Bullocks selling to £1160 at Lisahally

Bulls selling to £820/310kg and heifers selling to £950/310kg.

Bullocks

E Quigley £1160/610kg, £900/510kg, G Grieves £1070/320kg, £850/350kg, W McLenaghan £970/350kg, £960/400kg, £900/400kg, B O’Kane £940/320kg, £940/350kg, £920/360kg, £920/350kg, £910/300kg, £900/310kg, £900/290kg, £870/320kg, £850/260kg, £840/290kg, T Devine £940/420kg, £920/420kg, E Wiley £920/420kg, £890/350kg, £870/360kg, A Dunlop £910/320kg, M Gormley £910/290kg, £900/310kg, K O’Kane £900/300kg, P Woods £900/460kg, F McFadden £890/360kg, T McLaughlin £890/330kg, W Kealey £880/390kg, E Kearney £860/360kg, £860/280kg, M Kelly £850/360kg and J Logue £840/330kg.S Dunlop £820/310kg.

Heifers

T Devine £950/310kg, J O’Connor £950/400kg, £860/350kg, W McLenaghan £930/370kg, £880/360kg, £820/300kg, £800/310kg, £780/360kg, F McFadden £910/400kg, £910/380kg, £790/360kg, T O’Neill £880/380kg, W Kennedy £880/300kg, £730/320kg, M Duffy £870/270kg, P Woods £830/450kg, £780/430kg, E Kearney £830/260kg, T Irons £780/240kg, M Gormley £770/280kg, B O’Kane £770/270kg, £730/250kg, £730/280kg, G Grieves £760/340kg, J Buchanan £750/320kg, M Duffy £740/290kg, S Miller £740/240kg, J Logue £730/240kg, A Dunlop £730/330kg, T McLaughlin £730/310kg, £720/300kg, W Kealey £730/360kg and D McCann £730/310kg.

An outstanding trade at Lisahally with store bullocks selling to £1790/790kg, store bulls selling to £1300/710kg, store heifers selling to £1560/710kg, fat cows selling to £1274.40/720kg and fat bulls selling to £1680/1120kg.

Store bullocks

W Pollock £1790/790kg, £1730/690kg, £1720/720kg, P McShane £1780/830kg, £1770/740kg, £1770/830kg, £1760/790kg, £1680/750kg, £1680/750kg, £1650/700kg, £1200/600kg, W Donnell £1700/770kg, £1580/780kg, £1550/720kg, £1470/650kg, A McLaughlin £1360/590kg, £1280/610kg, £1250/560kg, £1200/580kg, £1200/570kg, P McDermott £1360/630kg, £1220/640kg, £1190/600kg, £1190/560kg, £1150/540kg, K Cunningham £1290/590kg, £1290/630kg, £1240/620kg, £1200/570kg, £1160/580kg, £1150/510kg, £1140/560kg, J Proctor £1230/610kg, £1100/540kg and K Johnston £1190/590kg, £1150/530kg.

Store bulls

W Young £1300/710kg, £1110/570kg, J Corbett £126633/670kg, M Young £1100/550kg, J Dodds £1000/590kg, £900/540kg, £770/540kg, J McGuiness £880/390kg, P Downey £470/290kg, £430/260kg, J Leitch £430/270kg and P Downey £420/270kg, £400/270kg, £380/480kg, £370/230kg, £360/250kg.

Store heifers

A Glenn £1560/710kg, £1480/670kg, R Quigley £1440/670kg, £1410/650kg, £1380/610kg, A Glenn £1440/630kg, £1370/610kg, £1370/610kg, £1340/620kg, £1310/600kg, £1260/570kg, J Proctor £1400/640kg, £1180/560kg, £1140/510kg, £1000/490kg, £970/530kg, R Black £1110/400kg, J Sproule £1100/590kg, R Peoples £1100/500kg, C Cooke £1080/570kg, £990/470kg, S Todd £1070/500kg, £960/500kg, H Lynn £1020/500kg, Kelly Farms £1000/520kg, £990/510kg, A Stewart £1000/460kg and T Henderson £1000/490kg.

Fat cows

A Dunlop £1274.40/720kg, £952.50/750kg, W Hamilton £1098.50/650kg, J Foster £1008.90/570kg, J Sproule £927.20/610kg, £838.50/650kg, J McMillan £907.20/720kg, P McShane £855.60/620kg, £830.80/670kg, £726/600kg, Kelly Farms £819/700kg, £607.50/450kg, C Cooke £748/440kg and J Leitch £469/670kg.

Fat bulls

J Corbett £1680/1120kg, £1266.30/670kg and W Young £1180/610kg, £1100/550kg.

Fat lambs

R Hamilton £145/30kg, D McClelland £113.50/27.2kg, R Clarke £111.50/27.5kg, P McCloskey £110.50/24.7kg, K Kennedy £109.50/27.9kg, N Thompson £109/26kg, S Caskie £109/26.3kg, A Olphert £108.50/25.4kg, R Hamilton £107/27.5kg, R Brolly £106/27.5kg, R Wilson £106/25.9kg, W McLenaghan £106/24.7kg, N Thompson £106/25kg, C Murray £105.50/25.4kg, S Johnston £105/24/4kg, R Hamilton £104/24.6kg, W Kennedy £104/27.5kg, P Donaghy £103/25kg, J Logue £102.50/23.6kg, C Gibson £102/24.1kg, E Elder £101/28.3kg, N McBeth £99/24.4kg, S Farrell £98.50/23.1kg, J Ramsey £97/22.5kg, P Donaghy £97/22.5kg, A Fleming £97/23.6kg, J&H Carmichael £96.50/22.6kg, T Lagan £96/22.7kg, C Devine £96/21.5kg, P McCloskey £96/22.5kg, S Parkhill £95.50/22.5kg, P Donaghy £95.50/20.6kg, M Norris £94.50/22.2kg, S Haslett £94/22/3kg, S Millar £94/21.8kg, T Martin £94/21.9kg, S Johnston £94/20kg, E Logue £94/22.5kg, P Donaghy £94/21.6kg, A Olphert £94/21.3kg, S Haslett £94/22.5kg, P Duffy £93/21.3kg and T Lagan £90/22.9kg

Fat ewes

D McNally £144, T Hamilton £139, C Devine £136 £132 £113, A Donaghy £111 £100, J Young £110 £100, J McDevitt £105, P McCloskey £96, L Young £94, J and H Carmichael £90, P Donaghy £89, C Murray £84, A Donaghy £83.50 and J Ramsey £77.

Breeding females

H O’Neill £150, C Dalton £130, H O’Neill £130, E McGinnis £118, £118, £118 and R Blackburn £108, £94, £84.

Breeding rams