Bullocks selling to a top of £2540 at Rathfriland Co-op
Weanling bull calves topped to £2340 for a 576kg from a Ballyward farmer.
Fat cows topped £2580 for 792kg, Charolais.
Dairy heifers topped at £1900.
Heifers topped at £2240 for 556kg Charolais.
Bullocks topped at £2540 for 742kg Charolais.
Dropped calves and young stock
Bull calves
Kilkeel farmer Limousin at £1280, Rathfriland farmer Aberdeen Angus at £1240, Limousin at £1240, Belgian Blue at £1240, Belgian Blue at £1200, Limousin at £1180, Belgian Blue at £1150, Belgian Blue at £1140 and Rathfriland farmer Aberdeen Angus at £1080, Belgian Blue at £1080.
Heifer calves
Kilkeel farmer Limousin at £1390, Castlewellan farmer Limousin at £1150, Leitrim farmer Charolais at £1140, Castlewellan farmer Limousin at £1110, Banbridge farmer Belgian Blue at £1110, Dromore farmer Belgian Blue at £1110, Aberdeen Angus at £1100, Kilkeel farmer Limousin at £1100, Dromore farmer Belgian Blue at £1100 and Rathfriland farmer Limousin at £1090.
Weanling male calves
Top price per kilo £5.70, Ballyward farmer Aberdeen Angus 576k at £2340, Rathfriland farmer Charolais 410k at £2130, Ballyward farmer Aberdeen Angus 524k at £1960, Castlewellan farmer Limousin 560k at £1920, Mayobridge farmer Belgian Blue 444k at £1910, Belgian Blue 486k at £1880, Rathfriland farmer Charolais 378k at £1830, Ballyward farmer Belgian Blue 456k at £1830, Rathfriland farmer Charolais 392k at £1810 and Ballyward farmer Simmental at 436k at £1800.
Weanling heifer calves
Top price per kilo £5.25, Rathfriland farmer Charolais 346k at £1690, Dromore farmer Limousin 362k at £1580, Rathfriland farmer Charolais 374k at £1560, Charolais 344k at £1530, Dromore farmer Limousin 310k at £1520, Carnew farmer Hereford 420k at £1500, Ballyward farmer Limousin 286k at £1500, Rathfriland farmer Charolais at 340k at £1460, Ballyward farmer Limousin 278k at £1440 and Carnew farmer Aberdeen Angus 390k at £1440.
Fat cows
Top price per kilo £3.64 Lurgan farmer Charolais 792k at £2580, Hilltown farmer Limousin 832k at £2460, Lurgan farmer Limousin 600k at £2180, Castlewellan farmer Hereford 706k at £2080, Kilcoo farmer Simmental 738k at £2010, Rathfriland farmer Hereford 816k at £1940 and Dromara farmer Hereford 708k at £1680.
Dairy heifers
Downpatrick farmer Friesian at £1900.
Heifers
Top price per kilo £4.96, Ballymartin farmer Charolais 556k at £2240, Gilford farmer Belgian Blue 602k at £2160, Belgian Blue 560k at £2160, Ballymartin farmer Charolais 496k at £2120, Dromara farmer Limousin 420k at £2080, Rathfriland farmer Charolais 532k at £2060, Dromore farmer Limousin 474k at £1980, Rathfriland farmer Aberdeen Angus 548k at £1970, Ballymartin farmer Charolais 528K at £1970 and Banbridge farmer Belgian Blue 518k at £1900.
Bullocks
Top price per kilo £5.03, Banbridge farmer Belgian Blue 624k at £2550, Katesbridge farmer Charolais 742k at £2540, Banbridge farmer Belgian Blue 604k at £2530, Belgian Blue 590k at £2500, Aberdeen Angus 606k at £2500, Limousin 628k at £2495, Belgian Blue 564k at £2480, Banbridge farmer Belgian Blue 672k at £2450, Banbridge farmer Limousin 648k at £2440, Hillsborough farmer Charolais 496k at £2440 and Katesbridge farmer Charolais 704k at £2440.
Online bidding available via martbids.ie.
Tuesday evening saw good show of sheep in town, fat ewes selling to a good trade this week again.
Rostrevor farmer topped the sale at £7.25 a kilo for 14.5kg at £105.
Fat ewes topped at £188.
More ewes over the £154 mark this week with plainer ewes from £128 to £150.
Spring Lambs
Leitrim farmer 30k at £150, Dromara farmer 26k at £144, Kilkeel farmer 22.7k at £140, Armagh farmer 24k at £139.50, Kilkeel farmer 22.9k at £136, Dromara farmer 19k at £135.50, Ballyward farmer 23.6k at £135, Saintfield farmer 23k at £134.50, Dromara farmer 21k at £134 and Ballynahinch farmer 23k at £134.
Fat ewes
Castlewellan farmer at £188, Dromara farmer at £154, Ballynahinch farmer at £150, Castlewellan farmer at £150, Dromore farmer at £142, Ardarragh farmer at £136, Kilkeel farmer at £135, Dromore farmer at £134, at £130 and Curley farmer at £128.
Fat rams
Crossgar farmer at £104 and Ballynahinch farmer at £100.
Breeding ewes
Armagh farmer at £260, Finnis farmer at £178, at £170 and Hilltown farmer at £157.