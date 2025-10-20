Bullocks selling to £2600 at Newtownstewart Mart
Heifers to £2225 and fat cows to £2080 and 282ppk.
Bullock and bull prices: K Harper Castlederg 690kgs £2600; T R Crawford Droit 595kgs £2550 and £2510, 585kgs £2510 and £2400; R McCrea Ballymagorry 800kgs £2490, 725kgs £2200, 715kgs £2190, 630kgs £2130, 650kgs £1950; J Wauchob 625kgs £2100; G McCausland Moyle 670kgs £2480, 710kgs £2440, 760kgs £2380, 625kgs £2100; D McKinley Newtownstewart 500kgs £2230 and £2120, 550kgs £2200; David E McCaffrey Drumquin 460kgs £2160, 420kgs £2020; G Maguire Dromore 500kgs £2100 and £1950; 550kgs £2090, 455kgs £1860, 415kgs £1650; N Doherty Newtownstewart 490kgs £2055, 510kgs £2010, 415kgs £1940 and £1855; Ms K O'Kane Claudy 470kgs £2090, 310kgs £1360; D Conway Plumbridge 465kgs £2010, 480kgs £1900; M Rosborough Glenshane 450kgs £1820; P McCullagh Feeny 460kgs £1800; G Kerr Drumquin 370kgs £1750, 300kgs £1460 and £1450, 285kgs £1265; B McGill Donemana 410kgs £1740 and £1700, 395kgs £1695; Peter McCaffrey Drumquin 415kgs £1600, 345kgs £1570 400kgs £1400; Kyle Hamilton Castlederg 290kgs £1420 and D A Baxter Killymore 395kgs £1580.
Other bullocks sold from £720 up.
Heifer prices: Gary Lecky 545kgs £2225, 455kgs £1730; R McCrea 685kgs £2160, 630kgs £2130. D Galbraith 500kgs £2060; C Britton Donemana 495kgs £1950, 480kgs £1900, 465kgs £1900; I Hempton Gortin 470kgs £1800 and £1545, 450kgs £1760, 420kgs £1630, £1600, £1500 and £1445, 395kgs £1500 and £1460; Ms K O'Kane 455kgs £1790; T O'Neill 435kgs £1730, 400kgs £1560, 425kgs £1550, 380kgs £1460 and £1450; D A Baxter 490kgs £1675, 450kgs £1550 and £1485, 425kgs £1505; P McCullagh Feeny 390kgs £1560 and D Conway 365kgs £1550.
Other heifers sold from £960 up.
Fat cows: N Kee 740kgs £282, 780kgs £254; Doorat Farms Ltd 720kgs £246; N Robinson 730kgs £223 and Ross Temple 555kgs £206.
Poorer cows sold from £162 up.
Sheep sale
Keith McMullan 27.50kgs £155; Peter Brogan 28kgs £153.50; 25kgs £136; P McFarland 24.50kgs £141.50; 25kgs £135; Kitty Davis 26.50kgs £141; Martin Devlin 25.50kgs £136.50; Aiden Morris 25.50kgs £135; P Quigley 27kgs £135, 23.50kgs £130.50; A Harley 26kgs £135; Jas McConnell 27.50kgs £135; 25kgs £133; Ryan O'Gara 26.50kgs £134; R Scott 23kgs £134; M Lynch 25kgs £134; D McFarland 24.50kgs £134; L Devine 25kgs £134; D Glass 24kgs £130.50; Mark Maguire 22.50kgs £128; S Robinson 23.50kgs £126 and C Hood 21.50kgs £123.
Lighter lambs sold from £95 up.
Fat ewes: Peter Brogan £156; D McFarland £140; M G Dooher £127 and £108 and Ryan O'Gara £120.
Other ewes sold from £54 up.