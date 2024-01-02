Bullocks selling to £1760 for 590kg at Ballymena Mart
and live on Freeview channel 276
Up to 500kg: W McKee, Magherafelt Charolais 500kg £1460 (292), J McHenry, Mosside Limousin 400kg £1125 (281), D and N Hamill, Crumlin Aberdeen Angus 180kg £490 (272), W McKee, Magherafelt Aberdeen Angus 500kg £1300 (260), A Ferguson and partners, Ballyclare Aberdeen Angus 420kg £1070 (254), D J Moore, Ballyclare Aberdeen Angus 430kg £1080 (251), A Ferguson, Ballyclare Aberdeen Angus 470kg £1180 (251), G Arthur, Broughshane Aberdeen Angus 490kg £1210 (246), D J Moore, Ballyclare Charolais 410kg £1010 (246), Limousin 410kg £990 (241), C Shivers, Castledawson Simmental 380kg £910 (239), J Black, Ballycastle Limousin 500kg £1190 (238), Limousin 430kg £1010 (234), 470kg £1100 (234) and D J Birch, Newtownards Shorthorn beef 470kg £1090 (231), 470kg £1060 (225).
Over 501kg
G Arthur, Broughshane Limousin 590kg £1760 (298), Charolais 510kg £1520 (298), 540kg £1590 (294), 520kg £1460 (280), 580kg £1600 (275), 570kg £1550 (271), A Henry, Finvoy Saler 550kg £1440 (261), Limousin 550kg £1430 (260), G Arthur, Broughshane Charolais 600kg £1540 (256), W McKee, Tobermore Aberdeen Angus 540kg £1355 (250), G Arthur, Broughshane Belgian Blue 600kg £1500 (250), J McClure, Dundrod Hereford 580kg £1440 (248), G Arthur, Broughshane Aberdeen Angus 640kg £1580 (246), 610kg £1470 (241), Belgian Blue 640kg £1540 (240) and A Henry, Finvoy Blonde d'Aquitaine 520kg £1240 (238).
Heifers
0kg to 500kg
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J McHenry, Ballymoney Charolais 460kg £1300 (282) Limousin 430kg £1150 (267) D Rea, Portglenone Charolais 400kg £1060 (265) J McHenry, Simmental 450kg £1180 (262) D Rea, Charolais 400kg £1040 (260) Charolais 450kg £1160 (257) J McHenry, Limousin 460kg £1180 (256) DJ Moore, Ballyclare Abondance 460kg £1170 (254) Charolais 440kg £1100 (250) D Rea, Charolais 440kg £1100 (250) Charolais 450kg £1110 (246) DJ Moore, Charolais 390kg £960 (246) A Ferguson and Partners Abondance 480kg £1165 (242) D Rea, Charolais 470kg £1130 (240) J McHenry, Limousin 450kg £1080 (240) and D Rea, Charolais 400kg £960 (240).
500kg over
W McKee, Magherafelt Abondance 540kg £1365 (252) and A Ferguson and Partners, Ballyclare Abondance 520kg £1260 (242).