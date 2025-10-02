Breeding ewes selling to £305 at Armoy Mart, fat ewes to £200
Breeding ewes sold to £305, with ewe lambs to £172, store lambs sold to £132.50 and fat ewes to £200.
Leading prices
Fat lambs
Ryan Sinclair, Armoy, 28kgs £144.50. A and M McKeegan, Glenarm, 27kgs £141.50. CS and DJ Currie, Mosside, 26kgs £141. Peter Thompson, Ballycastle, 26kgs £140.50. Liam Devlin, Armoy, 25kgs £140. Paul McKillop, Ballygalley, 24kgs £140. John Cassley, Armoy, 23kgs £139. Terry McBride, Ballycastle, 24kgs £138. J and J McMullan, Armoy, 25kgs £137.50. M Maloney, Loughguile, 21kgs £137.50. Pat McGarry, Ballycastle, 23kgs £137.50. Terry McBride, Ballycastle, 24kgs £137.50. C Lynn, Ballycastle, 23kgs £136.50. Jas McCormick, Armoy, 24kgs £135.50. A McGuckian, Dunloy, 25kgs £135. Beth Nutt, Ballymoney, 23kgs £135. G Black, Armoy, 24kgs £135. JJ McAlister, Cushendun, 24kgs £133.50.
Store lambs
J Moore, Dunloy, 9 Suffolk, £132.50. John O’Kane, Ballymoney, 29kgs Texel, £129. F McCaughan, Bushmills, 22kgs Texel, £123.50. Tony McMullan, Cushendall, 10 Suffolk, £125.50. Kevin McCaughan, Ballycastle, 60 Suffolk, £120. Martin McBride, Armoy, 33kgs Texel, £120. John McKillop, Cushendall, 22kgs Suffolk, £121.50. O Devlin, Armoy, 34 Suffolk, £121. Noel McAuley, Ballycastle, 26kgs Crossbreds £118. John Cassley, Armoy, 21kgs Suffolk, £116.50. Robert McKay, Carnlough, 24kgs Texel, £122.50. Jennifer McCurdy, Bushmills, 10kgs Suffolk, £115. Alex McMullan, Glenariffe, 24kgs Texel, £119.
Breeding sheep
Donal Gillan, Loughguile, 4 Texel, £305. K McErlain, Armoy, 2 Suffolk, £190. Jas Boyd, Larne, 13 Blackface ewe lambs, £196. Jamie McDonnell, Cushendall, 10 mule ewe lambs, £172, 8, £156. G McDoughal, Bushmills, 4 Blackface ewe lambs £168.
Fat ewes
P McNeill, Ballyvoy, Texel, £200. Peter Thompson, Ballycastle, Suffolk, £198. Sam McAuley, Bushmills, Suffolk, £196. Kev McErlain, Armoy, Suffolk, £190. Ryan Sinclair, Armoy, Suffolk, £190. Sam Simpson, Carnlough, Suffolk, £178. E Duncan, Ballyvoy, Texel, £166. S McBride, Ballyvoy, Texel, £157. C McHenry, Torr, Suffolk, £142. Chris McKernan, Ballymoney, £140. Sam Gardner, Ballymoney, Texel, £135.
Sale every Wednesday night at 7.00pm.
Watch live and bid with mart eye.
Auctioneers: Armoy Livestock Mart Ltd.