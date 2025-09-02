Bullocks average up £50 from last week to £2150 per head at Swatragh Mart
Leading the way £2470 for 520kg Charolais £1950 over weight and 521p/kg for 340kg Limousin.
Bullocks average up £50 from last week to £2150 per head this week.
Monday 1st September saw an entry of 135 cattle presented for sale which resulted in a fantastic trade for all stock on offer.
Cows sold to 326p/kg for an Aberdeen Angus at 780kg and to a top of £2540 per head for the same cow.
Heifers sold to 484p/kg for a Charolais at 374kg (£1810) and to a top of £2180 per head for a Charolais at 522kg (418p/kg).
Bullocks sold to 521p/kg for a Limousin at 340kg (£1770) and to a top of £2550 per head for a Charolais at 640kg (398p/kg).
Cows and calves to a top of £2780 for a Limousin cow with a Limousin heifer calf at foot.
Some of the sample prices
Fat cows (p/kg)
Swatragh producer, Aberdeen Angus 780kg £2540 (326), Ballymena producer, Limousin 710kg £2280 (321), Magherafelt producer, Simmental 670kg £2090 (312), Maghera producer, Limousin 560kg £1660 (296), Maghera producer, Shorthorn beef 690kg £2010 (291), Maghera producer, Simmental 640kg £1850 (289) and Kilrea producer, Holstein 730kg £2050 (281).
Cows and calves
Maghera producer, Limousin cow with Limousin heifer calf £2780, Maghera producer, Simmental cow with Limousin bull calf £2570, Maghera producer, Aberdeen Angus cow with Limousin bull calf £2510 and Magherafelt producer, Aberdeen Angus cow with Limousin heifer calf £2190.
Heifers
Up to 400kg (p/kg)
Garvagh producer, Charolais 374kg £1810 (484), Magherafelt producer, Limousin 238kg £1060 (445), Garvagh producer Charolais 386kg £1690 (438) and Swatragh producer, Aberdeen Angus 382kg £1610 (421).
400 to 500kg (p/kg)
Garvagh producer, Charolais 424kg £1940 (458), Garvagh producer, Charolais 412kg £1830 (444), Garvagh producer, Limousin 470kg £2060 (438), Coagh producer, Charolais 484kg £2100 (434), Garvagh producer, Charolais 412kg £1790 (434), Garvagh producer, Charolais 490kg £2080 (424), Swatragh producer, Aberdeen Angus 464kg £1960 (422), Maghera producer, Limousin 468kg £1890 (404), Swatragh producer, Aberdeen Angus 458kg £1850 (404) and Maghera producer, Limousin 450kg £1800 (400).
500kg to 600kg (p/kg)
Garvagh producer, Charolais 502kg £2120 (422), Garvagh producer, Charolais 508kg £2130 (419), Garvagh producer, Charolais 522kg £2180 (418), Garvagh producer, Charolais 506kg £2110 (417), Garvagh producer, Charolais 512kg £2080 (406), Maghera producer, Limousin 514kg £2040 (397), Swatragh producer, Aberdeen Angus 504kg £1990 (395), Swatragh producer, Aberdeen Angus 510kg £2010 (394) and Swatragh producer, Aberdeen Angus 502kg £1940 (386).
Bullocks
Up to 400kg (p/kg)
Garvagh producer, Limousin 340kg £1770 (521), Dungiven producer, Limousin 342kg £1680 (491), Garvagh producer, Limousin 392kg £1880 (480), Portglenone producer, Limousin 382kg £1750 (458), Ballymena producer, Limousin 396kg £1780 (449), Portglenone producer, Charolais 314kg £1390 (443), Magherafelt producer, Limousin 398kg £1760 (442), Ballymena producer, Limousin 352kg £1540 (438) and Magherafelt producer, Limousin 372kg £1530 (411).
400kg to 500kg (p/kg)
Dungiven producer, Limousin 476kg £2360 (496), Garvagh producer, Charolais 410kg £2030 (495), Limavady producer, Limousin 476kg £2340 (492), Limavady producer, Limousin 462kg £2230 (483), Dungiven producer, Limousin 418kg £2010 (481), Dungiven producer, Limousin 476kg £2270 (477), Dungiven producer, Limousin 466kg £2210 (474), Limavady producer, Charolais 496kg £2340 (472), Limavady producer, Limousin 448kg £2080 (464), Limavady producer, Limousin 400kg £1840 (460), Garvagh producer, Charolais 474kg £2170 (458), Limavady producer, Simmental 470kg £2120 (451) and Garvagh producer, Charolais 400kg £1800 (450).
500kg to 600kg (p/kg)
Limavady producer, Limousin 520kg £2470 (475), Garvagh producer, Charolais 504kg £2350 (466), Limavady producer, Charolais 518kg £2380 (459), Limavady producer, Charolais 514kg £2330 (453), Limavady producer, Simmental 520kg £2350 (452), Garvagh producer, Limousin 504kg £2260 (448), Limavady producer, Charolais 562kg £2490 (443), Garvagh producer, Charolais 536kg £2360 (440), Dungiven producer, Limousin 512kg £2250 (439), Limavady producer, Charolais 546kg £2390 (438), Limavady producer, Limousin 546kg £2390 (438), Garvagh producer, Charolais 542kg £2360 (435), Limavady producer, Limousin 550kg £2360 (429), Swatragh producer, Charolais 580kg £2470 (426) and Limavady producer, Limousin 554kg £2360 (426).
600kg and over (p/kg)
Swatragh producer, Charolais 600kg £2520 (420), Swatragh producer, Charolais 620kg £2520 (406), Greysteel producer, Limousin 620kg £2500 (403), Swatragh producer, Charolais 600kg £2420 (403), Greysteel producer, Limousin 610kg £2440 (400), Swatragh producer, Charolais 640kg £2550 (398), Swatragh producer, Charolais 610kg £2420 (397) and Swatragh producer, Charolais 630kg £2490 (395).
Weekly sheep sale
Saturday 30th August seen a super entry of 2100 sheep at Swatragh which met a steady trade for lambs and flying trade for ewes with 1630 lambs and 470 fat ewes and rams entered.
Lambs over 21kg sold to a top of £163 for one lamb at 32kg and to a top of 638p/kg for 15 lambs at 21kg into £134.
Lambs under 21kg sold to a top of £147 for 12 lambs at 15kg and to a top of 980p/kg for 12 lambs at 15kg into £147.
Fat ewes to a top of £230 and rams to £340 with numerous lots making super prices.
Heavy lambs - 24kg and over (p/kg)
Limavady producer, 9 lambs 24.5kg £151 (616), Dungannon producer, 14 lambs 24kg £145 (604), Garvagh producer, 1 lamb 26kg £153 (588), Rasharkin producer, 2 lambs 25kg £147 (588), Limavady producer, 2 lambs 25kg £147 (588), Dungiven producer, 23 lambs 24kg £140 (584), Limavady producer, 1 lamb 24kg £140 (583), Rasharkin producer, 8 lambs 26kg £150 (577). Dungiven producer, 18 lambs 24.5kg £140.50 (573) and Maghera producer, 10 lambs 26.5kg £151 (570).
Mid weight lambs - 21kg up to 24kg (p/kg)
Draperstown producer, 15 lambs 21kg £134 (638), Rasharkin producer, 2 lambs 22kg £137 (623), Portglenone producer, 6 lambs 22kg £136.50 (620), Claudy producer, 14 lambs 22kg £136.50 (620), Maghera producer, 7 lambs 21kg £129.50 (617), Garvagh producer, 3 lambs 21kg £129 (614), Plumbridge producer, 16 lambs 21kg £129 (614), Gulladuff producer, 13 lambs 22.5kg £138 (613), Swatragh producer, 2 lambs 22.5kg £138 (613), Portglenone producer, 2 lambs 21.5kg £131.50 (612) and Limavady producer, 4 lambs 22.5kg £136.50 (607).
Light lambs - 18kg up to 21kg (p/kg)
Draperstown producer, 10 lambs 18kg £137.50 (763), Dungiven producer, 10 lambs 18kg £128 (711), Draperstown producer, 15 lambs 18.5kg £129 (697), Maghera producer, 9 lambs 18.5kg £128.50 (694), Maghera producer, 6 lambs 18kg £124 (689), Garvagh producer, 5 lambs 18kg £122.50 (681), Cushendall producer, 31 lambs 19kg £129 (679), Tobermore producer, 9 lambs 18kg £122 (678), Portglenone producer, 4 lambs 18kg £122 (677) and Cookstown producer, 9 lambs 18.5kg £124 (670).
Store lambs - 16kg up to 18kg (p/kg)
Dungiven producer, 10 lambs 16kg £119 (743), Maghera producer, 12 lambs 17kg £124 (729), Swatragh producer, 15 lambs 16kg £116.50 (728), Swatragh producer, 12 lambs 16kg £115.50 (722), Draperstown producer, 12 lambs 16.5kg £116 (703), Draperstown producer, 7 lambs 17.5kg £123 (702), Dungiven producer, 9 lambs 17kg £119 (700), Loughgeil producer, 47 lambs 16.5kg £115.50 (700), Swatragh producer, 10 lambs 17.5kg £121.50 (694) and Portglenone producer, 2 lambs 17kg £117 (688).
Store lambs - up to 16kg (p/kg)
Dungiven producer, 12 lambs 15kg £147 (980), Dungiven producer, 14 lambs 13kg £125 (961), Dungiven producer, 12 lambs 13.5kg £118 (874), Dungiven producer, 10 lambs 12kg £89 (741), Dungiven producer, 9 lambs 12kg £88.50 (737), Cookstown producer, 8 lambs 14kg £103 (735), Rasharkin producer, 7 lambs 13kg £95 (730) and Dungiven producer, 5 lambs 13kg £94 (723).
Fat ewes
Swatragh producer, 4 ewes £230, Rasharkin producer, 1 ewe £224, Omagh producer, 10 ewes £216, Crumlin producer, 1 ewe £216, Maghera producer, 1 ewe £214, Dungannon producer, 2 ewes £206, Swatragh producer, 2 ewes £202, Limavady producer, 2 ewes £200, Omagh producer, 10 ewes £196, Claudy producer, 3 ewes £192, Crumlin producer, 1 ewe £192, Swatragh producer, 4 ewes £191 and Maghera producer, 1 ewe £190.
Rams
Dungannon producer, 1 ram £340, Dungannon producer, 1 ram £325, Dungannon producer, 1 ram £180, Swatragh producer, 1 ram £178, Macosquin producer, 1 ram £168, Kilrea producer, 1 ram £160 and Maghera producer, 1 ram £158.
Breeding sheep sale
Thursday 28th August seen a super entry of 950 sheep presented for sale which resulted in a flying trade for all stock on offer.
Breeding hoggets reached a high of £290 for 6 Suffolks.
Breeding ewe lambs reached a high of £200 for 10 Suffolks.
Breeding rams sold to a top of 310g for a single Charollais.
Store lambs to a top of £137 for 10 Suffolks.
Breeding hoggets
Donemana producer, 6 Suffolk £290, Donemana producer, 6 Suffolk £280, Claudy producer, 8 Suffolk £262,
Maghera producer, 12 Mules £260, Pomeroy producer, 3 Suffolk Texel £260, Claudy producer, 2 Suffolk £258, Maghera producer, 10 Cheviot £255, Claudy producer, 8 Suffolk £252, Donemana producer, 7 Suffolk £252, Donemana producer, 6 Suffolk £252, Claudy producer, 8 Suffolk £250, Donemana producer, 7 Suffolk £250, Claudy producer, 4 Cheviot £250, Donemana producer, 9 Suffolk £248, Pomeroy producer, 3 Suffolk Texel £245, Donemana producer, 5 Suffolk £245, Moneymore producer, 11 Texel £245, Donemana producer, 8 Suffolk £242, Claudy producer, 5 Suffolk £240 and Gulladuff producer, 6 Mule £240.
Breeding ewe lambs
Garvagh producer, 10 Suffolk £200, Garvagh producer, 1 Suffolk £200, Garvagh producer, 10 Mule £190, Garvagh producer, 10 Mule £175, Garvagh producer, 7 Mule £172, Garvagh producer, 10 Mule £170, Maghera producer, 10 Suffolk £170, Maghera producer, 10 Suffolk £170, Garvagh producer, 10 Mule £170, Garvagh producer, 10 Suffolk £165, Swatragh producer, 10 Texel £160, Garvagh producer, 7 Texel £158, Tobermore producer, 2 Suffolk £155, Garvagh producer, 10 Suffolk £155, Swatragh producer, 7 Mules £154 and Swatragh producer, 10 Texel £150.
Breeding rams
Dunloy producer, Charollais 310g and Garvagh producer, Texel 300g.
Store lambs
Slaughtneil producer, 10 Suffolk £137, Garvagh producer, 8 Texel £135, Moneymore producer, 9 Dutch Spotted £134, Garvagh producer, 12 Suffolk £124, Maghera producer, 8 Suffolk £122, Draperstown producer, 15 Texel £115, Maghera producer, 11 Texel £112 and Garvagh producer, 19 Texel £111.
Multi breed ewe lamb sale
Wednesday 27th August seen the annual multi-breed ewe lamb sale take place with a super entry of 1600 ewe lambs and resulting in an absolute flying trade for all sheep on offer with an increased average of £45 per head from last year’s sale and a 94% clearance.
Sale topped at £355 for a single Suffolk Cheviot type ewe lamb and the leading pens price was £335 for 11 Cheviot ewe lambs.
Prize winners
First place lot 97 – 8 Suffolk Cheviots from Sean McEldowney.
Second place lot 32 – 11 Cheviots from Danny Mullan.
Third place lot 27 – 10 Mules from Danny Mullan.
Leading pen prices (six or more)
Garvagh producer, 11 Cheviot £335, Garvagh producer, 12 Cheviot £295, Garvagh producer, 12 Cheviot £285, Slaughtneil producer, 8 Suffolk Cheviot £265, Garvagh producer, 12 Cheviot £260, Garvagh producer, 12 Mule £240, Swatragh producer, 12 Suffolk £238, Swatragh producer, 12 Suffolk £235, Swatragh producer, 12 Suffolk £235, Slaughtneil producer, 6 Suffolk Cheviot £235, Slaughtneil producer, 7 Suffolk Cheviot £230, Garvagh producer, 10 Cheviot £230, Garvagh producer, 12 Suffolk £230, Garvagh producer, 10 Mule £230, Maghera producer, 12 Mule £228, Swatragh producer, 12 Suffolk £228, Maghera producer, 10 Suffolk Cheviot £225, Dungiven producer, 10 Suffolk Cheviot £222, Annaghmore producer, 8 Suffolk Cheviot £220 and Swatragh producer, 12 Suffolk £220.
Leading group prices (two to five)
Slaughtneil producer, 3 Suffolk Texel £265, Slaughtneil producer, 3 Suffolk Texel £250, Slaughtneil producer, 3 Suffolk Texel £245, Slaughtneil producer, 2 Suffolk Texel £235, Slaughtneil producer, 2 Suffolk Cheviot £210, Draperstown producer, 2 Mule £205 and Slaughtneil producer, 2 Suffolk £205.
Leading single prices
Draperstown producer, 1 Suffolk Cheviot £355, Slaughtneil producer, 1 Suffolk Cheviot £300, Slaughtneil producer, 1 Suffolk Cheviot £290, Slaughtneil producer, 1 Suffolk Cheviot £290, Slaughtneil producer, 1 Suffolk Cheviot £270, Slaughtneil producer, 1 Suffolk Cheviot £240, Slaughtneil producer, 1 Suffolk Cheviot £235 and Slaughtneil producer, 1 Suffolk Cheviot £230.
