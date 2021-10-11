Bull and bullock calves selling to £1120 at Omagh
Sale of suckled calves: Farmers are traditional in their habits, emphasised by a large attendance of bother buyers and sellers at the customary Wednesday night (October 6, 2021) sale of suckled calves, despite the choice of venues.
Bull/bullock calves
Hugh McQuaid, Dromore 480k £1120; 455k £1040, M F O’Neill, Tirquin 405k £1000, N McNulty, Dromore 420k £1030; 415k £980; 350k £1060 (302 ppk), S McMenamin, Drumquin 405k £980; 375k £1040, R Gilchrist, Douglas Bridge 415k £1000; 420k £960, S McCusker, Dromore 410k £990; 340k £950, Gary O’Kane, Drumquin 450k £1080; 490k £1120, F Gormley, Drumquin 410k £980; 365k £1050, T Conlin, Fintona 400k £960; 300k £870, B McCrystal, Mullaslin 420k £100; 365k £1030, R Gormley, Drumquin 410k £970; 510k £1130, Peter Gormley, Carrickmore 410k £960; 435k £1000; 350k £930, J B Daly, Creggan 460k £1070; 300k £830, Jas Love, Fintona 450k £1050; 470k £1090; 500k £1110, C Carson, Drumlegagh 420k £960; 375k £970, Conor O’Neill, Tirquin 335k £1010; 305k £910 and £890; 290k £990 (341ppk), K O’Neill, Tummery 305k £880; 315k £850, M Meenagh, Drumlister 330k £930; 325k £880; 255k £750, D Emery, Lettercarn 305k £850; 255k £830, M McCaville, Envagh 330k £920, J Walsh, Arvalee 355k £990; 395k £1000, Jas Maguire, Ederney 245k £790, P McCaffrey, Drumquin 280k £770; 285k £780; 305k £840, J Sproule, Garvetagh 285k £780; 330k £870, J J McNabb, Trillick 285k £760, V Pinkerton, Knockmoyle 325k £860; 380k £910, Jack Hunter, Drumquin 310k £850, S McGread, Trillick 360k £950, G McDermott, Mountfield 335k £860, J Tuohey, Greencastle 395k £980, P Fox, Carrickmore 380k £920 and W Cousins, Botera 200k £680; 270k £800.
Heifers
A Mitchell, Drumquin 300k £850 (3); 250k £700 (2), J B Daly, Creggan 410k £1000; 390k £1020; 340k £970, M Colton, Dromore 430k £1000, H McQuaid, Dromore 455k £1020, K O’Neill, Tummery 330k £950, M Meenagh, Drumlister 355k £920; 315k £800, Jason Smyth, Killen 390k £1010, T Conlin, Fintona 315k £800 (2); 350k £820, N Hemphill, Drumquin 385k £970; 320k £790; 330k £800, Jas Walsh, Arvalee 390k £960, P Fox, Carrickmore 345k £840; 305k £740, V Pinkerton, Knockmoyle 400k £970, P Meenan, Loughmacrory 330k £780, K McNulty, Dromore 320k £760; 260k £700, S McCusker, Dromore 235k £620, C O’Neill,Tirquin 300k £790, D Emery, Lettercarn285k £740, Jas Maguire, Ederney330k £760 and William J Boyd Kesh 350k £800; 340k £760.