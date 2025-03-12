Bullocks selling to a high of £3394 at Omagh Mart
Bullocks
William Henderson, Trillick 870kg £3140, J McCaughey, Dunamanagh 810k £2820, P G Duffy, Belleek 505k £2180, R McCrossan, Drumquin 625k £2460; 620k £2380; 670k £2510; 630k £2280, H Gilmore, Tattycor 555k £2180; 525k £2050; 545k £1990, G McGirr, Trillick 510k £2000; 540k £2040; 470k £1980, J Bratton, Lack 545k £2110; 520k £1980; 500k £1970; 445k £1750, A Walsh, Dungannon 610k £2340; 685k £2480, James Henderson, Trillick 525k £2000, J J Nugent, Leglands 530k £2010, J McAleer, Dromore 600k £2220; 605k £2240; 500k £1830; 575k £2040, William McCay, Castlederg 525k £1930; 520k £1890; 540k £1950; 485k £1790, James Conroy, Altamuskin 520k £1900 and £1860, T D McPhilemy, Drumquin 535k £1940; 470k £1800, William Doherty, Strabane 645k £2320; 760k £2580, P K Donnelly, Beragh 615k £2200; 645k £2260; 610k £2090, M Coyle, Douglas Bridge 520k £1860, M Cassidy, Lettercarm 425k £1800; 450k £1820; 430k £1730; 405k £1560, Armagh Producer 465k £1850; 435k £1660, D Prentice, Tempo 470k £1770; 455k £1710; 480k £1770, M O’Hagan, Plumbridge 480k £1800; 395k £1540, J P Moss, Scraghey 330k £1380; 340k £1240, J Cunningham, Kileeshil 395k £1370; 365k £1220, M P Kelly, Fintona 640k £2240; 555k £1870 and M G Keys, Fintona 520k £1830; 550k £1830.
Heifers
Joseph McAleer, Dromore 520k £2010, W Nixon, Donemana 520k £1960; 385k £1600; 400k £1480, Ian McFarland, Omagh 520k £1900; 530k £1900; 505k £1810; 510k £1820, G Corcoran, Arvalee 545k £1960; 580k £2060; 625k £2170 and £2140, Robert Smyth, Omagh 505k £1780 and £1730; 500k £1700, D Monteith, Newtownstewart 525k £1810; 350k £1330, T Gibson, Artigarvan 520k £1790; 455k £1720, Jack Mitchell, Seskinore 535k £1840, Paul Hawkes, Omagh 550k £1890, S McMenamin, Drumquin 555k £1900; 565k £1900, M McCann, Altamuskin 415k £1670, P G Duffy, Belleek 440k £1740; 420k £1590 and £1580, J McBeth, Artigarvan 480k £1900, C O’Hara, Belleek 425k £1640, J McKelvey, Clanabogan 450k £1670 and W J Donnell, Strabane 635k £2160.
Fat cows
William Henderson, Trillick 850k £328 (£2788), E Conway, Mullaslin 640k £324, A Adams, Doogary 550k £324, G Haughey, Carrickmore 460k £320; 620k £292, C T McNabb, Drumquin 620k £316; 570k £298; 650k £272, J Gormley, Carrickmore 470k £300, M Gormley, Sixmilecross 640k £296 and R Rea, Clanabogan 730k £294.
Friesian cows
S Marshall, Ardstraw 620k £284; 820k £242 and K Timoney, Leglands 560k £226.
Fat bulls
S O’Kane, Drumquin 1230k £276 (£3394), C Loane, Kesh 870k £294, G Dolan, Ederney 880k £286 and J Gormley, Carrickmore 1010k £264.
Weanlings
M Conway, Plumbridge £1370 Limousin bull, P T McMenamin, Leglands £1350 and £1330 Charolais bulls; £1050 Charolais heifer, A Johnston, Omagh £1230 Charolais bull, A Johnston, Omagh £1330 Charolais bull, A Patterson, Newtownstewart £1220 and £1150 Charolais bulls, D McCrea, Bready £1200 and £1060 Belgian Blue bulls; £1100 Belgian Blue heifer, R McBridem Fintona £1160 (3) Charolais bulls, William Wilson, Killybrack £1120 and £1030 Belgian Blue bulls and K Cassidy, Ederney £1060 Aberdeen Angus bulls.
Dropped calves
D Donnelly, Mountfield £1070 and £840 Limousin bulls, J, Teague, Dromore £865 Simmental bull, S Clarke, Drumlea £810 Limousin bull, R Killen, Newbuildings £770 Belgian Blue bull; £720 Limousin bull, A Moses, Sixmilecross £760 Aberdeen Angus bulls, T Stevenson, Kesh £750 and £700 Charolais bulls; £655 Charolais heifers, G Armstrong, Lack £730 Charolais bull, Ivan Clarke, Sixmilecross £705 Belgian Blue bull, J Cashel, Trillick £680 Aberdeen Angus bull, J Sproule, Strabane £675 Belgian Blue heifer, A Ruthledge, Fintona £650 Belgian Blue heifer and R S Crawford, Fintona £630 Limousin heifer.