Bullocks selling to a top of £2220 at Rathfriland Co-op
Weanling heifer calves topped to £1840 for a 480kg from a Ballyward farmer.
Fat cows topped £2240 for 724kg Aberdeen Angus.
Breeding bulls topped £1780.
Heifers topped £2040 for 472kg Limousin.
Bullocks topped at £2220 for 740kg Simmental,
Dropped calves and young stock.
Bull calves
Hillsborough farmer Aberdeen Angus at £850, Ballygowan farmer Aberdeen Angus at £740, Belgian Blue at £700, Lisburn farmer Simmental at £650, Hillsborough farmer Irish Moiled at £645, Kilkeel farmer Aberdeen Angus at £645 and Ballygowan farmer Aberdeen Angus at £645, Aberdeen Angus at £625.
Heifer calves
Ballyroney farmer Hereford at £880, Newcastle farmer Aberdeen Angus at £840, Ballyroney farmer Aberdeen Angus at £820, Limousin at £790, Hereford at £740, Ballygowan farmer Belgian Blue at £715 and Killough farmer Holstein at £680.
Weanling
Male calves
Banbridge farmer Limousin 388k at £1630, Hilltown farmer Belgian Blue 384k at £1610, Ballynaskeagh farmer Hereford 444k at £1610, Castlewellan farmer Charolais 390k at £1540, Charolais 370k at £1530, Saintfield farmer Charolais 380k at £1520, Castlewellan farmer Charolais 412k at £1520, Mayobridge farmer Limousin 352k at £1450, Castlewellan farmer Charolais 326k at £1430, Kilkeel farmer Saler 366k at £1420 and Downpatrick farmer Simmental 326k at £1380.
Weanling heifer calves
Ballyward farmer Charolais 480k at £1840, Charolais 488k at £1800, Charolais 432k at £1720, Charolais 440k at £1640, Charolais 400k at £1620, Mayobridge farmer Limousin 448k at £1610, Ballyward farmer Limousin 394k at £1600, Charolais 394k at £1600 and Banbridge farmer Limousin 402k at £1560, Limousin 362k at £1560.
Fat cows
Ballyward farmer Aberdeen Angus 724k at £2240, Limousin 784k at £2110, Rathfriland farmer Charolais 812k at £2090, Downpatrick farmer Hereford 782k at £1850, Ballyward farmer Limousin 650k at £1830, Katesbridge farmer Hereford 722k at £1780, Ballyroney farmer Limousin 642k at £1430, Limousin 710k at £1400 and Mayobridge farmer Simmental 492k at £1400, Charolais 512k at £1340.
Breeding bulls
Downpatrick farmer Aberdeen Angus bull at £1780, Ballycoulter farmer Hereford at £1750.
Heifers
Hillsborough farmer Limousin 472k at £2040, Leitrim farmer Limousin 672k at £2000, Simmental 552k at £1990, Hillsborough farmer Limousin 454k at £1980, Banbridge farmer Simmental 642k at £1950, Hillsborough farmer Limousin 506k at £1870, Katesbridge farmer Limousin 624k at £1820, Hillsborough farmer Aberdeen Angus 528k at £1780, Castlewellan farmer Charolais 454k at £1700 and Leitrim farmer Simmental 466k at £1690.
Bullocks
Banbridge farmer Simmental 740k at £2220, Rathfriland farmer Belgian Blue 600k at £1980, Strangford farmer Limousin 534k at £1960, Armagh farmer Aberdeen Angus 594k at £1910, Strangford farmer Limousin 508k at £1850, Banbridge farmer Limousin 618k at £1840, Dromara farmer Limousin 500k at £1670, Strangford farmer Simmental 460k at £1600 and Gilford farmer Aberdeen Angus 486k at £1595, Aberdeen Angus 488k at £1580.
Online bidding available via martbids.ie
Tuesday evening saw good show of sheep in town
Fat ewes selling to a good trade this week again.
Banbridge farmer topped the sale at £6.73 a kilo for 20kg at £134.50.
Fat ewes topped at £252.
More ewes over the £232 mark this week with plainer ewes from £194 to £226.
Hoggets
Rathfriland farmer 36k at £184, Newry farmer 32k at £168, Banbridge farmer 26.8k at £157, Lisburn farmer 28.3k at £155, Kilkeel farmer 28.1k at £155, Kilkeel farmer 26k at £154.50, Newry farmer 27k at £153, Kilcoo farmer 28k at £151, Ballynahinch farmer 28.5k at £151 and Castlewllan farmer 25.4k at £150.50.
Fat ewes
Hilltown farmer at £252, Lisburn farmer at £232, at £232 Ballymartin farmer at £226, Saintfield farmer at £216, Ardaragh farmer at £210, Newry farmer at £208, Belleeks farmer at £200, Ballymartin farmer at £198 and Lisburn farmer at £194.
Fat rams
Rathfriland farmer at £210, Kilkeel farmer at £186, Castlewellan farmer at £176, Ballymartin farmer at £160 and Newry farmer at £156.
Ewes and lambs
Ballynahinch farmer 1 ewe and 2 lamb at £275, 1 ewe and 2 lambs at £265, 1 ewe and 2 lambs at £250 and 1 ewe and 2 lambs at £245.