – J & M Milliken 1223, 1222, 1192, 1190, 1190, W McFetridge 1153. D Dixon vels 1265, 1253, 1250.

NIPA Section E 3rd Fermoy 55/889 – J & E Calvin Annaghmore 1290, G & A Campbell Armagh 1285, 1278, I Parkes & Son Armagh 1277, D Calvin Bondhill Soc 1277, K Allister Monaghan 1274, G Buckley & Son Annaghmore 1273, G & S McMullan 1272, 1268, D Carville & Son Lurgan Soc 1265.

NIPA Sect E Clubs

Annaghmore 5/46 – J & E Calvin 1290, G Buckley & Son 1273, J & E Calvin 1259, R Buckley 1245, P Boyd 1241, 1237.

Armagh HPS – G & A Campbell 1285, 1278, I Parkes & Son 1277, R Parkes & Son 1259, G & A Campbell 1250, 1240.

Beechpark Social 5/111 – D Mawhinney & Son 1232, C Reynolds 1223, D Mawhinney & Sons 1206, 1204, C Reynolds 1183, D Mawhinney & Son 1169.

Blackwatertown HPS 6/97 – G Douglas 1207, H T & J Larkin 1204, G Douglas 1203, 1196, H T & J Larkin 1184, Larkin Bros 1176.

Bondhill Social – David Calvin 1277, 1246, B & A Beattie 1233, John Greenaway 1217, 1210, David Calvin 1177.

Gilford & District 10/80 – G O’Dowd 1260, 1236, Moody Bros 1225, A Feeney & Son 1212, 1210, 1206.

Laurelvale 5/143 – A craig 1242, 1227, 1216, C Duke & Sons 1208, C Brown 1203, A craig 1203.

Loughgall 15/271 – Nelson Weir 1179, 1173, John McGeary 1163, Nelson Weir 1161, John McGeary 1158, Nelson Weir 1157.

Lurgan Social – D Carville & Son 1265, C J & B Ferris 1259, R Adamson 1241, C J & B Ferris 1220, 1215, J Barr 1214.

Markethill – J & H Muldrew & McMurray 1260, 1221, 1208, 1196, 1175.

Monaghan 8/139 – Keith Allister 1274, 1264, C & O Myers 1225, Keith Allister 1225, James Graham 1205, 1194.

Portadown & Drumcree – J Geary & Son 1206, A McDonald 1177, 1147, J Whitten & Son 1139, A McDonald 1134, J Whitten & Son 1128.

NIPA Section C 3rd Fermoy 56/847 – D McElhone Eastway 1310, J & D Braniff Wheatfield 1310, D & J Campbell Eastway 1307, D & M & G Ferguson Wheatfield 1307, J & D Braniff 1286, D & M & G Ferguson 1269, Calderwood & Waite Ligoniel 1268, J & D Braniff 1257, G McKenna Eastway 1257, J & D Braniff 1255.

NIPA Section D 3rd Fermoy 72/993 – J Greenaway Hills & Maze 1280, J Gregory & Sons Colin 1278, P & K McCarthy Trinity RPC 1276, I Rollins & Son Hills & Maze 1276, Russell Bros Dromara 1268, P & J Boal Dromore 1266, J Gregory & Sons 1262, R Topping & Son Lisburn & Dist 1258, P & J Boal 1254, N Edgar & Son Dromara 1251.

NIPA Section F 3rd Fermoy 30/554 – Gordon Bros & Sons Killyleagh Cent 1257, 1257, 1257, 1205, McCartan & Woodsides Crossgar 1202, P Murray Killyleagh & Dist 1202, McCartan & Woodsides 1199, Adair & McCombs Crossgar 1197, McGimpsey Bros Ards 1192, McCartan & Woodsides 1189.

NIPA Section G 3rd Fermoy 39/981 – S Ogle Drumnavaddy 1303, M/M G Delaney Dromore 1295, G McLoughlin Newry & Dist 1285, R Williamson Newry & Dist 1284, 1283, S Ogle 1278, G McLoughlin 1268, J F McCabe & Son Newry & Dist 1253, S Delaney Harmony 1244, J F McCabe & Son 1244.

Coleraine Triangle result 3rd Fermoy 4/6/22 - Congratulations Jimmy on winning the Triangle for the 3rd time this year. This Lambrecth hen is a very decent pigeon, winning 3x1st and 2nd this year so far. She also wins 1st Section in both the 5 Bird and the Fermoy Club race. A super performance, well done.

Coleraine Triangle Fermoy – J Hanson Coleraine Prem 1270, Diamond Bros & G McLaughlin Coleraine Prem 1259, J Hanson 1252, B & D Coyle Coleraine Prem 1245, Terence McCrudden Coleraine & County Derry 1241, Diamond Bros & G McLaughlin 1233, S Diamond Coleraine Prem 1227, J Hanson 1226, L Hanson & Son Coleraine Prem 1220, J Hanson 1220, L Hanson & Son 1226, 1211, T McCrudden 1210, L Hanson & Son 1210, 1210, B McCrudden Coleraine & County Derry 1202, M & J Howard & Son Coleraine Prem 1201, R McCann Windsor Soc 1200, S Diamond 1199, A & M Boyle Windsor Soc 1198.

Foyle Valley Combine Fermoy – Dessie Mullen Strabane 1214, 1204, Jimmy Quigley & Son Amelia Earhart 1203, Freddie Patterson Strabane 1192, Dessie Mullen 1188J & M McDaid Derry & Dist 1182, Dessie Mullen 1168, David Devine Strabane 1163, Dessie Mullen 1156, 1155, R & N Cassidy Maiden City 1154, Dessie Mullen 1150, 1143, 1143, T & H Bradley Foyle 1141, J & M McGettigan Maiden City 1138, P McLaughlin Maiden City 1138, P & M Healy Maiden City 1137, P & M Healy 1136, J McConomy Maiden City 1135.

City of Derry Federation Fermoy – Jimmy Quigley & Son Amelia Earhart 1203, J & M McDaid Derry & Dist 1182, R & N Cassidy Maiden City 1154, T & H Bradley Foyle 1141, J & M McGettigan Maiden City 1138, P McLaughlin Maiden City 1138, P & M Healy Maiden City 1137, P & M Healy 1136, J McConomy Maiden City 1135, Eamon Quigley Amelia Earhart 1128, P McLaughlin 1126, L Flanagan Londonderry 1124, Eamon Quigley 1115, Ray McMonagle Amelia Earhart 1114, Jimmy Quigley & Son 1108.

Mid Antrim Update

The 2nd Fermoy race of the season and the duplicated 5 bird event were flown on Saturday 4th June. Birds were released at 7.30am in north easterly winds. Dunloy fancier Danny Dixon topped the Mid Antrim Combine & Section B in both races. Danny timed his yearling blue cock at 12.19pm for the 208 miles fly to the lofts in Dunloy to record 1265. From 1st Fermoy earlier in the season this cock won 1st Combine and 3rd Section B. The sire of the winner is Martin Graham’s “Denman” 1st Open INFC Yearling National from Sennen Cove when paired to a daughter of “Dixie Chic” Danny’s own young bird National winner from Penzance. The Cullybackey winner Gary Gibson was next best on 1253, followed by Paddy & William McManus with the top five in Ahoghill Flying Club on 1251. Mervyn Eagleson PO.

Mid Antrim Combine Fermoy - D Dixon Rasharkin 1265, D Dixon Rasharkin 1253, G Gibson Cullybackey 1253, Young McManus & Sons 1251, Young McManus & Sons 1250, D Dixon Rasharkin 1250, Young McManus & Sons 1250, D Dixon Rasharkin 1244, Young McManus & Sons1236, Young McManus & Sons 1234, A Darragh Cullybackey 1231, T Whyte Ahoghill 1229, Young McManus & Sons 1226, J & M Milliken Rasharkin 1223, D Dixon Rasharkin 1222, J & M Milliken Rasharkin 1222, McFarlane & Agnew Kells 1221, J Eagleson & Sons Ballymena 1218, G Gibson Cullybackey 1217, A Darragh Cullybackey 1207, A Darragh Cullybackey 1205, R H Clements Associate 1202, S Murphy Kells 1201, S Murphy Kells 1200, J Eagleson & Sons Ballymena 1200, J Eagleson & Sons Ballymena 1200, D Dixon Rasharkin 1198, J Eagleson & Sons Ballymena 1196, J Smyth & Son Ahoghill 1192, J & M Milliken Ahoghill 1192

Fermoy 5 Bird Championship

This race as usual was flown in duplicate with the ordinary race out of Fermoy, liberation was at the early time of 7.30am in a Northeast wind.

NIPA Fermoy 5 Bird OB Championship 242/1064 – 1-1C D McElhone Eastway 1310, 2-2C J & D Braniff Wheatfield 1310, 3-3C D & J Campbell Eastway 1307, 4-4C D & M & G Ferguson Wheatfield 1306, 5-1G S Ogle Drumnavaddy 1303, 6-2G Ron Williamson Newry & Dist 1283, 7-1E G & A Campbell Armagh 1278, 8-2E David Calvin Bondhill 1277, 9-3E G Buckley & Son Annaghmore 1273, 10-4E G & S McMullan Drumnavaddy 1272, 11-1A J Hanson Coleraine Prem 1270, 12-5C D & M & G Ferguson 1269, 13-2A M McPhillips Coalisland 1268, 14-6C Calderwood & Waite Ligoniel 1268, 15-1D Russell Bros Dromara 1268, 16-3A Kenny Morton & Sons Cookstown 1267, 17-1B D Dixon Ballymoney 1265, 18-5E D Carville & Son Lurgan Soc 1265, 19-6E K Allister Monaghan 1244, 20-2D J Gregory & Sons Colin 1262.

NIPA Sect A 5 Bird Fermoy 24/79 – J Hanson Coleraine Prem 1270, M McPhillips Coalisland 1268, Kenny Morton & Sons Cookstown 1267, Diamond Bros & G McLaughlin Coleraine Prem 1259, B Morgan Coalisland 1250.

NIPA Sect B 5 Bird Fermoy 53/220 – D Dixon Ballymoney 1265, D & H Stuart Ballymoney 1250, S & J Bones and T Yates Muckamore 1250, Young McManus & Sons Ahoghill 1250, D Dixon 1250, Young McManus & Sons 1250, D & H Stuart 1247, S & N Maginty Muckamore 1245, D Dixon 1244, S & N Maginty 1244.

NIPA Sect C 5 Bird Fermoy 34/146 – D McElhone Eastway 1310, J & D Braniff Wheatfield 1310, D & J Campbell Eastway 1307, D & M & G Ferguson Wheatfield 1306, 1269, Calderwood & Waite Ligoniel 1268, G McKenna Eastway 1257, J Burrows Eastway 1218, A & N Lewis Doagh & Dist 1217, K Shaw Wheatfield 1215.

NIPA Sect D 5 Bird Fermoy 31/127 – Russell Bros Dromara 1268, J Gregory & Sons Colin 1262, R Topping & Son Lisburn & Dist 1258, N Edgar & Son Dromara 1257, J Greenaway Hills & Maze 1245, R Topping & Son 1242, P & J Boal Dromore 1235, J & J Taggart Hills & Maze 1227.

NIPA Sect E 5 Bird Fermoy 52/240 – G & A Campbell Armagh 1278, David Calvin Bondhill 1277, G Buckley & Son Annaghmore 1273, G & S McMullan Drumnavaddy 1272, D Carville & Son Lurgan Soc 1265, Keith Allister Monaghan 1264, R Parkes & Son Armagh 1259, J & H Muldrew & McMurray Markethill 1258, David Calvin 1246, Robert Buckley Annaghmore 1245.

NIPA Sect F 5 Bird Fermoy 15/70 – McGimpsey Bros Ards 1192, 1175, Colin Hutchinson Comber Cent 1143, 1138, W & L Robinson Comber Cent 1132.

NIPA Sect G 5 Bird Fermoy 33/159 – Sam Ogle Drumnavaddy 1303, Ron Williamson Newry & Dist 1284, J F McCabe & Son Newry & Dist 1253, Ron Williamson 1237, G McLaughlin Newry & Dist 1237, Chloe Chambers Newry & Dist 1236, Ron Williamson 1232, Owen Markey Ballyholland 1227, M/M G Delaney Dromore 1224, Stephen Delaney Dromore 1223.

NIPA Sect H 5 Bird Fermoy 33/142 – Glen Quinn Omagh 1206, J Quigley & Son Amelia Earhart 1203, M & J McDaid Derry & Dist 1182, David Booth Mourne & Dist 1181, A Kelly Omagh 1173, 1173, K Armstrong Omagh 1171, 1169, D Devine Strabane 1163.

NIPA Centre Results Fermoy 5B Old Bird Championship

Banbridge Centre Fermoy 5 Bird – S Ogle Drumnavaddy 1303, G & S McMullan Drumnavaddy 1272, J Smyth & Sons Drumnavaddy 1218, 1215, G & S McMullan 1211, McGrath & McParland 1211, D & K Mallen 1207, Tommy Mallen 1206, S Ogle 1199, W McDowell & Sons 1196.

Newry Centre Fermoy 5 Bird – R Williamson Newry & Dist 1283, J F McCabe & Son Newry & Dist 1253, R Williamson 1237, G McLaughlin Newry & Dist 1237, Chloe Chambers Newry & Dist 1236, R Williamson 1232, O Markey Ballyholland 1227, G McLaughlin 1215, C O’Hare & Daughter Ballyholland 1204, J McParland 1191.

Coleraine Centre Fermoy 5 Bird – J Hanson Coleraine Prem 1276, Diamond Bros & G NcLaughlin Coleraine Prem 1259, B & D Coyle Coleraine Prem 1245, J Hanson 1220, 1218, 1218, M & J Howard & Son Coleraine Prem 1201, L Hanson & Son Coleraine Prem 1198, B & D Coyle 1187, 1187.

Ballymoney Centre Fermoy 5 Bird - D Dixon Ballymoney 1265, D & H Stuart Ballymoney 1250, D Dixon 1250, D & H Stuart 1247, D Dixon 1244, J McDowell & Sons Ballymoney 1241, L Neill Ballymoney 1234, D & H Stuart 1233, J & M Milliken Rasharkin 1223, D Dixon 1222.

Muckamore Centre Fermoy 5 Bird – S & J Bones and T Yates Mickamore 1250, S & N Maginty Muckamore 1245, 1243, 1158, J Lowry Crumlin 1133, 1127, Fleming Bros Crumlin 1116, McConville Bros Crumlin 1106, S J Bones and T Yates 1089, McConville Bros 1051, Magill & Lavery Muckamore 1038.

Ahoghill Centre Fermoy 5 Bird – Young McManus & Sons Ahoghill 1250, 1250, 1234, T Whyte Ahoghill 1229, M/M Robinson Ahoghill 1188, 1188, J Eagleson & Sons Ballymena 1174, C Moore Ahoghill 1165, J Eagleson & Sons 1163, C Moore 1155.

Portadown Centre Fermoy 5 Bird – A Craig Laurelvale 1242, Moody Bros Gilford 1225, S & E Buckley Edgarstown 1210, J Geary & Son Portadown & Drumcree 1207, S & E Buckley 1206, C Brown Laurelvale 1203, A Craig 1193, Moody Bros 1286, A McDonald Portadown & Drumcree 1177, 1147.

Killyleagh Centre Fermoy 5 Bird – McGimpsey Bros Ards 1192, 1176, Colin Gibson Comber Cent 1143, 1138, W & L Robinson Comber Cent 1132, R & S Malcolmson Harmony 1115, P Murray Killyleagh & Dist 1096, McCartan & Woodsides Crossgar 1088, Colin Hutchinson 1082, W & L Robinson 1067.

Mid Antrim Combine Fermoy 5 Bird - D Dixon Rasharkin 1265, Young, McManus & Sons Ahoghill 1250, D Dixon Rasharkin 1250, Young, McManus & Sons Ahoghill 1250, D Dixon Rasharkin 1244, Young, McManus & Sons Ahoghill 1234, A Darragh Cullybackey 1231, T Whyte Ahoghill 1229, J & M Milliken Rasharkin 1223, D Dixon Rasharkin 1222, McFarlane & Agnew Kells 1221, A Darragh Cullybackey 1207, A Darragh Cullybackey 1205, D Dixon Rasharkin 1198, Mr & Mrs Robinson Ahoghill 1188, Mr & Mrs Robinson Ahoghill 1188, Surgenor Bros Kells 1179, A Darragh Cullybackey, J Eagleson & Sons Ballymena 1174, C Moore Ahoghill 1165, J Eagleson & Sons Ballymena 1163, S Crawford Associate 1160, G Gibson Cullybackey 1156, N & S Anderson Cullybackey 1155, C Moore Ahoghill 1155

Mid Antrim Combine OB Points (after all 4th June races) - D Dixon 334, Young McManus & Sons 321, J Eagleson & Sons 253, A Darragh 234, S Murphy 214, J & M Milliken 192, T Whyte 127, S Crawford 90, F Barkley 54, Surgenor Bros 51.

This is a photo of Danny Dixon holding his double section winner and double Mid Antrim Combine and double club winner, He has won the combine out of the first Fermoy this year so that is three combines he has won this year, his sire is Martin Graham’s National winner his dam is a daughter of Dixie Chic.