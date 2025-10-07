Bullocks selling to 622ppk and heifers to 572ppk at Fivemiletown
Bullocks
D O'Shea £2410/500kg (482ppk) M Scallon £2350/660kg (356ppk) N Graham £2270/610kg (372ppk) £2100/560kg (375ppk) £1920/560kg (342ppk) £1780/380kg (468ppk) £1660/320kg (518ppk) W Adams £2200/440kg (500ppk) H McClure £2150/460kg (467ppk) R Greenan £2050/420kg (488ppk) S Greenan £1910/350kg (545ppk) £1900/340kg (558ppk) A Foy £1910/440kg (434ppk) R Haire £1890/350kg (540ppk) £1860/340kg (547ppk) £1820/340kg (535ppk) £1760/300kg (586ppk) R Forde £1810/400kg (452ppk) R Dane £1800/580kg (310ppk) S Williamson £1800/420kg (428ppk) W Adam £1750/350kg (500ppk) A Foy £1740/400kg (435ppk) M Murphy £1690/300kg (563ppk) K Gould £1540/420kg (366ppk) and V Allen £1540/390kg (394ppk).
Heifers
W Johnston £1950/500kg (390ppk) £1710/480kg (356ppk) £1680/380kg (442ppk) S Greenan £1880/410kg (458ppk) R Forde £1860/460kg (404ppk) D Foy £1780/460kg (387ppk) £1620/460kg (352ppk) A McCaffrey £1700/480kg (354ppk) £1600/420kg (381ppk) £1570/420kg (373ppk) £1410/400kg (352ppk) £1360/380kg (357ppk) J McCutcheon £1600/380kg (421ppk) S Smyth £1590/340kg (467ppk) B Graham £1500/400kg (375ppk) W Adams £1490/270kg (551ppk) C Murray £1420/400kg (355ppk) £1290/360kg (358ppk) V Allen £1340/380kg (352ppk) £1270/340kg (373ppk) L Scallon £1330/400kg (332ppk) and R Haire £1290/260kg (496ppk).