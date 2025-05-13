Breeding ring singles selling to £350 at Markethill Mart
Good quality light spring lambs sold to 757p/k for 17.7k at £134 for a Portadown farmer, followed by 726p/k for 19.9k at £144.50 for a Keady farmer.
Main demand for good quality light spring lambs from 696-716p/k.
Midweight spring lambs sold in a stronger trade to 729p/k for 21.8k at £159 for an Armagh producer, followed by 727p/k for 23.3k at £169.50 for an Armagh farmer.
Heavy spring lambs sold to 673p/k for 24.5k at £165 for a Portadown producer, followed by 667p/k for 24k at £160 for an Armagh producer.
The entire entry of heavy springs average 25.4k at £157, 614p/k.
Good quality midweight hoggets sold from 549-602p/k for 22k at £132.50 for an Armagh farmer, followed by 595p/k for 22.7k at £135 for a Poyntzpass producer.
Heavy hoggets sold up to 579p/k for 24.2k at £140 for an Armagh farmer, followed by 577p/k for 24.1k at £139 from a Newtownhamilton producer.
The 255 cull ewes sold to £274 with all well fleshed ewes from £210-£258, plainer types from £176- £208 and poorer qualities from £70-£160 each.
In the breeding ring singles sold for £350, £320 and £315 with several more outfits from £255-£310.
Light spring lambs
Portadown producer 17.7k £134 757p/k: Keady producer 19.9k £144.50 726p/k: Cullyhanna producer 19.2k £137.50 716p/k: Armagh producer 19.7k £141 716p/k: Newtownhamilton producer 19.6k £138 704p/k and Portadown producer 19.9k £138.50 696p/k.
Midweight spring lambs
Armagh producer 21.8k £159 729p/k: Armagh producer 23.3k £169.50 727p/k: Rathfriland producer 20.9k £151 722p/k: Portadown producer 20.1k £144 716p/k: Portadown producer 22k £157.50 716p/k and Portadown producer 22.3k £159 713p/k.
Heavy spring lambs
Portadown producer 24.5k £165 673p/k: Armagh producer 24k £160 667p/k: Belleeks producer 25k £165 660p/k: Portadown producer 26k £170 654p/k and Cullyhanna producer 24.4k £159 652p/k.
Midweight hoggets
Armagh producer 22k £132.50 602p/k: Poyntzpass producer 22.7k £135 595p/k: Tandragee producer 22k £130 591p/k: Banbridge producer 23k £133.50 580p/k and Newtownhamilton producer 23.5k £133 566p/k.
Heavy hoggets
Armagh producer 24.2k £140 579p/k: Newtownhamilton producer 24.1k £139 577p/k and Downpatrick producer 25.3k £142.50 563p/k.