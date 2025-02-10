Bullocks selling to £2700 at Hilltown Mart
Ewe lambs: Hilltown farmer £720, £550, £520, £420 and £320.
Fat ewes: Warrenpoint farmer £300, Hilltown farmer £270, Rathfriland farmer £228, Downpatrick farmer £206, Newry farmer £200, Mayobridge farmer £196, Kilkeel farmer £190, Hilltown farmer £190, Hilltown farmer £182, Ballygowan farmer £180, Hilltown farmer £180, Downpatrick farmer £178, Cabra farmer £176, Kilkeel farmer £174, Kilkeel farmer £170, Hilltown farmer £168 and Mayobridge farmer £166.
Fat lambs: Ballygowan farmer £165 for 26.4kg (625ppk), Dromara farmer £158 for 26.6kg (594ppk) and £154 for 25kg (616ppk), Dromara farmer £151.50 for 23.8kg (636ppk), Hilltown farmer £150 for 23kg (652ppk), Hilltown farmer £148 for 22kg (673ppk), Dromara farmer £148 for 22.6kg (655ppk), Katesbridge farmer £146 for 21.2kg (688ppk), Hilltown farmer £146 for 23.5kg (621ppk), Burren farmer £143 for 20.5kg (698ppk), Cabra farmer £140 for 20.2kg (693ppk), Mayobridge farmer £137 for 19kg (721ppk), Cabra farmer £136 for 19.5kg (697ppk), Mayobridge farmer £131 for 19.5kg (672ppk) and Cabra farmer £130 for 19.3kg (674ppk).
A large entry of cattle to Hilltown mart on Saturday 8th February saw fat cows sell to £2190, heifers to £2000 and bullocks to £2700.
Fat cows: Hilltown farmer £2190 for 832kg (263ppk), Killowen farmer £2170 for 684kg (317ppk), Cabra farmer £2150 for 812kg (265ppk), Kilcoo farmer £2050 for 790kg (259ppk), Cabra farmer £2020 for 618kg (327ppk), Rostrevor farmer £2010 for 642kg (313ppk), Hilltown farmer £1980 for 772kg (256ppk), Kilcoo farmer £1960 for 758kg (258ppk), Hilltown farmer £1900 for 810kg (234ppk), Hilltown farmer £1860 for 798kg (233ppk), Hilltown farmer £1680 for 660kg (254ppk), Kilkeel farmer £1660 for 616kg (269ppk), Kilkeel farmer £1630 for 648kg (251ppk) and Killowen farmer £1620 for 628kg (258ppk).
Weanling heifers: Attical farmer £1560 for 446kg (350ppk), Newry farmer £1420 for 410kg (346ppk), Attical farmer £1390 for 448kg (310ppk), Crossmaglen farmer £1360 for 352kg (386ppk), Newry farmer £1290 for 310kg (416ppk), £1270 for 290kg (438ppk) and £1250 for 302kg (414ppk), £1200 for 288kg (416ppk), £1160 for 316kg (368ppk), Kilkeel farmer £1140 for 284kg (401ppk) and £1130 for 300kg (376ppk), Newry farmer £1120 for 302kg (371ppk), Ballyward farmer £1050 for 272kg (386ppk) and Kilkeel farmer £970 for 248kg (391ppk).
Weanling bullocks: Hilltown farmer £1760 for 522kg (337ppk), £1650 for 454kg (363ppk), Attical farmer £1600 for 432kg (370ppk), Mayobridge farmer £1580 for 396kg (399ppk), Hilltown farmer £1580 for 414kg (382ppk), Newry farmer £1580 for 436kg (362ppk), Rostrevor farmer £1570 for 368kg (426ppk), Mayobridge farmer £1520 for 360kg (422ppk) and £1520 for 356kg (415ppk), Newry farmer £1470 for 326kg (451ppk), Newry farmer £1460 for 348kg (419ppk), and £1450 for 352kg (412ppk), Rostrevor farmer £1380 for 326kg (423ppk), Newry farmer £1380 for 308kg (448ppk), Mayobridge farmer £1270 for 320kg (397ppk), Newry farmer £1260 for 286kg (440ppk), Hilltown farmer £1220 for 302kg (404ppk), Newry farmer £1170 for 280kg (418ppk), Ballyward farmer £1170 for 264kg (443ppk) and £1140 for 248kg (460ppk), Newry farmer £1130 for 276kg (409ppk) and Hilltown farmer £1110 for 272kg (408ppk).
Heifers: Kilkeel farmer £2000 for 606kg (330ppk), Cabra farmer £1990 for 556kg (358ppk), Dromara farmer £1890 for 510kg (370ppk) and £1860 for 500kg (372ppk), Mayobridge farmer £1820 for 494kg (368ppk), Cabra farmer £1810 for 514kg (352ppk), Dromara farmer £1800 for 454kg (396ppk), Newry farmer £1710 for 502kg (341ppk), Cabra farmer £1620 for 464kg (349ppk), Mayobridge farmer £1580 for 454kg (348ppk), Newry farmer £1480 for 426kg (347ppk), Dromara farmer £1370 for 358kg (382ppk), Castlewellan farmer £1360 for 386kg (352ppk), £1340 for 388kg (345ppk) and Dromara farmer £1200 for 336kg (357ppk).
Bullocks: Kilkeel farmer £2700 for 868kg (311ppk), Dromara farmer £2410 for 720kg (334ppk), Ballymartin farmer £2310 for 672kg (344ppk), £2220 for 658kg (337ppk), Castlewellan farmer £2160 for 644kg (335ppk), Ballymartin farmer £2150 for 598kg (359ppk), Castlewellan farmer £2110 for 612kg (345ppk), Ballymartin farmer £2080 for 606kg (343ppk), Castlewellan farmer £2070 for 574kg (360ppk), £2040 for 600kg (340ppk), £2030 for 564kg (360ppk), Ballymartin farmer £2030 for 576kg (352ppk), Castlewellan farmer £2010 for 592kg (340ppk), £1990 for 586kg (340ppk), Mayobridge farmer £1950 for 578kg (337ppk), Castlewellan farmer £1940 for 566kg (343ppk), Warrenpoint farmer £1930 for 504kg (383ppk), Kilkeel farmer £1930 for 540kg (357ppk), Warrenpoint farmer £1920 for 420kg (457ppk) and £1900 for 474kg (401ppk) and £1830 for 472kg (387ppk), Kilkeel farmer £1820 for 490kg (371ppk), Warrenpoint farmer £1740 for 444kg (392ppk), Newry farmer £1730 for 466kg (371ppk), Mayobridge farmer £1690 for 422kg (400ppk), Newry farmer £1590 for 418kg (380ppk) and Warrenpoint farmer £1570 for 404kg (388ppk).