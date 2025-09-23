Bullocks selling to 625ppk and heifers to 600ppk at Pomeroy Mart
Bullocks
Daniel McElroy £2350/530kg (443ppk) Patrick Kane £3140/820kg (382ppk), £3110/840kg (370ppk), £3020/800kg (377ppk), G Allen £2810/730kg (384ppk), £2770/720kg (384ppk), £2750/710kg (387ppk), £2730/710kg (384ppk), £2720/720kg (377ppk), £2680/710kg (377ppk), £2600/650kg (400ppk), Martin Gallagher £2720/520kg (523ppk), Colm Nugent £2500/600kg (416ppk), Rose Quinn £2490/570kg (436ppk), Stephen Conway £2460/620kg (396ppk), £2430/620kg (391ppk), £2380/590kg (403ppk), £2350/590kg (398ppk), £2140/540kg (396ppk), £2120/550kg (385ppk), M Lynch £2460/580kg (424ppk), £2180/510kg (427ppk), Colm Nugent £2370/530kg (447ppk), Nathan O’Brien £2320/570kg (407ppk), John McCallan £2240/590kg (397ppk), £2100/490kg (428ppk), £2100/490kg (428ppk), Gerard Girvan £2210/660kg (334ppk), £2060/470kg (438ppk), Rose Quinn £2180/540kg (403ppk), Francis Dobbs £2180/590kg (369ppk), V Daly £2170/550kg (394ppk), Elliott Agri £2090/510kg (409ppk), £2080/460kg (452ppk), £2080/440kg (472ppk), Edward O'Hagan £2070/560kg, Nicola Heron £2070/490kg (422ppk), Stephen Conway £2050/550kg (372ppk) and Francis Dobbs £2020/560kg (360ppk).
Heifers
Mildred Rutledge £2710/730kg (371ppk), £2490/680kg (366ppk), £2480/670kg (370ppk), £2470/670kg (368ppk), £2430/650kg (373ppk), £2430/660kg (368ppk), £2410/650kg (370ppk), Gerard Girvan £2620/700kg (374ppk), Robert Rutledge £2520/660kg (381ppk), £2490/700kg (355pk), £2400/650kg (369ppk), £2400/650kg (369ppk), £2390/680kgf (351ppk), Patrick Conwell £2500/560kg (446ppk), £2290/660kg (347ppk), £2200/650kg (338ppk) Michael Loughran £2410/500kg, Plunkett Begley £2380/640kg (371ppk), £2370/620kg (382ppk), Mildred Rutledge £2360/660kg (357ppk), £2340/640kg (365ppk), £2330/630kg (369ppk), £2290/640kg (347ppk), £2240/600kg (373ppk), £2240/620kg (361ppk), Philip Taylor £2270/620kg (366ppk), David Buchanan £2240/630kg (355ppk), Peter McElhone £240/550kg (407ppk) £2100/530kg (396), Martin Gallagher £2220/510kg (435ppk) and Plunket Begley £2170/610kg (355ppk).