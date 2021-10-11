Bull and bullock calves selling to £1120 at Omagh

Sale of suckled calves: Farmers are traditional in their habits, emphasised by a large attendance of bother buyers and sellers at the customary Wednesday night (October 6, 2021) sale of suckled calves, despite the choice of venues.

By Darryl Armitage
Monday, 11th October 2021, 10:38 am

Bull/bullock calves

Hugh McQuaid, Dromore 480k £1120; 455k £1040, M F O’Neill, Tirquin 405k £1000, N McNulty, Dromore 420k £1030; 415k £980; 350k £1060 (302 ppk), S McMenamin, Drumquin 405k £980; 375k £1040, R Gilchrist, Douglas Bridge 415k £1000; 420k £960, S McCusker, Dromore 410k £990; 340k £950, Gary O’Kane, Drumquin 450k £1080; 490k £1120, F Gormley, Drumquin 410k £980; 365k £1050, T Conlin, Fintona 400k £960; 300k £870, B McCrystal, Mullaslin 420k £100; 365k £1030, R Gormley, Drumquin 410k £970; 510k £1130, Peter Gormley, Carrickmore 410k £960; 435k £1000; 350k £930, J B Daly, Creggan 460k £1070; 300k £830, Jas Love, Fintona 450k £1050; 470k £1090; 500k £1110, C Carson, Drumlegagh 420k £960; 375k £970, Conor O’Neill, Tirquin 335k £1010; 305k £910 and £890; 290k £990 (341ppk), K O’Neill, Tummery 305k £880; 315k £850, M Meenagh, Drumlister 330k £930; 325k £880; 255k £750, D Emery, Lettercarn 305k £850; 255k £830, M McCaville, Envagh 330k £920, J Walsh, Arvalee 355k £990; 395k £1000, Jas Maguire, Ederney 245k £790, P McCaffrey, Drumquin 280k £770; 285k £780; 305k £840, J Sproule, Garvetagh 285k £780; 330k £870, J J McNabb, Trillick 285k £760, V Pinkerton, Knockmoyle 325k £860; 380k £910, Jack Hunter, Drumquin 310k £850, S McGread, Trillick 360k £950, G McDermott, Mountfield 335k £860, J Tuohey, Greencastle 395k £980, P Fox, Carrickmore 380k £920 and W Cousins, Botera 200k £680; 270k £800.

Heifers

A Mitchell, Drumquin 300k £850 (3); 250k £700 (2), J B Daly, Creggan 410k £1000; 390k £1020; 340k £970, M Colton, Dromore 430k £1000, H McQuaid, Dromore 455k £1020, K O’Neill, Tummery 330k £950, M Meenagh, Drumlister 355k £920; 315k £800, Jason Smyth, Killen 390k £1010, T Conlin, Fintona 315k £800 (2); 350k £820, N Hemphill, Drumquin 385k £970; 320k £790; 330k £800, Jas Walsh, Arvalee 390k £960, P Fox, Carrickmore 345k £840; 305k £740, V Pinkerton, Knockmoyle 400k £970, P Meenan, Loughmacrory 330k £780, K McNulty, Dromore 320k £760; 260k £700, S McCusker, Dromore 235k £620, C O’Neill,Tirquin 300k £790, D Emery, Lettercarn285k £740, Jas Maguire, Ederney330k £760 and William J Boyd Kesh 350k £800; 340k £760.

DrumquinDromore