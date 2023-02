Blonde d'Aquitaine heifer sells for £2010 at Dungannon, prices remain brisk

While steers sold to £1910 for a 705kg Charolais (271.00).

Dropped calves cleared to £380 for an Fleckvieh bull and heifer calves to £305 Aberdeen Angus.

In-calf heifers sold to £1210 for a Limousin.

Dungannon Mart

Weanling sold to a height £1290 450kg Charolais steer (285.00).

While weanling heifers £1150 390kg Limousin (294.00).

Steers

steer prices remain strong to peak at £1910 for a 705kg Charolais (271.00) presented by H Kerr, £1710 670kg Limousin (255.00); W J Parks £1870 685kg Limousin (273.00), £1870 700kg Charolais (267.00), £1820 715kg Blonde d'Aquitaine (255.00), £1750 660kg Limousin (265.00), £1710 655kg Limousin (261.00), £1640 625kg Limousin (262.00), £1640 655kg Sal (250.00), £1600 610kg Charolais (262.00), £1540 575kg Limousin (268.00); J Montgomery £1780 610kg Limousin (292.00); W Somerville £1650 605kg Limousin (273.00), £1560 600kg Limousin (260.00), £1540 600kg Limousin (257.00); P T Daly £1570 540kg Limousin (291.00), £1550 570kg Charolais (272.00), £1530 560kg Limousin (273.00), £1530 580kg Limousin (264.00), £1450 540kg Limousin (269.00), £1410 500kg Limousin (282.00), £1400 500kg Belgian Blue (280.00), £1310 490kg Limousin (267.00), £1290 470kg Limousin (275.00), £1250 500kg Limousin (250.00); K Burrows £1550 570kg Blonde d'Aquitaine (272.00); G McIvor £1540 595kg Charolais (259.00), £1330 520kg Limousin (256.00); P Loughran £1490 525kg Limousin (284.00), £1450 520kg Limousin (279.00), £1370 490kg Limousin (280.00) and H Quinn £1400 500kg Limousin (280.00).

Heifers

Heifer prices remain brisk selling to a height of £2010 715kg Blonde d'Aquitaine (281.00) presented by H McClelland, £2000 745kg Limousin (269.00), £1980 720kg Charolais (275.00), £1860 720kg Charolais (258.00), £1620 640kg Charolais (253.00); R H Sinnamon £1940 705kg Charolais (275.00), £1840 675kg Limousin (273.00), £1830 660kg Charolais (277.00), £1760 640kg Charolais (275.00), £1710 665kg Charolais (257.00); W Somerville £1750 725kg Hereford (241.00), £1700 635kg Limousin (268.00); K Burrows £1690 655kg Blonde d'Aquitaine (258.00); J Stinson £1690 660kg Charolais (256.00), £1340 535kg Limousin (251.00); A Bowden £1670 635kg Limousin (263.00); G Boden £1620 605kg Charolais (268.00), £1590 595kg Charolais (267.00), £1560 610kg Charolais (256.00), £1520 550kg Charolais (276.00); J Gormley £1490 575kg Shorthorn (259.00), £1450 570kg Charolais (255.00), £1400 545kg Charolais (257.00), £1380 550kg Charolais (251.00); P O’Neill £1480 575kg Aberdeen Angus (257.00) and M Donaghy £1290 500kg Limousin (258.00), £1220 480kg Blonde d'Aquitaine (254.00).

Dropped calves

A good entry of dropped calves sold to a height of £380 Fleckvieh bull presented by F Collins, £305 Fleckvieh bull; B O’Neill £375 Aberdeen Angus bull, £290 Aberdeen Angus bull, £190 Aberdeen Angus bull; L Heslip £375 Belgian Blue bull, £365 Charolais bull, £330 Belgian Blue bull, £325 Belgian Blue bull, £290 Limousin bull; W Allen £330 Aberdeen Angus bull; A Watson £315 Aberdeen Angus bull, £270 Aberdeen Angus bull; C Weir £315 Aberdeen Angus bull and W Rodgers £230 Hereford bull, £200 Hereford bull.

Friesian bulls sold from £30 to £85.

Heifer calves cleared to £305 for an Aberdeen Angus heifer presented by A Haddock; M Rea £300 Hereford heifer, £285 x 2 Hereford heifers; L Heslip £300 Belgian Blue heifers; Lakeview Farm £285 Simmental heifer, £270 Simmental heifer, £225 Aberdeen Angus heifer; B O’Neill £275 Aberdeen Angus heifer, £265 Aberdeen Angus heifer and C Donaghy £250 Aberdeen Angus heifer and R and A Burns £200 Belgian Blue heifer.

Weanlings

A large show of weanlings saw with one of the dearest sales on record at Dungannon with male calves selling to £1290 for a 450kg Charolais male (285.00) presented by J McAninley, £990 340kg Charolais (289.00); C Dunwoody £1280 405kg Charolais (314.00); J Woods £1210 420kg Charolais (288.00), £980 335kg Sal (293.00), £940 350kg Limousin (270.00); D Busby £1160 400kg Limousin (289.00), £760 285kg Limousin (268.00); W McCavish £1130 380kg Limousin (295.00), £1090 370kg Limousin (295.00), £1020 345kg Limousin (295.00), £1000 355kg Limousin (281.00), £980 325kg Limousin (300.00), £970 340kg Limousin (285.00), £930 300kg Limousin (308.00); S McElmurry £1100 370kg Blonde d'Aquitaine (295.00); D McGee £1090 395kg Belgian Blue (275.00), £970 320kg Belgian Blue (300.00); M O’Neill £1080 340kg Charolais (316.00); M Mullin £1020 355kg Charolais (287.00), £1000 350kg Limousin (286.00), £910 320kg Limousin (285.00), £880 295kg Limousin (300.00), £880 285kg Limousin (308.00); C McElmurry £1010 350kg Charolais (287.00); C McAninley £980 345kg Limousin (285.00), £960 325kg Charolais (295.00); W McElmurry £920 330kg Charolais (278.00); F O’Neill £910 310kg Charolais (293.00), £800 245kg Charolais (325.00); P Harpur £910 310kg Limousin (292.00); R Douglas £890 265kg Charolais (330.00), £880 287kg Charolais (307.00), £870 270kg Charolais (321.00), £860 270kg Charolais (318.00), £840 260kg Limousin (325.00), £830 265kg Charolais (310.00); H Rainey £860 285kg x 2 Lims (302.00), £850 235kg Limousin (359.00), £850 285kg Limousin (298.00); F and A Donaghy £850 305kg Charolais (279.00), £820 290kg Charolais (280.00) and J Weir £830 235kg Charolais (350.00), £800 240kg Charolais (333.00), £690 240kg Hereford (288.00).